Berühmtheiten schützen die Interessen des Imperiums: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Wenn Sie sagen, dass Sie gegen Russland sind, weil Sie ein Antiimperialist sind, aber nicht gegen das US-Imperium wegen seiner Rolle bei der Auslösung und Aufrechterhaltung dieses Krieges, dann sind Sie ein Lügner. Sie sind nicht gegen Russland, weil Sie Antiimperialist sind, Sie sind gegen Russland, weil Sie ein Imperialist sind.

Die einzigen, die sagen: „Putin kann diesen Krieg jederzeit beenden, indem er sich zurückzieht“, sind diejenigen, die die Aggressionen des US-Imperiums leugnen, die zu diesem Konflikt geführt haben, was einfach nur eine unsinnige, auf Lügen basierende Position ist. Sie möchten nicht wirklich Frieden, sondern nur den Sieg des Imperiums. Die wirkliche unvoreingenommene Position, die den Frieden unterstützt, ist die, dass sowohl Russland als auch das westliche Imperium anfangen sollten, sich auf Diplomatie, Deeskalation und Entspannung einzulassen, um diesen Krieg zu beenden. Aber die Simpsons des Imperiums werden Sie als verräterisch voreingenommen bezeichnen, wenn Sie etwas anderes als eine totale russische Niederlage unterstützen.

Diese dämliche Propaganda, dass der Westen nichts falsch gemacht und Putin die Ukraine nur deshalb angegriffen hat, weil er böse ist und die Freiheit hasst, verhindert tatsächlich den Frieden. Wenn nur eine Seite die Realität der Aggressionen der anderen Seite anerkennt, ist Frieden unmöglich. Wenn man nicht versteht, wie ein Krieg begonnen und aufrechterhalten wurde, dann kann man auch nicht verstehen, wie Frieden begonnen und aufrechterhalten werden kann. Das Imperium arbeitet absichtlich daran, die Öffentlichkeit daran zu hindern, dieses Verständnis zu erlangen, denn das Imperium will Krieg.

Es ist nicht in Ordnung, wenn erwachsene Menschen so tun, als würde Putin einfach so herumlaufen und Länder überfallen, nur weil er ein Verrückter sein soll. Sie haben ein ganzes Internet voller Informationen zur Verfügung. Nutze es.

Man kann gar nicht genug betonen, wie sehr unsere Gesellschaft von der Tatsache geprägt ist, dass diejenigen, die den größten Einfluss und die größten Plattformen haben, unsere Status-quo-Systeme als hervorragend funktionierend empfinden und ein ureigenes Interesse daran haben, die Systeme zu erhalten, die ihnen nützen. Die medienbesitzende, kulturproduzierende Klasse der Superreichen erhebt Menschen zu Reichtum und Berühmtheit, die den Anschein erwecken, als seien sie gute Beschützer ihrer Klasseninteressen. Diese Menschen werden zwangsläufig von den politischen Systemen des Status quo schwärmen, die sie reich werden ließen.

Das sind die Leute, die all die Shows, Filme und Musik produzieren, die fast jeder konsumiert, und damit die Mainstream-Kultur zum Nutzen der Superreichen gestalten. Sie prägen die Art und Weise, wie die Menschen denken, sprechen, handeln und wählen. Worauf sie sich berechtigt fühlen. Was sie für möglich halten.

Ein reicher Prominenter, der Millionen von Dollar pro Jahr in einem lustigen, einfachen und für sein Ego befriedigenden Job verdient, wird nicht auf all die Leben aufmerksam machen, die durch das System des Status quo zerstört werden, das ihn hervorgebracht hat. Sie werden sich nicht für die revolutionären Veränderungen einsetzen, die notwendig sind. Sie werden nicht zu einer massiven, umfassenden Überholung der Systeme aufrufen, die die einfachen Menschen zu Tode erdrücken und weitverbreitetes Elend schaffen; sie werden Ihnen höchstens sagen, dass Sie Demokraten oder Republikaner wählen sollen, und sich über geringfügige Meinungsverschiedenheiten bei den Steuersätzen streiten. Aber das sind die Menschen mit den lautesten Stimmen in unserer Gesellschaft – nicht nur die lautesten, sondern um viele Größenordnungen lauter und einflussreicher als die Stimmen der normalen Menschen, die unter den bestehenden Systemen leiden. Diese lautstarken, reichen Prominenten prägen und lenken die Mainstream-Kultur.

Diese Dynamik spielt eine so große Rolle dabei, die Art und Weise, wie unsere Status-quo-Systeme Menschen ausbeuten, unterdrücken und missbrauchen, während sie unsere Biosphäre zerstören und uns in Richtung nukleare Vernichtung treiben, vor der Aufmerksamkeit des Mainstreams zu verbergen, dass es schwer ist, sich vorzustellen, wie weit das geht. Die Art und Weise, wie jeder über die Welt denkt, ist so sehr von Perspektiven geprägt, die den Status quo begünstigen, dass sie nicht einmal bemerken, wie schlecht die Dinge für alle anderen sind. Es wird weithin davon ausgegangen, dass es an den eigenen Fehlern liegt, wenn man sich in diesem Chaos abmüht. Wenn in allen Medien, die Sie einschalten, Menschen gezeigt werden, denen es im Grunde genommen gut geht und die zufrieden sind, während Sie sich kaum über Wasser halten können, dann lautet die Botschaft, die Sie mitnehmen können, dass das Problem bei Ihnen liegt und nicht bei unserem System. Sie sind es, die sich ändern müssen.

