Beratender Ausschuss der CDC bestätigt heimlich, dass die Impfung von Moderna wesentlich gefährlicher ist als die von Pfizer

Das unabhängige Beratungsgremium der CDC hat einstimmig beschlossen, Auffrischungsimpfungen mit den Impfstoffen von Moderna und Johnson & Johnson für bestimmte Bevölkerungsgruppen zu empfehlen und den Menschen zu erlauben, die Dosen zu kombinieren.

Dies steht im Einklang mit der Genehmigung der FDA vom Mittwochabend, die besagt, dass die Menschen für ihre Auffrischungsimpfung auf den gewünschten Impfstoff umsteigen können.

Auffrischungsimpfungen für den Zweidosenimpfstoff von Moderna und die Einzeldosisimpfung von J&J können von Amerikanern über 65 Jahren sowie von Personen über 18 Jahren mit einem höheren Risiko einer schweren COVID-Erkrankung oder einer Exposition gegenüber dem Virus verabreicht werden. Die Dosierung der Moderna-Auffrischungsimpfung ist geringer als die der Zweidosenimpfung und kann sechs Monate nach der dritten Impfung erfolgen.

J&J wird nach zwei Monaten erlaubt sein.

Die Food and Drug Administration (FDA) hat am Mittwochabend grünes Licht dafür gegeben, dass die Menschen für ihre Auffrischungsimpfung auf einen beliebigen Impfstoff umsteigen können.

Zur Erinnerung: Der Ausschuss hatte sich Ende September gegen eine Auffrischungsimpfung von Pfizer für Menschen in Hochrisikobetrieben ausgesprochen, wurde aber von CDC-Direktorin Rochelle Walensky überstimmt.

„Wir müssen anerkennen, dass wir uns in einer Situation befinden, in der wir nicht so viele Daten haben, wie wir gerne hätten. Aber wir müssen trotzdem praktische Entscheidungen treffen, und ich denke, es gibt genauso viele Daten, die das Mischen und Anpassen unterstützen, wie für Booster im Allgemeinen“, sagt John Whyte, Chief Medical Officer von WebMD, gegenüber Axios.

***

Im Juli berichteten wir über eine in der Fachzeitschrift JAMA Cardiology veröffentlichte Studie, die „akute Brustschmerzen“ bei männlichen amerikanischen Soldaten mit mRNA-Impfungen in Verbindung brachte. Wie die Forscher feststellten, wurden die Schmerzen durch Myokarditis und Perikarditis verursacht, zwei verschiedene Arten von Herzentzündungen, die, wie wir inzwischen wissen, seltene, aber gefährliche Nebenwirkungen der mRNA-Impfstoffe sind.

Etwa sechs Wochen später veröffentlichte die Washington Post durchgesickerte Daten aus einer kanadischen Studie, in der behauptet wurde, dass das Risiko dieser Arten von gefährlichen Nebenwirkungen (die vor allem bei jüngeren Männern auftreten) bei Patienten, die den Moderna-Impfstoff erhielten, deutlich höher war als bei Patienten, die den Pfizer-Impfstoff erhielten.

Nun, einen Tag nachdem die FDA sich über ihre eigenen Berater hinweggesetzt hat, indem sie die Moderna-Impfung und die J&J-Impfung für Auffrischungsimpfungen für praktisch alle amerikanischen Erwachsenen zugelassen hat (und gleichzeitig Richtlinien für die Kombination von Impfstoffen für Auffrischungsimpfungen erstellt hat), ist am Donnerstag ein beratendes Gremium der CDC zusammengekommen und hat nach Prüfung aller Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit schließlich zugegeben, dass sich die früheren Warnungen über die mit der Moderna-Impfung verbundenen übermäßigen Gefahren bestätigt haben.

Wie die Folie unten zeigt, sind die Raten der seltenen Herzrisiken (Myokarditis/Perikarditis) bei den 18- bis 39-Jährigen für die Moderna-Impfung höher als für die Pfizer-Impfung. Dennoch bestehen bei beiden Impfungen Risiken, und es sind die jüngeren Patienten (die die Impfstoffe am wenigsten brauchen), die am meisten von den Nebenwirkungen betroffen sind.

In der Präsentation des CDC-Beratungsausschusses wird zwar behauptet, dass die meisten Fälle von Herzentzündungen nach der Impfung „im Allgemeinen mild verlaufen und die Symptome rasch abklingen“. Aber denken Sie daran, dass dies bei erwachsenen Patienten unter 40 Jahren der Fall ist, die das geringste Risiko für COVID haben (es sei denn, sie haben ein geschwächtes Immunsystem, sind übergewichtig oder haben andere Probleme, die sie besonders anfällig machen).

Eine Visualisierung der Risiken von Moderna im Vergleich zu Pfizer finden Sie in der nachstehenden Tabelle, die dem CDC-Beratungsausschuss für Immunisierungspraktiken vorgelegt wurde und sich auf Daten stützt, die von Kaiser Permanente Northern California gesammelt wurden.

Natürlich sind in diesen Daten Patienten, die Booster erhalten haben, nicht enthalten, obwohl einige Daten gezeigt haben, dass Booster-Dosen das Risiko für seltene Nebenwirkungen erhöhen (obwohl sie ziemlich selten sind).

Was die Auffrischungsimpfungen betrifft, so ist unklar, ob das Myokarditisrisiko bei der Moderna-Auffrischungsimpfung ebenso hoch ist, da die FDA und die CDC Moderna auffordern, die Auffrischungsimpfungen mit einer niedrigeren Dosis neu zu formulieren (da es auch Daten gibt, die zeigen, dass die Wirksamkeit der Moderna-Impfung länger anhält als die der Pfizer-Impfung).

Leider erklärte ACIP-Mitglied Keipp Talbot, der einer Arbeitsgruppe zur Sicherheit des COVID-Impfstoffs vorsitzt, am Donnerstag gegenüber seinen Kollegen, dass man derzeit nicht mit Sicherheit sagen könne, ob die Risiken der Moderna-Impfung durch die Verabreichung von Auffrischungsimpfungen mit einer halb so hohen Dosis wie bei den ursprünglichen Impfungen verringert werden.

Ein anderes Mitglied des beratenden Ausschusses sagte, sie sei besorgt über die Verabreichung von Auffrischungsimpfungen der mRNA-Impfung an junge Männer und auch über die Verabreichung von Auffrischungsimpfungen der J&J-Impfung an junge Frauen (die J&J- und AstraZeneca-Impfungen wurden mit schweren Nebenwirkungen und sogar Todesfällen in Verbindung gebracht).

Und schließlich hat ein Beobachter, der die Sitzung am Donnerstag offenbar verfolgt hat, nach Prüfung aller Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten noch eine brennende Frage: Werden mRNA-Booster zu einem stabilisierten Boosting führen? Oder ist der mRNA-Schutz von Natur aus kurzlebig?

Dank der Eile, mit der die Biden-Administration die Auffrischungsimpfungen für die Delta-Variante verteilt hat (und jetzt, da sich die Delta-Plus-Variante am Horizont abzeichnet), werden wir es wohl alle gemeinsam herausfinden.