Corbett-Report: Agustin Carstens hat (teilweise) Recht!

Wenn die Bankster anfangen, über die Natur des Geldes zu sprechen, wird es schnell ziemlich seltsam.

Werfen Sie zum Beispiel einen Blick auf diese Passage aus „The Socio-Political Dimensions of the Currency: Implications for the Transition to the Euro“ [Die soziopolitische Dimension der Währung: Implikationen für den Übergang zum Euro, Anm.d.Übersetzers], einer Forschungsarbeit des französischen Wirtschaftswissenschaftlers Bruno Théret, die 1999 im „Journal of Consumer Policy“ veröffentlicht wurde. Angesichts des Titels, der Herkunft und des Publikationskontextes könnte man annehmen, dass es sich um eine weitere langweilige Übung in abstraktem philosophischem Onanismus handelt. Aber das wäre falsch.

Am Ursprung des Geldes steht eine „Darstellungsbeziehung“ des Todes als einer unsichtbaren Welt, die dem Leben vorausgeht und es übersteigt – eine Darstellung, die das Produkt der symbolischen Funktion ist, die der menschlichen Gattung eigen ist und die die Geburt als eine ursprüngliche Schuld aller Menschen betrachtet, eine Schuld gegenüber den kosmischen Mächten, aus denen die Menschheit hervorgegangen ist (Malamoud, 1988; Rospabé, 1995; Thiveaud, 1995). Die Begleichung dieser Schuld, die jedoch niemals auf der Erde beglichen werden kann, weil ihre vollständige Rückzahlung unerreichbar ist, erfolgt in Form von Opfern, die durch die Auffüllung des Guthabens der Lebenden die Verlängerung des Lebens und in bestimmten Fällen sogar die Erlangung der Ewigkeit durch die Vereinigung mit den Göttern ermöglichen.

Ich bin mir nicht sicher, was Sie von einem langweiligen Wirtschaftsreferat erwartet haben, aber das war es wahrscheinlich nicht. Aber das ist ja auch keine wirtschaftswissenschaftliche Abhandlung. Es ist eine Abhandlung über die Natur des Geldsystems selbst, was, wie Sie zugeben werden, eine ganz andere Sache ist.

Wenn Sie meine Arbeit verfolgen, werden Sie wissen, dass die Frage der Währungsreform nicht nur eine alberne Ablenkung aus dem Elfenbeinturm ist; sie ist das Kernproblem, das auf dem Grund des Kaninchenbaus der Verschwörungsrealität liegt.

Wie ich in „Century of Enslavement: The History of the Federal Reserve“ argumentiert habe, nimmt die Geschichte der Vereinigten Staaten (aber nicht nur der Vereinigten Staaten) einen völlig anderen Charakter an, wenn wir sie als Folge eines geheimen Krieges sehen, der um die Kontrolle über die Währung der Nation geführt wird. Und wie Sie auch aus diesem Dokumentarfilm wissen, wurde der Währungskrieg in den Vereinigten Staaten 1913 mit der Gründung der Federal Reserve zugunsten der Bankenoligarchie entschieden.

Aber die Geschichte dieses Krieges ist noch nicht zu Ende. Das Wesen des Geldes wird wieder einmal in Frage gestellt. Diesmal geht es nicht um die Schaffung einer neuen Regionalwährung (des Euro), die Gegenstand von Thérets These war. Nein, diesmal versuchen die Banker, eine völlig neue Form des Geldes zu schaffen, die als Krönung ihrer Machtpyramide dienen und ihre Übernahme des Finanzsystems der Welt vervollständigen soll.

In diesem Zusammenhang werden die Bankster wieder einmal philosophisch, was das Wesen und die Bedeutung des Geldes betrifft.

Ein typisches Beispiel: Agustin Carstens, der krankhaft fettleibige Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), hielt kürzlich eine Rede über „Digitale Währungen und die Seele des Geldes“ auf einer Konferenz über digitale Währungen der Zentralbanken, die vom „Institute for Law and Finance“ (ILF) der Goethe-Universität veranstaltet wurde.

Und so wie es sich lohnt, die „große Erzählung“ des Weltwirtschaftsforums zu analysieren, um einen Einblick in die Welt zu bekommen, die Klaus Schwab und seine Kumpane vorbereiten, ist es auch diese Rede wert, analysiert zu werden, um zu erfahren, was sie uns über das kommende monetäre Versklavungsnetz sagen kann, das von Carstens und seinen Kumpanen vorbereitet wird.

Was sind CBDCs?

Zunächst zum Kontext: Wie Sie hoffentlich inzwischen wissen, wird in der Bankenwelt viel über „digitale Zentralbankwährungen“ oder CBDCs gesprochen. Eine CBDC ist – wie der Name schon sagt – ein digitaler Token, der von einer Zentralbank als Ausdruck der Haftung der Zentralbank ausgegeben wird.

