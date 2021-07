Bericht der US-Regierung deckt auf, dass Gesichtserkennung weit verbreitet ist und eine mit dem WEF verbundene israelische Gesichtserkennungsfirma sammelt 235 Millionen Dollar ein

thelastamericanvagabond.com: Im Juni veröffentlichte das U.S. Government Accountability Office einen Bericht, der den weit verbreiteten Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie beschreibt, einschließlich der Nutzung von Datenbanken mit Gesichtsabdrücken von Regierungsbehörden und privaten Firmen durch die Strafverfolgungsbehörden. Datenschutz- und Bürgerrechtsorganisationen haben in den letzten Jahren davor gewarnt, dass der Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie ein digitaler Wilder Westen mit wenig bis gar keiner Regulierung ist, der die Grenzen der Technologie bestimmt.

Nun zeigt der neue Bericht des GAO, dass mindestens zwanzig der zweiundvierzig untersuchten US-Regierungsbehörden die Technologie einsetzen. Zu diesen Behörden gehören solche, die mit der Strafverfolgung in Verbindung stehen – das FBI, der Secret Service, die US Immigration and Customs Enforcement, die US Capitol Police, das Federal Bureau of Prisons und die Drug Enforcement Administration – sowie weniger offensichtliche Behörden wie der U.S. Postal Service, der Fish and Wildlife Service und die NASA.

Sechs US-Behörden gaben zu, Gesichtserkennung bei Personen zu verwenden, die an den Protesten nach der Tötung von George Floyd im Mai 2020 teilnahmen. Der Bericht besagt, dass die Agenturen behaupten, dass sie nur die Tech auf Menschen verwendet, die beschuldigt werden, das Gesetz zu brechen.

„Dreizehn Bundesbehörden haben kein Bewusstsein dafür, welche nicht-bundesstaatlichen Systeme mit Gesichtserkennungstechnologie von Mitarbeitern verwendet werden,“ der Bericht sagte. „Diese Agenturen haben daher nicht vollständig die potenziellen Risiken der Verwendung dieser Systeme, wie Risiken im Zusammenhang mit der Privatsphäre und Genauigkeit bewertet.“

Das GAO fordert ein verstärktes Training für die Strafverfolgungsbehörden und stellt fest, dass ein solches Training „die Risiken im Zusammenhang mit Analystenfehlern und Entscheidungsfindungen reduzieren, die Ergebnisse, die sie erhalten, verstehen und interpretieren, das Bewusstsein für kognitive Verzerrungen schärfen und die Objektivität verbessern sowie die Konsistenz zwischen den Behörden erhöhen könnte.“ Das GAO fordert außerdem, dass die Behörden Kontrollen einführen, um besser zu verfolgen, welche Systeme ihre Mitarbeiter verwenden.

Während einige der US-Regierungsbehörden ihre eigenen Datenbanken haben, ist die Datenbank des FBI mit Gesichtsabdrücken wahrscheinlich die umfangreichste, wobei einige Schätzungen von über 100 Millionen Gesichtsabdrücken ausgehen. Die oberste Strafverfolgungsbehörde der US-Regierung hat dafür gekämpft, die Datenbank mindestens seit 2013 geheim zu halten.

Agenturen haben auch Gesichtserkennungsdatenbanken von Amazon Rekognition, BI SmartLink, Giant Oak Social Technology, Clearview AI und Vigilant Solutions verwendet. Bei weitem am häufigsten nutzten Regierungsbehörden die Technologie von Clearview und Vigilant. Der Bericht gibt weitere Einblicke:

„Darüber hinaus können Strafverfolgungsbehörden auch nicht-staatliche Anbieter von Gesichtserkennungsdiensten wie Vigilant Solutions und Clearview AI nutzen. Zum Beispiel können Strafverfolgungsbeamte mit einem Clearview AI-Konto einen Computer oder ein Smartphone verwenden, um ein Foto einer unbekannten Person in das Gesichtserkennungssystem von Clearview AI hochzuladen. Das System kann Suchergebnisse zurückgeben, die mögliche Fotos der unbekannten Person zeigen, sowie Links zu der Website, von der die Fotos stammen (z. B. Facebook). Laut Clearview AI wird das System nur zur Untersuchung von bereits geschehenen Verbrechen eingesetzt und nicht zur Echtzeitüberwachung.“

Der US Postal Inspection Service hat nach eigenen Angaben die Software von Clearview AI eingesetzt, um Personen aufzuspüren, die verdächtigt werden, Post zu stehlen, zu öffnen und aus Gebäuden des Postal Service zu stehlen. Insgesamt nutzten zehn Behörden Clearview AI zwischen April 2018 und März 2020. Die U.S. Capitol Police nutzte die Tech des Unternehmens, um Verdächtige von der Veranstaltung im Capitol am 6. Januar zu ermitteln.

