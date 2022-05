Bericht von 2021 hat den Ausbruch von Affenpocken für den 15. Mai 2022 vorhersagte? Beide Unternehmen, die an dem Bericht beteiligt waren, haben Millionen von der Bill & Melinda Gates Foundation erhalten.

Im März 2021 führte die National Threat Initiative (NTI) in Zusammenarbeit mit der Münchner Sicherheitskonferenz eine Übung zur Abwehr von biologischen Bedrohungen mit hohem Risiko durch. Der Bericht konzentrierte sich speziell auf einen Ausbruch von Affenpocken.

Diese Tabletop-Übung kann zu einer langen Liste von anderen Pandemie-Tischübungen hinzugefügt werden. In einem früheren Thread, den ich im November 2021 geschrieben habe (bevor mein Twitter-Konto gesperrt wurde), habe ich einen Thread mit dem Titel „Wer ist das Johns Hopkins Center for Health Security und warum haben sie ein Dokument namens SPARS Pandemic 2025-2028 veröffentlicht“. In diesem Thread sprach ich über 4 Pandemie-Tabletop-Übungen, die in den letzten zwanzig Jahren stattgefunden haben, wie z. B. Operation Dark Winter, Atlantic Storm, Clade X und das berühmteste Event 201.

Jetzt gibt es einen weiteren Bericht, den wir der Liste hinzufügen können: „Strengthening Global Systems to Prevent and Respond to High-Consequence Biological Threats“. Open Philanthropy hat den Bericht finanziert. Einer der wichtigsten Geldgeber ist Dustin Moscovitz, der zusammen mit Mark Zuckerberg Facebook gegründet hat.

Bevor ich mich auf eine kurze Zusammenfassung des Dokuments stürze, ist es wichtig, den Kaninchenbau zu durchforsten, um zu sehen, wie die Punkte miteinander verbunden sind. Der Bericht war eine Partnerschaft zwischen der Nuclear Threat Initiative (NTI) und der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Münchner Sicherheitskonferenz wurde von der Bill & Melinda Gates Foundation mit 1,2 Millionen Dollar unterstützt.

Die Nuclear Threat Initiative (NTI) hat außerdem 3,5 Millionen Dollar von der Bill & Melinda Gates Foundation im Namen der Impfstoffentwicklung erhalten.

Am 20. September 2017 veranstalteten die Nuclear Threat Initiative (NTI) und das Weltwirtschaftsforum (WEF) einen Runden Tisch zur aktuellen Landschaft der biologischen Risiken, die durch den technologischen Fortschritt im Kontext der Vierten Industriellen Revolution.

Drei Jahre später, im Januar 2020, veröffentlichten NTI und das Weltwirtschaftsforum einen Bericht mit dem Titel „Biosecurity Innovation and Risk Reduction: A Global Framework for Accessible, Safe and Secure DNA Synthesis“.

In der Pressemitteilung des Weltwirtschaftsforums ist die Rede von

„Die rasanten Fortschritte bei den kommerziell erhältlichen DNA-Synthese-Technologien – die beispielsweise zur künstlichen Erzeugung von Gensequenzen für die klinische Diagnose und Behandlung eingesetzt werden – bergen wachsende Risiken, die bei versehentlichem oder absichtlichem Missbrauch zu einer katastrophalen Bedrohung der biologischen Sicherheit führen können“.

Nachdem wir nun festgestellt haben, wer diese Berichte finanziert, wollen wir uns den Bericht aus dem Jahr 2021 genauer ansehen, in dem der Ausbruch der Affenpocken vorhergesagt wird (und ja, das genaue Datum wird in dem Dokument vorhergesagt)

Auf Seite 6 des 36-seitigen Berichts heißt es in der Zusammenfassung

„Das Übungsszenario stellte eine tödliche, globale Pandemie mit einem ungewöhnlichen Stamm des Affenpockenvirus dar, der in der fiktiven Nation Brinia auftrat und sich innerhalb von 18 Monaten weltweit ausbreitete. Letztendlich zeigte das Übungsszenario, dass der anfängliche Ausbruch durch einen Terroranschlag verursacht wurde, bei dem ein Erreger verwendet wurde, der in einem Labor mit unzureichenden Biosicherheitsvorkehrungen und unzureichender Aufsicht hergestellt wurde. Am Ende der Übung führte die fiktive Pandemie zu mehr als drei Milliarden Krankheitsfällen und 270 Millionen Todesopfern weltweit.

Die Diskussion unter den Übungsteilnehmern führte zu den folgenden zentralen Erkenntnissen:

Schwache globale Erkennung, Bewertung und Warnung vor Pandemierisiken

Lücken in der Bereitschaft auf nationaler Ebene.

