Das Weltwirtschaftsforum verbreitet Klima-Fehlinformationen und verweigert eine offene wissenschaftliche Debatte mit CLINTEL

Im August veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum („WEF“) einen Meinungsartikel, in dem es künstliche Intelligenz zur Bewältigung von Online-Schäden und Desinformation vorschlug, was in den sozialen Medien für Aufruhr sorgte. In der Tat ist das WEF selbst ein Verbreiter von Fehlinformationen über den Klimawandel und sollte eine offene wissenschaftliche Debatte mit CLINTEL über die Tatsache führen, dass es keinen Klimanotstand gibt, so Friends of Science in einer Presseerklärung.

Die Friends of Science Society ist eine unabhängige Gruppe von Erd-, Atmosphären- und Sonnenwissenschaftlern, Ingenieuren und Bürgern mit Sitz in Kanada. Sie feiert ihr 20-jähriges Bestehen, indem sie klimawissenschaftliche Erkenntnisse anbietet. Nach einer gründlichen Überprüfung eines breiten Spektrums an Literatur über den Klimawandel ist die Friends of Science Society zu dem Schluss gekommen, dass die Sonne der Haupttreiber des Klimawandels ist, nicht Kohlendioxid (CO2).

Climate Intelligence („CLINTEL“) ist eine unabhängige Stiftung, die in den Bereichen Klimawandel und Klimapolitik tätig ist.

Über 1.100 Wissenschaftler und Gelehrte sind sich einig, dass es keinen Klimanotstand gibt, natürliche Faktoren den größten Einfluss haben und wir Zeit haben, uns anzupassen. Siehe Weltklimaerklärung“ – CLINTEL

Medien- und Social-Media-Kommentatoren stürzten sich schnell auf einen Meinungsbeitrag von Inbal Goldberger, der am 10. August 2022 vom WEF veröffentlicht wurde und in dem der Einsatz von Künstlicher Intelligenz („KI“) zur Zensur schädlicher Online-Fehlinformationen vorgeschlagen wird, aber die Friends of Science Society sagen, dass dies nicht das wichtigste Thema ist. Friends of Science Society fordert das WEF auf, eine offene, zivile Debatte über seine Klima-Fehlinformationen auf die altmodische Art zu führen – persönlich mit CLINTEL.

Das WEF betreibt regelmäßig Klima-Fehlinformation, so Friends of Science, und weist darauf hin, dass das WEF Greta Thunberg wegen ihrer „Ich will, dass ihr in Panik geratet … Unser Haus steht in Flammen“-Kommentare eine öffentliche Bühne und viel Medienberichterstattung gegeben hat (veröffentlicht am 25. Januar 2019 und erneut am 1. Januar 2020).

Gretas Kommentare versetzten Millionen von Kindern und Erwachsenen weltweit in Angst und Schrecken, aber in ihrer Aussage vor dem US-Kongress am 21. April 2021 erklärte Greta, dass hinter ihrem Kommentar „keine Wissenschaft“ stecke; es sei lediglich eine Metapher. Zu keinem Zeitpunkt haben sich das WEF oder einer seiner zahlreichen Treuhänder aus dem Bereich Big Tech und Medienmagnaten dafür entschuldigt, dass sie den Bürgern der Welt Angst eingejagt haben.

Das WEF behauptet, sich „für die Verbesserung des Zustands der Welt einzusetzen“. Es ist schwer zu erkennen, wie die Verängstigung von Millionen von Menschen dieses Ziel erreichen soll, so Friends of Science.

