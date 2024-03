Wie Mikrowellen Kunststoff auf Ihre Lebensmittel übertragen

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Wenn Sie Ihr Essen in mikrowellengeeignetem Plastik kochen, können giftige Chemikalien auf Ihr Essen übergehen

Forscher der Universität Almería in Spanien testeten handelsübliche küchenfertige Kartoffeln in mikrowellengeeigneten Plastikbehältern im Vergleich zu solchen, die ohne Plastik gekocht wurden

Wenn die Kartoffeln in Plastik in der Mikrowelle gegart wurden, kam es zu einer signifikanten Migration von Kunststoffchemikalien

Eine neue, potenziell hochgiftige Verbindung bildete sich auch in Kartoffeln, die in mikrowellengeeigneten Kunststoffbehältern gegart wurden

Eine der einfachsten Möglichkeiten, das Risiko einer Kunststoffbelastung durch Lebensmittel zu verringern, besteht darin, das Kochen von Lebensmitteln in Plastik zu vermeiden

Supermärkte sind voll von Fertiggerichten, darunter auch solche, die in mikrowellengeeigneten Plastikbeuteln verpackt sind, die man einfach in die Mikrowelle werfen kann, um das darin enthaltene Essen zu garen. Das spart zwar ein paar Minuten Zeit bei der Zubereitung des Abendessens, aber Sie riskieren dabei Ihre Gesundheit.

Denn wenn Sie Ihr Essen in mikrowellengeeigneten Kunststoffen zubereiten, können giftige Chemikalien auf Ihr Essen übergehen. Bei den Chemikalien handelt es sich nicht nur um die bekannten Giftstoffe, die in Kunststoffen vorkommen, sondern auch um eine bisher unbekannte Verbindung, die entsteht, wenn Kartoffeln in Kunststoff eingelegt und in der Mikrowelle erhitzt werden.

Mikrowellengaren in Plastik verursacht einen „sehr ausgeprägten“ Transfer von Chemikalien

Forscher der Universität Almería in Spanien vermuteten, dass die energetischen Bedingungen beim Garen in der Mikrowelle die Übertragung von Chemikalien aus Kunststoff auf die Lebensmittel bei engem Kontakt erhöhen könnten. Daher testeten sie handelsübliche küchenfertige Kartoffeln in mikrowellengeeigneten Kunststoffbehältern (MPFC) im Vergleich zu solchen, die ohne Kunststoff gekocht wurden.

Die Studie umfasste sowohl Kartoffeln, die in der Mikrowelle in einer Plastiktüte oder einem Glas gekocht wurden, als auch Kartoffeln, die in Wasser über dem Feuer gekocht wurden. Eine signifikante Migration von Kunststoffchemikalien trat auf, wenn die Kartoffeln in Plastik in der Mikrowelle gegart wurden.

„Es wurde nachgewiesen, dass es eine sehr ausgeprägte Migration von Polypropylenglykol (PPG)-Polymeren aus Plastikbeuteln in Kartoffeln gibt … [und] nur, wenn sie in der Mikrowelle in Kontakt mit dem Plastik gekocht werden. Das heißt, dass diese PPGs – wenn sie in den Beuteln vorhanden sind – nicht auf die Lebensmittel übertragen werden, es sei denn, sie werden zusammen gekocht, wie es in der Mikrowelle geschieht“, erklärte Studienautor Francisco José Díaz Galiano gegenüber El Pais.

Es ist möglich, dass weitere Kunststoffverbindungen in die Lebensmittel übergehen, so die Forscher, denn „es gibt chemische Verbindungen, die ausschließlich das Ergebnis des Kochvorgangs der Kartoffel in Kontakt mit dem Kunststoff sind, die weder in der rohen Kartoffel noch in der in Wasser gekochten Kartoffel oder in der in Glas gekochten Kartoffel in der Mikrowelle beobachtet werden.“

Potenziell giftige Verbindung entsteht, wenn Kartoffeln in Plastik in der Mikrowelle erhitzt werden

Wenn Sie schon immer an der Sicherheit von mikrowellengeeignetem Plastik gezweifelt haben, könnte das zweite Ergebnis der Studie noch mehr Rechtfertigung bieten. Kunststoffe enthalten synthetische Fotoinitiatoren wie 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-on (HMPP), die mit Maltose, einem natürlichen Bestandteil der Kartoffel, reagieren und eine neue Verbindung bilden können.

