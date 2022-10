Vier Szenarien für eine Welt in Chaos

asiatimes.com: Die derzeitige Periode von Chaos und Tumult mag kurz oder lang sein, aber Sie können sicher sein, dass die alte Ära der Globalisierung tot und vorbei ist.

Die jüngste Rede des chinesischen Staatschefs Xi Jinping auf dem Parteitag der Kommunistischen Partei könnte eine der folgenreichsten des Jahrzehnts sein.

Er teilte den Zuhörern – und der Welt – mit, dass seine wachstumshemmende „Null-Covid“-Politik bestehen bleibt und dass Peking mehr denn je entschlossen ist, eine Wiedervereinigung mit Taiwan anzustreben, wenn möglich friedlich, wenn nötig mit Gewalt.

Wir leben in einer Zeit tiefer geopolitischer Gräben und außerordentlicher wirtschaftlicher Unsicherheit, die in Xis Äußerungen zum Ausdruck kommt. Die Welt kehrt eindeutig nicht zu einem Status quo aus der Zeit vor Covid zurück. Vielmehr hat eine Kombination von Kräften die bisherige Weltordnung auf den Kopf gestellt und eine Periode tiefgreifender Unordnung eingeläutet.

Ich möchte vier dieser Kräfte betrachten – die Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China, Russlands Krieg in der Ukraine, Populismus und Inflation – um einige politisch-wirtschaftliche Szenarien für die nächsten zwei bis fünf Jahre zu entwerfen. Jede Liste der destabilisierenden globalen Kräfte ist zwangsläufig unvollständig.

Ich werde den Klimawandel oder den Verlust der Artenvielfalt (die wohl größten Herausforderungen für die Menschheit), ein mögliches Wiederaufleben von Covid, die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz und anderer disruptiver Technologien oder die Rolle von Schurkenregimen vom Iran bis Nordkorea nicht berücksichtigen.

Stattdessen konzentriere ich mich auf die Bereiche, von denen ich glaube, dass sie in den nächsten Jahren die größten Auswirkungen auf die globale Wirtschaft haben werden – vor allem wegen ihrer erwarteten Wechselwirkung.

Russlands Krieg in der Ukraine

Nicht nur, dass es den russischen Truppen nicht gelungen ist, Kiew schnell zu unterwerfen, wie sowohl der Kreml als auch viele westliche Beobachter angenommen hatten, es sieht auch immer wahrscheinlicher aus, dass Russland den Krieg verliert – ungeachtet der Mobilisierung von Reservisten und des nuklearen Säbelrasselns.

Hierfür gibt es drei Gründe. Erstens, die außergewöhnliche Gelassenheit und der Mut des ukrainischen Volkes, der Streitkräfte und der Führung. Zweitens, das völlige Chaos auf russischer Seite.

Und drittens die bemerkenswerte Einigkeit des Westens, der die ukrainischen Truppen mit hoch entwickelten Waffen, Ausbildung und Geheimdienstinformationen versorgt und gleichzeitig die russische Wirtschaft durch Boykotte und Sanktionen langsam lahm gelegt hat. Westliche Unternehmen leisteten einen wichtigen Beitrag, indem sie sich zu Hunderten aus Russland zurückzogen, Vermögenswerte zurückließen und auf Gewinne verzichteten.

Die Einheit des Westens steht in diesem Winter vor ihrer größten Bewährungsprobe, wenn die Gasvorräte in Europa zur Neige gehen und himmelhohe Energiepreise das erwartete Abgleiten in die Rezession beschleunigen. Einzelne europäische Regierungen könnten in der Frage der Ukraine ins Wanken geraten, wenn sie mit wütenden und kalten Wählern konfrontiert werden.

Natürlich ist die Abhängigkeit Europas von russischem Gas selbst verschuldet. Noch im Jahr 2014 stammten nur etwa 20 % des EU-Gases aus Russland. Anfang 2022 waren es schon fast 40 %. Trotz lauter Warnungen aus Washington hat Deutschland, die größte Volkswirtschaft des Kontinents, seine Abhängigkeit nach Putins illegaler Annexion der Krim sogar noch erhöht.

Berlin betrachtete russisches Gas als billiger und nachhaltiger als Alternativen. Die stärkere Abhängigkeit entsprach auch einer fünf Jahrzehnte alten Doktrin der deutschen Außenpolitik gegenüber der Sowjetunion/Russland, die sich „Wandel durch Handel“ nennt.

