Etwa 60 Partner, darunter TNO (niederländische Organisation für angewandte wissenschaftliche Forschung), haben sich dem nächsten Schritt des sogenannten City-Deals angeschlossen: „Eine intelligente Stadt, so macht man das“.

Wir haben uns in den vergangenen Jahren intensiv dafür eingesetzt, „die Chancen der Digitalisierung und Technologie zu nutzen, um Regionen, Städte und Dörfer lebens- und sozial zu erhalten und die Demokratie zu stärken“.

City Deals sind Teil der Agenda City, des zwischenstaatlichen Programms, in dem Städte, Sozialpartner und die Zentralregierung zusammenarbeiten, um die Innovationskraft der niederländischen Städte zu stärken.

Während der Laufzeit des City Deals bemühen sich die Partner um die Änderung von mindestens zwölf Prozessen, die Sicherung dieser Prozesse, ihre Umsetzung und ihre Ausweitung.

Es gibt immer mehr Parteien, die den öffentlichen Raum mit Smart-City-Anwendungen ausstatten wollen. Denken Sie zum Beispiel an alle Arten von Sensoren.

Agenda City tut dies im Auftrag des Innenministeriums in Zusammenarbeit mit dem Städtenetzwerk G40. Zu den Partnern gehören Ministerien, Provinzen, Gemeinden, die Polizei, CBS, UWV, KPN und VodafoneZiggo.

Kaum hat Klaus Schwab seine Eröffnungsrede am WEF 23 beendet und schon wirbt ein Schweizer Abgeordneter der Grünen Partei bereits für ein Konzept der 15-Minuten-Stadt, in der die Menschen kein Auto mehr benötigen. Er befürwortet auch die Bestrafung von Unternehmen, die sich nicht an die Klimavereinbarungen halten.

Das Projekt wird von der Future City Foundation durchgeführt, die „Fachleute in Gemeinden, Unternehmen und anderen Organisationen zusammenbringt, um gemeinsam daran zu arbeiten, diese Regionen, Städte und Dörfer in intelligente Gemeinschaften mit einem gesünderen Lebensumfeld zu verwandeln, wie es in den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen vorgesehen ist“.

Das Innenministerium trägt dazu bei, dass „die Bürgerinnen und Bürger in erschwinglichen, sicheren und energieeffizienten Wohnungen in einer Nachbarschaft leben können, in der jeder zählt und teilhat und das Leben angenehm ist“.

D66 will Tilburg zu einer sogenannten 15-Minuten-Stadt machen. „Die Einrichtungen, einschließlich der Außenbezirke, können von jedem zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb von 15 Minuten erreicht werden. Das entlastet vorwiegend den Autoverkehr und den öffentlichen Raum“, so D66.

Solche 15-Minuten-Städte sind Teil der Pläne der UN und des WEF. Sie werden verfolgt und in Ihrem Viertel eingesperrt, und Sie sind damit glücklich.