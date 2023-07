Gespräche zur psychischen Gesundheit: Die nächste Phase im Krieg der Regierung gegen Gedankenverbrechen

„Es gibt keine gefährlichen Gedanken; das Denken selbst ist eine gefährliche Tätigkeit„ Hannah Arendt

Bereiten Sie sich auf die nächste Phase des Krieges der Regierung gegen Gedankenverbrechen vor: Razzien in der Psychiatrie und unfreiwillige Inhaftierungen.

Unter dem Deckmantel der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit könnte die Regierung die psychiatrische Versorgung als Vorwand nutzen, um Dissidenten, Aktivisten und alle, die das Pech haben, auf einer Überwachungsliste der Regierung zu stehen, ins Visier zu nehmen und einzusperren.

Wenn wir das nicht im Keim ersticken, und zwar bald, wird dies ein weiterer Vorwand sein, unter dem Regierungsbeamte nach Belieben gegen den Ersten und Vierten Verfassungszusatz verstoßen können.

Es beginnt folgendermaßen.

In Gemeinden im ganzen Land wird die Polizei ermächtigt, Personen, von denen sie annimmt, dass sie psychisch krank sein könnten, allein auf der Grundlage ihres eigenen Urteils zwangsweise festzunehmen, auch wenn diese Personen keine Gefahr für andere darstellen.

In New York City beispielsweise kann man wegen des Verdachts auf eine Geisteskrankheit zwangseingewiesen werden, wenn man „feste Überzeugungen hat, die nicht mit den kulturellen Vorstellungen übereinstimmen„, wenn man „die Bereitschaft zeigt, sich auf eine sinnvolle Diskussion einzulassen“, wenn man „übermäßige Ängste vor bestimmten Reizen“ hat oder „freiwillige Behandlungsempfehlungen“ ablehnt.

Während diese Programme vordergründig darauf abzielen, Obdachlose von der Straße zu holen, könnten sie in Kombination mit Fortschritten in der Massenüberwachungstechnologie, mit Programmen, die künstliche Intelligenz nutzen, um Menschen anhand ihrer biometrischen Daten und ihres Verhaltens zu verfolgen, mit Sensordaten zur psychischen Gesundheit (die von tragbaren Daten erfasst und von Regierungsbehörden wie HARPA überwacht werden) ein Zeichen setzen, Bedrohungsbeurteilungen, Warnungen durch Verhaltenssensoren, Initiativen zur Verbrechensvorbeugung, Waffengesetze mit roter Flagge und Erste-Hilfe-Programme für psychische Gesundheit, die darauf abzielen, Pförtner darin zu schulen, zu erkennen, wer eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit darstellen könnte, könnten einen Wendepunkt in den Bemühungen der Regierung darstellen, diejenigen zu bestrafen, die sogenannte „Gedankenverbrechen“ begehen. „

Wie die AP berichtet, prüfen Bundesbeamte bereits, wie sie „‚identifizierbare Patientendaten‚, wie z. B. Informationen über psychische Gesundheit, Drogenkonsum und Verhaltensweisen aus Gruppenheimen, Heimen, Gefängnissen, Entgiftungseinrichtungen und Schulen“ in ihr Überwachungsinstrumentarium aufnehmen können.

Täuschen Sie sich nicht: Dies sind die Bausteine für einen amerikanischen Gulag, der nicht weniger finster ist als die Gulags der Sowjetunion zur Zeit des Kalten Krieges.

Das Wort „Gulag“ bezieht sich auf ein Arbeits- oder Konzentrationslager, in dem Gefangene (oft politische Gefangene oder sogenannte „Staatsfeinde“, real oder eingebildet) als Strafe für ihre Verbrechen gegen den Staat inhaftiert wurden.

Der Gulag, so die Historikerin Anne Applebaum, diente als eine Form der „administrativen Verbannung – die kein Gerichtsverfahren und keine Verurteilung erforderte – und war eine ideale Bestrafung nicht nur für Unruhestifter als solche, sondern auch für politische Gegner des Regimes„.

Totalitäre Regime wie die Sowjetunion erklärten Dissidenten auch für geisteskrank und steckten politische Gefangene in als psychiatrische Kliniken getarnte Gefängnisse, wo sie vom Rest der Gesellschaft isoliert, ihre Ideen diskreditiert und mit Elektroschocks, Drogen und verschiedenen medizinischen Verfahren physisch und psychisch gebrochen werden konnten.