Das mag für den Durchschnittsbürger nicht viel bedeuten, aber für die Bankster bedeutet es eine ganze Menge. Um eine kulturelle Referenz zu verwenden, drohen CBDCs die „Ströme zu kreuzen“ zwischen dem Privatkunden- und dem Großkunden-Bankkreislauf, und sie geben den Zentralbanken sogar die Macht, die Verwendung dieser Token auf der Ebene der einzelnen Verbraucher direkt zu kontrollieren.

Diese Vorstellung sollte Ihnen einen Schauer über den Rücken jagen. Doch leider ist die Realität hinter einem Schleier aus Bankjargon verborgen, der die meisten Menschen gleichermaßen gelangweilt und verwirrt zurücklässt. Glücklicherweise hat Agustin Carstens selbst in einem Livestream des IWF im Jahr 2020, der (wie ich erfreut feststelle) in letzter Zeit im Internet die Runde gemacht hat, genau erklärt, was das bedeutet – in einfachem Englisch:

Wir wissen nicht, wer heute einen 100-Dollar-Schein verwendet und wir wissen nicht, wer heute einen 1.000-Peso-Schein verwendet. Der Hauptunterschied zum CBDC besteht darin, dass die Zentralbank die absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften hat, die die Verwendung dieses Ausdrucks der Zentralbankhaftung bestimmen, und wir werden auch die Technologie haben, um dies durchzusetzen.

Ich hoffe aufrichtig, dass Sie meine früheren Arbeiten über CBDCs lesen, um sich mit dem Konzept vertraut zu machen. Es genügt zu sagen, dass CBDCs eine völlig neue Form von Geld darstellen – programmierbares digitales Geld, das direkt von der Zentralbank ausgegeben und kontrolliert wird – und das ein wesentlicher Bestandteil des kommenden Biosicherheits-/Impfpass-/Sozialkredit-Versklavungsnetzes ist. Wir müssen nicht über die neuesten Schlagzeilen aus Kanada hinausschauen, um zu verstehen, was die Auswirkungen dieses kommenden Schrittes für die Zukunft der freien Menschheit bedeuten.

Was ist die Seele des Geldes?

Mit diesem Kontext im Hinterkopf können wir uns nun der jüngsten Rede von Agustin Carstens zuwenden. Noch immer begeistert von den Aussichten dieses programmierbaren Zentralbankgeldes, nutzte Carstens seine Rede, um das Loblied auf die digitalen Zentralbankwährungen zu singen und vor den „Gefahren“ potenzieller Bedrohungen für die Hegemonie der Zentralbanken in der kommenden digitalen Geldordnung zu warnen.

Um das Thema des Vortrags festzulegen, nimmt Carstens zunächst einen Ausdruck von Goethe – dem Namensgeber der Universität, die die Konferenz ausrichtet, auf der er spricht – auf, indem er die „Gretchenfrage“ des Zentralbankwesens stellt, die er folgendermaßen formuliert: „Was ist die Seele des Geldes?“

Dann gibt er seine eigene Antwort auf diese Frage:

Meine Hauptbotschaft heute ist einfach: Die Seele des Geldes gehört weder einer großen Technologie [sic] noch einem anonymen Ledger. Die Seele des Geldes ist Vertrauen. Die Frage ist also: Welche Institution ist am besten geeignet, Vertrauen zu schaffen? Ich werde argumentieren, dass die Zentralbanken die Institutionen waren und sind, die am besten in der Lage sind, im digitalen Zeitalter Vertrauen zu schaffen. Dies ist auch der beste Weg, um ein effizientes und integratives Finanzsystem zum Nutzen aller zu gewährleisten.

Das folgende Argument ist genau das, was man von dem Aushängeschild der fetten Bankster erwarten würde (Betonung auf fett). Im Großen und Ganzen lautet das Argument so:

Das Vertrauen in die Währung hält das Geldsystem zusammen;

Vertrauen erfordert solide Institutionen, die den Test der Zeit bestehen können;

Zentralbanken sind genau die Art von „soliden“ Institutionen, die sich über Jahrhunderte hinweg als „vertrauenswürdig“ erwiesen haben;

ergo ist „die Vision eines offenen und globalen Währungs- und Finanzsystems, das die Technologie zum Nutzen aller einsetzt“, die Carstens vertritt (und die wir als Plebs auch wollen würden, wenn wir wüssten, was gut für uns ist), eine, die zentralbankkontrollierte CBDCs in ihrem Kern hat.

