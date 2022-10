Beraterin von Pfizer und der neuseeländischen Regierung: Lassen Sie sich nicht noch einmal impfen, ich werde es nicht tun.

Keine Booster mehr für mich, sagt eine Hohepriesterin der Impfstoffe

Neuseelands prominente Impfbefürworterin, Impfgegnerin, Co-Direktorin des Global Vaccine Data Network, Beraterin von Pfizer und Beraterin der neuseeländischen Regierung sagt: „Lassen Sie sich nicht noch einmal impfen, ich werde es nicht tun.

In einem Interview mit Radio New Zealand am 11. Oktober machte Dr. Helen Petousis-Harris einen Rückzieher in Bezug auf ihre vorhergehenden überwältigenden Pro-Impf-Ratschläge.

Zu den Höhepunkten ihrer Antworten im RNZ Morning Report:

Zu einer vierten Auffrischungsimpfung: „Ich würde nicht losrennen, um mich auffrischen zu lassen. Ich glaube nicht, dass es besonders nützlich wäre. Ich sehe keine Anhaltspunkte dafür, dass es mir nützen würde“.

Zur bivalenten Moderna-Auffrischungsimpfung: „Ich glaube, dass die Erwartungen an die neuen bivalenten Impfstoffe höher sind als die Beweise. Wahrscheinlich gibt es nicht viel [Schutz gegen Omicron]“.

Dr. Petousis-Harris ist in der Lage, diese Art von Urteil zu fällen. Als Co-Direktorin des Global Vaccine Data Network (GVDN) leitet sie die einzige Organisation, die zu Forschungszwecken einzigartigen Zugang zu den neuseeländischen Gesundheitsdaten erhalten hat. Ist dies ihr erster Kommentar, der das Ergebnis der GVDN-Forschung widerspiegelt? Mit anderen Worten: Zeigen die Daten des GVDN, dass weitere Impfungen reine Zeitverschwendung sind?

Dr. Petousis-Harris meinte auch, dass die beste Immunität gegen Omikron eine Kombination aus Impfung und Infektion ist. Hat sie Recht?

Zwei große Studien in Katar mit Primärdaten kamen zu diesen Schlussfolgerungen: Eine Kombination aus fehlender Impfung und vorheriger Infektion ergab einen 97,3-prozentigen Schutz gegen schwere Reinfektionen, ohne dass es Hinweise auf eine nachlassende Wirksamkeit gab.

Ohne zusätzliche Covid-Infektion liegt der Schutz durch zwei Dosen der mRNA-Impfung unter 50 Prozent und sinkt innerhalb von drei Monaten auf 8 Prozent. Nach sechs Monaten liegt der Schutz bei minus 18 Prozent – damit ist man prädisponiert, sich mit Omikron zu infizieren. Eine Kombination aus drei mRNA-Impfungen und einer vorangegangenen Omikron-Infektion ergab jedoch einen dauerhaften Schutz von über 90 Prozent gegen eine schwere Reinfektion.

Mit anderen Worten: Es ist die natürliche Immunität, die aus einer früheren Infektion resultiert, die Schutz bietet, und nicht die mRNA-Impfung, die den Statistiken zufolge keinen zusätzlichen Schutz bietet.

In einem Artikel in Nature heißt es außerdem: „Long Covid risk falls only slightly after vaccination, huge study shows (Studie zeigt, Long-Covid-Risiko sinkt nach Impfung nur leicht)“.

Umgekehrt ergab eine unabhängige Studie mit fünf Millionen Patienten der US-Veteranenbehörde, dass bei den Geimpften eine erneute Infektion zu schwerwiegenderen gesundheitlichen Folgen führte als die Erstinfektion. Mit anderen Worten: Die Impfung, einschließlich Auffrischungsimpfungen, verringerte das Risiko einer Neuinfektion bei den Patienten der US-Veteranengesundheitsdienste nicht, sondern erhöhte den Schweregrad der Symptome. Die Impfung schützte auch nicht besser vor einer erneuten Infektion als die nicht geimpften Personen.

Eine ausführliche Diskussion der relativen Vorzüge all dieser Studien finden Sie in diesem Video.

Wir haben eindeutig einen Punkt erreicht, an dem die Unwirksamkeit von mRNA-Impfverstärkern von Wissenschaftlern hier in Neuseeland (und von vielen in Übersee, darunter Dr. Paul Offit) zugegeben wurde. Das wirklich Beunruhigende an dieser offensichtlichen Kehrtwende ist das Fehlen jeglicher Diskussion über die nachteiligen Folgen der mRNA-Impfung. Es ist eine Sache, zuzugeben, dass mRNA-Booster nicht funktionieren, aber eine ganz andere, die Frage zu beantworten: „Wie viele Menschen sind durch eine mRNA-Impfung gestorben oder schwer verletzt worden?