Die Mängel des Status quo werden in der Mainstream-Kultur versteckt, und die Menschen dürfen nicht die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es einen besseren Weg geben könnte. Die Menschen wissen es nicht, und sie wissen nicht, dass sie es nicht wissen. Sie werden im Unklaren darüber gelassen, was möglich ist.

Die Leute sagen: „Ach ja, richtig, Caitlin, es ist IMMER die Schuld der USA. Du gibst immer den USA die Schuld an jedem Konflikt, nur weil sie ein weltumspannendes Imperium betreiben, das den Planeten mit Gewalt und Zwang beherrscht und ständig daran arbeitet, alle anderen Länder unterjocht zu halten.“

Sie sagen: „Genau, genau, schiebt ALLES auf den gewalttätigen unipolaren planetarischen Hegemon.“

Das ist in etwa so, als würde man sagen: „Okay, sicher, wir sind in einem Raum mit einem Tiger gefangen, und sicher, wir werden immer wieder gefressen, und ja, dein Bein fehlt und du hast einen großen Biss in deinem Oberkörper, aber du kannst nicht ALLES auf den Tiger schieben. Das ist nicht fair. Einiges davon könnte Steves Schuld sein. Steve ist irgendwie ein Idiot.“

Menschen, deren Meinungen auf Fakten und Logik beruhen, haben es nicht nötig, diejenigen, die anderer Meinung sind, zu beschuldigen, Geheimagenten zu sein, die für ausländische Regierungen arbeiten.

Blinken sagt, die Bombardierung von Nord Stream biete „eine enorme strategische Chance“ und Nuland sagt, es sei gut und großartig, dass Nord Stream 2 zerstört wurde, so dass der einzig mögliche Schuldige für die Bombardierung von Nord Stream offensichtlich Wladimir Putin ist.

Den meisten Menschen auf diesem Planeten ist es scheißegal, wer auf der Krim regiert, aber eine kleine Gruppe besteht darauf, dass wir jedes Leben auf der Erde – jede Biene, jeden Frosch, jeden Baum, jedes Kind – für ihr aktuelles T-Shirt-der-Woche-Thema aufs Spiel setzen. Das ist so arrogant.

Es ist eine Sache, eine Grenze zu ziehen und zu sagen: „Die Welt darf nicht zulassen, dass jemand diesen Punkt überschreitet, selbst wenn das bedeutet, ein nukleares Armageddon zu riskieren.“ Es ist eine ganz andere Sache, diese Grenze zu etwas so Trivialem wie der Frage zu machen, wer auf der Krim regiert. Es ist nicht legitim, deswegen alles Leben zu riskieren. Dies gilt insbesondere, weil das US-Imperium diesen Krieg provoziert hat und weil selbst die Krimbewohner es vorziehen, Russen zu sein. Aber selbst wenn das alles nicht der Fall wäre, wäre es immer noch nicht legitim, dass das US-Imperium das Leben von Menschen in Afrika oder Südamerika riskiert, indem es eine Offensive auf der Krim unterstützt.

Die richtige Antwort auf jeden, der dies unterstützt, lautet: „Für wen zum Teufel haltet ihr euch? Wer zum Teufel seid ihr, dass ihr das Leben jedes menschlichen und nicht-menschlichen Lebens auf diesem Planeten wegen einer Angelegenheit riskiert, die nur einem winzigen Teil der Welt etwas bedeutet?“

All diese Sesselkrieger, die sagen: „Wir müssen mutig sein und Stellung beziehen!“, sind bereit, Milliarden von Leben aufs Spiel zu setzen, die nicht damit einverstanden sind, wegen eines Krieges aufs Spiel gesetzt zu werden, an dem sie nicht einmal beteiligt sind. Dabei weigern sie sich, tiefgründig darüber nachzudenken, was ein Atomkrieg mit sich bringen würde. Sie sind die schlimmste Art von Feiglingen.

Ich möchte nur, dass die schnell wachsende Bedrohung durch einen Atomkrieg als das notwendige Thema behandelt, darüber berichtet und diskutiert wird, dass es ist. Es ist die wichtigste Angelegenheit in der Welt, und sie wird nur gelegentlich beiläufig erwähnt, als wäre sie nur ein weiteres Problem.

Es ist tatsächlich ein riesiges Problem, dass niemand über das weltweit wichtigste Thema sprechen will und jeder so tut, als sei man ein verrückter, hysterischer Idiot, wenn man auf die sehr realen Möglichkeiten hinweist, wie wir uns auf diese sehr reale Möglichkeit zubewegen. Ich schreibe seit Jahren über die wachsende Gefahr eines Atomkriegs, und die ganze Zeit über haben mich die Leute einen wahnhaften Irren und eine Putin-Marionette genannt, während wir in der Zwischenzeit nachweislich und unbestreitbar massive Schritte in diese Richtung gemacht haben, und das wird immer noch abgetan.

Selbst wenn man glaubt, dass diese ganze nukleare Brinkmanship gerechtfertigt und gut ist, muss man die Realität des Risikos und die unvorstellbaren Schrecken, die es in unserer Welt auslösen würde, voll anerkennen. Und zwar mit all dem Respekt und der Ernsthaftigkeit, die das Thema verdient.