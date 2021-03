Besorgnis erregend: Warum COVID-Impfstofftests eine Farce sind

Impfstoffhersteller verwenden selten inerte Placebos (wie z.B. eine Kochsalzspritze), was der Goldstandard für Medikamentenstudien ist. Stattdessen wird die Sicherheit eines neuen Impfstoffs typischerweise gegen einen anderen Impfstoff getestet. Dadurch werden Nebenwirkungen ausgeblendet, denn die meisten Impfstoffe haben Nebenwirkungen und Risiken

Der COVID-19-Impfstoff von Oxford/AstraZeneca wird gegen einen Meningitis-Impfstoff getestet, der viele der berichteten Nebenwirkungen des COVID-19-Impfstoffs teilt

Pfizer und Moderna haben damit begonnen, Placebo-Empfängern in ihren Studien die echte mRNA-Gentherapie anzubieten, was bedeutet, dass es langfristig noch schwieriger sein wird, herauszufinden, welche Nebenwirkungen tatsächlich durch die Impfung verursacht werden und welche nicht

In einer klinischen Studie für den Moderna-Impfstoff in Lenexa, Kansas, haben sich praktisch alle 650 Probanden, die zunächst das Placebo erhalten hatten, für den echten Impfstoff entschieden, was bedeutet, dass es für die laufende Studie, die auf zwei Jahre angelegt war, praktisch keine Vergleichsgruppe mehr gibt

Einige argumentieren, dass Placebo-Arme in COVID-19-Impfstoffstudien nicht benötigt werden, aber ihr Argument hängt von der Vorstellung ab, dass der getestete Impfstoff als sicher bekannt ist, was er zum jetzigen Zeitpunkt absolut nicht ist und auch noch viele Jahre nicht sein wird

Die Mängel von Impfstoff-Studien im Allgemeinen werden durch die aktuellen COVID-19-Impfstoff-Studien wirklich hervorgehoben, einer der ungeheuerlichsten ist die Tatsache, dass Impfstoff-Hersteller selten inerte Placebos (wie eine Kochsalzspritze) verwenden, was der Goldstandard für Medikamentenstudien ist.

Wie in einem Artikel vom 25. Januar 2021 in The Defender erwähnt, bewerten Impfstoffentwickler die Sicherheit eines neuen Impfstoffs typischerweise im Vergleich zu einem anderen Impfstoff, und indem sie dies tun, verbergen sie effektiv Nebenwirkungen, da die meisten Impfstoffe Nebenwirkungen und Risiken haben.

Ein Beispiel: Der Impfstoff COVID-19 von Oxford/AstraZeneca wird gegen einen Impfstoff gegen Meningitis getestet, der zufällig viele der Nebenwirkungen aufweist, die von COVID-19-Impfstoffen berichtet werden. Wie das National Vaccine Information Center berichtet:

„Nach Angaben der CDC treten bei mindestens 50 % der Personen, die Meningokokken-Impfstoffe gegen die Serogruppen A, C, Y und W-135 (Menactra oder Menveo) erhalten, leichte Nebenwirkungen auf …

Zu den von Sanofi Pasteur in der Packungsbeilage des Menactra-Impfstoffs genannten Nebenwirkungen gehören … Kopfschmerzen; Müdigkeit … Gelenkschmerzen; Schüttelfrost; Anaphylaxie; Keuchen; Schwellung der oberen Atemwege; Atembeschwerden; Hypotonie … Lymphknotenschwellung; Guillain-Barre-Syndrom; Krämpfe; Schwindel; Gesichtslähmung; vasovagale Synkope; Parästhesien; transverse Myelitis; akute disseminierte Enzephalomyelitis …

Unerwünschte Ereignisse, die von Novartis Vaccines and Diagnostics (GlaxoSmithKline) in den klinischen Studien vor der Zulassung des Impfstoffs Menveo berichtet wurden, umfassen … Kopfschmerzen; Gelenk- und Muskelschmerzen; Unwohlsein; Übelkeit; Schüttelfrost … akute disseminierte Enzephalomyelitis … Lungenentzündung … suizidale Depression und Suizidversuche.“