Wenn Sie die EU-Sportseiten wie die von Euroweekly News verfolgen, wissen Sie, dass plötzliche Todesfälle und Krebsdiagnosen unter jungen Sportlern alarmierend häufig geworden sind. Und warum?

Leute wie Dr. Petousis-Harris würden dieser Frage um jeden Preis aus dem Weg gehen, denn die Antworten, die in den wissenschaftlichen Zeitschriften von Covid veröffentlicht werden, sind nicht schön. Sie sind sehr besorgniserregend. Leider sind die Medien noch nicht so weit, dass sie diese Art von Fragen stellen können. Auch sie werben seit zwei Jahren für die Covid-Impfpflicht und eine verfehlte Pandemiepolitik und wollen ihre Fehlinformationen über die öffentliche Sicherheit nicht zugeben.

Eine gut referenzierte aktuelle Übersicht über die Sicherheit von Covid-Impfstoffen finden Sie in Covid-19-Impfstoffe – Eine australische Übersicht, die im September 2022 im Journal of Clinical and Experimental Immunology veröffentlicht wurde.

Es gibt noch einen weiteren Grund, warum Big Pharma, Biotechnologen, Vaccinologen und Epidemiologen über die Sicherheit von mRNA-Impfstoffen schweigen wollen. Sie sind drauf und dran, einen Tsunami neuer mRNA-Impfstoffe auf die ahnungslose Öffentlichkeit loszulassen. Derzeit sind sie damit beschäftigt, die Gunst der Regierungen in aller Welt zu gewinnen.

Beobachten Sie, wie Stéphane Bancel, CEO von Moderna, die Öffentlichkeit mit geschliffenen Beteuerungen über mRNA-Impfstoffe beruhigt und gleichzeitig der wundersamen visionären Intelligenz der australischen Arzneimittelbehörden schmeichelt, die ihre Produkte zugelassen haben. Er verspricht neue mRNA-Impfstoffe zur Heilung der Todesursachen Nummer eins – Herzkrankheiten und Krebs. Spoiler-Alarm: Er erwähnt nicht, dass die Covid-Impfstoffe nicht funktioniert haben.

Sechs Minuten nach Beginn des Videos erklärt er, dass Moderna plant, mRNA-Impfstoffe direkt in das Herz zu injizieren, um Herzerkrankungen zu „heilen“. Dabei vergisst er, bequemer Weise zu erwähnen, dass die mRNA-Impfstoffe von Covid nachweislich Herzerkrankungen verursachen und dass der Mechanismus noch unbekannt ist. Der kriecherische Interviewer von Sky News lässt ihn ungeschoren davonkommen.

Bancel erklärt, dass Menschen manchmal im Nachteil sind, wenn ihre Eltern die falsche DNA haben, was seiner Meinung nach durch mRNA-Injektionen in die Leber geheilt werden kann. Dabei geht es nicht um visionäre Sprünge bewährter Technologie, sondern um kühne Sprünge kommerzieller Phantasie. Dreißig Jahre Forschung auf dem Gebiet der genetischen Erbkrankheiten haben keine Heilung gebracht, sondern eher unerwünschte Wirkungen und wiederholte Rückschläge.

Vergleichen Sie den Beitrag von Dr. Helen Petousis-Harris mit dem Beitrag von Herrn Bancel, der für sie wirbt. Petousis-Harris weiß, dass sie sich einer öffentlichen Untersuchung stellen muss, bei der die Beweise sorgfältig gesichtet werden. Im Gegensatz dazu weiß Bancel, dass Moderna durch Vereinbarungen und Gesetze, die Haftungsfreiheit gewähren, vor Strafverfolgung geschützt ist.

Die Moderna-Aktie sprang am Mittwoch um 11 Prozent in die Höhe, nachdem Bancel angekündigt hatte, in Zusammenarbeit mit dem Pharmariesen Merck einen Krebsimpfstoff herzustellen. Sie haben bereits zweistellige Milliardenbeträge an Pandemiegewinnen gemacht und wollen noch mehr. Das Eingeständnis eines Fehlers zum jetzigen Zeitpunkt würde dies gefährden.

Wem würden Sie also vertrauen?

Wenn wir uns jetzt nicht zu Wort melden, werden wir in Zukunft keine Wahl haben und keine Informationen erhalten. Das ist die neue Normalität, an der Moderna, Pfizer und ihre pharmazeutischen Cousins hart arbeiten.