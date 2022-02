Bericht aus meiner eigenen Erfahrung vor Ort über den „Freiheitskonvoi“ in Ottawa (Video)

Vor einem Monat hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich mich an einem klaren, kalten Januartag dem längsten LKW-Konvoi (dem „Freedom Convey“) der Geschichte anschließen und an einem Tag des friedlichen Protests auf dem Parliament Hill in Ottawa, Kanada, teilnehmen würde.

Über diesen Protest ist schon viel geschrieben worden, und die Leser werden die Entstehung, die Umstände und die aufregende Dynamik des Geschehens gut kennen. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat die „Randgruppe“ hinter dem Konvoi von Lastwagenfahrern, die gegen die vom Covid vorgeschriebenen Pässe protestierten, scharf kritisiert. Einige Mainstream-Medien haben sich bemüht, die Demonstranten als ruchlos und gefährlich zu verunglimpfen – es könnten sogar potenzielle Provokateure im Spiel sein. Hier ist eine Pressekonferenz, die von den Organisatoren der Proteste gegeben wurde, um mehr Hintergrundinformationen zu liefern.

Dieser Bericht stammt aus meiner eigenen Erfahrung vor Ort und widerlegt viele derjenigen, die etwas anderes behaupten. Ich habe unten Fotos [die von diesem Autor persönlich aufgenommen wurden] und ein kommentiertes Video [vom Autor] über die Ereignisse des Tages am 29. Januar 2022 angehängt.

Um sich einen Überblick zu verschaffen, sehen Sie unten einen Twitter-Post mit unglaublichen Ariel-Drohnenaufnahmen vom Trucker-Konvoi-Protest in Ottawa, Kanada.

Drone Ariel Footage Of The Trucker Convoy Protest In Ottawa Canada Today#TruckersForFreedom2022 #Ottawa pic.twitter.com/aG3b2RlnxU — FollowTheCrumbs (@ChrisJo00291974) January 30, 2022

Meine erste und auffälligste Beobachtung war die festliche Stimmung, die in der Menge herrschte. Der Lärm war zeitweise ohrenbetäubend. Viele Tausende waren da, und jeder, den ich sah, war glücklich und lächelte. Einige Male stimmten die Menschen spontan in das Singen unserer Nationalhymne ein, die sich wie eine Welle durch die Menge bewegte.

Ich nannte das den freudigen Protest. Ich verbrachte Stunden auf dem Hügel und bewegte mich an verschiedenen Stellen in der Menge, und ich habe keinerlei Gewalt oder auch nur unbotmäßiges Verhalten beobachtet oder davon gehört. Die Polizei von Ottawa meldete keine Zwischenfälle. Bei drei Gelegenheiten begegnete ich Gruppen von 5 oder 6 Polizisten aus Ottawa, die sich durch die Menge bewegten. Sie waren ruhig, lächelnd, höflich, nicht konfrontativ, und in einem Fall sah ich, wie sie einem Demonstranten ein High Five gaben.

Die Mainstream-Medien haben sich jedoch fast ausschließlich auf einzelne Vorfälle unerwünschten Verhaltens konzentriert und diese in einigen Fällen grob falsch dargestellt. Ich habe zum Beispiel mit einem Mann gesprochen, der grob ein Hakenkreuz in den weißen Teil der kanadischen Flagge, die er bei sich trug, gezeichnet hatte, und ich fragte ihn, warum.

Er antwortete mir, dass Trudeau sich wie ein Nazi-Diktator verhält (ehrlich gesagt, der Typ klang nicht sehr helle). Rein optisch war die Absicht dieses Mannes unklar, und er war offensichtlich fehlgeleitet, aber die Medien berichteten über „Hakenkreuze in der Menge“.

Ein CBC-Kommentator ging sogar so weit, dass er sich lauthals fragte, ob vielleicht Russland hinter diesem Protest steckte. Trudeau hat die Demonstranten als „eine kleine Randgruppe, die nicht repräsentativ für die Kanadier ist“, verunglimpft und jede Gelegenheit genutzt, um sie in seinem typischen Tugendhaftigkeitston zu verunglimpfen. Die Wahrheit ist jedoch, dass die Menschen, die ich gesehen habe, eine vielfältige Gruppe von normalen kanadischen Bürgern waren.

Ich hatte versprochen, mich gegen 14:30 Uhr EST in die sozialen Medien einzuloggen, um den Online-Mitgliedern des Right Wire Report (in der Regel 40 bis 80 Personen täglich, rund um die Uhr) einige Vor-Ort-Berichte und einen Live-Feed zu liefern. Der Right Wire Report hat ein freiwilliges politisches Nachrichtenteam, dem jeder beitreten kann – siehe hier. Am Freitagabend zuvor hatte ich die entsprechende Software auf meinem Handy installiert und damit geübt, alles lief gut.

Aber an diesem Samstag konnte ich mich nicht einloggen, weil ich keinen Internetzugang hatte. Auch die etwa zehn Leute, die ich fragte, hatten ihre Telefone nicht dabei. Ich versuchte, meiner Schwester eine Textnachricht zu schicken, und sah zu, wie sie sich immer weiterdrehte, ohne abgeschickt zu werden.

Die kanadischen Sicherheitsdienste hatten den Internetzugang offenbar und ganz offensichtlich blockiert. Erst als ich sieben Häuserblocks zurück zu meinem Auto lief und weitere zwei Häuserblocks vom Hügel wegfuhr, piepte mein Telefon und zeigte an, dass meine SMS abgeschickt worden war. Vielleicht war dies ein offensichtlicher Versuch der Regierung, das Recht der friedlichen Demonstranten zu blockieren, zu protestieren und ihre Stimmen zu verstärken.

Dieser Protest war nicht auf Trucker beschränkt. Ein Beispiel für die breite Unterstützung ist eine Go-Fund-Me-Seite, die ursprünglich 350.000 $ zur Deckung der Kosten sammeln wollte und inzwischen auf über 10 Mio. $ angewachsen ist. Was als Protest der Trucker begann, entwickelte sich zu einem viel umfassenderen Protest von genervten Kanadiern aller Hautfarben, Glaubensrichtungen und Ethnien.

So viele Provinz- und Bundesverordnungen und Abriegelungsmaßnahmen haben die Rechte der Kanadier aus der Charta verletzt, von der Kriminalisierung religiöser Versammlungen und Proteste bis hin zur Verhinderung der Freizügigkeit und des Grenzübertritts der Kanadier. Die Kanadier sind ein geduldiges Volk, das sich im Interesse des Gemeinwohls oft den Behörden beugt, aber es ist klar geworden, dass die Kanadier genug haben. Ich war stolz darauf, dabei zu sein.

Sehen Sie hier ein exklusives Video der „Freedom Convey“ vom 29. Januar 2022, das vom Right Wire Report Nachrichten-Team gesprochen wird.