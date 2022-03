Bericht: „Jemand macht ein Vermögen“ mit gefälschten ukrainischen Pässen für nicht-ukrainische Migranten

„Nur ein Bruchteil sind wirklich ukrainische Flüchtlinge“.

Einem Bericht der deutschen Bild-Zeitung zufolge macht „jemand ein Vermögen“ damit, nicht-ukrainischen Wirtschaftsmigranten gefälschte ukrainische Pässe zu geben, damit sie nach Westeuropa einreisen und kostenlose Sozialhilfe erhalten können.

Mehr als 50 Migranten gerieten in der Nacht zum Samstag in einer Münchner Flüchtlingsunterkunft aneinander, wobei Stühle und Pflastersteine als Waffen eingesetzt wurden, was einen massiven Polizeieinsatz zur Folge hatte.

Bild zitierte eine Polizeiquelle, die sagte, dass die überwiegende Mehrheit der „Flüchtlinge“ aus den ethnischen Gruppen der Sinti und Roma stammten und dass „nur ein Bruchteil wirklich ukrainische Flüchtlinge sind“.

„Sie haben brandneue ukrainische Pässe, die auch echt sind. Irgendjemand in der Ukraine macht gerade ein Vermögen“, zitierte die Zeitung den Polizeivertreter mit den Worten.

Der Kampf im Asylzentrum brach aus, „nachdem die Behörden versucht hatten, einige der Personen, die Krätze haben, zu trennen“, berichtet ReMix News.

Wie wir bereits berichtet haben, sind laut Berichten aus Frankreich bis zu einem Drittel der sogenannten „ukrainischen Flüchtlinge“, die in europäische Länder einreisen, weder Ukrainer noch Flüchtlinge.

Der offizielle Twitter-Account der gälischen Fußballmannschaft Roscommon GAA löschte kürzlich einen Tweet, aus dem hervorging, dass etwa die Hälfte der „ukrainischen Flüchtlinge“, die sie zu einem Spiel begrüßten, nicht gerade slawisch aussahen.

they deleted it, but the Internet is forever pic.twitter.com/5jTvTeoEGF — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) March 30, 2022

Wie in dem nachstehenden Video zu sehen ist, behauptete eine Gruppe pakistanischer Männer, die am Dubliner Flughafen ankamen, „ukrainische Staatsbürger“ zu sein.

Sie behaupteten auch, 60 Jahre alt zu sein, obwohl sie offensichtlich jünger sind, um der Frage auszuweichen, warum sie die Ukraine verlassen durften, wo doch alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren gezwungen sind, unter Kriegsrecht zu bleiben.

Die Realität ist klar: Wirtschaftsmigranten aus Afrika, dem Nahen Osten und Südasien nutzen die ukrainische Flüchtlingswelle zynisch aus, um das System zu missbrauchen und in europäischen Ländern mit mangelhaften Überprüfungssystemen kostenlos unterzukommen und Sozialhilfe zu erhalten.

Dies geht auf Kosten der echten ukrainischen Flüchtlinge, die dringend Hilfe benötigen.

Aber anscheinend ist es für moralische, exhibitionistische Linke wichtiger, „gesehen“ zu werden, als denjenigen zu helfen, die dringend Hilfe benötigen.