Langfristige Sicherheitsanalyse auf der Strecke geblieben

Jetzt haben Pfizer und Moderna damit begonnen, Placebo-Empfängern in ihren Studien die echte mRNA-Gentherapie anzubieten, was bedeutet, dass es noch schwieriger sein wird, herauszufinden, welche Nebenwirkungen tatsächlich durch die Spritze verursacht werden und welche nicht, und zwar auf lange Sicht. Wie von NPR am 17. Februar 2021 berichtet:

„Zehntausende von Menschen, die freiwillig an den COVID-19-Impfstoff-Studien von Pfizer und Moderna teilgenommen haben, nehmen immer noch an der Nachfolgeforschung teil, obwohl diese etwas erschwert ist, weil viele Menschen, die eine Placebo-Spritze erhalten hatten, sich stattdessen für den Impfstoff entschieden haben.“

Laut Dr. Carlos Fierro, der die klinische Studie für den Moderna-Impfstoff in Lenexa, Kansas, leitet, haben sich praktisch alle der 650 Freiwilligen, die ursprünglich das Placebo erhalten hatten, nun für den echten Impfstoff entschieden, was bedeutet, dass er „im Wesentlichen keine Vergleichsgruppe mehr für die laufende Studie hatte“, die auf zwei volle Jahre angelegt war.

Wie Dr. Steven Goodman von der Stanford University gegenüber NPR erklärte, wird es durch den Wegfall der anfänglichen Kontrollgruppen weitaus schwieriger, die Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-Impfstoffe zu beurteilen, da sie nichts haben, womit sie die Impfstoffempfänger vergleichen können.

Die Rechtfertigung für die Eliminierung von Kontrollgruppen ist bestenfalls fadenscheinig

Ironischerweise werden sowohl die Verwendung eines aktiven Placebos als auch die Eliminierung von Kontrollgruppen mit „moralischen Gründen“ von Impfbefürwortern gerechtfertigt, die sagen, dass es unethisch sei, Freiwilligen nicht etwas Wertvolles zu geben, wie z.B. einen anderen Impfstoff im Falle eines aktiven Placebos oder einen Impfstoff, von dem sie wissen, dass er wirksam ist, im Falle, dass man den Placeboempfängern den echten McCoy gibt.

Diese beiden Argumente sind mehr als fragwürdig. Wie bereits erwähnt, ist kein Impfstoff zu 100 % sicher, so dass ein aktiver Impfstoff-Placebo nicht nur Vorteile, sondern auch Risiken mit sich bringt. Und wenn es um die neuartige mRNA-Technologie geht, die in COVID-19-Impfstoffen verwendet wird, sind die historischen Daten gelinde gesagt beunruhigend, und das U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) füllt sich schnell mit Berichten über COVID-19-Impfstoff-bezogene Verletzungen und Todesfälle.

Wie in „COVID-19 Vaccine To Be Tested on 6-Year-Olds“ berichtet, sind bis zum 4. Februar 2021 bei VAERS 12.697 Berichte über Verletzungen und 653 Todesfälle nach einer COVID-19-Impfung eingegangen. Noch bezeichnender ist, dass zwischen Januar 2020 und Januar 2021 70 % der jährlichen Impftodesfälle auf COVID-19-Impfstoffe zurückzuführen sind, obwohl diese Impfstoffe erst seit weniger als zwei Monaten erhältlich sind!

Zwischen Januar 2020 und Januar 2021 entfielen 70% der jährlichen Impftodesfälle auf COVID-19-Impfstoffe, obwohl diese Impfstoffe erst seit weniger als zwei Monaten verfügbar waren!

Darüber hinaus haben frühere Untersuchungen des US-Gesundheitsministeriums ergeben, dass weniger als 1 % der unerwünschten Impfstoffereignisse jemals an VAERS gemeldet werden, so dass wir es in Wirklichkeit mit mehr als 1 Million COVID-19-Impfstoffverletzungen innerhalb der ersten zwei Monate nach ihrer Freigabe zu tun haben könnten.

Meiner Ansicht nach sind die Daten insgesamt alles andere als sicher, was die Eliminierung von Langzeit-Kontrollgruppen – so fehlerhaft sie auch durch die Verwendung von aktiven Placebos sein mögen – umso beunruhigender macht.

