Nukleare Erpressung – Ein Eskalationsszenario

Von Konstantin Sivkov (Marinekapitän 1. Rang, im Ruhestand) ist promovierter Militärwissenschaftler und stellvertretender Präsident der russischen Akademie für Raketen- und Artilleriewissenschaften.

Video in Russisch ist hier zu finden.

Nur der Westen benötigt Atomwaffen. Nur der Westen. Und der Westen braucht sie aus den folgenden Gründen. Weil der Winter kommt. Die westlichen Sanktionen haben nicht nur … nicht zum Zusammenbruch der russischen Wirtschaft geführt, sondern im Gegenteil die europäische Wirtschaft an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Und unter diesen Bedingungen werden die Europäer … wenn Russland den Winter übersteht und das „Grün“ verwelkt und fällt, kaltes Wetter kommt, und auch in der Ukraine wird es viel schlimmer als jetzt werden. Es wird für uns leichter sein, anzugreifen und zu handeln. Unter diesen Bedingungen befinden sich die westlichen Eliten in einer Position, in der sie kurz davor sind, als Ergebnis der Revolution zu sterben, und zwar innerhalb der Länder, in ihren eigenen Ländern. Das braut sich dort zusammen. Besonders vor dem Hintergrund des kalten Wetters wird dies unvermeidlich sein, in den Wohnungen, in den Häusern, wenn die Probleme mit den Lebensmitteln beginnen … mit der Lebensmittelversorgung, mit anderen Waren.

Wenn ihre Fabriken stillstehen, ganz stillstehen, weil das Gas knapp ist, oder besser gesagt, nicht vorhanden ist. Und sie – ja, sie benötigen jetzt einen Atomkrieg. Denn sie waren bisher nicht in der Lage, ihre Völker für einen Krieg zu mobilisieren. Ein normaler Krieg. Aber einen Atomkrieg zu entfesseln und vor dem Hintergrund eines Atomkrieges und der daraus resultierenden Bedrohung durch radioaktive Verseuchung weiter, großer Gebiete auf dem Territorium der Ukraine, auf dem Territorium Polens, Deutschlands, anderer Länder in Europa und dann die europäische Bevölkerung zu einem Krieg gegen Russland zu mobilisieren, das könnte Teil ihres Plans sein. Daher sind sie sehr daran interessiert, dies zu tun.

Nun kann man ein natürliches Szenario vorschlagen, um zu erklären, wie dies realisiert werden kann und warum sie [in den Medien] schreien. Weil Russland Atomwaffen einsetzen wird. Hier gibt es zwei klare Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass … die Amerikaner, die Amerikaner selbst eine Rakete MGM-140 ATACMS in die Richtung von Ost nach West abfeuern, in diese Richtung [zeigt mit der Hand] – von Ost nach West, von einem Gebiet, das von den Streitkräften der Ukraine kontrolliert wird, zu einem Atomkraftwerk im Westen der Ukraine, wobei es zerstört wird. ATACMS-Rakete. Nicht eine, sondern mehrere ATACMS-Raketen. Dadurch entsteht ein neues Tschernobyl … Tschernobyl ist möglich, übrigens, Tschernobyl könnte getroffen werden. Das kann man nicht ganz ausschließen. Danach wird Russland dafür verantwortlich gemacht. Dann geht es los. Infolge der darauffolgenden radioaktiven Katastrophe werden riesige Gebiete in der Ukraine verseucht, und, was am wichtigsten ist, die Verseuchung erstreckt sich auch auf das Gebiet von Polen, Ungarn und Deutschland. Sie bestrafen Ungarn für seine unabhängige Politik und seine Interaktion mit Russland. Der Fallout in Polen soll das polnische Volk dazu bringen, in den Krieg mit Russland zu ziehen. Deutschland, um deren Vergeltungsmaßnahmen zu provozieren. (Moderator) Nun, auf dem Weg dorthin, Weißrussland und die westlichen Regionen der Russischen Föderation. (Siwkow) Ganz richtig, auch das. Das ist ein solches Szenario. Außerdem werden unsere Truppen natürlich auch in diesen Regionen, die mit dem radioaktiven Staub bedeckt sind, Probleme zu lösen haben, das wird problematisch sein, und der Aufgabenschwerpunkt wird nicht mehr der Kampfkrieg sein, sondern Deaktivierungsaufgaben. Das war die erste. Zudem können sie die mächtigste Maschinerie einsetzen, um Russland eines Atomschlags zu beschuldigen – es wird bereits als Atomangriff gemeldet werden, also werden sie entschlossen handeln, einschließlich des Einsatzes von Atomwaffen gegen russische Truppen. Es ist nicht auszuschließen, dass dies der NATO das moralische Recht gibt, in einen umfassenden Krieg einzutreten, indem sie Raketenangriffe, bereits umfassende Pakete von Raketenangriffen auf unser Territorium, startet. Dies wird ein umfassender Krieg werden. Dies wird die Rechtfertigung für einen umfassenden Krieg und den Eintritt der NATO in den Krieg gegen Russland sein. Auch mit dem Einsatz taktischer Atomwaffen.

