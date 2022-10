Bericht: Elon Musk will lebenslange Twitter-Sperren von Prominenten aufheben

Donald Trump, Steve Bannon und Alex Jones könnten alle zurückkehren.

Nachdem der Kauf von Twitter abgeschlossen war, wurde bekannt, dass Elon Musk sich darauf vorbereitet, lebenslange Sperren aufzuheben und damit den Weg für die Rückkehr von Donald Trump, Milo Yiannopoulos, Roger Stone, Alex Jones, Steve Bannon und anderen auf die Plattform zu ebnen.

Wenige Minuten nachdem der reichste Mann der Welt den 44-Milliarden-Dollar-Deal abgeschlossen hatte, entließ Musk eine Reihe von Führungskräften, darunter Parag Agrawal, den Chef von Twitter.

Auch Vijaya Gadde, Twitters oberste Führungskraft für Recht und Politik, wurde entlassen. Gadde war de facto der Zensurbeauftragte von Twitter.

Nach Angaben von Quellen, die mit Bloomberg sprachen, werden die permanenten Verbote abgeschafft.

Musk beabsichtigt auch, dauerhafte Verbote für Nutzer abzuschaffen, weil er nicht an lebenslange Verbote glaubt“, sagte die Person. Das bedeutet, dass Personen, die zuvor von der Plattform ausgeschlossen wurden, möglicherweise wieder zurückkehren dürfen, obwohl unklar ist, ob dies auch für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump gilt“, so die Quelle“, berichtet das Nachrichtenportal.

Das bedeutet auch, dass jemand praktisch nie wegen politischer Äußerungen von Twitter gesperrt werden kann, sondern nur, wenn er die Plattform zur Organisation von Gewalt oder für andere kriminelle Zwecke nutzt.

Ob Trump zurückkehren wird, bleibt eine offene Frage, da er die Plattform zuvor vollständig desavouiert hatte.

„Ich gehe nicht auf Twitter, ich bleibe auf TRUTH“, sagte er im April und bezog sich dabei auf Truth Social, seine eigene Plattform.

Der wirkliche Test wird sein, wenn einige dieser prominenten Personen neue Konten auf Twitter einrichten oder versuchen, ihre alten zu reaktivieren.

Ähnlich wie Trumps Regierung bei seinem Amtsantritt wird Twitter immer noch von vielen verbotswütigen Mitarbeitern besetzt sein, die trotzdem versuchen werden, die alten Regeln durchzusetzen.

Es könnte einige Zeit dauern, bis Musk aufräumt, bevor Twitter wirklich zu einer reinen Plattform für freie Meinungsäußerung zurückkehrt, obwohl die frühen Entlassungen ein gutes Zeichen sind.

Der einzige besorgniserregende Hinweis kam in der Erklärung des Tesla-Besitzers an die Werbetreibenden, in der er sagte: „Twitter kann natürlich nicht zu einer Höllenlandschaft werden, in der alles ohne Konsequenzen gesagt werden kann!“

Angesichts des Ausmaßes, das die Journalisten mit den blauen Häkchen heute Morgen an den Tag legten, scheinen sich die Zeiten jedoch zum Besseren zu wenden.