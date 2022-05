Die WHO ändert ihre internationalen Gesundheitsvorschriften … und das ist NICHT gut

Am 22. Mai beginnt die 75. jährliche Weltgesundheitsversammlung der Weltgesundheitsorganisation in Genf. Lustigerweise beginnt an diesem Tag auf der anderen Seite der Schweiz der DAVOS-Gipfel des Weltwirtschaftsforums.

Ein Zufall, gewiss.

Im Vorfeld dieser großen Tage im globalistischen Kalender wurde viel über den von der WHO vorgeschlagenen „Pandemievertrag“ diskutiert. Jeder, von Russell Brand bis GBNews, hat darüber gesprochen, und das ist gut so.

Der Vertrag stellt eine enorme Bedrohung für die nationale Souveränität und die Freiheit des Einzelnen dar, denn die vorgeschlagenen Klauseln sehen unter anderem internationale digitale Ausweise vor und bieten den Ländern der Dritten Welt sogar Anreize, künftige „Gesundheitsnotfälle“ zu übertreiben oder sogar zu schaffen.

Man kann also gar nicht genug Bewusstsein haben… aber es sollte auch nicht unser einziger Fokus sein.

Der Vertrag befindet sich erst in einem sehr frühen Stadium, und selbst der früheste Entwurf wird nicht vor August erwartet, und wahrscheinlich wird nicht vor 2024 darüber abgestimmt.

Was jedoch voraussichtlich nächste Woche verabschiedet wird, sind die von der US-Mission vorgeschlagenen Änderungen an den Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV).

Darauf sollte unser Hauptaugenmerk derzeit gerichtet sein.

Was sind die IHR?

Die IHR sind die ermächtigenden Rechtsvorschriften der WHO, die die Bedingungen und Grenzen ihrer Befugnisse festlegen. Jede Änderung dieser Regeln hat nahezu sofortige globale Auswirkungen.

Dies mag zwar keine so große Bedrohung für die Freiheit darstellen wie der „Pandemie-Vertrag“, ist aber sicherlich dringlicher. Außerdem ist es viel einfacher, es in Kraft zu setzen.

Während ein völlig neuer Vertrag monatelang ausgearbeitet und dann von jedem der 194 WHO-Mitgliedstaaten unterzeichnet werden muss, kann eine Änderung bereits bestehender Rechtsvorschriften mit einer einfachen Abstimmung in der Gesundheitsversammlung verabschiedet werden.

Auf diese Weise könnten sie den Vertrag sogar als Deckmantel benutzen.

Man kann sogar argumentieren, dass die Aussicht auf den Vertrag in zwei Jahren eine Ablenkung von den Regeln ist, die sie schon an diesem Sonntagnachmittag verabschieden könnten. Unmöglich ist das nicht.

Was sind die neuen Regeln?

Die Änderungen an den IHR wurden erstmals im Januar von der US-Mission bei der WHO vorgeschlagen. Sie sind lang und weitschweifig, aber wenn Sie möchten, können Sie das gesamte Dokument hier lesen.

Im Folgenden werden wir die wichtigsten Änderungen herausgreifen.

Beschleunigung des Prozesses

Die letzte geänderte Verordnung ist die erste, auf die wir hier eingehen wollen. Artikel 59 Absatz 1 der IHR besagt derzeit [Hervorhebung durch uns]…

Die in Ausführung von Artikel 22 der Verfassung der WHO vorgesehene Frist für die Ablehnung oder den Vorbehalt zu diesen Verordnungen oder einer Änderung derselben beträgt 18 Monate ab dem Datum der Notifizierung der Annahme dieser Verordnungen oder einer Änderung dieser Verordnungen durch die Gesundheitsversammlung durch den Generaldirektor.

Der US-Vorschlag würde die fettgedruckte Erwähnung von Änderungen vollständig streichen und einen neuen Unterabsatz hinzufügen, der die Ausführungsfrist von achtzehn Monaten auf nur sechs Monate verkürzt…

Die in Ausführung von Artikel 22 der Verfassung der WHO vorgesehene Frist für die Ablehnung oder den Vorbehalt einer Änderung dieser Vorschriften beträgt sechs Monate ab dem Datum der Mitteilung des Generaldirektors über die Annahme einer Änderung dieser Vorschriften durch die Gesundheitsversammlung. Eine Ablehnung oder ein Vorbehalt, der nach Ablauf dieser Frist beim Generaldirektor eingeht, wird nicht wirksam.

Das bedeutet, dass alle Verordnungen, über die an diesem Wochenende abgestimmt wird, voraussichtlich bis zum Ende dieses Jahres vollständig in Kraft treten werden. Viel früher als jeder Vertrag in Kraft treten könnte.

Der „Einhaltungsausschuss“

Die Änderungsanträge fügen den Verordnungen ein völlig neues Kapitel – Kapitel IV – hinzu, mit dem ein so genannter „Ausschuss für die Einhaltung der Vorschriften“ (Compliance Committee, CC) geschaffen wird. Der hypothetische Ausschuss würde aus nicht gewählten regionalen „Experten“ bestehen, deren Aufgabe es wäre, zu beurteilen, wie gut die einzelnen Mitgliedstaaten die neuen Vorschriften durchsetzen.