Das zweite Szenario könnte wie folgt aussehen. Dass sie mit einer Atombombe zuschlagen. B-61 Modifikation 12. Sie kann auf ein Atomkraftwerk abgeworfen werden, oder vielleicht wird sie auch nur auf die ukrainischen Truppen abgeworfen, die … die Bombe kann von MiG-29-Flugzeugen abgeworfen werden. Wir haben auch MiG-29-Flugzeuge im Einsatz. Und wieder werden sie Russland die Schuld geben. Sie können die Bombe auch ohne MIG-29-Flugzeuge einsetzen. Wir wissen nicht, welche Upgrades das Raketensystem ATACMS durchlaufen hat, aber was die Amerikaner jetzt haben, sind ultrakleinkalibrige Atomwaffen, die ausreichend klein sind und die bereits für den Einsatz auf U-Booten mit Trident II D5-Raketen optimiert sind… als Sprengköpfe der Trident II D5-Rakete. Diese Munition wurde erst vor relativ kurzer Zeit entwickelt und für genau solche Fälle konzipiert, um einen Krieg innerhalb der … auf einem begrenzten Kriegsschauplatz zu führen. Eine solche Atomwaffe auf ATACMS zu setzen, eine ähnliche Modifikation von ATACMS zu entwerfen, das könnten die Amerikaner natürlich. Und dann das gleiche, genau das gleiche Szenario – der Schlag mit bereits nuklearen ATACMS einer Gruppe der ukrainischen Truppen und dann alle das gleiche Szenario, Russland zu beschuldigen.

