Besatzungskosten: Japan zahlt den USA 1,9 Mrd. $ jährlich, was zahlt Deutschland?

Ein Thema, über das in Deutschland nie berichtet wird, sind die US-Besatzungskosten, für die die “Gastländer” aufkommen. Im Gegensatz zu Deutschland wird in Südkorea oder Japan darüber berichtet.

Dass die USA sich von den von ihnen nach dem Zweiten Weltkrieg besetzten Ländern bis heute die Besatzungskosten bezahlen lassen, wird in Deutschland gerne verschwiegen. Nicht so in Asien: Ich habe immer wieder darüber berichtet, dass die “Verhandlungen” über die Höhe der jährlichen Zahlungen in Japan und Südkorea ein Thema in den Medien sind. Gerade haben sich die USA und Japan auf die Zahlung für das nächste Jahr geeinigt und Japan hat sich verpflichtet, den USA 1,9 Milliarden Dollar zu überweisen.

Aber in Deutschland wird das Thema verschwiegen. Das Wort