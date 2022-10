Wie Sie mit Ihren Freunden über die Impfungen sprechen können, ohne sie zu alarmieren

In einem Artikel von letzter Woche habe ich darauf hingewiesen, dass die Regierung eine Chance verpasst hat, indem sie sich im Kampf gegen Covid eher auf Impfstoffe als auf Gewichtsabnahme und eine gesunde Lebensweise konzentriert. Eine im Lancet veröffentlichte Forschungsarbeit deutet darauf hin, dass eine Verringerung des BMI um zwei Punkte (das sind etwa 6 kg) das gleiche Maß an Risikominderung gegen schwere Krankheiten bietet, wie es für eine Covid-Auffrischungsimpfung vier Monate nach der Impfung angegeben wird. Während jedoch der Schutz des Impfstoffs nach sechs Monaten praktisch auf Null sinkt, bietet eine Gewichtsabnahme und das Halten des Gewichts einen gleichwertigen Covid-Schutz und verringert darüber hinaus das Risiko für Typ-2-Diabetes, Herzinfarkt und einige Krebsarten und verbessert das allgemeine Wohlbefinden. Das sind gute Nachrichten für Sie und den NHS.

Informationen wie diese scheinen mir genau das zu sein, wonach die Menschen suchen, vor allem jetzt, da sie zunehmend zögern, sich immer mehr Impfungen geben zu lassen.

Aus meinen eigenen Gesprächen schließe ich, dass sich das Blatt in der Wahrnehmung der Menschen in Bezug auf die Impfstoffe und die Pandemie im Allgemeinen deutlich gewendet hat. Einige Leute haben mir gegenüber geäußert, dass im letzten Jahr in den ersten Monaten der Fußballsaison – als die Impfkampagne noch in vollem Gange war – praktisch kein Spitzenspiel stattfand, ohne dass ein Spieler auf dem Spielfeld zusammenbrach (Christian Eriksen und John Fleck kommen mir in den Sinn), ein „Zwischenfall in der Menge“ oder ein Kommentator (Trevor Sinclair), dem möglicherweise der Rauswurf drohte, weil er es wagte, darüber nachzudenken, „ob der Impfstoff etwas damit zu tun hat“. In diesem Jahr und in Ermangelung einer Auffrischungskampagne, die auf das Altersprofil des typischen Fußballzuschauers abzielt, habe ich noch nichts von solchen Vorfällen gehört, und Sie? Ich habe keine konkreten Beweise dafür, dass Impfstoffe die Ursache für die Probleme sind, aber wie Millionen anderer Menschen haben auch wir uns Gedanken gemacht.

Nicht nur Fußballfans haben sich die Augen gerieben. Es wird Sie nicht überraschen, dass mir manchmal vorgeworfen wird, ich würde „für den Chor predigen“. Daran ist etwas Wahres dran. Kürzlich bat mich jedoch eine Freundin, die sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinne im Chor sitzt, um ein paar einfache, leicht nachprüfbare Fakten, die sie ihren Chorkollegen mitteilen konnte, ohne dass diese sie für eine Spinnerin hielten. Sie erklärte mir, dass einige von ihnen zunehmend skeptisch gegenüber allen Aspekten der Covid-Hysterie geworden seien und sich nicht sicher seien, ob sie sich noch einmal impfen lassen sollten. Sie wollte ein leicht zu findendes und leicht zu überprüfendes Argument aus einer unwiderlegbaren Quelle, das ihnen keine Angst einjagt. Das ist es, was ich gefunden habe. Ich dachte mir, dass einige von Ihnen diese Argumente bei Ihren eigenen Gesprächen mit Unentschlossenen nützlich finden könnten.

Die Argumentation für Impfstoffe stand schon immer auf drei Beinen.

Verringerung der Infektionen. Behauptet das heute noch jemand? Ich glaube nicht. Wenn Sie jedoch eine hervorragende Erklärung dafür sehen möchten, wie die Daten manipuliert werden können, um den Eindruck zu erwecken, sie seien wirksam, kann ich Ihnen diesen kurzen Film von Norman Fenton empfehlen.

Verringerung der Todesfälle. Ich habe einen Artikel geschrieben, der am 27. Juli 2022 veröffentlicht wurde und der anhand der offiziellen UKHSA-Daten zeigt, dass die Zahl der Todesfälle bei den Ungeimpften nicht höher war als bei den Geimpften.

Verringerung der Krankenhauseinweisungen. Testen wir das mal aus!

Die UKHSA behauptet, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Krankenhauseinweisungen in den ersten Monaten bei etwa 85 % liegt und nach sechs Monaten auf etwa 60 % sinkt (siehe Abbildung 5 unten). Wenn dies wirklich der Fall wäre, würde man dann nicht erwarten, dass es seit der Einführung der Impfstoffe weniger Covid-Krankenhauseinweisungen gibt? Nun, das ist das Seltsame, die Krankenhauseinweisungen haben zugenommen.

Aus Abbildung 1 geht hervor, dass es im Jahr 2022 bisher 44 % mehr Covid-Krankenhauseinweisungen gegeben hat als im gleichen Zeitraum 2021. Mehr noch, bereits im Jahr 2022 hatten wir 12 % mehr Krankenhauseinweisungen als im gesamten Jahr 2021.

In den ersten 289 Tagen des Jahres 2022 gab es 39 % mehr Covid-Krankenhauseinweisungen als in den 289 Tagen vom 19. März 2020 bis Ende Dezember 2020.