Unter den vielen Aufgaben dieses Gremiums von Technokraten wären sie befugt, [Hervorhebung hinzugefügt]…

Empfehlungen an den betreffenden Vertragsstaat und/oder die WHO auszusprechen, wie der Vertragsstaat die Einhaltung der Vorschriften verbessern kann, sowie technische Hilfe und finanzielle Unterstützung zu empfehlen.

„Finanzielle Unterstützung“ ist nichts anderes als internationale Bestechung. Im Wesentlichen wird der CC ermächtigt, Schmiergelder zu verteilen, wenn die nationalen Regierungen im Gegenzug zustimmen, bei der Darstellung einer Pandemie mitzuspielen. Wir haben dies während des Covid-Programms gesehen, als auf den plötzlichen Tod des COVID-skeptischen tansanischen Präsidenten John Magufuli rasch eine Abkehr von seiner Covid-Politik und ein 600-Millionen-Dollar-Darlehen des IWF folgten.

Wir haben diesen Aspekt in unserem letzten Artikel über den Pandemievertrag erörtert.

Lockerung der Definition von „Pandemie“

Die IHR sind die Rechtsvorschriften, die den Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation ermächtigen, eine Krankheit zu einer Pandemie oder zu einem „Public Health Emergency of International Concern“ (PHEIC) zu erklären. Mit den geänderten Vorschriften soll diese Befugnis auf folgende Weise erheblich ausgeweitet werden:

1) durch die Möglichkeit, einen PHEIC im Falle eines „potenziellen“ Notfalls zu erklären…

Art. 12(2) […]Wenn der Generaldirektor auf der Grundlage einer Bewertung im Rahmen dieser Verordnungen zu der Auffassung gelangt, dass eine potenzielle oder tatsächliche Notlage der öffentlichen Gesundheit von internationalem Belang vorliegt

2) durch die Schaffung einer völlig neuen Klasse von „Zwischenfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit“, der „Zwischenwarnung im Bereich der öffentlichen Gesundheit“, ein Begriff, der in dem Dokument absolut nicht definiert wird und der anscheinend völlig der Willkür der Generaldirektion der WHO unterliegt:

Art. 12(6) Wurde festgestellt, dass ein Ereignis nicht die Kriterien für eine internationale gesundheitliche Notlage erfüllt, aber der Generaldirektor festgestellt hat, dass es eine erhöhte internationale Aufmerksamkeit und eine potenzielle internationale Reaktion im Bereich der öffentlichen Gesundheit erfordert, kann der Generaldirektor auf der Grundlage der eingegangenen Informationen jederzeit beschließen, eine vorläufige Warnung im Bereich der öffentlichen Gesundheit auszusprechen

3) indem er die Regionaldirektoren der WHO ermächtigt, den (ebenfalls brandneuen) Public Health Emergency of Regional Concern (PHERC) auszurufen:

Art 12(7). Ein Regionaldirektor kann feststellen, dass ein Ereignis einen gesundheitlichen Notfall von regionaler Tragweite darstellt, und den Vertragsstaaten in der Region entsprechende Leitlinien zur Verfügung stellen, entweder bevor oder nachdem der Generaldirektor über ein Ereignis informiert wurde, das einen gesundheitlichen Notfall von internationaler Tragweite darstellen könnte.

Notfall-Ausschuss

Anders als der „Ausschuss für die Einhaltung der Vorschriften“ besteht der Notfallausschuss (EC) bereits im alten IHR-Rahmen und würde auf Ersuchen des Generaldirektors gebildet, nachdem eine Situation zu einem PHEIC erklärt wurde. Das Gremium würde sich ausschließlich aus handverlesenen Mitgliedern des „IHR-Expertenverzeichnisses“ zusammensetzen und so lange bestehen, wie es der Generaldirektor für richtig hält.

Das ist schon schlimm genug, aber die neuen Regeln würden die Zusammensetzung des Ausschusses drastisch ändern.

Bisher lautete Artikel 48 Absatz 2 über die Zusammensetzung des Ausschusses…

Mindestens ein Mitglied des Notfallausschusses sollte ein von dem Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet das Ereignis eintritt, benannter Sachverständiger sein.

Die geänderte Fassung lautet…

Zu den Mitgliedern des Notfallausschusses sollte mindestens ein Experte gehören, der von dem Vertragsstaat benannt wird, in dessen Hoheitsgebiet das Ereignis eingetreten ist, sowie Experten, die von anderen betroffenen Vertragsstaaten benannt werden.

Ja, alle „betroffenen Staaten“ erhalten nun automatisch einen Platz im Ausschuss. Falls Sie sich wundern: Ein „betroffener Staat“ ist in Artikel 48 definiert als:

[Ein] Vertragsstaat, der sich entweder in geografischer Nähe befindet oder anderweitig von dem fraglichen Ereignis betroffen ist.

… ein unglaublich vages Konzept, das auf praktisch jedes Land der Welt angewandt werden könnte, und zwar auf einer völlig ad-hoc-Basis, um die Geschichte zu steuern.

Die gute Nachricht ist, dass zumindest diese nicht gewählte Gruppe von Technokraten, die während einer Pandemie (oder einer „potenziellen“ Pandemie) mit Notstandsbefugnissen ausgestattet wird, nett und vielfältig sein wird…

Art 48(2) […]Der Generaldirektor wählt die Mitglieder des Notfallausschusses auf der Grundlage der für eine bestimmte Sitzung erforderlichen Fachkenntnisse und Erfahrungen und unter gebührender Berücksichtigung der Grundsätze der ausgewogenen Vertretung von Alter, Geschlecht und geografischer Herkunft aus.

Gerechte Tyrannei ist das BESTE.

Untergrabung der Souveränität

Der in diesen Änderungsanträgen enthaltene Angriff auf die nationale Souveränität ist nicht nur eine einzelne Klausel oder eine Änderung des Wortlauts, sondern das wiederkehrende Thema des Dokuments. Der eigentliche Zweck jeder vorgeschlagenen Änderung ist die Schwächung der einzelnen Nation zugunsten des „Notstandsausschusses“, der „internationalen Gemeinschaft“ und natürlich der WHO selbst.

Es gibt buchstäblich zu viele Fälle, um sie hier aufzuzählen, aber hier sind die ungeheuerlichsten Beispiele.

Artikel 11(3) lautete früher: „Die WHO berät sich mit dem Vertragsstaat“…

der neue Text lautet „Die WHO unterrichtet den Vertragsstaat“.

Eine klare und offensichtliche Umformulierung der Sprache, um eine Machtdynamik zu schaffen. In dieser Formulierung steht die WHO nun an der Spitze des Nationalstaates.

Artikel 12(5) begann früher mit „Wenn der Generaldirektor nach Konsultation des Staates, in dessen Hoheitsgebiet die gesundheitliche Notlage von internationaler Bedeutung eingetreten ist“…

der neue Wortlaut lautet: „Wenn der Generaldirektor nach Konsultationen mit dem Notfallausschuss und den betroffenen Vertragsstaaten“.

Tatsächlich wird im gesamten Dokument praktisch jedes Mal der Ausdruck „der Staat, in dessen Hoheitsgebiet der Notfall eingetreten ist“ durch „die betroffenen Vertragsstaaten“ ersetzt.

Wie bereits erwähnt, ist die Definition des Begriffs „betroffene Staaten“ so vage, dass fast jedes Land der Erde behaupten könnte, zu ihnen zu gehören. In der Praxis hat dies zur Folge, dass die Befugnis eines einzelnen Staates, seine eigene Gesundheitspolitik zu kontrollieren, verwässert wird, während gleichzeitig mächtigere Länder die Möglichkeit haben, sich in jeden „Notfall“ einzumischen und das Geschehen zu kontrollieren.

Am besorgniserregendsten ist jedoch Artikel 9 Absatz 1, der sich auf Berichte von Dritten über Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit bezieht, d. h. auf Berichte, die nicht formell von einer Regierung in Bezug auf ihre eigene öffentliche Gesundheit vorgelegt werden, sondern von einer externen Quelle.

Diese Bestimmung lautet derzeit [Hervorhebung hinzugefügt]:

Die WHO kann Berichte aus anderen Quellen als Notifizierungen [von nationalen Regierungen] berücksichtigen und bewertet diese Berichte nach etablierten epidemiologischen Grundsätzen und übermittelt dann Informationen über das Ereignis an den Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich das Ereignis angeblich ereignet. Bevor die WHO auf der Grundlage solcher Meldungen Maßnahmen ergreift, konsultiert sie den Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet das Ereignis angeblich auftritt, und versucht, von ihm eine Bestätigung zu erhalten.

Im neuen Entwurf dieser Klausel wird der fettgedruckte Satz vollständig gestrichen.

Das bedeutet, dass die WHO nach den neuen Regeln Daten von Dritten erhalten könnte, die behaupten, eine neue Krankheit habe in Land X Tausende von Menschen getötet, und diese Daten nicht mit der Regierung X überprüfen müsste, bevor sie eine internationale Pandemie ausruft.

Dadurch wird der Nationalstaat völlig entmachtet, während diesen „Dritten“, zu denen ausländische Regierungen und Geheimdienste, multinationale Unternehmen, NRO, Denkfabriken und internationale Organisationen (einschließlich der WHO selbst) gehören, enorme Befugnisse übertragen werden.

Schlussfolgerung

Erkennen Sie das Muster hier? Verstehen Sie die feine Verflechtung der narrativen Kontrolle, die diese geänderten Vorschriften tatsächlich schaffen?

Mit diesen Vorschriften wird eine Maschinerie in Gang gesetzt, die eine „potenzielle Pandemie“ aus dem Nichts erschaffen kann, wann immer sie will.