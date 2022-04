Epidemiologe und Kardiologe Peter McCullough schlägt Alarm: Corona-Impfungen fordert mehr Opfer als Krieg

Der amerikanische Epidemiologe und Kardiologe Peter McCullough hat davor gewarnt, dass der Covid-Impfstoff mehr Todesopfer fordert als Kriege. Auf einer Sitzung in der vergangenen Woche sagte er, dass neue wissenschaftliche Untersuchungen veröffentlicht worden seien, die zeigten, dass möglicherweise viel mehr Menschen durch den Impfstoff gestorben seien als bisher angenommen.

Eine Studie kommt zu dem Schluss, dass bis zu 187.000 Amerikaner nach der Impfung gestorben sein könnten. „So schlimm könnte es sein“, sagte McCullough. „Das sind unvorstellbare Zahlen. Kein Wunder, dass man sich damit abgefunden hat. Die Menschen wissen, dass dies geschieht. Die Menschen wissen es. Das ist zu massiv, um es zu verstecken.“

Er erklärte, dass schwere Nebenwirkungen in Körperteilen und Organen auftreten, in denen auch die Partikel des Corona-Impfstoffs gefunden wurden.

„Die Corona-Impfung ist schlimmer als ein Krieg. Es ist schlimmer als die meisten Kriege“, sagte der Epidemiologe. Er fügte hinzu, dass Fälle von Nebenwirkungen in 86 Prozent der Fälle von einem Arzt, einer Krankenschwester oder einem anderen Mitarbeiter des Gesundheitswesens gemeldet werden, der glaubt, dass der Impfstoff die Ursache des Problems ist.

Wer falsche Angaben macht, riskiert eine Gefängnisstrafe. Die Berichte wurden auch von der CDC, dem US National Institute of Public Health and the Environment, überprüft. „Es handelt sich also um echte Menschen, die gestorben sind“, betonte der Epidemiologe. „Sie waren gesund genug, um in ein Impfzentrum zu gehen, und zwei Tage später waren sie tot“.