Lücken in der Steuerung der biologischen Forschung

Unzureichende Finanzierung der internationalen Bereitschaft für Pandemien.

Um diese Feststellungen anzugehen, haben die Autoren die folgenden 5 Empfehlungen entwickelt.

Stärkung der internationalen Systeme zur Bewertung des Pandemierisikos, zur Warnung und zur Untersuchung der Ausbruchsursachen

Entwicklung und Einführung von Auslösern auf nationaler Ebene für eine frühzeitige, proaktive Reaktion auf Pandemien

Einrichtung einer internationalen Organisation, die sich mit der Verringerung neu auftretender biologischer Risiken im Zusammenhang mit schnellen technologischen Fortschritten befasst

Entwicklung eines katalytischen Fonds für globale Gesundheitssicherheit, um den Aufbau von Kapazitäten für die Pandemievorsorge in Ländern auf der ganzen Welt zu beschleunigen

Einrichtung eines robusten internationalen Prozesses zur Bewältigung der Herausforderung der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette

Besonders interessant an diesen Empfehlungen ist die Rolle, die die Vereinten Nationen, die WHO und die Banken spielen müssen (alle werden im Bericht erwähnt). Dies scheint eine direkte Anspielung auf den Pandemievertrag der WHO zu sein, der auf der Weltgesundheitsversammlung vom 22. bis 28. Mai diskutiert wird.

Ist es nicht auch interessant, dass das Weltwirtschaftsforum 2022 vom 22. bis 26. Mai ebenfalls stattfindet?

Ich erwähnte bereits die Teilnehmer der Tabletop-Übung, aber wer sind sie? Es wird Sie nicht überraschen, dass es die üblichen Läufer und Reiter waren, die zufällig an der Veranstaltung 201 beteiligt waren. Hier sind nur einige von Seite 9.

Dr. Michael Ryan, Exekutivdirektor, WHO-Programm für Gesundheitsnotfälle

Dr. Ruxandra Draghia-Akli, Global Head, Johnson & Johnson Global Public Health R&D Janssen Research & Development

Dr. Chris Elias, Präsident, Abteilung Globale Entwicklung Bill & Melinda Gates Foundation

Sir Jeremy Farrar, Direktor des Wellcome Trust

Am faszinierendsten war jedoch das in dem Dokument vorhergesagte Datum des Ausbruchs der Affenpocken (Seite 9). Erstaunlich, wie treffsicher sie mit ihren Vorhersagen sind. Natürlich nur ein Zufall.

Der Bericht spricht auch von zukünftigen Auslösern. Seite 17

„In den nationalen Pandemie-Reaktionsplänen würden spezifische Bereitschaftsmaßnahmen „ausgelöst“ werden, die auf Faktoren basieren, die mit der potenziellen Schwere des Ausbruchs, den erwarteten Verzögerungen bei der Situationswahrnehmung und der Zeit, die für die Umsetzung von Reaktionsmaßnahmen und die Erzielung von Ergebnissen benötigt wird, zusammenhängen.

Wie in Covid zu sehen war, ist auch hier die Rede von einer Abflachung der Kurve, dem Einsatz von Vermummungsvorschriften und der Beendigung von Massenansammlungen sowie von Gesundheitsvorsorgemaßnahmen für Reisen (Impfpässe).

„Obwohl die ausgelösten Maßnahmen je nach den besonderen Bedürfnissen des Landes variieren, sind die Ziele in den meisten Fällen die gleichen: die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen, um Zeit zu gewinnen und die epidemiologische Kurve abzuflachen, während diese Zeit genutzt wird, um das öffentliche Gesundheitswesen und die medizinischen Systeme auszubauen, um mit den wachsenden Fallzahlen Schritt zu halten und Leben zu retten. NPIs wie Vermummungsvorschriften und die Beendigung von Massenveranstaltungen wurden als entscheidend für die Unterbrechung von Krankheitsübertragungsketten angesehen. Die Teilnehmer sprachen sich im Allgemeinen nicht für Reisebeschränkungen wie die Schließung von Grenzen aus, aber Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge auf Reisen wurden als sinnvoll erachtet.

Ein weiterer Zufall, der mir in diesem Dokument aufgefallen ist, ist die Adresse der Nuclear Threat Initiative in Washington. 1776 Eye Street. War nicht 1776 das Datum der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung? Das Dokument ist auch 33 Seiten lang, aber vielleicht ist das ein weiterer Zufall und eine Diskussion für einen anderen Tag. Machen Sie daraus, was Sie wollen.

Wenn jemand glaubt, dass diese Pandemie-Tabletop-Übungen ein Zufall ist, sollte er seinen Kopf untersuchen lassen. Das ist noch lange nicht vorbei.