(Moderator) Und die nächste Frage. Wie erklären Sie, was jetzt überall ist, das derzeitige besondere Interesse der Welt … Interesse, natürlich, in den „Anführungszeichen“, an Atomwaffen, außerdem … jeder und überall begann darüber zu sprechen, wie es OK ist Atomwaffen zu verwenden, dass, wenn sie früher behauptet, dass es keinen Gewinner in einem Atomkrieg, dass es ein kollektiver Selbstmord sein wird, jetzt veröffentlichen sie, dass es eine falsche Ansicht war, und im Prinzip, Atomwaffen sind völlig akzeptabel, keine Katastrophe passieren wird, es ist eine effiziente Munition. Na ja, ein wenig wirksamer als alles andere. Deshalb ist ein Atomkrieg möglich. Wie bewerten Sie also diese Behauptungen? Dazu kommt, dass sie von sehr hochrangigen … von hochrangigen Leuten im Westen kommen und zudem kommen sie von bekannten Analysezentren des Westens. All dies ist kaum zufällig. (Sivkov) Beginnen wir mit der Tatsache, dass Atomwaffen leider nicht nur zu einer politischen, sondern auch zu einer militärischen Waffe geworden sind. Und der Grund dafür ist, dass wir eine tiefgreifende Abrüstung, eine nukleare Abrüstung, durchgemacht haben. Als das Konzept des nuklearen Winters entwickelt wurde, als diese Konzepte des nuklearen Winters entwickelt wurden, da gab es auf beiden Seiten – USA und Sowjetunion – jeweils mehr als 30.000 nukleare Sprengköpfe, und diese waren von sehr großem Kaliber, im Durchschnitt etwa zehnmal so stark wie [unhörbar – „was jetzt“?] Dann [damals] – ja, ein gegenseitiger Austausch mit diesen 30.000 nuklearen Sprengköpfen würde zu einem nuklearen Winter führen, kein Problem. Aber jetzt hat sich die Zahl der Atomsprengköpfe auf beiden Seiten fast verzehnfacht, na ja, nicht verzehnfacht, sondern verfünffacht. Und die Gesamtzahl der Sprengköpfe beträgt nicht mehr 60, sondern 14 000. Und das Potenzial dieser Sprengköpfe, die Leistung dieser Sprengköpfe ist erheblich gesunken. Deshalb wird es keinen nuklearen Winter geben. Und genau deshalb haben die Hitzköpfe angefangen, über die Möglichkeit eines Atomkriegs zu reden, weil Atomwaffen zu einem Instrument der praktischen Politik, der praktischen Anwendung geworden sind. Deshalb waren diejenigen, die die nukleare Abrüstung betrieben haben, Verbrecher, die die Welt an den Rand eines Atomkrieges gebracht haben. Das ist etwas, was man ganz klar zur Kenntnis nehmen muss. Und dieses ganze Gerede „Oh, wie gefährlich ist es, dass es so viele sind“, das ist entweder völliger Schwachsinn oder böswillige Absicht. Das eine oder das andere. Ich neige dazu, zu glauben, dass es das Zweite ist. Ich tendiere eher zur zweiten Möglichkeit. Denn all dieses Gerede fand zu einer Zeit statt, als die Amerikaner aus dem Vertrag über die Kontrolle der Raketenabwehrsysteme ausstiegen und außerdem ihre Fähigkeiten intensiv ausbauten.