Im Nachhinein betrachtet ist es zwar gefährlich naiv, aber eine ähnliche Philosophie prägte bis vor kurzem die US-Politik gegenüber China und schuf Abhängigkeiten, die sich nicht wesentlich unterscheiden.

Die Beziehungen zwischen den USA und China

Vier Jahrzehnte lang, seit der bahnbrechenden Chinareise des damaligen US-Präsidenten Richard Nixon im Jahr 1972, bemühten sich die USA um bessere Beziehungen zu Peking durch eine engere wirtschaftliche Integration. Die Dinge begannen sich während der zweiten Amtszeit von Barack Obama zu ändern, als Reaktion auf Xi Jinpings muskulöses Auftreten im In- und Ausland, bevor es dann mit Donald Trumps Handelskrieg zum Bruch kam.

Wenn überhaupt, dann hat die Biden-Regierung den Wechsel von Kooperation zu Konfrontation beschleunigt, indem sie die Sicherheitsallianzen in der Region mit Ländern wie Australien verstärkt, Exportkontrollen für fortschrittliche Technologien wie Mikroprozessoren eingeführt und de facto Verteidigungszusagen für Taiwan gemacht hat.

Einen Tag nach Xis Rede auf dem Parteitag erklärte der US-Außenminister Antony Blinken vor einem Publikum an der Stanford University, dass Peking in Bezug auf das strategisch wichtige Taiwan nun „entschlossen sei, die Wiedervereinigung in einem viel schnelleren Zeitrahmen zu verfolgen“ als zuvor.

In den letzten Monaten habe ich mit Hunderten von hauptsächlich europäischen Führungskräften über das aktuelle geopolitische Panorama gesprochen. Viele beschrieben die schwierige Entscheidung, sich aus Russland zurückzuziehen. Für die meisten macht Russland jedoch weniger als 5 % ihres Geschäfts aus.

Auf die Frage, was sie tun würden, wenn die Situation in Taiwan eskaliert, herrschte ohrenbetäubendes Schweigen. Angesichts ihrer massiven Abhängigkeit vom amerikanischen und chinesischen Markt und ihrer Exponiertheit gegenüber diesen beiden Märkten geben führende Vertreter von Branchen wie der Automobilindustrie und der Konsum- und Luxusgüterindustrie bereitwillig zu, dass sie keinen Spielplan haben.

Populismus

Ein Grund, warum die US-Politik gegenüber Peking wahrscheinlich nicht nachgeben wird, ist, dass China eines der wenigen Themen ist, bei denen sich die stark polarisierte US-Wählerschaft einig ist. Im Jahr 2011 hielten nur 36 % der Amerikaner China für ungünstig, während 51 % es für positiv hielten. Im Jahr 2022 werden es 82 % sein, die China ablehnen – ein Wert, der nur in Schweden, Japan und Australien übertroffen wird.

Auch die Wähler in den westlichen Demokratien misstrauen der Globalisierung zunehmend. Angetrieben durch die wachsende wirtschaftliche Ungleichheit sagte eine Mehrheit in 28 führenden Volkswirtschaften dem Marktforschungsunternehmen Edelman im Jahr 2017, dass „die Globalisierung uns in die falsche Richtung führt.“

Beunruhigender Weise stellte Edelman 2019 fest, dass nur 18 % der Befragten in den Industrieländern bestätigten, dass „das System für mich funktioniert“, wobei 34 % unsicher waren und 48 % erklärten, dass das System sie im Stich lässt.

Parallel dazu hat die Unterstützung für die Demokratie nachgelassen, insbesondere unter jungen Menschen. Die Politikwissenschaftler Yascha Mounk und Roberto Stefan Foa von den Universitäten John Hopkins und Cambridge stellten 2017 fest, dass 75 % der in den 1930er-Jahren geborenen Amerikaner der Meinung waren, dass es „wichtig ist, in einer Demokratie zu leben“, während es bei den Millennials nur 28 % waren.

Ähnliche Trends sind in vielen anderen Ländern zu beobachten. Dies hat Populisten an die Macht verholfen, von Ungarns Viktor Orban und Brasiliens Jair Bolsonaro über Donald Trump bis zu Giorgia Meloni – Italiens rechtsextremstem Führer seit Mussolini. Übrigens hatte Italien in einer Umfrage aus dem Jahr 2021 die zweithöchste Unzufriedenheit mit der Demokratie in der Welt, übertroffen nur von Griechenland.