Alle bisherigen Coronavirus-Impfstoffe haben bei der Prüfung versagt

In der Vergangenheit sind alle bisherigen Versuche, einen Impfstoff gegen Coronaviren zu entwickeln, kläglich gescheitert, da sie zu einer verheerenden Immunverstärkung führten. Aus diesem Grund sind alle Abkürzungen, die bei der Entwicklung des COVID-19-Impfstoffs gemacht wurden, so beunruhigend.

In meinem Interview vom Mai 2020 mit Robert Kennedy Jr. fasst er die Geschichte der Coronavirus-Impfstoffentwicklung zusammen, die 2002 nach drei aufeinanderfolgenden SARS-Ausbrüchen begann. Bis 2012 arbeiteten chinesische, amerikanische und europäische Wissenschaftler an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen SARS und hatten etwa 30 vielversprechende Kandidaten.

Von diesen wurden die vier besten Impfstoffkandidaten dann an Frettchen verfüttert, die der menschlichen Lungeninfektion am nächsten kommen. Im Video (siehe Quelle am Schluss des artikels), das ein Ausschnitt aus meinem vollständigen Interview ist, erklärt Kennedy, was dann geschah.

Während die Frettchen eine robuste Antikörper-Antwort zeigten, was der Maßstab für die Zulassung von Impfstoffen ist, wurden sie, sobald sie mit dem Wildvirus herausgefordert wurden, von einer Zytokin-Sturm-Antwort, bekannt als paradoxe Immunverstärkung, überholt, wurden schwer krank und starben.

Das Gleiche geschah, als man in den 1960er Jahren versuchte, einen Impfstoff gegen das Respiratory Syncytial Virus (RSV) zu entwickeln. RSV ist eine Erkrankung der oberen Atemwege, die der durch Coronaviren verursachten sehr ähnlich ist.

Damals hatte man beschlossen, Tierversuche zu überspringen und direkt zu Versuchen am Menschen überzugehen. Der RSV-Impfstoff wurde an etwa 35 Kindern getestet, mit identischen Ergebnissen. Zunächst entwickelten sie eine robuste Antikörperreaktion, aber als sie mit dem Wildvirus herausgefordert wurden, wurden alle krank und zwei starben. Der Impfstoff wurde aufgegeben.

Ja, wir brauchen wirklich Placebo-Arme

Trotz solcher katastrophalen Misserfolge argumentieren einige immer noch, dass Placebo-Arme in COVID-19-Impfstoffstudien nicht benötigt werden. In einem Meinungsbeitrag in STAT News8 vergleichen Kent Peacock, Professor für Philosophie, und John Vokey, Professor für Psychologie, beide von der University of Lethbridge, die Verwendung von Placebo-Kontrollgruppen mit der Ausgabe von Fallschirmattrappen in Kriegszeiten.

„Die Tatsache, dass 100 % der Freiwilligen die echte Behandlung erhalten, beseitigt eines der größten ethischen Hindernisse für Challenge Trials: die hohe Wahrscheinlichkeit von schädlichen Nebenwirkungen oder Tod bei den Mitgliedern einer Kontrollgruppe“, sagen sie und ignorieren dabei völlig die Tatsache, dass die Freiwilligen im Impfstoff-Arm nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig großen unbekannten Risiken ausgesetzt sein könnten.

Diese ganze Argumentation beruht auf der Idee, dass der getestete Impfstoff als sicher bekannt ist, was er zu diesem Zeitpunkt absolut nicht ist und auch noch viele Jahre nicht sein wird. Sie argumentieren sogar, dass „nicht mit einem Placebo … wäre weniger ethisch fragwürdig, den Impfstoff auf ältere Teilnehmer zu testen.“

Die Menschen sterben wegen der Impfstoffe … Es sieht immer mehr so aus, als hätten wir es mit Mord zu tun, vielleicht sogar mit Mord. ~ Reiner Fuellmich, Rechtsanwalt

Wie von Brian Shilhavy, Redakteur von Health Impact News, am 19. Februar 2021 berichtet:

„Anfang dieser Woche haben wir die englische Übersetzung eines Videos auf Deutsch veröffentlicht, das Rechtsanwalt Reiner Fuellmich mit einem Whistleblower geführt hat, der in einem Pflegeheim arbeitet, in dem mehreren Bewohnern gegen ihren Willen die experimentellen COVID-mRNA-Spritzen injiziert wurden und wo viele von ihnen kurze Zeit später starben.

