Covid-19-Impfstoffe werden allein im Jahr 2022 voraussichtlich zehnmal so viele Opfer wie der Holocaust fordern

The Expose veröffentlichte eine statistische Analyse der plötzlichen kardiovaskulären Todesfälle nach einer Covid-19-Impfung. Aufgrund von Hinweisen auf schwere Entzündungen des Herzens und aktuellen Trends zu Herzstillständen bei jungen Profisportlern wird davon ausgegangen, dass die Covid-19-Impfung im Jahr 2022 mehr als 62,3 Millionen Todesfälle verursachen wird. Dem Bericht zufolge verdoppelten sich die kardiovaskulären Todesfälle bei vollständig geimpften FIFA-Spielern und -Trainern alle drei Monate im Jahr 2021. Dieser Trend wird sich wahrscheinlich auch im Jahr 2022 fortsetzen, da die Myokarditis das Risiko eines Herzinfarkts innerhalb von fünf Jahren mehr als verdoppelt. Wenn das stimmt, dann könnten die Covid-19-Impfstoffe allein im Jahr 2022 das ZWEIFache der Zahl der Holocaust-Toten verursachen. Die heutige medizinische Tyrannei und die erzwungenen medizinischen Experimente lassen Adolf Hitlers Regime im Vergleich dazu freundlich aussehen.

Covid-19-Impfstoffe verdoppeln das Risiko eines Herzinfarkts in einem Zeitraum von 5 Jahren

Dr. Steven Gundry hielt am 12. und 14. November einen Vortrag vor der American Heart Association. Er berichtete, dass Covid-19-Impfstoffe das Risiko, innerhalb von fünf Jahren einen Herzinfarkt zu erleiden, mehr als verdoppeln. Dies wurde durch einen ernsthaften Anstieg von Entzündungsmarkern nur zwei Monate nach der zweiten Dosis des Covid-19-Impfstoffs belegt. Dies bedeutet, dass sich die durch Covid-19-Impfstoffe verursachten Schäden erst nach Jahren voll bemerkbar machen werden. Bei wiederholter Verabreichung werden diese Entzündungsmarker nur zunehmen und die Herzen der jungen Menschen belasten. Die Entzündung des Herzmuskels ist nicht harmlos; wenn das Herz überlastet ist, kann es zu einem Herzstillstand kommen. Aus diesem Grund ist die Zahl der plötzlichen Herztode bei jungen Sportlern sprunghaft angestiegen.

Die Statistiken zeigen, dass die kardiovaskulären Todesfälle in jedem Quartal des Jahres 2021 zunahmen, was darauf hindeutet, dass sich die Impfschäden mit der Zeit vervielfachen. Die Todesfälle bei FIFA-Profifußballern stiegen von drei Todesfällen im ersten Quartal 2021 auf acht Todesfälle im zweiten Quartal. In den Quartalen drei und vier stieg die Zahl der Todesfälle sprunghaft an und erreichte mit 16 bzw. 40 Todesfällen pro Quartal ein abnormales Niveau. Dies sind die Trends bei den Todesfällen in nur einer Sportliga. Wenn man diese Zahlen auf gesunde Sportler und aktive junge Erwachsene hochrechnet, wird die Rate der Herzstillstände und Todesfälle zu einem Ereignis auf Holocaust-Niveau.

Aber nicht jeder wird sterben. Viele Menschen werden wiederbelebt, aber einige Sportler werden durch den Impfstoff so geschädigt, dass sie nie wieder Sport treiben können. Nehmen Sie zum Beispiel Sergio Aguero, den fitten Spieler von Manchester City, der auf dem Spielfeld vor seiner Mannschaft zusammenbrach. Er wurde zwar wiederbelebt, aber er wird nie wieder Profifußball spielen können. Einunddreißig weitere Fußballer kollabierten im selben Jahr, wurden aber NICHT wiederbelebt. Seit 2009 gab es bei FIFA-Spielern und -Trainern durchschnittlich 7,8 Todesfälle pro Jahr. Nach dem Vax-Mandat war die Zahl der Todesfälle viermal so hoch! Allein im Dezember gab es sieben Todesfälle – mehr als die durchschnittliche Zahl der Todesfälle in einem normalen Jahr. (Zum Thema: Die Welt beginnt zu bemerken, wie viele junge Sportler nach der Einnahme von Covid-Impfstoffen sterben.)

Mehrere Holocausts stehen in der Warteschlange, wenn die Vermehrung von Spike-Proteinen durch Massenimpfprogramme weitergeht.

Nach Angaben der John Hopkins University sind etwa 51,6 % der Weltbevölkerung doppelt mit Spike-Protein mRNA geimpft. Die durchschnittliche weltweite Herztodesrate liegt bei 8,9 Millionen pro Jahr. Für die 50 Prozent der Bevölkerung, die nicht geimpft sind, würde die Zahl der kardialen Ereignisse konstant bleiben und sich auf 1,1125 Millionen Todesfälle pro Quartal belaufen. Bei den 50 % der Bevölkerung, die vollständig geimpft sind, könnte diese Rate jedoch auf 2,225 Millionen pro Quartal ansteigen, entsprechend dem doppelten Herzinfarktrisiko der doppelt Geimpften. Wenn der exponentielle Anstieg der Todesfälle bei jungen Fußballern ein Signal ist, das sich in der gesamten jungen, aktiven Bevölkerung, die doppelt geimpft ist, fortsetzt, dann könnte sich die Herzinfarktrate JEDES QUARTAL für eine signifikante Kohorte der vollständig Geimpften verdoppeln.

Der Analyse zufolge könnte die Zahl der durchschnittlichen kardiovaskulären Todesfälle von 8,9 Millionen auf 71,2 Millionen ansteigen, was einem sprunghaften Anstieg von 62,3 Millionen Todesfällen entspricht. Natürlich handelt es sich hierbei nur um eine Analyse der Todesfälle durch Herzinfarkt nach der Covid-19-Impfung. Diese Zahlen berücksichtigen nicht die Zahl der Todesfälle, die durch das durch Impfung erworbene Autoimmunschwächesyndrom verursacht werden. Die Impfstoffe schädigen nachweislich die zell- und schleimvermittelten Immunreaktionen, wodurch die Geimpften anfälliger für künftige Infektionen werden. Darüber hinaus ist bei dieser genozidalen Sterblichkeitsrate die unvermeidliche neurologische Degeneration, die durch die entzündungsfördernden Spike-Proteine des Impfstoffs verursacht wird, nicht berücksichtigt. Da Entzündungen die Vorstufe zu chronischen Krankheiten sind, könnten die Impfstoffe einen mehrfachen Holocaust auslösen, der Dutzende von medizinischen Problemen wie Herzinfarkt, Immunschwäche und Krebs umfasst.