In der Sowjetunion zur Zeit des Kalten Krieges wurden politische Dissidenten nicht nur für geistig unzurechnungsfähig erklärt, sondern es gab auch ein Verwaltungsverfahren, um mit Personen umzugehen, die als schlechter Einfluss auf andere oder als Unruhestifter galten. Der Autor George Kennan beschreibt ein Verfahren, bei dem:

Der Anstößige muss sich keiner Straftat schuldig gemacht haben, aber wenn seine Anwesenheit an einem bestimmten Ort nach Ansicht der örtlichen Behörden „die öffentliche Ordnung gefährdet“ oder „mit der öffentlichen Ruhe unvereinbar ist“, kann er ohne Haftbefehl verhaftet und zwei Wochen bis zu zwei Jahren im Gefängnis festgehalten werden; anschließend kann er mit Gewalt an einen anderen Ort innerhalb der Grenzen des Reiches verbracht und dort für einen Zeitraum von einem bis zu zehn Jahren unter polizeiliche Überwachung gestellt werden.

Beschlagnahmungen ohne Durchsuchungsbefehl, Überwachung, unbefristete Inhaftierung, Isolation, Verbannung… kommt Ihnen das bekannt vor?

Das sollte es auch.

Die uralte Praxis, mit der despotische Regime ihre Kritiker oder potenziellen Gegner ausschalten, indem sie sie verschwinden lassen oder zur Flucht zwingen oder sie buchstäblich, bildlich oder virtuell von ihren Mitbürgern exilieren, kommt in Amerika immer häufiger vor.

Durch den Einsatz von Gesetzen zur Bekämpfung von Straftaten, Verhaltensbewertungen und polizeilichen Präventionsprogrammen wird nun der Grundstein dafür gelegt, dass die Regierung das Etikett der Geisteskrankheit als Waffe einsetzen kann, um Whistleblower, Dissidenten und Freiheitskämpfer, die sich weigern, im Gleichschritt mit ihrem Diktat zu marschieren, ins Exil zu schicken.

Dass die Regierung den Vorwurf der Geisteskrankheit als Mittel einsetzt, um ihre Kritiker ruhig zu stellen (und zu entwaffnen), ist teuflisch. Mit einem Federstrich eines Richters werden diese Personen für geisteskrank erklärt, gegen ihren Willen weggesperrt und ihrer verfassungsmäßigen Rechte beraubt.

Diese Entwicklungen sind lediglich die Umsetzung verschiedener Initiativen der US-Regierung, die bis ins Jahr 2009 zurückreichen, darunter die sogenannte Operation Vigilant Eagle, die zur Überwachung von Militärveteranen aufruft, die aus dem Irak und Afghanistan zurückkehren, und sie als Extremisten und potenzielle inländische terroristische Bedrohung einstuft, weil sie möglicherweise „enttäuscht, desillusioniert oder von den psychologischen Auswirkungen des Krieges betroffen“ sind.

Zusammen mit dem Bericht über „Rechtsextremismus: Current Economic and Political Climate Fueling Resurgence in Radicalization and Recruitment“ (Aktuelles wirtschaftliches und politisches Klima, das ein Wiederaufleben der Radikalisierung und Rekrutierung begünstigt) des Ministeriums für Heimatschutz (merkwürdigerweise ein sowjetischer Begriff), der Rechtsextremisten allgemein als Einzelpersonen und Gruppen definiert, „die hauptsächlich gegen die Regierung sind, die Bundesautorität zugunsten staatlicher oder lokaler Autorität ablehnen oder die Regierungsautorität vollständig ablehnen“, verheißt diese Taktik nichts Gutes für jeden, der als Gegner der Regierung angesehen wird.

Was unter der Bush-Regierung als Blaupause begann, ist inzwischen zu einem Handbuch für die Verbannung von Personen geworden, die die Autorität der Regierung infrage stellen.

Ein wichtiger Punkt ist jedoch, dass die Regierung nicht nur Personen ins Visier nimmt, die ihre Unzufriedenheit äußern, sondern auch Personen einsperrt, die in der militärischen Kriegsführung ausgebildet wurden und Gefühle der Unzufriedenheit äußern.

Unter dem Deckmantel der psychischen Gesundheitsbehandlung und mit der Komplizenschaft von Regierungspsychiatern und Strafverfolgungsbeamten werden diese Veteranen zunehmend als tickende Zeitbomben dargestellt, die einer Intervention bedürfen.

So hat das Justizministerium ein Pilotprogramm ins Leben gerufen, das darauf abzielt, SWAT-Teams für den Umgang mit Konfrontationen zu schulen, an denen hoch qualifizierte und oft schwer bewaffnete Kriegsveteranen beteiligt sind.

Eine Taktik im Umgang mit sogenannten „psychisch kranken Verdächtigen, die zufällig auch in moderner Kriegsführung geschult sind„, ist die Anwendung von Gesetzen zur zivilen Zwangseinweisung, die es in allen Bundesstaaten gibt und die im Laufe der amerikanischen Geschichte eingesetzt wurden, um Andersdenkende nicht nur zum Schweigen zu bringen, sondern auch zum Verschwinden zu bringen.