Seitdem dieses Interview veröffentlicht wurde, haben sich auch andere Whistleblower in Deutschland, die in Pflegeheimen arbeiten, gemeldet, einige mit Videomaterial, das zeigt, wie Bewohner festgehalten und gegen ihren Willen geimpft werden …

Fuellmich … erklärte: ‚Wir bekommen immer mehr Anrufe von anderen Whistleblowern aus anderen Pflegeheimen in diesem Land, außerdem bekommen wir Informationen aus anderen Ländern, Schweden zum Beispiel, Norwegen … Gibraltar … es gibt auch Vorfälle in England und in den Vereinigten Staaten, die auf diese Beschreibungen passen …

Das bedeutet, dass Menschen wegen der Impfstoffe sterben. Was wir in diesem Videoclip sehen, ist schlimmer als alles, was wir je erwartet haben. Wenn dies repräsentativ für das ist, was in anderen Pflegeheimen und in anderen Ländern vor sich geht, dann haben wir ein sehr ernstes Problem.

Und das gilt auch für die Leute, die die Impfstoffe herstellen, und für die Leute, die die Impfstoffe verabreichen. Es sieht mehr und mehr so aus, als hätten wir es mit Mord zu tun, vielleicht sogar mit Mord.“

Neuartige mRNA-Gentherapie ist nicht harmlos

Es ist wichtig zu wissen, was mRNA- und DNA-COVID-19-Impfstoffe eigentlich sind. Sie sind keine herkömmlichen Impfstoffe, die mit lebenden oder abgeschwächten Viren hergestellt werden. Sie sind eigentlich Gentherapien. Sie entsprechen nicht einmal der medizinischen oder rechtlichen Definition eines Impfstoffs, wie in „COVID-19 mRNA Shots Are Legally Not Vaccines“ beschrieben. Diese neuartige, noch nie zuvor verwendete Therapie hat eine lange Liste potenzieller Probleme, darunter die folgenden:

Die in vielen COVID-19-Impfstoffen verwendete Boten-RNA (mRNA) ist synthetisch. Ihr Körper sieht diese synthetischen Partikel als Nicht-Selbst, was dazu führen kann, dass Auto-Antikörper das eigene Gewebe angreifen. Judy Mikovits, Ph.D., erklärt dies in ihrem Interview, das in dem Artikel „Wie COVID-19-Impfstoffe das Leben von Millionen Menschen zerstören können“ zu lesen ist.

Ihr Körper betrachtet freie mRNA auch als ein Warnsignal für Ihr Immunsystem, da sie entzündliche Krankheiten vorantreiben. Deshalb ist es wahrscheinlich problematisch, synthetische mRNA thermostabil zu machen, was bedeutet, dass sie nicht so leicht zerfällt, wie es normalerweise der Fall wäre, indem die mRNA in Lipid-Nanopartikel eingeschlossen wird.

Die COVID-19-Impfstoffe verwenden PEGylierte Lipid-Nanopartikel, und PEG ist dafür bekannt, Anaphylaxie zu verursachen.

Frühere Versuche, ein mRNA-basiertes Medikament mit Lipid-Nanopartikeln zu entwickeln, scheiterten, weil das Medikament bei zu niedriger Dosierung keine Wirkung zeigte und bei zu hoher Dosierung zu toxisch wurde.

Die synthetische RNA beeinflusst zum Teil das Gen Syncytin. Wenn Syncytin im Gehirn abnormal exprimiert wird, kann man laut Mikovits Multiple Sklerose entwickeln. Die Expression des Syncytin-Gens entzündet und dysreguliert auch die Kommunikation zwischen den Mikroglia im Gehirn, die für die Beseitigung von Giftstoffen und Krankheitserregern im Gehirn entscheidend sind. Es dysreguliert auch das Immunsystem und das Endocannabinoid-System, das der Dimmer-Schalter für Entzündungen ist.

In der synthetischen mRNA wird auch eine HIV-Hülle exprimiert, die eine Dysregulation des Immunsystems verursachen kann.