Igor Sergejewitsch, finden Sie es nicht seltsam, dass Klaus Schwab im Jahr 2021 ankündigte, dass bis 2030 eine mundiale Welt, d.h. eine Welt ohne Staaten und unter der Führung einer Weltregierung entstehen wird? (Moderator) Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Sie und ich haben eine eigene Sendung zu diesem Thema gemacht, dass die Fristen ablaufen. (Sivkov) Nun, was ist er, ein Idiot? Na ja, vielleicht… (Moderator) Natürlich ist er das nicht. Er mag ein Perverser sein, wer auch immer, aber ein Idiot ist er nicht. Das ist ganz sicher. (Sivkov) Ja. Also, was ist ihr Plan, was unter diesen Bedingungen zu tun ist? Das heißt, eine mondiale Welt kann [nur] unter den Bedingungen aufgebaut werden, dass die Souveränität Chinas und Indiens zerstört wurde. Ist es denkbar, mit den Methoden der hybriden Kriege und sogar mit einer direkten militärischen Intervention die Souveränität Chinas in so kurzer Zeit zu zerstören? Definitiv nicht. Dazu braucht man, so denke ich, nicht weniger als ein halbes Jahrhundert, wenn nicht länger. Kann man es mit wirtschaftlichen oder informationellen Methoden erreichen? Nun, dies sind die Bestandteile eines hybriden Krieges. Also nein. Es gibt nur ein Mittel, das dies ermöglicht, und das ist eine nukleare Erpressung. Eine nukleare Erpressung wird möglich, wenn das Land, das diese nukleare Erpressung durchführt, über eine absolute Überlegenheit im System der Atomwaffen verfügt und das Vertrauen hat, dass es keinen nuklearen Vergeltungsschlag geben wird. Erst dann ist eine nukleare Erpressung möglich. Dann könnten sie sagen: „Ich bin jetzt hier und werde euch mit einem Atomschlag treffen, und ihr habt nichts, womit ihr mich im Gegenzug treffen könnt. Selbst wenn du es versuchst, werden alle deine Angriffe abgewehrt werden“. Ist es unter den gegenwärtigen Bedingungen möglich, eine solche nukleare Erpressung der Vereinigten Staaten durchzuführen, wenn es auf russischer Seite eine Atomfaust gibt, die der amerikanischen gleichwertig ist? Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Daher ist die Umsetzung dieses Szenarios … dieses Szenario ist das einzig mögliche Überlebensszenario der westlichen Welt in der Form, wie wir sie heute kennen, einer parasitären Welt, es ist nur möglich, wenn sie die Kontrolle über Russland übernehmen. Insbesondere über sein nukleares Potenzial. Außerdem ist es, wie Sie und ich bereits erörtert haben, für den Westen von grundlegender Bedeutung, Russland nicht zu zerstückeln, sondern es in seiner Gesamtheit zu übernehmen. Denn wenn es zerfällt, dann wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein Teil des russischen Nuklearpotenzials, des wissenschaftlichen Potenzials Russlands, in den Händen der Chinesen sein, und das Problem ist nicht gelöst. Man nehme einfach ganz Russland, tausche den Präsidenten aus und setze eine Marionette ein, die bereit ist, für den Westen zu arbeiten. Das ist es, was Serdjukow tun wollte. Er wollte die russischen Streitkräfte zu einem Instrument des Westens machen. Als sie uns den Mistral aufzwangen, uns alle Arten von Iveco-Autos aufzwangen, die heute unter dem Spitznamen „Gus“ bekannt sind, nun, kurz gesagt, die im Ausland hergestellten Waffen. Und die Prinzipien der Brigadeformation … die Brigadeprinzipien der Strukturierung der Streitkräfte der Russischen Föderation zu dieser Zeit – sie sollten ein Teil der NATO-Armee sein.

Das heißt, wir sollten die Probleme am Boden lösen, und die Luftunterstützung, die Artillerieunterstützung, die Marineunterstützung – das werden die Vereinigten Staaten von Amerika und die NATO machen. Das war in etwa das Bild, das man zu dieser Zeit sehen konnte. Offensichtlich. Zumindest vermute ich das, wenn man sich die Aktivitäten von Herrn Serdjukow und seinem Team ansieht, als sie sagten, dass wir keine Panzer benötigen. Der T-95-Panzer, streng geheim, wurde also von einem hochrangigen Chef auf einer öffentlichen Veranstaltung angekündigt, seine taktischen und technischen Eigenschaften wurden enthüllt, und dann wurde dieses Programm ganz eingestellt. Das ist eine andere Geschichte, eine andere Geschichte des Verrats. Das ist der Grund, warum Russland jetzt angegriffen wird. Und gleichzeitig ist es für sie wichtig, Russland nicht als ganze Struktur zu zerstören [unhörbar], sondern die Kontrolle darüber zu übernehmen. Dann könnten sie ein gemeinsames Nuklearpotential bekommen. Das gemeinsame Potenzial der Amerikaner und Russlands wird in der Lage sein, jedem alles zu diktieren. Deshalb fangen sie jetzt an, die Wahrnehmung zu verändern, um der Welt zu beweisen, dass der Einsatz von Atomwaffen eine vollkommen akzeptable Sache ist …

