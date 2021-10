Israel bewilligt ein Budget von 1,5 Milliarden Dollar für möglichen Angriff auf den Iran

Einem Bericht des israelischen Senders Channel 12 zufolge hat die israelische Regierung ein Budget in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar zur Vorbereitung eines möglichen Angriffs auf den Iran genehmigt.

Mit den zusätzlichen Mitteln sollen zusätzliche Flugzeuge, Überwachungsdrohnen und die für einen Angriff auf die unterirdischen Nuklearanlagen des Iran erforderliche Munition angeschafft werden. Dem Bericht zufolge sollen etwa 620 Millionen Dollar aus dem Militärhaushalt 2022 stammen, der Rest aus dem diesjährigen Haushalt.

Seit Jahren ist Israel auf der Suche nach bunkerbrechenden Bomben, die in die unterirdischen Anlagen des Irans eindringen könnten. Wenn Israel diese Munition erwerben würde, bräuchte es auch Bomber, die sie tragen können, was es derzeit nicht hat.

Die USA testeten Anfang dieses Monats eine neue 5.000-Pfund-Bunkerbombe, was israelische Medien als mögliche Botschaft an den Iran interpretierten.

Im Juli wurde berichtet, dass die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) zusätzliche Mittel für den Haushalt des nächsten Jahres beantragt haben, um sich auf Operationen gegen den Iran vorzubereiten. Im Laufe des Jahres hat IDF-Stabschef Aviv Kohavi wiederholt erklärt, die IDF würden ihre Pläne für einen Angriff auf den Iran „beschleunigen“, und israelische Politiker haben die Islamische Republik ständig bedroht.

Israel führt häufig verdeckte Angriffe gegen das zivile iranische Atomprogramm durch, aber die Planungen der IDF deuten darauf hin, dass es in Zukunft zu einer offenen Operation kommen könnte. Die USA haben sich den Drohungen Israels gegen den Iran angeschlossen.

Filmaufnahmen vom Test einer US-amerikanischen „Bunkerbuster“-Bombe…