So versuchten unter anderem NSA-Beamte, den ehemaligen Mitarbeiter Russ Tice, der bereit war, vor dem Kongress über das Abhörprogramm der NSA ohne richterliche Anordnung auszusagen, auf der Grundlage zweier von seinen Vorgesetzten angeordneter psychiatrischer Gutachten als „geistig unausgeglichen“ abzustempeln.

Bei dem NYPD-Beamten Adrian Schoolcraft wurde eine Hausdurchsuchung durchgeführt, und er wurde mit Handschellen an eine Trage gefesselt und wegen eines angeblichen psychiatrischen Vorfalls in Notaufnahme genommen. Später wurde im Rahmen einer internen Untersuchung festgestellt, dass seine Vorgesetzten Vergeltungsmaßnahmen gegen ihn ergriffen hatten, weil er polizeiliches Fehlverhalten gemeldet hatte. Schoolcraft verbrachte sechs Tage in der psychiatrischen Einrichtung, und als weitere Demütigung wurde ihm nach seiner Entlassung eine Rechnung über 7.185 Dollar präsentiert.

Der Marinesoldat Brandon Raub – ein 9/11-Truther – wurde aufgrund von regierungskritischen Beiträgen auf seiner Facebook-Seite verhaftet und in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen, und zwar nach dem Zivilrecht von Virginia.

Jeder Bundesstaat hat seine eigenen Gesetze zur zivilen oder unfreiwilligen Einweisung. Diese Gesetze sind eine Erweiterung zweier Rechtsgrundsätze: des parens patriae (lateinisch für „Eltern des Landes“), das es der Regierung erlaubt, im Namen von Bürgern zu intervenieren, die nicht in ihrem eigenen Interesse handeln können, und der Polizeigewalt, die den Staat verpflichtet, die Interessen seiner Bürger zu schützen.

Die Verschmelzung dieser beiden Grundsätze in Verbindung mit der Verlagerung auf einen Gefährlichkeitsstandard hat zu einer Nanny-State-Mentalität geführt, die mit der militanten Kraft des Polizeistaats umgesetzt wird.

Das Problem ist natürlich, dass die Diagnose einer psychischen Erkrankung zwar für einige Amerikaner ein berechtigtes Anliegen ist, aber im Laufe der Zeit zu einem bequemen Mittel geworden ist, mit dem die Regierung und ihre Partner in der Wirtschaft bestimmte „inakzeptable“ soziale Verhaltensweisen bestrafen können.

In den vergangenen Jahren wurden Personen, die sich gegen Autoritäten auflehnen, pathologisiert, indem man ihnen eine oppositionelle Trotzstörung (ODD) zuschrieb, definiert als „ein Muster von ungehorsamem, feindseligem und trotzigem Verhalten gegenüber Autoritätspersonen“. Nach dieser Definition könnte jeder bedeutende Aktivist unserer Geschichte – von Mahatma Gandhi bis Martin Luther King Jr. – als an einer ODD leidend eingestuft werden.

Natürlich ist dies alles Teil eines größeren Trends in der amerikanischen Regierungsführung, bei dem abweichende Meinungen kriminalisiert und pathologisiert werden und Andersdenkende zensiert, zum Schweigen gebracht, für untauglich für die Gesellschaft erklärt, als gefährlich oder extremistisch bezeichnet oder zu Ausgestoßenen gemacht und ins Exil geschickt werden.

Die „Red Flag“-Waffengesetze (die Regierungsbeamte ermächtigen, Waffen von Personen zu beschlagnahmen, die als Gefahr für sich selbst oder andere angesehen werden) sind ein perfektes Beispiel für diese Denkweise und die Folgen, zu denen sie führen könnte.

Wie die Washington Post berichtet, erlauben diese Waffengesetze „einem Familienmitglied, Mitbewohner, Verehrer, Strafverfolgungsbeamten oder jeder Art von medizinischem Fachpersonal, eine Petition [bei einem Gericht] einzureichen und zu verlangen, dass die Wohnung einer Person vorübergehend von Schusswaffen befreit wird. Dafür ist weder eine psychische Diagnose noch eine Verhaftung erforderlich.

Mit diesen „Red Flag“-Waffengesetzen sollen Personen, die eine potenzielle Bedrohung darstellen, entwaffnet werden.

Theoretisch erscheint es zwar vernünftig, Personen zu entwaffnen, die eindeutig selbstmordgefährdet sind und/oder eine „unmittelbare Gefahr“ für sich selbst oder andere darstellen, doch das Problem entsteht, wenn man die Befugnis, zu bestimmen, wer eine potenzielle Gefahr darstellt, in die Hände von Regierungsbehörden, Gerichten und der Polizei legt.