Symptome von COVID-19-Impfstoff-Schäden

Zu den häufig berichteten Nebenwirkungen bei Empfängern der mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna gehören:

Anhaltendes Unwohlsein und extreme Erschöpfung

Anhaltende Kopfschmerzen und beginnende Migräne

Schwere allergische, einschließlich anaphylaktische Reaktionen

Multisystemisches Entzündungssyndrom

Krampfanfälle und Konvulsionen

Lähmungen, einschließlich der Bellschen Lähmung

Geschwollene Lymphknoten

Plötzlicher Tod innerhalb von Stunden oder Tagen

Viele dieser Symptome deuten auf neurologische Schäden hin. Laut Mikovits ist dies genau das, was man erwarten würde, da diese Erkrankungen durch Neuroinflammation, eine dysregulierte angeborene Immunantwort und/oder ein gestörtes Endocannabinoid-System verursacht werden.

Langfristig prognostiziert Mikovits einen signifikanten Anstieg von Migräne, Tics, Parkinson-Krankheit, mikrovaskulären Störungen, Krebserkrankungen, schweren Schmerzsyndromen wie Fibromyalgie und rheumatoider Arthritis, Blasenproblemen, Nierenerkrankungen, Psychosen, neurodegenerativen Erkrankungen wie der Lou-Gehrig-Krankheit (ALS) und Schlafstörungen.

Was tun, wenn Sie geimpft wurden und Probleme haben?

Wenn Sie geimpft wurden und es jetzt bereuen, können Sie Ihre Symptome mit den gleichen Strategien behandeln, die Sie auch bei einer tatsächlichen SARS-CoV-2-Infektion anwenden würden.

Ich habe im letzten Jahr viele Artikel geschrieben, in denen ich einfache Strategien zur Verbesserung Ihres Immunsystems beschrieben habe, und mit einem gesunden Immunsystem werden Sie COVID-19 ohne Zwischenfälle überstehen. Im Folgenden fasse ich einige der Strategien zusammen, mit denen Sie sowohl COVID-19 vorbeugen als auch eventuellen Nebenwirkungen des Impfstoffs begegnen können.

Essen Sie eine „saubere“, idealerweise biologische Ernährung. Vermeiden Sie verarbeitete Lebensmittel aller Art, insbesondere pflanzliche Öle, da diese mit schädlicher Omega-6-Linolsäure belastet sind, die Ihre Mitochondrienfunktion zerstört. Linolsäure erhöht nachweislich die Sterblichkeit durch COVID-19.

Ziehen Sie eine Ketose und eine zeitlich begrenzte Ernährung in Betracht, beides wird Ihnen helfen, Ihre Stoffwechselmaschinerie und die Funktion der Mitochondrien zu optimieren.

Führen Sie ein Entgiftungsprogramm durch, um sich von Schwermetallen und Glyphosat zu befreien. Dies ist wichtig, da diese Giftstoffe zu Entzündungen beitragen. Um die Entgiftung zu verbessern, empfehle ich, Ihre natürliche Glutathionproduktion mit molekularen Wasserstofftabletten zu aktivieren.

Eine einfache Möglichkeit, die Aufnahme von Glyphosat zu blockieren, ist die Einnahme von Glycin. Ungefähr 3 Gramm, etwa ein halber Teelöffel, ein paar Mal am Tag sollten ausreichen, zusammen mit einer biologischen Ernährung, damit Sie nicht mit jeder Mahlzeit mehr Glyphosat aufnehmen.

Halten Sie einen neutralen pH-Wert aufrecht, um die Widerstandsfähigkeit Ihres Immunsystems zu verbessern. Ihr pH-Wert sollte bei etwa 7 liegen, was Sie mit einem preiswerten Urinstreifen messen können. Je niedriger Ihr pH-Wert ist, desto saurer sind Sie. Eine einfache Möglichkeit, Ihren pH-Wert anzuheben, wenn er zu sauer ist (und das ist bei den meisten Menschen der Fall), ist die Einnahme von einem viertel Teelöffel Natriumbikarbonat (Backpulver) oder Kaliumbikarbonat in Wasser ein paar Mal am Tag.