Bild 1

Immer wenn ich die Krankenhauseinweisungen mit Covid erwähne, muss ich erwähnen, dass nicht alle Menschen, die mit Covid eingewiesen werden, wegen Covid im Krankenhaus sind – bei vielen ist es eine zufällige Infektion. Aber das war natürlich schon immer der Fall. Die Definition einer Covid-Krankenhauseinweisung hat sich nicht geändert, wir vergleichen hier Äpfel mit Äpfeln.

Woher kommen diese unwahrscheinlich klingenden Daten? Nun, ich freue mich, Ihnen sagen zu können, dass sie im Coronavirus-Dashboard der Regierung ganz offensichtlich versteckt sind. Abbildung 2 gibt das bekannte Diagramm wieder, dass Sie sehen, wenn Sie die Website besuchen und auf die Registerkarte Gesundheitswesen klicken.

Bild 2

Ich weiß, dass einige Leser die Daten gerne selbst überprüfen möchten. Gehen Sie dazu auf das Coronavirus-Dashboard und klicken Sie auf die Registerkarte „Gesundheitswesen“. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Herunterladen“ in der linken unteren Ecke und extrahieren Sie die Daten als csv-Datei, die in einer Excel-Tabelle geöffnet wird. Sie können dann jedes der hier abgedruckten Diagramme reproduzieren. In Abbildung 3 habe ich die Schaltfläche „Herunterladen“ rot eingekreist und die Zeiträume hervorgehoben, die ich in Abbildung 1 separat dargestellt habe.

Bild 3

Wir können die Daten auch einfach kumulativ darstellen (siehe Abbildung 4). Wenn Sie eine Linie von der linken unteren Seite bis zur rechten oberen Ecke ziehen, werden Sie feststellen, dass der Verlauf der Linie hervorragend an die tatsächliche Wellenlinie der Krankenhauseinweisungen angepasst ist. Die gerade Linie deutet darauf hin, dass die Krankenhauseinweisungen im Laufe der Zeit mit einer konstanten Rate zunehmen (wenn auch mit Wellen auf dem Weg dorthin).

Bild 4

Wenn Impfstoffe wirklich 85 % oder sogar 60 % Wirksamkeit gegen Krankenhauseinweisungen bieten würden, würde man erwarten, dass die Linie mit der Einführung der Impfstoffe abknickt, aber das ist nicht der Fall. Die Höchst- und Tiefstwerte der Linie haben sich abgeflacht, aber die Kurve ist erstaunlich konstant geblieben.

Abbildung 5 zeigt die behauptete Wirksamkeit der verschiedenen Impfstoffe nach verschiedenen Dosen aus dem Impfstoffüberwachungsbericht der UKHSA aus Woche 40 (der letzten) (Seite 14). Ich habe einen roten Kasten um die Krankenhauseinweisungsraten gesetzt.

Bild 5

In demselben Bericht, allerdings 35 Seiten weiter, wird in Tabelle 12a die tatsächliche Zahl der Krankenhauseinweisungen nach Impfstoffdosis angegeben. Die Zahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von etwa fünf Monaten von März bis August 2022. Nur 6,2 % der ins Krankenhaus eingelieferten Personen waren nicht geimpft. Wie wir wissen, gibt es einen anhaltenden Streit über die tatsächliche Impfrate. Bei den über 40-Jährigen liegt die Quote wahrscheinlich zwischen 80 % und 90 %. Wie auch immer man es betrachtet, die Geimpften haben eine verhältnismäßig höhere Wahrscheinlichkeit, mit einem positiven Covid-Test ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, als die Nichtgeimpften. Höchstens 90 % der über 40-Jährigen sind geimpft, aber 93 % der Krankenhauseinweisungen entfallen auf diese Altersgruppe (obwohl es hier zugegebenermaßen eine gewisse altersbedingte Verzerrung gibt, da ältere Menschen eher geimpft sind und auch eher ins Krankenhaus eingeliefert werden).

Bild 6

Um auf meine Freundin, die Chorsängerin, zurückzukommen: Ich denke, sie kann diese Regierungsdaten ihren Chorfreunden getrost zeigen. Sie stammen aus einer seriösen Quelle. Sie stellen keine Behauptungen über die Gefährlichkeit von Impfungen auf. Sie besagen lediglich, dass man, wenn man sich entscheidet, sich nicht impfen zu lassen, keinem größeren Risiko ausgesetzt ist, als wenn man geimpft ist.

Ich persönlich denke, dass es nicht sehr produktiv ist, den Menschen mit Geschichten über Impfschäden Angst zu machen. Es ist viel besser, sich auf Lösungen zu konzentrieren als auf Probleme. Wenn Sie Freunde haben, die in ihrem Enthusiasmus für einen weiteren Impfstoff schwanken, weisen Sie sie auf die Vorteile einer Gewichtsabnahme und der allgemeinen Gesundheit hin. Weisen Sie sie darauf hin, dass sie mit dem Verzicht auf eine weitere Impfung nur ein geringes oder gar kein größeres Risiko eingehen, wie aus den Daten über Krankenhauseinweisungen hervorgeht. Vielleicht sollten Sie sanft darauf hinweisen, dass die Skandinavier und die Floridianer ihre Impfkampagnen zurückgeschraubt haben und dass wir im Vereinigten Königreich den unter 50-Jährigen offenbar keine weitere Auffrischungsimpfung anbieten.

Vielleicht kann man durch ein sanftes Herangehen an die Sache, anstatt mit einem „Ich hab’s ja gesagt!“ herauszuplatzen, einige der zerbrochenen Freundschaften wieder heilen, wenn die Leute erkennen, dass man doch kein Verrückter mit verdrehten Augen war. Niemandem gefällt es, wenn man ihm sagt, dass er sich geirrt hat.

Wie Charles Mackay sagte: „Menschen werden in Herden verrückt, während sie nur langsam und einzeln wieder zur Vernunft kommen.“