Masken enthalten jetzt 2B-Karzinogen

Die Gesichtsmasken, die Sie und Ihre Kinder tragen mussten? Sie enthalten wahrscheinlich Titandioxid in Nanogröße, eine Verbindung, die im Verdacht steht, beim Einatmen krebserregend zu sein.

In einer Studie mit 12 Gesichtsmasken enthielt jede Maske Titandioxid (TiO2)-Partikel in mindestens einer Schicht, und zwar in einer Menge, die „den akzeptablen Expositionswert überstieg“.

Die Internationale Agentur für Krebsforschung stuft Titandioxid als Karzinogen der Gruppe 2B ein, was bedeutet, dass es beim Einatmen für den Menschen „möglicherweise krebserregend“ ist.

Eine Meta-Analyse forderte ein Überdenken der Sicherheit von Nano-TiO2 und verwies auf zahlreiche toxische Wirkungen bei Menschen und Wassertieren

Masken sind sowohl physisch als auch psychisch belastend; die Zeitschrift Pediatrics hat die emotionale Belastung von Eltern, Ärzten und Patienten durch das Tragen von Masken auf Kinderkrebsstationen hervorgehoben

YouTube hat seine Richtlinien zur Definition von „Fehlinformationen“ aktualisiert und erlaubt es nun, zu sagen, dass Masken nicht funktionieren

Gesichtsmasken, die eigentlich Ihre Gesundheit schützen sollten, können sich als gesundheitsschädlich erweisen, da immer mehr Beweise auf Giftstoffe in ihren Fasern hinweisen. Titandioxid ist ein solcher Giftstoff, der in Gesichtsmasken besonders beunruhigend ist, weil er beim Einatmen als krebserregend gilt.

Nicht nur Erwachsene waren aufgrund der weit verbreiteten Maskenpflicht während der Pandemie unwissentlich diesem wahrscheinlich krebserregenden Stoff ausgesetzt, sondern auch Kinder, deren Körper besonders anfällig für toxische Einflüsse ist. In Verbindung mit Beweisen, die darauf hindeuten, dass das Tragen von Masken die Ausbreitung von COVID-19 nicht eindämmt, werden die erzwungenen Maskenauflagen umso abscheulicher.

Karzinogen der Gruppe 2B in Masken entdeckt

Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) stuft Titandioxid als Karzinogen der Gruppe 2B ein, was bedeutet, dass es beim Einatmen für den Menschen „möglicherweise krebserregend“ ist. Vor der Pandemie trat dies vor allem am Arbeitsplatz bei der Herstellung von Titandioxidpulvern oder bei der Herstellung von Produkten, die diese Substanz enthalten, auf.

Es gab auch einige Bedenken hinsichtlich aufgesprühter (aerosolisierter) Sonnenschutzmittel, Haarfärbesprays und Kosmetikpulver, die mikroskopisch kleine Titandioxidpartikel enthalten, die eingeatmet werden könnten.

Der Bundesstaat Kalifornien hat Titandioxid in Form von luftgetragenen Partikeln mit einer Größe von 10 Mikrometern oder weniger in seine Proposition-65-Liste aufgenommen, in der es heißt: „Titandioxid (luftgetragene, ungebundene Partikel von lungengängiger Größe) steht auf der Proposition-65-Liste, weil es Krebs verursachen kann. Die Exposition gegenüber Titandioxid kann das Krebsrisiko erhöhen. „

Obwohl bekannt ist, dass Titandioxid beim Einatmen krebserregend ist, wird die Verbindung häufig in Textilien für Gesichtsmasken verwendet, um die Stabilität gegenüber ultraviolettem Licht zu verbessern und als weißer Farbstoff und Mattierungsmittel zu dienen.

Die Nanopartikeltechnologie wird auch in Gesichtsmasken eingesetzt, und Nanofasern, die Titandioxid enthalten, wurden zur Herstellung von antimikrobiellen Filtern verwendet, oft in Kombination mit Silber und Graphen, während Titandioxid-Nanopartikelbeschichtungen auch auf Baumwollgewebe aufgebracht werden können, um die antibakteriellen Eigenschaften zu verbessern.

