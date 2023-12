Bericht von Dr. Peter McCullough: Todesfälle im japanischen Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales nach COVID-19-Impfung

Dr. Peter McCullough berichtete über einen Informationsaustausch, in dem der Zusammenhang zwischen der Impfung mit BNT162b2 COVID-19 mRNA und Todesfällen innerhalb von 10 Tagen nach der Impfung untersucht wurde und der auf einem geschlechtsspezifischen Bericht des japanischen Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales basierte.

„Als Epidemiologe überprüfe ich immer die Gültigkeit der berichteten Daten. Ein Kriterium ist die externe Validität, d.h. die gleiche Beziehung, die in verschiedenen Datensystemen gefunden wird. Epidemiologen suchen nach Mustern, die in verschiedenen Kurven auftauchen, einschließlich der Häufigkeit im Zeitverlauf nach einer Exposition, wie im Fall des neuen mRNA-Genserums.

Das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt ist eine Meldestelle für japanische Ärzte, die Todesfälle bei ihren Patienten beobachtet haben und glauben, dass der Impfstoff COVID-19 die Ursache war. Nicht alle Todesfälle werden erfasst, aber die Informationen in Suzumuras Bericht sind präzise und wichtig“, schreibt Dr. Peter McCullough.

Im Bericht heißt es:

„Die Daten zu den Todesfällen stammen aus Listen, die vom MHLW [japanisches Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt] in Japan veröffentlicht und die Fälle auflisten, die als Todesfälle nach COVID-19-Impfungen gemeldet wurden [5]. Die Daten umfassten Fälle, bei denen die Ärzte einen Zusammenhang zwischen Impfung und Tod vermuteten. Eingeschlossen wurden Fälle, die ausschließlich die BNT162b2-mRNA-Impfung betrafen und zwischen dem 17. Februar 2021 und dem 12. März 2023 gemeldet wurden. Patienten, deren Alter, Geschlecht oder die Anzahl der Tage zwischen Impfung und Tod unbekannt waren, wurden ausgeschlossen. „Wurden mehrere Todesursachen angegeben, wurde die Hauptursache anhand der Kommentare des Arztes ermittelt.“

Es bestand ein deutlicher zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt der Injektion der mRNA und dem Todeszeitpunkt sowohl bei Männern als auch bei Frauen und bei Personen über und unter 65 Jahren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um akute Todesfälle handelt, die die Angehörigen und Ärzte, die mit dem plötzlichen Tod konfrontiert sind, natürlich schockieren. Die in den Tabellen aufgeführten Todesursachen stimmen perfekt mit den häufigsten tödlichen Syndromen der COVID-19-Impfung überein, die als kardiovaskuläre, neurologische und thrombotische Erkrankungen klassifiziert wurden. Beeindruckend ist, dass bei unklaren Fällen insgesamt 290 Autopsien durchgeführt wurden.

Diese Daten weisen dasselbe Erscheinungsbild und dieselben Anteile an Todesursachen auf wie die von Hulscher et al. in der bisher größten globalen Autopsiestudie veröffentlichten. Werfen Sie einen Blick auf die Zeit-Häufigkeits-Kurve ab dem Zeitpunkt der Impfung.

Das VAERS-System der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC hat durchgängig einen engen zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt der Verabreichung des COVID-19-Impfstoffs und dem Tag des der CDC gemeldeten Todesfalls gezeigt. Von den VAERS-Meldungen stammen 86 % von Ärzten, medizinischem Personal und den Impfstoffherstellern, die glauben, dass der Impfstoff mit dem Todesfall in Verbindung steht. Die zeitliche Häufigkeitskurve in VAERS ähnelt derjenigen von Suzumura und Hulscher et al.

Zusammen bieten diese Daten aus drei verschiedenen Quellen eine überzeugende interne und externe Validität. Die COVID-19-Impfung wird von Ärzten als Todesursache innerhalb von 10 Tagen identifiziert, wobei die höchste Inzidenz in den ersten Tagen nach der Injektion auftritt. Die Ursachen sind bekannte tödliche Impfschadenssyndrome. Die Daten des japanischen MHLW stimmen äußerlich mit denen von Hulscher et al. und US CDC VAERS überein. Wenn großangelegte Untersuchungen über das Massenunfalldebakel mit COVID-19 eingeleitet werden, sollten sie damit beginnen, was in den ersten tragischen Tagen nach der Injektion der mRNA geschah.

Suzumura Y (December 07, 2023) Analysis of the Association Between BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccination and Deaths Within 10 Days After Vaccination Using the Sex Ratio in Japan. Cureus 15(12): e50144. doi:10.7759/cureus.50144

Nicolas Hulscher, B., et al. A SYSTEMATIC REVIEW OF AUTOPSY FINDINGS IN DEATHS AFTER COVID-19 VACCINATION. Zenodo, 6 July 2023, doi:10.5281/zenodo.8120771.