Inflation

Diese tiefe Unzufriedenheit mit der vorherrschenden politisch-wirtschaftlichen Ordnung entstand, bevor die Inflation ein Niveau erreichte, das seit vier Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurde. Mit der Anhebung der Leitzinsen als Reaktion darauf nehmen die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank in Kauf, eine Rezession auszulösen. Die meisten Analysten erwarten nun eine solche auf beiden Seiten des Atlantiks im Jahr 2023.

In der Zwischenzeit schwächt Chinas Nullzins-Politik die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt weiter, während der angeschlagene Immobiliensektor das globale Finanzsystem zu verschlingen droht.

Pierre Olivier Gourinchas, der Chefvolkswirt des IWF, nahm auf der Jahrestagung der Organisation Anfang Oktober kein Blatt vor den Mund, als er warnte, dass die „dunkelsten Stunden“ noch bevorstünden und die Aussichten „sehr schmerzhaft“ seien.

Eine noch größere Angst ist jedoch die Stagflation – Zinserhöhungen, die das Wachstum abwürgen, die Erwerbslosigkeit in die Höhe treiben und die Inflation nicht spürbar senken. Das Zusammenspiel einer solchen Wirtschaftsdynamik mit dem Anti-Establishment-Populismus wäre für die ohnehin schon wackelige Weltordnung sicherlich zutiefst destabilisierend.

Vier Szenarien

Ausgehend von den oben beschriebenen Kräften habe ich Wirtschaftsführer aus allen Sektoren aufgefordert, vier Szenarien in Betracht zu ziehen. Bei Szenarien geht es nicht darum, die Zukunft vorherzusagen. Es geht darum, sich inmitten der Ungewissheit auf die Zukunft vorzubereiten.

Ich verorte die Möglichkeiten entlang zweier Dimensionen – einer wirtschaftlichen und einer geopolitischen. In der wirtschaftlichen Dimension ist der beste Fall, dass die Zentralbanken und die politischen Entscheidungsträger die Inflation schnell unter Kontrolle bringen, dass die Rezessionen in den wichtigsten Märkten nur von kurzer Dauer sind und dass eine globale wirtschaftliche Erholung in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 einsetzt und sich im Jahr 2024 beschleunigt.

Im anderen Extremfall könnten aggressive Zinserhöhungen auftauchen und die strukturellen Schwächen der Weltwirtschaft verschärfen, was zu einer lang anhaltenden Stagflation führen würde.

Ähnlich verhält es sich mit der Geopolitik: Wladimir Putin könnte einen gesichtswahrenden Rückzug aus der Ukraine finden, während Xi, dessen dritte Amtszeit gesichert ist, seine Rhetorik gegenüber Taiwan zurückschrauben könnte. Oder, pessimistischer betrachtet, könnte sich die Lage in der Ukraine drastisch verschlechtern, z. B. wenn Putin sich für den Einsatz taktischer Atomwaffen entscheidet oder die NATO direkt in den Konflikt einbezogen wird.

In der Zwischenzeit könnte Xi aus nationalistischem Eifer heraus Taiwan ein Ultimatum stellen, oder eine versehentliche Gewaltanwendung durch eine der beiden Seiten könnte einen umfassenderen Konflikt auslösen.

Durch die Kombination dieser verschiedenen Möglichkeiten habe ich meine vier Szenarien entwickelt. Zur Veranschaulichung ordne ich jedem Szenario ein Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts zu – nicht, weil sich die Geschichte wiederholen würde, sondern um zu verdeutlichen, was auf dem Spiel steht und wie sehr sich die möglichen Zukünfte unterscheiden.

Als das Ende der Pandemie in Sicht zu sein schien, sagten mehrere Beobachter eine Rückkehr der „Roaring Twenties“ voraus.

Die „Roaring Twenties“ entstanden nach dem Ersten Weltkrieg, als der Völkerbund eine kurze Phase der internationalen Zusammenarbeit einleitete, der Welthandel wieder aufgenommen wurde und sich die Wirtschaft erholte. Ein ähnliches Phänomen ist auch heute noch möglich, wenn die weltweiten Spannungen nachlassen und sich die Wirtschaft rasch erholt.