Am 20. Januar 2020 schickte CLINTEL, die in den Niederlanden ansässige Denkfabrik für Klimainformationen, einen Brief an Borge Brende, den Präsidenten des WEF, in dem sie ein Engagement in der Frage des angeblichen „Klimanotstands“ forderte:

Trotz hitziger politischer Rhetorik fordern wir alle führenden Politiker der Welt auf, die Realität zu akzeptieren, dass es keinen Klimanotstand gibt. Es gibt genügend Zeit, um wissenschaftliche Fortschritte zu nutzen und unsere Gesellschaft weiter zu verbessern. In der Zwischenzeit sollten wir uns auf die Anpassung konzentrieren; sie funktioniert unabhängig von den Ursachen [des Klimawandels]. Wir laden Sie auch ein, mit uns ein konstruktives, offenes Treffen zwischen Wissenschaftlern von Weltrang auf beiden Seiten der Klimadebatte zu veranstalten. Eine solche Veranstaltung entspricht dem bewährten und uralten Grundsatz, dass alle relevanten Parteien in vollem Umfang gehört werden sollten: Audiatur et altera pars

Nach Angaben von Friends of Science hat CLINTEL bis zum 17. August 2022, also mehr als zweieinhalb Jahre später, noch keine Antwort erhalten.

Friends of Science und CLINTEL veröffentlichten eine gemeinsame Videoerklärung: „Declaration to WEF – Good News for Greta“ (Erklärung an das WEF – Gute Nachrichten für Greta) im Januar 2020, in der erklärt wird, dass die Angst vor einem Klimanotstand durch den Missbrauch eines als RCP 8.5 bekannten Szenarios entstanden ist.

CLINTEL verfügt über eine prestigeträchtige Liste von Klimawissenschaftlern, Gelehrten und Klimakommentatoren mit mehr als 1.123 Unterzeichnern der Weltklimaerklärung. Kurz gefasst besagt die Erklärung, dass es keinen Klimanotstand gibt, dass natürliche Faktoren einen größeren Einfluss auf das Klima haben als menschliche Emissionen und dass wir Zeit haben, uns an die klimatischen Veränderungen anzupassen, die wärmer oder kälter sein können.

Am 24. Dezember 2021 richtete CLINTEL einen Brief an den Schweizer Bundespräsidenten, in dem es sich über den Gaststaat-Status beklagte, den die Schweiz dem nicht gewählten, nicht rechenschaftspflichtigen, transnationalen WEF am 23. Januar 2015 verliehen hatte. Das Pariser Abkommen wurde in diesem Jahr unterzeichnet, und es scheint, dass das WEF den Auftrag übernommen hat, die Agenda des Club of Rome für die planetarische Notlage voranzutreiben.

Im WEF-Bericht „Globale Risiken“ aus dem Jahr 2006 wurden Ölpreisschocks und Pandemien als zwei ernste globale Risiken genannt; im Bericht für 2020 hatte das WEF beide von der Liste der Risiken gestrichen und durch den Klimawandel ersetzt.

Jetzt erlebt die Welt einen globalen Ölpreisschock und eine Energiekrise und hat Mühe, sich von einer Pandemie zu erholen. Millionen von Menschen sind von Energiearmut und Hungersnöten bedroht, weil die Märkte für Energieinvestitionen verzerrt sind, was zu einem großen Teil auf die Verteufelung der lebenswichtigen Energie durch WEF-Treuhänder wie Mark Carney zurückzuführen ist.

Um die Bürger zur Zustimmung zu Kohlendioxidsteuern zu bewegen, haben die Schweiz und Kanada Kohlendioxid-Rabattprogramme eingeführt, aber die Beweise zeigen, dass die meisten Kanadier kein „kostenloses Geld“ erhalten, wie The Atlantic im Januar 2022 behauptete, und dass Kohlendioxidsteuern eine Belastung ohne Nutzen sind.

Jüngste Arbeiten von Dr. Roy Spencer zeigen, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Erwärmung bis 2050 1,5 °C überschreiten wird. Kohlenstoffsteuern sind unnötig und bringen nichts für das Klima.

Die mangelnde Bereitschaft des WEF, sich mit CLINTEL auf eine offene wissenschaftliche Debatte über den Klimawandel einzulassen, deutet darauf hin, dass das WEF nicht, wie von ihm behauptet, mit „moralischer und intellektueller Integrität im Zentrum seiner Aktivitäten“ handelt, so Friends of Science.