„Hier zeigen wir zum ersten Mal, dass Kunststoffmigranten in Lebensmittelkontaktmaterialien mit natürlichen Lebensmittelbestandteilen reagieren können, was zu einer Verbindung führt, die einen UV-Fotoinitiator (2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-on) mit Maltose aus Kartoffelstärke kombiniert; dies wurde nach dem Kochen von Kartoffeln in mikrowellengeeigneten Kunststoffbehältern festgestellt“, heißt es in der Studie. Im Gespräch mit El Pais erklärte Díaz Galiano, dass Kunststoffe enthalten:

„Synthetische Photoinitiatoren sind reaktive Verbindungen, die darauf aus sind, zu interagieren und etwas zu finden, mit dem sie sich verbinden können, um neue Kunststoffmoleküle zu schaffen, neue Polymere, die durch die Schaffung von Strukturen entstehen, die sich vervielfältigen und vermehren. Die Mikrowellenenergie auf der Tüte scheint einen Prozess auszulösen, dessen Endergebnis eine Kombination zwischen einem dieser synthetischen Fotoinitiatoren, die in der Kunststoffsynthese verwendet werden – HMPP – und Maltose, einem natürlichen Bestandteil der Kartoffelstärke, ist.“

Das neu identifizierte Maltose-Derivat von HMPP wurde nur in Kartoffeln gefunden, die in mikrowellengeeigneten Kunststoffbehältern gegart wurden:

„Das vorläufig identifizierte HMPP-Maltose-Derivat wird nur gefunden, wenn die Kartoffeln im Inneren des MPFC gekocht werden. Die Auslaugung und Übertragung von Chemikalien aus FCMs [Lebensmittelkontaktmaterialien] auf Lebensmittel ist in der Literatur ausführlich beschrieben und wurde auch in dieser Arbeit nachgewiesen … Dies unterstützt die Behauptung, dass die Synthese des HMPP-Maltose-Derivats während des Mikrowellenkochens auf der Kartoffel stattfindet, da freie Maltose aus der Stärke freigesetzt wird und der UV-Photoinitiator während dieses Prozesses vom MPFC auf die Kartoffel übergeht.“

Neuartige Verbindung könnte „hochtoxisch“ sein

Es ist nicht bekannt, was im Körper passiert, wenn das in den in der Mikrowelle gegarten Kartoffeln neu gebildete HMPP-Maltose-Derivat verzehrt wird, aber die Forscher vermuten, dass es möglicherweise eine „hohe Toxizität“ aufweist. Sie begründeten dies mit der Tatsache, dass es sich um eine Struktur der Cramer-Klasse III handelt, die sich auf den Cramer-Entscheidungsbaum bezieht, mit dem Chemikalien in die Wahrscheinlichkeit einer geringen, mittleren oder hohen Toxizität eingestuft werden.

„Cramer-Klasse III enthält strukturelle Merkmale, die keinen starken ersten Eindruck von Sicherheit zulassen oder sogar auf eine erhebliche Toxizität hindeuten können“, heißt es in der in Computational Toxicology veröffentlichten Studie. Die Forscher wiesen darauf hin, dass sich die Substanz in den Organen anreichern und unbekannte Metabolisierungsprodukte bilden kann:

„Diese Einstufung steht im Einklang mit den Daten, die die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) im Rahmen der REACH-Verordnung für HMPP zur Verfügung gestellt hat, in der die Schädlichkeit des Photoinitiators festgestellt wird. Die kurz-, mittel- und langfristigen Auswirkungen dieses in situ gebildeten Maltosederivats auf die menschliche Gesundheit sind unbekannt. Es hat sich jedoch in der Vergangenheit gezeigt, dass die Verknüpfung exogener Moleküle mit Glukoseteilen deren Anreicherung in verschiedenen Organen wie der Leber oder der Milz fördert. Darüber hinaus kann das HMPP-Maltose-Derivat, sobald es in den Körper gelangt, teilweise oder vollständig hydrolysiert werden, wobei Maltose und/oder HMPP neben anderen unbekannten Metabolisierungsprodukten entstehen. Die hier vorgestellten Ergebnisse werfen weiterhin die Frage auf, wie sicher Lebensmittel, die in MPFCs gekocht wurden (und Lebensmittel, die in FCMs verpackt sind, im Allgemeinen), für den menschlichen Verzehr sind. Die Migration bereits vorhandener bekannter und unbekannter Substanzen, zusätzlich zu in situ gebildeten Verbindungen aus Materialien, die als sicher gelten, zeigt, dass strengere Kontrollen für diese Materialien dringend erforderlich sind.“