TLAV hat bereits früher über die Gefahren berichtet, die mit der Gesichtserkennungstechnologie verbunden sind, und insbesondere darüber, wie die Technologie von Clearview AI verwendet wurde, um sogenannte inländische Extremisten ins Visier zu nehmen.

Im Jahr 2020, schrieb die NY Times über Clearviews Bemühungen vom Sammeln, speichern, und verkaufen von Gesichtsabdruck Daten als „das Ende der Privatsphäre, wie wir es kennen“ und sie sind nicht falsch. Dieses Unternehmen hat Milliarden von Gesichtsabdrücken aus Online-Fotos erfasst und behauptet nun, die weltweit größte Datenbank zur Gesichtserkennung zu besitzen. Dies gibt Clearview die Möglichkeit, Kunden den Zugang zu all unseren Gesichtern zu verkaufen, um jeden von uns heimlich anzusprechen, zu identifizieren und zu verfolgen. Dies könnte für Marketing- und Werbezwecke sein, aber auch für die Überwachung von Aktivisten, Journalisten und Organisatoren durch Regierung und Strafverfolgungsbehörden, die eine verfassungsrechtlich geschützte Tätigkeit ausüben. Wie The Mind Unleashed berichtete, sammelt Clearview Daten von ahnungslosen Social-Media-Nutzern und das Chicago Police Department (CPD) nutzt das umstrittene Gesichtserkennungstool, um die Identität unbekannter Verdächtiger zu ermitteln.

Clearview hat im Mai angekündigt, seine Technologie nicht mehr an private Unternehmen zu verkaufen, sondern sie nur noch Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung zu stellen – bisher haben sie ihre Technologie rund 2400 Strafverfolgungsbehörden in den USA zur Verfügung gestellt. Die American Civil Liberties Union hat eine Klage gegen Clearview eingereicht, in der sie behauptet, dass das Unternehmen gegen den Biometric Information Privacy Act (BIPA) von Illinois verstoßen hat, ein staatliches Gesetz, das die Erfassung biometrischer Identifikatoren von Personen ohne vorherige Ankündigung und Zustimmung untersagt.

Obwohl Vigilant Solutions weniger bekannt ist als Clearview, ist das Unternehmen ein wesentlicher Bestandteil des wachsenden Überwachungsapparats, der von der Privatwirtschaft betrieben und mit US-Regierungsstellen geteilt wird. Das Unternehmen wird im GAO-Bericht für seine Rolle in der Gesichtserkennungstechnologie aufgeführt, aber sie sind weithin für ihre Datenbank mit Nummernschildaufzeichnungen bekannt. Im Jahr 2018 wurde bekannt, dass Vigilant Solutions einen Vertrag mit der US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) unterzeichnet hat, was die umstrittene Behörde zur letzten von mehreren Bundesbehörden macht, die Zugriff auf Milliarden von Nummernschilddatensätzen haben, die für die Standortverfolgung in Echtzeit verwendet werden können.

Vigilant Solutions verfügt über mehr als 2 Milliarden Nummernschildfotos in seiner Datenbank aufgrund von Partnerschaften mit Unternehmen, die Fahrzeuge wieder in Besitz nehmen, und lokalen Strafverfolgungsbehörden, deren Fahrzeuge mit Kameras ausgestattet sind. Lokale Strafverfolgungsbehörden verwenden in der Regel eine Version eines automatischen Nummernschildlesegeräts. ALPRs werden verwendet, um Nummernschild, Zeit, Datum und Standort zu erfassen, die verwendet werden können, um eine detaillierte Karte von dem zu erstellen, was Personen tun. Die Geräte können an Lichtmasten oder Mautstellen angebracht werden, aber auch auf oder in Fahrzeugen der Polizei.

AnyVision, Softbank und der Vorstoß in Richtung eines technokratischen Überwachungsnetzes

Während der GAO-Bericht für jeden, der aufmerksam ist, eine Warnung darstellt, ist die Realität, dass die Gesichtserkennungstechnologie bereits allgegenwärtig ist. Trotz der Warnungen von Datenschutzorganisationen ist die Öffentlichkeit blindlings in eine Ära der Gesichtserkennung beim Öffnen des Smartphones, beim Einkauf von Lebensmitteln und bei Videospielen hineingelaufen. Generell scheint die Öffentlichkeit geradezu ignorant gegenüber den Angriffen auf die Privatsphäre zu sein, die jeden Tag stattfinden.