In Tierversuchen, bei denen Titandioxidpartikel eingeatmet wurden, wurden nicht nur unerwünschte Wirkungen festgestellt, sondern ein Forscherteam warnte auch vor „möglichen zukünftigen Folgen einer schlecht regulierten Verwendung von Nanotechnologie in Textilien“ und ging dabei auf mögliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt ein:

„Obwohl ursprünglich als biologisch inert eingestuft, gibt es immer mehr Belege für die Toxizität von TiO2 [Titandioxid] für Menschen und Nicht-Zielorganismen … Künstlicher Schweiß wurde auch verwendet, um die Konzentration von Silber und TiO2 zu testen, die aus Stoffen freigesetzt werden. Es wurde festgestellt, dass die Freisetzungsrate von der Konzentration der Nanomaterialien im Stoff und dem pH-Wert des Schweißes abhängt.“

ine in der Zeitschrift Small veröffentlichte Metaanalyse, die sich auf die Wissenschaft im Nano- und Mikrobereich konzentriert, forderte ebenfalls ein Überdenken der Sicherheit von Nano-TiO2 und verwies auf zahlreiche toxische Wirkungen bei Menschen und Wassertieren:

„Genotoxizität, Membranschäden, Entzündungen und oxidativer Stress sind die wichtigsten Mechanismen der Toxizität von nano-TiO2. Außerdem kann nano-TiO2 freie Radikale und Signalmoleküle binden und die biochemischen Reaktionen am Plasmalemma [Zellmembran] stören. Auf der höheren Organisationsebene manifestiert sich die Toxizität von Nano-TiO2 in negativen Auswirkungen auf die Fitness von Organismen, einschließlich Ernährung, Fortpflanzung und Immunität bei aquatischen Organismen“.

TiO2 in Masken übersteigt „akzeptable“ Expositionsgrenze

In einer in Scientific Reports veröffentlichten Studie untersuchten Forscher die Menge an Titan – stellvertretend für TiO2-Partikel – in 12 Gesichtsmasken, die von der Öffentlichkeit getragen werden sollen, darunter Einweg- und wiederverwendbare Masken. Die Masken bestanden aus verschiedenen Materialien, darunter Kunstfasern wie Polyester und Naturfasern wie Baumwolle.

Jede Maske enthielt Titandioxidpartikel in mindestens einer Schicht, obwohl sie nicht in Baumwollfasern oder Meltblown-Vliesstoffen zu finden waren. Im Allgemeinen war die Menge der Titandioxidpartikel in Vliesstoffen um den Faktor 10 geringer als in Polyester- und Polyamidfasern. Außerdem enthielten alle Masken außer einer TiO2-Nanopartikel, die ein erhöhtes Risiko beim Einatmen darstellen.

Nanoskalige Partikel werden üblicherweise mit einer Größe von weniger als 100 Nanometern (nm) beschrieben. Die mittlere Größe der Titandioxidpartikel in den Masken reichte von 89 bis 184 nm. Auf der Grundlage eines Modells, bei dem Gesichtsmasken „intensiv getragen werden“, ergab die Studie, dass die Exposition gegenüber Titandioxid „systematisch den akzeptablen Grenzwert für die inhalative Exposition gegenüber TiO2 (3,6 µg) überschreitet“.

Auf Twitter teilte Federico Andres Lois mit: „Die beste (geringste Kontamination) hat mehr als das 5-fache des akzeptablen Grenzwertes. Oh, und übrigens, du zwingst dein Kind, es einzuatmen“. Dies, so schlussfolgerten die Forscher, erfordert eingehende Forschung, um negative Auswirkungen zu vermeiden:

„Diese Ergebnisse drängen auf eine gründliche Erforschung von (Nano-)Technologieanwendungen in Textilien, um mögliche künftige Folgen einer unzureichend geregelten Verwendung zu vermeiden und Regulierungsnormen einzuführen, die die Menge an TiO2-Partikeln nach dem Prinzip des sicheren Designs auslaufen lassen oder begrenzen.“

Wie Masken Sie krank machen

Die potenziellen Folgen des Einatmens krebserregender Partikel aus den während der COVID-19-Pandemie getragenen Gesichtsmasken werden erst in einigen Jahren bekannt sein, aber es wurde von Anfang an darauf hingewiesen, dass die Verwendung von Gesichtsmasken Folgen hat und keinen nennenswerten Nutzen bringt.

Dr. Zacharias Fögen führte eine Studie durch, um herauszufinden, ob die obligatorische Verwendung von Gesichtsmasken die COVID-19-Todesfallrate in Kansas vom 1. August bis zum 15. Oktober 2020 beeinflusste. Er wählte den Bundesstaat Kansas, weil er zwar eine Maskenpflicht erließ, es den Bezirken aber erlaubt war, sich entweder dafür oder dagegen zu entscheiden.