Plastikbeutel für Lebensmittel in der Mikrowelle setzen Millionen von Mikroplastik frei

Andere Forschungsarbeiten haben ebenfalls ernüchternde Ergebnisse über in der Mikrowelle erhitztes Plastik erbracht. Forscher der University of Nebraska untersuchten die Freisetzung von Mikroplastik und Nanoplastik aus Kunststoffbehältern und wiederverwendbaren Lebensmittelbeuteln, einschließlich solcher für Babynahrung, unter verschiedenen Verwendungsbedingungen. Das Erhitzen der Behälter in der Mikrowelle verursachte die höchste Freisetzung von Mikroplastik und Nanokunststoffen in die Lebensmittel.

Nach dreiminütigem Erhitzen in der Mikrowelle setzten einige der Kunststoffe bis zu 4,22 Millionen Mikroplastik- und 2,11 Milliarden Nanoplastikpartikel auf nur einem Quadratzentimeter Fläche frei. „Die Ergebnisse der Expositionsmodellierung deuten darauf hin, dass die höchste geschätzte tägliche Aufnahme bei 20,3 ng/kg-Tag für Säuglinge, die Wasser aus der Mikrowelle trinken, und bei 22,1 ng/kg-Tag für Kleinkinder, die Milchprodukte aus Polypropylenbehältern in der Mikrowelle verzehren, liegt“, so die Studie.

Darüber hinaus führte selbst die Lagerung der Behälter im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur zur Freisetzung von Millionen bis Milliarden von Mikroplastik und Nanoplastik über einen Zeitraum von sechs Monaten. Die Wissenschaftler führten auch eine In-vitro-Studie zur Bewertung der Lebensfähigkeit von Zellen durch, die ergab, dass Mikroplastik und Nanoplastik, die aus Kunststoffbehältern freigesetzt wurden, bei einer Konzentration von 1.000 μg/ml nach 48 Stunden Exposition zum Tod von 76,7 % der menschlichen embryonalen Nierenzellen führten.

Andere Studien haben ergeben, dass die Exposition gegenüber Mikroplastik zum Zelltod, zu Immunreaktionen und oxidativem Stress führen und möglicherweise Zellmembranen durchdringen kann.

84 von 85 Lebensmitteln enthalten Plastikchemikalien

Auch wenn Sie Ihr Essen nicht in der Mikrowelle in Plastik aufwärmen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es Plastik enthält. Consumer Reports hat 85 Lebensmittel anhand von jeweils zwei oder drei Proben auf Bisphenole und Phthalate, bekannte endokrin wirksame Chemikalien, untersucht. Bisphenol A (BPA) wurde in 79 % der Proben gefunden, die Obst, Gemüse, Milch, Fleisch, Meeresfrüchte, Babynahrung und mehr enthielten.

Alle Lebensmittel waren verpackt, aber die Materialien der Verpackungen variierten von Dosen und Beuteln bis hin zu Plastik und Pappe. Zwar enthielt keines der getesteten Produkte BPA oder Phthalate in Mengen, die über den in den USA und Europa festgelegten Grenzwerten lagen, doch ist dies kein Hinweis auf Sicherheit.

„Viele dieser Grenzwerte entsprechen nicht den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und schützen möglicherweise nicht vor allen potenziellen gesundheitlichen Auswirkungen“, sagte Tunde Akinleye, ein Wissenschaftler bei Consumer Reports, der die Tests beaufsichtigte. „Wir fühlen uns nicht wohl dabei, zu sagen, dass diese Werte in Ordnung sind. Sie sind es nicht.“

Lebensmittelverpackungen haben wegen ihrer Rolle bei der Verunreinigung von Lebensmitteln große Aufmerksamkeit erregt, und das zu Recht. Das Plastikproblem ist jedoch auch deshalb so weitreichend, weil es auf jeder Stufe des Lebensmittelherstellungsprozesses auftritt – angefangen bei der Landwirtschaft.