Eine vollkommen akzeptable Sache. Dies ist der erste Moment. Der zweite Moment. Zusätzlich zu diesem Szenario gibt es ein weiteres Szenario für den Fall, dass Russland nicht besiegt wird, aber dennoch die Notwendigkeit besteht, dort eine Revolution zu organisieren. Eines der wirksamsten Instrumente für einen solchen Umsturz wäre eine militärische Niederlage Russlands auf einem entfernten Kriegsschauplatz. Wenn sich herausstellt, dass es nicht möglich ist, eine solche Niederlage im Kampf mit konventionellen Waffen, ohne den Einsatz von Atomwaffen, zu erreichen, stellt sich heraus, dass die amerikanische Theorie die Möglichkeit eines sogenannten begrenzten Atomkrieges vorschlägt, wenn die Atomwaffen … Atomwaffen in den Gebieten eingesetzt werden, die weder direkt mit dem Territorium Russlands noch mit dem der USA verbunden sind. Das heißt, ohne Risiko eines nuklearen Austauschs zwischen unseren Ländern, bis zu einem allgemeinen Atomkrieg. Aber [stattdessen] kämpfen wir mit taktischen Atomwaffen auf dem Territorium eines anderen Landes. Das ist unter anderem die Ukraine, Polen, Deutschland – niemand in Amerika kümmert sich um einen kleinen Atomkrieg dort, um Russland mit dem Einsatz von Atomwaffen zu besiegen, na ja, und dann würde es zum Sturz von Präsident Putin führen. Das ist die Denkweise der NATO. Das ist die Theorie eines begrenzten Atomkrieges. Es sind genau diese beiden Aspekte, die, wie ich bereits sagte, diese offene Propaganda, eine Rechtfertigung des Einsatzes von Atomwaffen in einem Krieg erfordern.

Die NATO, die USA, die globalen Eliten haben ganz offen mit den Vorbereitungen für einen Atomkrieg begonnen. Wie er beginnen wird, haben wir bereits mit Ihnen besprochen. Aber zusätzlich möchte ich, Igor Sergejewitsch, einen Blick in die Geschichte werfen. Dies ist ein notwendiger Moment. Es gab einmal eine Zeit, zu Zeiten der Sowjetunion, da war die Welt in zwei Lager geteilt, ein kapitalistisches und ein sozialistisches. Sie führten untereinander lokale Kriege, wetteiferten um die Einflusssphären. Aber das geschah in den Ländern der Dritten Welt. Und die Länder, die sich auf den Westen konzentrierten, schickten ihre Ressourcen in die USA, … in die westlichen Länder und nach Europa, ohne viel darüber nachzudenken, dass es sich um ein unfaires Tauschsystem handelt. Das heißt, sie gaben ihre Ressourcen für einen Hungerlohn ab, und der Westen verkaufte ihnen seine High-Tech-Produkte zu sehr hohen Preisen. Und dieses Ungleichgewicht verschaffte der westlichen Zivilisation einen hohen Lebensstandard. Die westlichen Politiker dachten, nun ja, wahrscheinlich dachten sie, gemessen an ihren Handlungen, dass ihre Zivilisation, ihre Produktionsweise, die kapitalistische Produktionsweise, wirklich der Gipfel von allem sei. Erinnern Sie sich an Fukuyamas „Ende der Geschichte“ und so weiter. Der Kapitalismus ist der Höhepunkt von allem, er ist eine absolute Perfektion. Und der liberale Kapitalismus im Besonderen. Es war dann, dass diese Ideen über die Zulässigkeit der Ausschweifung, die … AC-DC … hier, ich erinnere mich, wie all diese Dinge [unhörbar]. Aber dass dieser Wohlstand auf … einem unzureichenden Austausch beruht, dass das System an sich … extrem ineffizient ist, haben sie vergessen. Sie schütteten Schlamm auf das sowjetische System, in dem alles anders war, in dem die Sowjetunion nichts von irgendjemandem im Besonderen erhielt, sondern im Gegenteil, gab, half und unterstützte. Und als die Sowjetunion mit dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes zu zerfallen begann, feierten sie den Sieg. Aber sie haben eine … einfache Wahrheit nicht verstanden … die Folgen dieses Ereignisses. Die Folgen dieses Ereignisses waren, dass die anderen Länder der Welt, die früher billige Rohstoffe