Seine Analyse ergab, dass Bezirke mit einer Maskenpflicht signifikant höhere Todesfallraten aufwiesen als Bezirke ohne eine Maskenpflicht. „Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Verwendung von Masken eine noch unbekannte Gefahr für die Benutzer darstellen könnte, anstatt sie zu schützen, was die Maskenpflicht zu einer fragwürdigen epidemiologischen Intervention macht“, schloss er.

Diese Bedrohung könnte der so genannte „Fögen-Effekt“ sein, d. h. die Vorstellung, dass die tiefe Reinhalation von Tröpfchen und Viren, die an Gesichtsmasken hängen bleiben, eine COVID-19-Infektion wahrscheinlicher oder schwerer machen könnte.

Fögen erklärte, dass das Tragen von Masken dazu führen könnte, dass sich die Gesamtviruslast erhöht, denn anstatt die Viren aus den Atemwegen auszuatmen und den Körper von ihnen zu befreien, werden diese Viren von der Maske aufgefangen und zurückgeschickt. Dies könnte auch dazu führen, dass die Zahl der Viren, die durch die Maske gelangen, höher ist als die Zahl der Viren, die ohne Maske ausgeschieden worden wären. Nach Fögen:

„Die Grundlagen dieses Effekts lassen sich leicht demonstrieren, wenn man gleichzeitig eine Gesichtsmaske und eine Brille trägt, indem man den oberen Rand der Maske über den unteren Rand der Brille zieht. Beim Ausatmen erscheinen Tröpfchen auf der Maske, beim Einatmen verschwinden sie. Beim „Fögen-Effekt“ breiten sich die Virionen (aufgrund ihrer geringeren Größe) tiefer in die Atemwege aus. Sie umgehen die Bronchien und werden tief in die Lungenbläschen eingeatmet, wo sie eine Lungenentzündung statt der für eine Virusinfektion typischen Bronchitis verursachen können. Außerdem umgehen diese Virionen die mehrschichtige Plattenepithelwand, die sie in vitro nicht durchdringen können und wahrscheinlich auch in vivo nicht durchdringen können. Daher ist der einzige wahrscheinliche Weg für die Virionen, in die Blutgefäße zu gelangen, der über die Alveolen.“

In einem Bericht aus dem Jahr 2021, der sich mit Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden bei der Verwendung von Gesichtsmasken befasst, wird ferner auf mögliche dauerhafte physische Schäden an der Lunge hingewiesen, die durch Fibrose infolge der Inhalation von faserigen Nanopartikeln verursacht werden.

„Es besteht die reale und erhebliche Gefahr von Atemwegsinfektionen, einer Verschlechterung der Mundgesundheit und von Lungenverletzungen, wie z. B. Pneumothorax, aufgrund von Feuchtigkeitsansammlungen und auch der Exposition gegenüber potenziell schädlichen Mengen eines erstickenden Gases (Kohlendioxid [CO2]), das schwere Gesundheitsschäden verursachen kann“, erklärten die Autoren.

Masken fordern einen extremen psychologischen Tribut

Die körperlichen Auswirkungen sind nur ein Aspekt, denn auch die psychologischen Folgen des Maskenzwangs sind schwerwiegend. Die Fachzeitschrift Pediatrics hat kürzlich auf die Belastung hingewiesen, die Eltern, Ärzte und Patienten auf Kinderkrebsstationen empfanden, als sie gezwungen wurden, Masken zu tragen.

Versteckt durch Gesichtsmasken fühlten sich die Ärzte machtlos, in den schwierigsten Gesprächen mit ihren Patienten und deren Familien Empathie und Mitgefühl zu zeigen. So schrieb ein Arzt, der die niederschmetternde Nachricht über den Gesundheitszustand des Kindes eines Freundes überbringen musste:

„Meine Maske verdeckte meinen Gesichtsausdruck. Vielleicht konnte sie nur an den Tränen, die mir in die Augen stiegen, erkennen, wie erschüttert ich von dieser Nachricht war. Meine natürliche Reaktion war, meine Freundin in den Arm zu nehmen und ihr zu sagen, dass alles gut werden würde. Ich werde dir helfen, ich werde sie wieder gesund machen, ich werde alles in meiner Macht stehende tun, damit das alles vorbei geht. Aber wie kann ich es dir zeigen, wenn meine Worte durch die Maske gedämpft werden? Wie kann ich leise meine Beileidsbekundungen übermitteln, wenn ich selbst durch die drei Lagen Stoff kaum noch Luft bekomme? Wie kann man so eine schreckliche Nachricht überbringen, wenn die persönliche Schutzausrüstung eine Barriere zwischen Arzt und Patient bildet?“