Nahrungsergänzungsmittel können ebenfalls hilfreich sein. Zu den wichtigsten gehören:

Vitamin D – Vitamin D-Präparate sind leicht erhältlich und eines der günstigsten Präparate auf dem Markt. Alles in allem ist die Vitamin-D-Optimierung wahrscheinlich die einfachste und vorteilhafteste Strategie, die jeder tun kann, um sein Risiko für COVID-19 und andere Infektionen zu minimieren, und kann Ihr Immunsystem in einer Angelegenheit von ein paar Wochen stärken.

N-Acetylcystein (NAC) – NAC ist eine Vorstufe von reduziertem Glutathion, das bei COVID-19 eine entscheidende Rolle zu spielen scheint. Laut einer Literaturanalyse kann ein Glutathionmangel tatsächlich mit dem Schweregrad von COVID-19 assoziiert sein, was den Autor zu dem Schluss führt, dass NAC sowohl zur Vorbeugung als auch zur Behandlung nützlich sein könnte.

Zink – Zink spielt eine sehr wichtige Rolle für die Fähigkeit Ihres Immunsystems, virale Infektionen abzuwehren. Wie Vitamin D hilft Zink bei der Regulierung Ihrer Immunfunktion – und eine Kombination von Zink mit einem Zink-Ionophor, wie Hydroxychloroquin oder Quercetin, hat 2010 gezeigt, dass es das SARS-Coronavirus in vitro hemmt. In Zellkulturen blockierte es außerdem die Virusreplikation innerhalb von Minuten. Wichtig ist, dass Zinkmangel nachweislich die Immunfunktion beeinträchtigt.

Melatonin – Fördert die Immunfunktion auf vielfältige Weise und hilft, Entzündungen zu unterdrücken. Melatonin kann auch einer SARS-CoV-2-Infektion vorbeugen, indem es u. a. Glutathion auflädt und die Vitamin-D-Synthese fördert.

Vitamin C – Eine Reihe von Studien hat gezeigt, dass Vitamin C bei der Behandlung von Viruserkrankungen, Sepsis und ARDS sehr hilfreich sein kann, was alles auch auf COVID-19 zutrifft. Zu seinen grundlegenden Eigenschaften gehören entzündungshemmende, immunmodulatorische, antioxidative, antithrombotische und antivirale Aktivitäten. In hohen Dosen wirkt es sogar wie ein antivirales Medikament, das Viren aktiv inaktiviert. Vitamin C wirkt auch synergistisch mit Quercetin.

Quercetin – Quercetin ist ein starker Immunstärker und ein Breitspektrum-Antivirus. Nach der SARS-Epidemie im Jahr 2003 wurde erstmals festgestellt, dass Quercetin einen Breitspektrum-Schutz gegen das SARS-Coronavirus bietet, und es gibt Hinweise darauf, dass es auch für die Prävention und Behandlung von SARS-CoV-2 nützlich sein könnte.

B-Vitamine – B-Vitamine können auch mehrere COVID-19-spezifische Krankheitsprozesse beeinflussen, darunter41 Virusreplikation und -invasion, Induktion eines Zytokinsturms, adaptive Immunität und Hyperkoagulabilität.

Typ-1-Interferon – Typ-1-Interferon verhindert die virale Replikation und hilft beim Abbau der RNA. Es ist in Form eines Sprays erhältlich, das man direkt in den Rachen oder in die Nase sprühen kann. Mikovits empfiehlt, prophylaktisch ein paar Sprays pro Tag einzunehmen, und mehr, wenn Sie Husten, Fieber oder Kopfschmerzen haben.

Melden Sie alle COVID-19-Impfstoff Nebenwirkungen

Zu guter Letzt: Wenn Sie oder jemand, den Sie lieben, einen COVID-19 Gentherapie-„Impfstoff“ erhalten haben und unter Nebenwirkungen leiden, helfen Sie, die Öffentlichkeit auf diese Probleme aufmerksam zu machen, indem Sie sie melden. Die Children’s Health Defense ruft alle, die eine Nebenwirkung eines COVID-19-Impfstoffs erlitten haben, auf, drei Dinge zu tun:

Wenn Sie in den U.S.A. leben, melden Sie die Verletzung auf VAERS

Melden Sie die Verletzung auf VaxxTracker.com, einem nicht-staatlichen Adverse Event Tracker (Sie können die Meldung auch anonym machen, wenn Sie möchten)

Melden Sie die Verletzung auf der CHD-Website