Denken Sie daran, dass dies dieselbe Regierung ist, die die Begriffe „regierungsfeindlich“, „extremistisch“ und „terroristisch“ austauschbar verwendet.

Dies ist dieselbe Regierung, deren Agenten ein klebriges Spinnennetz aus Bedrohungsanalysen, verhaltensorientierten Warnungen, markierten „Wörtern“ und Berichten über „verdächtige“ Aktivitäten spinnen, indem sie automatische Augen und Ohren, soziale Medien, verhaltensorientierte Software und Bürgerspione einsetzen, um potenzielle Bedrohungen zu identifizieren.

Es ist dieselbe Regierung, die den National Defense Authorization Act (NDAA) immer wieder verlängert, der es dem Militär erlaubt, amerikanische Bürger ohne Zugang zu Freunden, Familie oder Gerichten zu inhaftieren, wenn die Regierung sie für eine Bedrohung hält.

Dieselbe Regierung verfügt über eine wachsende Liste von Ideologien, Verhaltensweisen, Zugehörigkeiten und anderen Merkmalen, die jemanden als verdächtig erscheinen lassen und dazu führen könnten, dass er als potenzieller Staatsfeind eingestuft wird.

Wenn Sie beispielsweise an Ihre verfassungsmäßigen Rechte glauben und diese ausüben (d. h. Ihr Recht auf freie Meinungsäußerung, auf freie Religionsausübung, auf den Umgang mit Gleichgesinnten, die Ihre politischen Ansichten teilen, auf Kritik an der Regierung, auf den Besitz einer Waffe, auf die Forderung nach einem Durchsuchungsbefehl, bevor Sie befragt oder durchsucht werden, oder auf jede andere Tätigkeit, die als potenziell regierungsfeindlich, rassistisch, bigott, anarchistisch oder souverän angesehen wird), könnten Sie ganz oben auf der Terrorismus-Beobachtungsliste der Regierung stehen.

Wie ein Leitartikel der New York Times warnt, können Sie in den Augen der Polizei ein regierungsfeindlicher Extremist (auch bekannt als inländischer Terrorist) sein, wenn Sie befürchten, dass die Regierung Ihre Schusswaffen konfiszieren will, wenn Sie glauben, dass die Wirtschaft kurz vor dem Zusammenbruch steht und die Regierung bald das Kriegsrecht ausrufen wird, oder wenn Sie eine ungewöhnliche Anzahl politischer und/oder ideologischer Autoaufkleber an Ihrem Auto anbringen.

Lassen Sie das einen Moment auf sich wirken.

Wenn Sie nun bedenken, welche Auswirkungen es hat, wenn die Polizei mit derartigen Befugnissen ausgestattet wird, um eine potenzielle Bedrohung präventiv zu neutralisieren, werden Sie verstehen, warum einige diese Razzien im Bereich der geistigen Gesundheit mit Beklemmung betrachten.

Ganz gleich, wie wohlmeinend die Politiker diese Eingriffe in unsere Rechte erscheinen lassen, in den richtigen (oder falschen) Händen können wohlwollende Pläne leicht zu böswilligen Zwecken missbraucht werden.

Selbst das am besten gemeinte Regierungsgesetz oder -programm kann – und wurde – unterwandert, korrumpiert und für illegitime Zwecke verwendet werden, sobald Profit und Macht in die Gleichung einfließen.

Der Krieg gegen den Terror, der Krieg gegen Drogen, der Krieg gegen illegale Einwanderung, der Krieg gegen COVID-19: All diese Programme begannen als legitime Antworten auf dringende Probleme und sind inzwischen zu Waffen der Einhaltung und Kontrolle in den Händen der Regierung geworden. So werden unter anderem dieselben Massenüberwachungstechnologien, die angeblich so notwendig waren, um die Ausbreitung von COVID-19 zu bekämpfen, jetzt eingesetzt, um abweichende Meinungen zu unterdrücken, Aktivisten zu verfolgen, Randgruppen zu schikanieren und die Gesundheitsdaten der Menschen mit anderen Überwachungs- und Strafverfolgungsinstrumenten zu verknüpfen.

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People“ und in seinem fiktiven Gegenstück „The Erik Blair Diaries“ deutlich gemacht habe, bewegen wir uns schnell auf dem Weg zu einer autoritären Gesellschaft, in der die einzigen Meinungen, Ideen und Äußerungen diejenigen sind, die von der Regierung und ihren Konzernkollegen zugelassen werden.

Wir stehen an einem Scheideweg.

Wie der Schriftsteller Erich Fromm warnte: „An diesem Punkt der Geschichte kann die Fähigkeit zu zweifeln, zu kritisieren und zu widersprechen alles sein, was zwischen einer Zukunft für die Menschheit und dem Ende der Zivilisation steht.“