Auch die Kinder waren betroffen, da sie die Gesichter ihrer Eltern in einer Zeit, in der sie sie am meisten brauchten, nicht sehen konnten. Schrieb ein Elternteil:

„Als eine Änderung der Vorschriften vorschrieb, dass Eltern im Krankenhaus rund um die Uhr maskiert sein mussten, war mein Kind wütend. Sie riss mir die Maske vom Gesicht, und wenn es sich um eine Papiermaske handelte, riss sie die Fäden ab, damit ich sie nicht wieder aufsetzen konnte. ‚Ich muss meine Mama sehen‘, sagte sie mir, zusammen mit ‚Ich brauche Küsse, damit es mir besser geht, und mit einer Maske kann man mich nicht küssen‘.“

In einem psychologischen Bericht aus dem Jahr 2021 heißt es ebenfalls, dass Masken Kindern wahrscheinlich psychischen Schaden zufügen und ihre Entwicklung beeinträchtigen. „Das Ausmaß des psychischen Schadens für junge Menschen ist unbekannt“, heißt es in dem Bericht, „aufgrund des einzigartigen Charakters des ’sozialen Experiments‘, das derzeit in den Schulen und in der Gesellschaft insgesamt stattfindet.

YouTube lässt dich jetzt sagen, dass die Masken nicht funktionieren

Sie erinnern sich vielleicht daran, dass zahllose Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens von mehreren sozialen Medien und anderen Online-Kanälen verunglimpft wurden, weil sie sich gegen das Narrativ ausgesprochen hatten, einschließlich der irregeleiteten Vorstellung, dass Masken nützlich seien, um COVID-19-Fälle zu reduzieren. Tatsächlich ist es noch nicht lange her, dass sogar Ärzte, die sich gegen die Maskenpflicht aussprachen, wie bei einer modernen Hexenjagd gejagt wurden.

Jetzt scheint YouTube seinen Ton geändert zu haben, denn es hat seine Richtlinien darüber, was „Fehlinformationen“ sind, aktualisiert. Die Behauptung, dass „Masken keine Rolle bei der Verhinderung der Ansteckung oder Übertragung von COVID-19 spielen“ oder dass „das Tragen einer Maske gefährlich ist oder negative Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit hat“, war früher ein Verstoß gegen die Richtlinie, aber diese Formulierung wurde inzwischen aus den Beispielen für Fehlinformationen entfernt.

Andere maskenbezogene Aussagen, die aus der YouTube-Definition von Fehlinformationen entfernt wurden, sind:

Behauptet, dass das Tragen einer Maske den Sauerstoffgehalt auf ein gefährliches Niveau absinken lässt

Behauptungen, dass Masken Lungenkrebs oder Hirnschäden verursachen

Behauptet, dass man durch das Tragen einer Maske COVID-19 bekommt

Seltsamerweise stuft YouTube zwar „Behauptungen, dass COVID-19-Impfstoffe die Ausbreitung von COVID-19 nicht verhindern, nicht mehr als Fehlinformationen ein „, aber „Behauptungen über COVID-19-Impfungen, die dem Expertenkonsens der lokalen Gesundheitsbehörden oder der WHO widersprechen“, sind nach wie vor tabu.

Außerdem verstößt es gegen die YouTube-Richtlinien, „Inhalte zu veröffentlichen, die behaupten, dass Impfstoffe chronische Nebenwirkungen verursachen“ oder „Inhalte, die behaupten, dass Impfstoffe die Übertragung oder Ansteckung von Krankheiten nicht verringern“ – letzteres ist ein eklatanter Widerspruch zu den COVID-19-Impfbedingungen.

Auf YouTube kann man jetzt zwar sagen, dass Masken nicht funktionieren, aber man kann der WHO immer noch nicht in Bezug auf Impfstoffe widersprechen. Nach und nach wird jedoch die Wahrheit ans Licht kommen, so wie es bei den Gesichtsmasken und ihren krebserregenden Inhaltsstoffen bereits der Fall ist.