exportierten, das westliche Dach nicht mehr benötigten. Und sie begannen, diese Rohstoffe zu den entsprechenden Preisen zu verkaufen. Und dann konnten westliche Produkte nicht mehr mit den chinesischen konkurrieren, wo es günstige Arbeitskräfte gab. Das hatte zwei Auswirkungen. Zum einen führte dies zu einer starken Industrialisierung Chinas, wo man begann, kapitalistische Unternehmen zu transferieren, ohne die das chinesische Wunder nie stattgefunden hätte. Zudem führte dies natürlich zu einer Deindustrialisierung des Westens und zu den Symptomen einer wachsenden Krise in den westlichen Gesellschaften. Und so entschied man, dass man genug von dieser Freiheit mit den Rohstoffen hatte. Sie müssen unter Kontrolle gebracht werden. 2001 wurde eine Provokation inszeniert, der 11. September, und der Westen, die Vereinigten Staaten starteten eine amerikanische Operation, um den Irak und Afghanistan zu übernehmen. Afghanistan ist einerseits die wichtigste Kommunikationsroute, es gibt dort Reserven … die größten Reserven an Uranerzen. Und der Irak ist ein Stützpunkt für die weitere Eroberung des gesamten Nahen Ostens im Allgemeinen. Aber es stellte sich heraus, dass Amerika keine Armee hatte. Es wurde entdeckt. Das heißt, es hatte Flugzeuge, es hatte eine Flotte, aber die eigentliche Armee, die in der Lage war, auf den Boden zu gehen und ihr Leben zu riskieren, aus nächster Nähe zu kämpfen, um ein Gebiet zu kontrollieren, dafür gab es keine Armee. [Im Irak und in Afghanistan wurden sie besiegt. Es musste also etwas anderes getan werden. Und hier kommt die Theorie des kontrollierten Chaos ins Spiel. Den letzten Nagel in den Sarg des arabischen Frühlings schlug Russland 2015-18 ein, indem es den Krieg in Syrien beendete und die ISIS vernichtete. Was blieb dem Westen übrig? Dem Westen blieb nur eine einzige Möglichkeit – der Einsatz von Atomwaffen. Der Westen hatte keine militärische Macht mehr, keine ausreichende Allzweckmacht, der Westen hatte keine wirtschaftliche Macht mehr, und die liberale Ideologie, die eine der Säulen zur Verbreitung des westlichen Einflusses war, war völlig diskreditiert. Alles, was sie noch hatten, war ein nuklearer Knüppel. Aber für diesen nuklearen Knüppel, für die Möglichkeit, diesen nuklearen Knüppel zu benutzen, war Russland ein Hindernis. Genau deswegen wird Russland jetzt so heftig angegriffen. Und sie haben sich lange, lange Zeit darauf vorbereitet. Wenn der Westen diesen Krieg verliert, wenn er diesen Kampf um Russland verliert, wenn Russland standhält, dann bedeutet es das Ende des Westens.

Interessant ist übrigens, was sich jetzt im Westen anbahnt. Wenn wir die westliche Zivilisation als eine Gemeinschaft gleichartiger Individuen betrachten, gleichartig, geistig gleichartig, die füreinander geeignet sind, dann gibt es im Westen jetzt einen Zustand des Kannibalismus in seiner wildesten Form. Jetzt versuchen die Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien, also die angelsächsische Achse, ihre Krisenprobleme auf Kosten des Alten Europa zu lösen. Und diese Probleme, die mit der Beendigung der Energielieferungen nach Westeuropa und insbesondere mit der Zerstörung dieser Gaspipeline verbunden sind, haben nur ein Ziel: die Deindustrialisierung der westeuropäischen Wirtschaft zu erreichen und die westeuropäische Industrie zu zwingen, in die USA zu gehen. Das ist der Sinn dieser ganzen Aktion. (der Moderator) Jetzt ist es klar. Vielen Dank, Konstantin Valentinovich. Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme an unserer Sendung. Und ich erinnere Sie daran, dass Day TV von einem Doktor der Militärwissenschaften besucht wurde, dem stellvertretenden Präsidenten der Russischen Akademie der Raketen- und Artilleriewissenschaften, Konstantin Valentinovich Sivkov.