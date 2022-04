Berater von Klaus Schwab (WEF): Das ist viel größer als alles, was wir bisher in der Geschichte gesehen haben

Während der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert lernte die Menschheit, Textilien, Schuhe, Waffen und Fahrzeuge herzustellen. Das reichte einigen wenigen Ländern, um den Rest zu unterwerfen, sagt der Zukunftsforscher Yuval Noah Harari, Berater von Klaus Schwab, in einem Video, das derzeit in den sozialen Medien kursiert.

Jetzt findet eine zweite industrielle Revolution statt, bei der nicht Textilien, Maschinen, Fahrzeuge oder Waffen, sondern Menschen das Produkt sind, sagt Harari. „Wir lernen in der Tat, Körper und Geist zu produzieren“, sagte er. „Dies sind die beiden Hauptprodukte der zweiten Welle.“

Wenn es eine Kluft zwischen denen gibt, die wissen, wie man Körper und Geist produziert, und denen, die das nicht tun, dann ist sie viel größer als alles, was wir bisher in der Geschichte gesehen haben, so Harari.

Wenn man nicht früh genug an dieser Revolution teilnimmt, wird man wahrscheinlich überflüssig sein, fügte er hinzu. Wenn man weiß, wie man Körper, Gehirne und Köpfe produziert, hat man keine Verwendung mehr für billige Arbeitskräfte in Afrika oder Südasien.

Harari zufolge wird die größte Frage in Politik und Wirtschaft in den kommenden Jahrzehnten sein, was mit all den „nutzlosen Menschen“ geschehen soll. „Wir haben kein Wirtschaftsmodell dafür. Lebensmittel sind kein Problem, wir können genug produzieren, um alle zu ernähren. Das Problem ist die Langeweile“.

Was sollen wir mit all diesen „nutzlosen“ Menschen tun? Schwabs Berater schlägt eine Kombination aus Drogen und Computerspielen vor.

