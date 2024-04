Das Kartenhaus stürzt ein: Warum Windkraftanlagen den Klimawandel verursachen, statt ihn zu bekämpfen

Windkraftanlagen werden hierzulande errichtet, um den „Klimawandel“ zu bekämpfen, doch nach Ansicht von Experten sind sie die eigentliche Ursache.

„Wenn man viele Windräder auf dem Meer oder an Land aufstellt, beeinflussen sie die Mischung von Luft und Wasser“, sagte Cyril Wentzel, Vorsitzender von De Groene Rekenkamer, vor der Kamera von Ongehoord Nederland.

Die großen Windparks, die derzeit in der Nordsee geplant werden, würden mit Sicherheit das regionale Klima beeinflussen, warnte Wentzel.

Er wies darauf hin, dass 2023 eine Studie veröffentlicht werde, die belege, dass es zu einer stärkeren Austrocknung und damit zu einer Erwärmung kommen werde.

In der Nacht gebe es normalerweise nur eine sehr geringe vertikale Durchmischung der Luft, durch die Windmühlen würden die Luftschichten vertikal durchmischt und erwärme sich durch die normalerweise kältere Luft am Boden, so Wentzel.

Der Autor von „Windhandel“, Bert Weteringe, sagte im Studio von Ongehoord Nieuws, dass Windmühlen tatsächlich den Klimawandel verursachen und nicht das, wofür sie gedacht sind, nämlich den Klimawandel zu bekämpfen.

„Wenn man das im großen Stil auf dem Meer macht, vermischen sich die Luftschichten und es entstehen Wolken und Nebel“, sagte Weteringe. „Im Windschatten eines solchen Parks benötigt es bis zu 100 Kilometer”, bis der Wind wieder seine ursprüngliche Stärke erreicht. Das zeigt, wie groß das Gebiet ist, das von diesen großen Windparks betroffen ist.