Wir können uns aber auch einen Wirtschaftsaufschwung vorstellen, ohne dass die globalen Spannungen nachlassen. Ich erinnere an die frühen 1980er-Jahre, als der Vorsitzende der US-Notenbank, Paul Volcker, durch entschlossenes Handeln die Inflation senkte und nach einer kurzen Rezession das Wachstum wieder einsetzte und der Aktienmarkt boomte.

Auf internationaler Ebene sah die Lage jedoch weniger rosig aus. Die amerikanisch-sowjetische Entspannung der 1970er-Jahre endete mit dem jeweiligen Boykott der Olympischen Spiele 1980 und 1984, einem Stellvertreterkrieg in Afghanistan und einem erneuten nuklearen Wettrüsten.

Die 1970er-Jahre sind mein drittes Szenario. Sie werden häufig als Beispiel für die Stagflation angeführt, mit steigenden Preisen, hartnäckig hoher Erwerbslosigkeit und vielen Arbeitskämpfen. Allerdings hatten sich die globalen Spannungen, zumindest zwischen den Supermächten, entspannt. Der Film Der Spion, der mich liebte traf den Zeitgeist, als James Bond sich mit einem sowjetischen Agenten zusammentat, um die Welt zu retten.

Vergleichen Sie dies mit den 1930er-Jahren, einem anderen Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, das durch hohe Erwerbslosigkeit, geringes Wachstum und wirtschaftliche Turbulenzen gekennzeichnet war. Der Faschismus fegte die aufstrebenden Demokratien hinweg, die globalen Spannungen eskalierten und die Welt erlebte eine Katastrophe, die in der Geschichte der Menschheit einmalig bleibt.

Die Welt von heute unterscheidet sich stark von den Jahrzehnten in diesen Szenarien. Die Technologie hat eine noch nie dagewesene Vernetzung ermöglicht, die Interessengruppen sind viel mächtiger geworden, und die globalen Lieferketten und Finanzsysteme haben die wirtschaftliche Verflechtung enorm verstärkt. Man hofft, dass die Schrecken des 20. Jahrhunderts in Verbindung mit der unvorstellbaren Zerstörungskraft moderner Waffen die potenzielle Eskalation von Konflikten begrenzen.

Der Kontrast zwischen den Jahrzehnten macht jedoch deutlich, wie Veränderungen bei nur zwei Variablen ein großartiges Szenario von einem guten, einem schlechten und einem wirklich schrecklichen unterscheiden können. Die Frage, was am wahrscheinlichsten ist, ist die falsche Frage. Es ist wichtiger, dass Unternehmensleiter, Regierungen und Einzelpersonen erkennen, dass die bisherige Weltordnung nicht mehr besteht.

Die Technologie verbindet die Welt auf eine Vielzahl neuer Wege, aber die alte Ära der Globalisierung ist vorbei. Bild: Pixabay

Die widerstandsfähigsten Unternehmen werden diejenigen sein, die ihre Entscheidungen auf der Grundlage einer klaren Zielsetzung und starker Werte treffen, nicht auf der Grundlage starrer Strategien oder Aktionspläne. Die Globalisierung wird nicht plötzlich aufhören, aber die Unternehmen werden zunehmend Entscheidungen treffen, die über die Suche nach dem billigsten Lieferanten oder dem größten neuen Markt hinausgehen.

Die nächsten Jahre sind wahrscheinlich auch nicht die beste Zeit für Unternehmen, um nach maximaler Effizienz zu streben. Bargeld wird König sein, Flaute gut und Flexibilität lebenswichtig. Außerdem wird es für Unternehmensführer entscheidend sein, proaktiv zu vermitteln, wofür sie stehen – idealerweise bevor sie nach der Zukunft ihres China-Geschäfts gefragt werden, wie sie mit Arbeitsunruhen umgehen oder ob sie an freie und faire Wahlen glauben.

Diese Zeit der Unruhen kann kurz oder lang sein, und die Auswirkungen auf Unternehmen und Gesellschaften können von geringfügig bis dramatisch reichen, wobei es erhebliche Unterschiede zwischen den Branchen und Regionen gibt.

Wir alle sollten uns mit den zugrunde liegenden Dynamiken auseinandersetzen und ihre potenziellen Auswirkungen auf Unternehmen, Regierungen und die Gesellschaft bedenken, um die kommenden Stromschnellen effektiv zu meistern.

David Bach ist Inhaber des Rio-Tinto-Lehrstuhls für Stakeholder-Engagement und Professor für Strategie und politische Ökonomie am International Institute for Management Development (IMD).