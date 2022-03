Bericht: Putin soll seine Familie in eine sibirische „unterirdische Stadt“ verlegt haben, in der man einen Atomkrieg überleben kann

Der Kommentar des verrückten Professors ist wahrscheinlich frei erfunden. Es auf Facebook zu posten ist aber in Ordnung, im Gegensatz zu einem Link zu RT oder Sputnik News wird das toleriert.

Eine Geschichte, die sich völlig erfunden anhört, geht im Zuge des sich zuspitzenden Informationskrieges über den Konflikt in der Ukraine viral. Ein russischer Professor hat behauptet, dass Wladimir Putin seine gesamte Familie in eine geheime unterirdische Stadt gebracht hat, die gebaut wurde, um einem nuklearen Holocaust zu widerstehen.

Die Daily Mail berichtete über die Behauptungen von Valery Solovey, einem Politikwissenschaftler und ehemaligen Professor am Moskauer Staatlichen Institut für Internationale Beziehungen, der behauptet, Putin sei sowohl körperlich als auch geistig unpässlich und habe seinen Familienmitgliedern befohlen, sich in einem Atombunker im Altai-Gebirge niederzulassen.

In einem im Internet veröffentlichten Video behauptete Solovey: „Am Wochenende wurde die Familie von Präsident Putin in einen speziellen Bunker evakuiert, der für den Fall eines Atomkriegs vorbereitet wurde“, und fügte hinzu: „In Wirklichkeit handelt es sich nicht um einen Bunker, sondern um eine ganze unterirdische Stadt, die mit der neuesten Wissenschaft und Technologie ausgestattet ist.“

„Ich hoffe, das sagt Ihnen etwas? Dass der Präsident seine Familie in diesen Bunker schickt?“, sagte Solovey, der behauptet, über Insiderkontakte im Kreml zu verfügen und erst letzte Woche stundenlang von den russischen Behörden verhört worden zu sein.

Er behauptet auch, dass Putin mit der olympischen Goldmedaillengewinnerin in rhythmischer Sportgymnastik, Alina Kabajewa, eine heimliche Ehefrau hat, die fast halb so alt ist wie er und in die unterirdische Stadt gebracht wurde.

Das alles ist zu 99,99999 % wahrscheinlich Blödsinn, aber wenn Sie den Link auf Facebook oder Twitter posten, wird er nicht blockiert, im Gegensatz zu allen Geschichten oder Videos, die mit den russischen Nachrichtensendern RT und Sputnik News in Verbindung stehen, die jetzt in ganz Europa verboten sind.

Russland warnte gestern, dass jedes westliche Land, das der Ukraine hilft, „die Gefahr der Konsequenzen nicht verkennen sollte“ und fügte hinzu, dass „EU-Bürger und -Strukturen“, die an der Lieferung von Waffen an die Ukraine beteiligt sind, ebenfalls „für alle Konsequenzen verantwortlich“ seien.

Das russische Außenministerium fügte hinzu, dass „die Aktionen der Europäischen Union nicht unbeantwortet bleiben werden“ und „Russland weiterhin die Verwirklichung seiner lebenswichtigen nationalen Interessen ohne Rücksicht auf Sanktionen und deren Drohungen sicherstellen wird.“

„Es ist an der Zeit, dass die westlichen Länder begreifen, dass ihre ungeteilte Vorherrschaft in der Weltwirtschaft längst der Vergangenheit angehört“, heißt es in der Erklärung.

Unterdessen fordern die Globalisten ein militärisches Eingreifen der USA, obwohl dies eindeutig zu einem globalen Atomkonflikt führen würde.