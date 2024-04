Der Berliner Politiker Antonin Brousek wollte wissen, wie oft im Jahr 2023 in der deutschen Hauptstadt der Krankenwagen wegen Herzproblemen gerufen wird. Die Antwort: 52.182 Mal.

In allen Altersgruppen ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Bei den 31- bis 40-Jährigen stieg die Zahl der Patienten mit Herzproblemen um 71 Prozent. Auch ältere Menschen zwischen 81 und 90 Jahren sind häufiger betroffen: Wurde in dieser Gruppe in den Jahren vor Corona durchschnittlich 5.245 Mal ein Rettungswagen wegen Herzproblemen gerufen, waren es im vergangenen Jahr 10.127 Mal, also fast doppelt so viele.

Auffällig ist auch die Zunahme von Herzproblemen bei Kindern unter 10 Jahren, die sonst eher selten auftreten. Vor Corona wurde in dieser Gruppe durchschnittlich nur 118 Mal ein Krankenwagen wegen Herzproblemen gerufen, im vergangenen Jahr waren es mit 232 Einsätzen fast doppelt so viele.

Die Gesamtzahl stieg von durchschnittlich 33.392 vor Corona auf 52.182 im Jahr 2023, ein Plus von 56,3 Prozent, berichtet die Berliner Zeitung.

Auch viele junge Berliner erlitten einen Schlaganfall. Auch hier ist ein Anstieg in allen Altersgruppen zu verzeichnen. In der Gruppe der 11- bis 20-Jährigen musste der Corona-Rettungswagen durchschnittlich 66 Mal wegen eines Schlaganfalls gerufen werden, im Vorjahr waren es noch 155 Mal. Dies entspricht einer Steigerung von 135 Prozent. Auffällig ist, dass junge Menschen häufiger einen Schlaganfall erleiden.

Insgesamt musste der Rettungsdienst in Berlin im vergangenen Jahr 14.750 Mal wegen eines Schlaganfalls gerufen werden, vor Corona waren es durchschnittlich 10.278 Mal pro Jahr, eine Steigerung um 43,4 Prozent.

Die Berliner Feuerwehr kritisiert in einer Pressemitteilung, dass sich die Politik auch im Jahr 2024 nicht traut, den Elefanten im Raum, die sogenannte Corona-Impfung, als mögliche Ursache zu nennen.

Der Politiker Michael Kuhr diskutiert die Zahlen in einem Video in den sozialen Medien. Er betont, dass nicht die Kritiker, sondern die Politiker in der Regierung die Verschwörungstheoretiker, Weicheier und Lügner seien.