Der GAO-Bericht stellt fest, dass Orte wie San Francisco und Portland, Oregon, der Polizei den Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie verboten haben, und Amazon hat derzeit ein Moratorium für den Verkauf seines Rekognition-Programms an Strafverfolgungsbehörden. Kürzlich hat Maine ein Gesetz verabschiedet, das als das stärkste Gesetz gegen Gesichtserkennung im ganzen Land bezeichnet wird. (Das Gesetz erlaubt es den Strafverfolgungsbehörden, die im GAO-Bericht erwähnten Bundesdatenbanken zu nutzen).

Werden diese Schritte ausreichen, um die Flut von Kameras zur Gesichtserkennung aufzuhalten, die in jeden Aspekt Ihres Lebens eindringen? Wahrscheinlich nicht.

In dem Monat, der seit der Veröffentlichung des GAO-Berichts vergangen ist, hat das israelische Gesichtserkennungsunternehmen AnyVision eine Startup-Finanzierung in Höhe von 235 Millionen Dollar erhalten. AnyVision nutzt Techniken der Künstlichen Intelligenz, um Menschen anhand ihrer Gesichter zu identifizieren. TechCrunch merkt an, dass „AnyVision sagte, dass die Finanzierung verwendet wird, um die Entwicklung seiner SDKs (Software Development Kits) fortzusetzen, speziell für die Arbeit in Edge-Computing-Geräten – Smart-Kameras, Körperkameras und Chips, die in anderen Geräten verwendet werden – um die Leistung und Geschwindigkeit seiner Systeme zu erhöhen.“

AnyVision ist nicht ohne Kontroversen geblieben. In einem Bericht aus dem Jahr 2019 wurde behauptet, dass die Technologie von AnyVision heimlich von der israelischen Regierung zur Überwachung von Palästinensern im Westjordanland eingesetzt wird. AnyVision dementierte die Behauptungen. Ein anderer Bericht, der in The Markup veröffentlicht wurde, untersuchte öffentliche Aufzeichnungen von AnyVision, einschließlich eines Benutzerhandbuchs aus dem Jahr 2019, das zeigte, dass das Unternehmen große Datenmengen sammelt. In einem Bericht ging es um die Überwachung von Kindern in einem Schulbezirk in Texas. AnyVision sammelte 5000 Schülerfotos in nur sieben Tagen.

Ein Bericht von Reuters aus dem April zeigte detailliert, wie viele Unternehmen die Technologie von AnyVision heute nutzen, darunter Krankenhäuser wie Cedars Sinai in Los Angeles, Einzelhändler wie Macy’s und der Energieriese BP. AnyVision war auch Gegenstand eines Berichts der New York Times im Jahr 2020, in dem hervorgehoben wurde, wie das Unternehmen mit dem israelischen Verteidigungsministerium zusammenarbeitet, um seine Gesichtserkennungstechnologie zur „Erkennung von COVID-19 Zellen“ einzusetzen.

Als weiteren Beweis dafür, dass Unternehmen, die Gesichtserkennungstechnologie anbieten, sind hier, um zu bleiben – und eine wichtige Rolle in der Great Reset-Agenda spielen – müssen wir nicht weiter schauen als die Institutionen, die in AnyVision investieren. Die jüngste Finanzierungsrunde wird von SoftBank’s Vision Fund 2 und Eldridge geleitet. Interessanterweise ist der CEO von AnyVision, Avi Golan, ein ehemaliger operativer Partner bei SoftBank’s Investment Arm. SoftBank ist auch eine Partnerorganisation des Weltwirtschaftsforums, der internationalen öffentlich-privaten Organisation, die den „Great Reset“ vorantreibt.

Der Grund, warum dieses kleine Detail wichtig ist, liegt darin, dass die technokratische Agenda, die von den feinen Leuten des WEF gefördert wird, auf jeden Fall eine Welt der KI und der Gesichtserkennung beinhalten wird. Die Technologie wird vordergründig eingesetzt, um Kriminelle zu fangen, aber sie ist auch reif für den Missbrauch durch Strafverfolgungsbehörden. Ganz zu schweigen von der größeren Rolle, die die Technologie bei der Implementierung zukünftiger „Social Credit Score“-Systeme spielen wird, wie man sie in China sieht.

Das U.S. GAO warnt zu Recht vor dem weit verbreiteten Einsatz dieser gefährlichen Technologie, aber Tatsache ist, dass sie bereits allgegenwärtig ist. Es ist extrem schwierig geworden, zu vermeiden, dass der eigene Gesichtsabdruck gestohlen und sowohl von Regierungsbehörden als auch von privaten Organisationen gespeichert wird. Wenn wir auch nur einen Hauch von Privatsphäre zurückgewinnen wollen, müssen wir einen Weg finden, dieser Technologie ein Ende zu setzen, bevor es zu spät ist.