Das ist doch keine Überraschung, oder? In der Tat ist es so offensichtlich (aus der Sicht eines Zentralbankchefs wie Carstens), dass das Geldsystem im Kern Zentralbanken haben sollte, dass man sich fragt, warum Carstens sich überhaupt die Mühe macht, eine Rede wie diese zu halten.

Nun, wenn Sie die Rede selbst lesen (was ich Ihnen wie immer ans Herz lege), werden Sie sehen, dass Carstens‘ Überlegungen durch das motiviert sind, was er als die wachsende Bedrohung potenzieller Konkurrenten für die Hegemonie der Zentralbanken über das Geldsystem ansieht. Konkret nennt er „Big Tech Stablecoins“ – Kryptowährungen, die ihren Wert auf Sicherheiten stützen, in der Regel Fiat-Währungen wie den US-Dollar – und „dezentrale Finanzen“ – Peer-to-Peer-Kryptowährungen und die darauf basierenden Finanzinnovationen – als Konkurrenten, die eines Tages die Zentralbanken als Kern des Geldsystems verdrängen könnten.

Zum Glück für Carstens‘ Argumentation wird jeder Versuch, die Zentralbanken aus dem Geldsystem zu verdrängen, (wie er behauptet) zu einer sicheren Katastrophe führen, so dass die Öffentlichkeit nach „einer vertrauenswürdigen und erfahrenen Partei“ schreit, die „die entfesselten Geister zähmen und die Ordnung wiederherstellen kann“. Und wer wäre besser geeignet, Ordnung in dieses Chaos zu bringen, als die Bankster und ihre wohlwollenden Zentralbanken? Q.E.D.

Wie geht es von hier aus weiter?

Wie gesagt, Carstens‘ Rede ist genau das, was man vom Chef der wichtigsten Zentralbank der Globalisten erwarten würde. Aber es gibt eine Sache, die bei all dem überraschend sein könnte: Er hat nicht Unrecht. Um genauer zu sein, liegt er in fast allen Punkten völlig falsch, aber in einem Punkt hat er nicht unrecht: Die Seele des Geldes ist tatsächlich das Vertrauen.

Es gibt hier viel zu sagen, und glauben Sie mir (ha ha ha), ich werde in naher Zukunft noch viel mehr zu diesem Thema sagen. Für den Moment ist es jedoch wichtig zu verstehen, dass Geld ein soziales Konstrukt ist. Deshalb sind Möchtegern-Herrscher so sehr daran interessiert, ausgeklügelte Märchen über die „Urschuld“ aufzustellen, die wir „den kosmischen Mächten, aus denen die Menschheit hervorgegangen ist“, schulden, und wie diese Schuld durch Opfer zurückgezahlt werden muss. Durch die Konstruktion solch ausgeklügelter Mythen können die Bankster dann die Rolle der Gottheit übernehmen, unsere Opfergaben einsammeln und uns predigen (wie Carstens es tut), dass nur sie uns vor den Kräften des Chaos schützen können, die die Zivilisation zu zerstören drohen.

Die Umwälzung der Geldordnung ist also kein Kinderspiel. Wir sprechen hier nicht über irgendein belangloses Detail, wie etwa die Frage, mit welchem Geldinstrument man einen Kaugummi im Supermarkt bezahlt. Vielmehr geht es um die Grundlage der Gesellschaft selbst: das Bedürfnis nach Vertrauen und Stabilität. Deshalb hat Carstens nicht unrecht, wenn er Vertrauen als die Seele des Geldes bezeichnet, und er hat auch nicht unrecht, wenn er davor warnt, dass ein übereilter Vorstoß in ein neues Währungsparadigma zu einer finanziellen Katastrophe, sozialem Chaos und geopolitischer Instabilität führen könnte.

Aber er liegt mit Sicherheit falsch – wie die Leser dieser Kolumne zweifellos wissen -, wenn er behauptet, dass die Zentralbanken die vertrauenswürdigen Institutionen seien, die wir brauchen, um diesen großen Übergang zum digitalen Geldparadigma zu steuern. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn es den Zentralbanken gestattet wird, dieses System zu steuern, wird die menschliche Gesellschaft vollständig und unwiderruflich unter die Fuchtel der herrschenden Bankster-Oligarchie gestellt. Der Einsatz könnte nicht höher sein.

Wie ich bereits erwähnt habe, werde ich in naher Zukunft noch viel mehr zu diesem dringlichsten Thema unserer Zeit zu sagen haben. In der Zwischenzeit hoffe ich aufrichtig, dass Sie Ihre Geldgeschichte auffrischen werden, da sich die freie Menschheit darauf vorbereitet, ein neues Geldsystem zu schaffen … oder für immer von den Bankstern versklavt zu werden.