Schwarzes Plastik, manchmal auch als Plastikmulch bezeichnet, ist für viele Biobauern die wichtigste Methode zur Unkrautbekämpfung, insbesondere bei Tomaten-, Paprika- und Melonenpflanzen. Viele Gräser und mehrjährige Unkräuter können den Kunststoff nicht durchdringen, der auch verhindert, dass Sonnenlicht auf den Boden trifft und das Unkrautwachstum anregt. Plastikmulch kann jedoch wieder auf die Felder gepflügt werden oder als weiterer Plastikmüll auf Mülldeponien landen.

Plastikmüll kann Wasser und Boden in der Nähe von Mülldeponien verunreinigen, und bei der Verbrennung von Plastikmüll werden Chemikalien in die Luft freigesetzt. Mikroplastik aus Plastikmüll gelangt in die Umwelt, und Pflanzen können Weichmacher aus dem Boden aufnehmen, ebenso wie Tiere, die Kunststoffe über ihre Nahrung und ihr Wasser verzehren. Während der Verarbeitung werden Lebensmittel einer weiteren Runde von Kunststoffen ausgesetzt, so Consumer Reports, u. a. über:

Pasteurisierung, bei der hohe Temperaturen die Auslaugung beschleunigen können

Vinylhandschuhe, die mehr als ein Drittel Weichmacher enthalten können

Kunststoffschläuche, die für Milch und Öle verwendet werden

Förderbänder, die oft weichmacherhaltig sind

Auch wenn die Auswirkungen nicht bekannt sind, können die in Kunststoffen enthaltenen endokrin wirksamen Chemikalien zu zahlreichen Gesundheitsproblemen beitragen, darunter Diabetes, Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bestimmte Krebsarten, Geburtsfehler, Frühgeburten, Störungen der neurologischen Entwicklung und Unfruchtbarkeit.

Ein weiteres Risiko ist das Phthalat-Syndrom, das sich auf eine Reihe von Störungen der männlichen Fortpflanzungsentwicklung bezieht, die nach einer Exposition gegenüber Phthalaten im Mutterleib beobachtet wurden.

Vermeiden Sie es, Ihr Essen in Plastik zu kochen

Eine der einfachsten Möglichkeiten, das Risiko einer Plastikbelastung durch Lebensmittel zu verringern, besteht darin, das Kochen von Lebensmitteln in Plastik zu vermeiden. Die Forscher der Universität von Almería erklärten, dass selbst dieser kleine Schritt helfen kann:

„Grundsätzlich unterstreicht diese Arbeit die Bedeutung der alltäglichen Gewohnheiten in Bezug auf die chemische Belastung des Menschen, insbesondere durch die Nahrungsaufnahme. Kleine Änderungen bei der Zubereitung von Mahlzeiten können erhebliche Auswirkungen auf die langfristige Chemikalienexposition haben, wie das Vorhandensein des in situ gebildeten HMPP-Maltose-Derivats und der verstärkte Transfer von PPGs von der Lebensmittelverpackung auf MPFC-Kartoffeln zeigen. Auch wenn die kurzfristigen und akuten Toxizitäten für einige dieser Verbindungen als gering eingestuft werden, sind ihre langfristigen Auswirkungen bei subchronischen oder subletalen Konzentrationen in Kombination mit anderen Chemikalien noch unbekannt.“

Sie können auch dazu beitragen, die Belastung zu verringern, indem Sie sich bewusst machen, wie viel Plastik Sie täglich verwenden – und es dort einschränken, wo Sie können. Einige Schritte sind einfach, z. B. der Austausch von Plastiktüten, -flaschen, -strohhalmen, -utensilien und Lebensmittelbehältern gegen haltbarere, wiederverwendbare Produkte ohne Plastik. Außerdem sollten Sie sich so oft wie möglich für frische Lebensmittel entscheiden. Vermeiden Sie Fast Food und ultrahochverarbeitete Lebensmittel und wählen Sie stattdessen solche mit minimaler natürlicher Verpackung oder Glasverpackungen.

Artikel als PDF

Quellen: