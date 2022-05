Dr. McCullough: „Medizinische Krise“ wird ausgenutzt, um eine globale Regierung voranzutreiben

Der weltbekannte Arzt hat sich ausführlich darüber geäußert, wie COVID zu behandeln ist bzw. nicht behandelt werden sollte. Jetzt bringt er auf den Punkt, was seiner Meinung nach hinter den schädlichen Protokollen steckt.

Dr. Peter McCullough skizzierte am Freitag, was seiner Meinung nach der wahre Zweck einer ausgelösten COVID-„medizinischen Krise“ ist: eine globale Weltregierung.

„Was wir jetzt sehen, ist der Einsatz von Impfstoffen als Mittel zur globalen Unterwerfung der Menschen. Die Unterwerfung der gesamten Weltbevölkerung zur gleichen Zeit, mit der gleichen Methode. Unsere Rechte sind mit dem Ende einer Injektionsnadel verbunden“, erklärte McCullough, ein renommierter Arzt und erfolgreicher Autor und Redner, auf der Gesundheitskonferenz „Reclaiming Science Together“, die am Freitag in Bath, England, stattfand.

Seit den Anfängen von COVID-19 hat McCullough regelmäßig über die Gefahren der COVID-Spritzen und über die Unterdrückung einer wirksamen Frühbehandlung von COVID gesprochen. Über die Gründe für das scheinbar allgegenwärtige Drängen auf die gefährlichen Impfungen und die Unterdrückung einer wirksamen Behandlung hat er jedoch meist Stillschweigen bewahrt.

Auf der Konferenz am Freitag beschrieb er jedoch freimütig, was seiner Meinung nach hinter dem Umgang mit der COVID-„Krise“ steckt, nämlich eine finstere Strategie im Dienste einer globalen, bösartigen Agenda.

Er wies die Konferenzteilnehmer darauf hin, dass er kurz vor seinem Vortrag dem Podcast-Moderator Joe Rogan ein Exemplar des kürzlich veröffentlichten Buches „The Courage to face COVID-19″ überreicht hatte, das er zusammen mit John Leake geschrieben hat: Verhinderung von Krankenhausaufenthalten und Tod im Kampf gegen den biopharmazeutischen Komplex“.

Er erklärte, dass es sich „mit dem Verbrechen der Unterdrückung einer frühzeitigen Behandlung befasst“, die, wie er sagte, „integral war, um Angst, Leiden, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle zu erzeugen, um die Welt darauf vorzubereiten, Massenimpfungen zu akzeptieren.“

McCullough zufolge spielt es keine Rolle, ob es sich bei dem „Impfstoff“ um einen genetischen Impfstoff handelt, wie er im Westen verwendet wird, oder um einen „Killervirus-Impfstoff“, der seiner Meinung nach im Osten eingesetzt wird. Seiner Ansicht nach erfüllen sie den gleichen Zweck: Sie unterwerfen unsere medizinische, soziale und wirtschaftliche Freiheit.

„Denn diejenigen, die unter dem Zwang stehen, den Impfstoff zu nehmen, werden vor die qualvollste Entscheidung gestellt: Die Entscheidung, ein Produkt zu nehmen, von dem sie wissen, dass es ihrem Körper schadet, oder ihren Lebensunterhalt zu verlieren. In einigen Ländern verlieren sie sogar ihre finanzielle Unterstützung durch die Regierung oder den Zugang zu ihren Bankkonten“, so McCullough.

Er wies darauf hin, dass die Impfstoffe auch eng mit der Möglichkeit verbunden sind, sozialen Aktivitäten wie dem Schul- oder Kirchgang nachzugehen.

„Was wir jetzt sehen, ist der Versuch einer globalen Weltregierung im Kontext einer medizinischen Krise und medizinischer Hilfe“, sagte McCullough.

„Der nächste Schritt in diesem Prozess ist der globale Vertrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der die Länder in diese Art von totalitärer Knechtschaft einbinden wird“, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf kürzlich vorgeschlagene Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO, die nach Ansicht vieler die Souveränität der Nationen im Falle eines „Gesundheitsnotfalls“ beeinträchtigen würden.

„Meiner Meinung nach ist das einzige Gericht, das jetzt noch offen ist, das Gericht der öffentlichen Meinung“, sagte McCullough und fügte hinzu, dass er glaubt, dass für diejenigen, die „auf der Strecke bleiben“, „unsere Herausforderung darin besteht, unsere Argumente vorzubringen“.

„Die Opfer fangen gerade erst an, und ich glaube, dass die Einsätze immer höher werden. Ich denke, die Impfstoffe sind nur ein Kapitel in einer sehr, sehr dunklen Geschichte, die uns aufgetischt wird“, fuhr er fort.

McCullough rief zum Widerstand und zum Kampf gegen die bösartige Agenda auf, die hinter der durch COVID verursachten medizinischen, sozialen und wirtschaftlichen Tyrannei steht.

„Wenn die ganze Welt morgen diese Impfstoffe ablehnen würde, einheitlich diese Impfstoffe ablehnen würde, würde das gesamte dunkle Komplott fallen“, erklärte er.

„Und ich ermutige jeden einzelnen von Ihnen, eine Stärke und Entschlossenheit zu haben, die alles übertrifft, was Sie in Ihrem Leben je für möglich gehalten hätten. Dies ist die Grenze. Es ist klar geworden, dass dies die Grenze ist. Nur wenn wir diese Linie einhalten, können wir diesen Güterzug tatsächlich stoppen.“

„Es gibt eine Impfstoff-Kabale – Impfstoff-Interessenvertreter … wir wissen, dass Sie zuhören. Und meine Botschaft an Sie ist, dass wir mutig und unerbittlich sind, dass wir unaufhaltsam sind und dass wir die Wahrheit haben. Und die Wahrheit wird sich durchsetzen.“