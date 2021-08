Beständiger Terror für immer: von al-Qaida zu ISIS-K

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

Heute vor 20 Jahren war es so weit. Die Asia Times veröffentlichte schnappt Osama! Jetzt! Or Else… Der Rest ist Geschichte.

Im Nachhinein klingt das wie eine Nachricht aus einer anderen Galaxie. Vor dem Planeten 9/11. Vor GWOT (Global War on Terror). Vor den Forever Wars. Vor der Ära der sozialen Netzwerke. Vor der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China. Vor der Dronifizierung der Staatsgewalt. Vor dem Techno-Feudalismus.

Erlauben Sie mir, ein wenig persönlich zu werden. Vor 20 Jahren war ich wieder in Peschawar – dem islamischen Rom, der Hauptstadt der Stammesgebiete – nach einer schwindelerregenden Rundreise durch Pakistan, Stammesgebiete, einer verpfuschten Schmuggelaktion nach Kunar, einem Aufenthalt in Tadschikistan, einer Ankunft mit einem sowjetischen Hubschrauber im Panjshir-Tal, einem erschütternden Road Trip nach Faizabad und einem UN-Flug, der ewig auf sich warten ließ.

Im Panjshir traf ich schließlich „den Löwen“, Kommandant Masoud, der damals eine Gegenoffensive gegen die Taliban plante. Er erzählte mir, er kämpfe gegen eine Triade: die Taliban, Al-Qaida und den pakistanischen ISI. Weniger als drei Wochen später wurde er ermordet – von zwei als Kamerateam getarnten Al-Qaida-Offizieren, zwei Tage vor dem 11. September.

Niemand konnte sich vor 20 Jahren vorstellen, was für ein unverschämtes – terroristisches – Glück sich danach abzeichnete. Zwei Jahrzehnte, 2,3 Billionen Dollar und mindestens 240.000 afghanische Tote später sind die Taliban wieder da, wo sie waren: Sie regieren Afghanistan. Masoud Jr. führt theoretisch einen „Widerstand“ im Panjshir an – in Wirklichkeit handelt es sich um eine CIA-Operation, die durch den CIA-Agenten Amrullah Saleh, den ehemaligen afghanischen Vizepräsidenten, gesteuert wird.

Al-Qaida ist ein harmloses Skelett, das in Syrien sogar als „gemäßigte Rebellen“ rehabilitiert wurde; das neue Feindbild in der Stadt ist ISIS-K, eine Abspaltung des Islamischen Staates im „Syrak“.

Nachdem das Imperium des Chaos einen atemberaubenden Pauschalvertrag mit den Taliban ausgehandelt hat, schließt es nun einen demütigenden Rückzug aus dem Land ab, das es zwei Jahrzehnte lang in die Demokratie gebombt und unterworfen hat. Wieder einmal wurden die USA de facto von einer bäuerlichen Guerilla-Armee vertrieben, die diesmal hauptsächlich aus Paschtunen, Nachfahren der Weißen Hunnen – einer Nomadenkonföderation – sowie den Sakas, nomadischen iranischen Völkern der eurasischen Steppen, besteht.

Die CIA-Schattenarmee

ISIS-K, das neue Schlangennest, öffnet mehrere Büchse der Pandora, die zu einer neuen Inkarnation der Ewigen Kriege führen kann. ISIS-K hat sich zu dem entsetzlichen Selbstmordattentat in Kabul bekannt.

ISIS-K wird offenbar von einem geisterhaften Emir Shahab al-Mujahir (kein Foto, keine Angaben zur Biografie) angeführt, bei dem es sich um einen Experten für urbane Kriegsführung handeln soll, der zuvor lediglich als mittlerer Befehlshaber für das Haqqani-Netzwerk tätig war.

Im Jahr 2020 veröffentlichte der mediengewandte ISIS-K eine seiner Audiobotschaften in Paschtu. Möglicherweise ist er aber gar kein Paschtune, sondern stammt aus dem Nahen Osten und spricht die Sprache nicht fließend.

Selbst der CENTCOM-Befehlshaber General Mackenzie hat zugegeben, dass die US-Militärs Informationen über ISIS-K mit den Taliban austauschen – oder eher umgekehrt: Taliban-Sprecher Zahibullah Mudschahid in Kabul betonte, dass sie die Amerikaner überhaupt erst vor einer drohenden Gefahr für den Flughafen gewarnt hätten.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Pentagon und den Taliban ist inzwischen erwiesen. Die immerwährenden Schattenkriege der CIA sind ein ganz anderes Spiel.

Ich habe in dieser eingehenden Untersuchung gezeigt, dass die oberste Priorität für die Taliban darin besteht, die Verzweigungen der CIA-Schattenarmee in Afghanistan ins Visier zu nehmen, die über die Khost Protection Force (KPF) und innerhalb des National Directorate of Security (NDS) eingesetzt wird.

Die CIA-Armee war, wie ich erkläre, eine zweiköpfige Hydra. Ältere Einheiten stammten aus dem Jahr 2001 und standen der CIA sehr nahe. Die mächtigste war die KPF, die im CIA-Camp Chapman in Chost stationiert war und völlig außerhalb des afghanischen Rechts und auch des Budgets operierte.

Der andere Kopf der Hydra waren die eigenen afghanischen Spezialeinheiten der NDS: vier Haupteinheiten, die jeweils in ihrem eigenen regionalen Gebiet operierten. Die NDS wurden von der CIA finanziert, und in der Praxis wurden ihre Mitarbeiter von der CIA ausgebildet und mit Waffen ausgestattet.

Der NDS war also de facto ein Stellvertreter der CIA. Und hier gibt es eine direkte Verbindung zu Saleh, der von der CIA in den USA ausgebildet wurde, als die Taliban in den späten 1990er Jahren an der Macht waren. Danach wurde Saleh Chef des NDS, der zufällig sehr eng mit dem indischen Geheimdienst RAW zusammenarbeitete. Jetzt ist er ein „Widerstandsführer“ im Panjshir.

Meine Nachforschungen wurden sofort durch den Einsatz der Task Force Pineapple in der vergangenen Woche bestätigt, einer Operation von CIA/Spezialkräften, die die letzten sensiblen Geheimdienstmitarbeiter aus Kabul abziehen sollten, die von den Taliban gejagt wurden.

Parallel dazu häufen sich ernsthafte Fragen zu dem Selbstmordattentat in Kabul und der sofortigen Reaktion der MQ-9 Reaper, die auf einen „ISIS-K-Planer“ im Osten Afghanistans abzielten.

Diese Seite hat sorgfältig die wichtigsten Informationen über das so genannte Abbey-Gate-Massaker verfolgt, das überraschenderweise von den westlichen Mainstream-Medien verschwiegen wird.

Der You-Tube-Kanal Kabul Lovers zum Beispiel betreibt Straßenjournalismus, der jedes millionenschwere TV-Netzwerk in den Schatten stellt. Ein Militäroffizier, der die Leichen vieler Opfer des Bombenanschlags im Kabuler Notfallkrankenhaus untersuchte, behauptete, die meisten seien nicht Opfer des Selbstmordattentats gewesen: „Alle Opfer wurden durch amerikanische Kugeln getötet, außer vielleicht 20 von 100 Personen.“ Den vollständigen Originalbericht in Dari finden Sie hier.

Scott Ritter hat seinerseits die Notwendigkeit einer „Perspektive“ auf den angeblichen Drohnenangriff gegen ISIS-K „von einem tatsächlichen Drohnenexperten wie Daniel Hale betont, aber sie haben ihn ins Gefängnis gesteckt, weil er die Wahrheit darüber gesagt hat, wie schlecht unser Drohnenprogramm tatsächlich ist, wenn es darum geht, die richtigen Leute zu töten.“

Inzwischen steht fest, dass der Drohnenangriff entgegen den Behauptungen des Pentagons ein zufälliges Haus in Dschalalabad getroffen hat, kein fahrendes Fahrzeug, und dass es „Kollateralschäden“ gab: mindestens drei Zivilisten.

Und die Zahl der zivilen Todesopfer eines anschließenden Raketenangriffs auf einen weiteren angeblichen „ISIS-K-Planer“ in einem Auto in Kabul liegt bereits bei 9 – darunter 6 Kinder.

Die Rattenlinie Syrien-Afghanistan

Die viel gepriesene Offensive des Pentagons gegen ISIS in „Syrien“ wurde überall auf der Achse des Widerstands als eine große Farce verspottet.

Im Laufe der Jahre gab es Enthüllungen aus Moskau, Teheran, Damaskus, der Hisbollah und einigen der Volksmobilisierungseinheiten (PMUs) im Irak.

Der Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, hat wiederholt erklärt, dass „die USA Hubschrauber eingesetzt haben, um ISIS-Terroristen vor der völligen Vernichtung im Irak/Syrien zu bewahren und sie nach Afghanistan zu transportieren, um sie als Aufständische in Zentralasien gegen Russland, China und den Iran einzusetzen.“

Der äußerst gut informierte russische Sondergesandte des Präsidenten für Afghanistan, Zamir Kabulov, hat darauf hingewiesen, dass Russland dieselben Informationen von örtlichen Stammesführern erhalten hat. Sogar der ehemalige Präsident Hamid Karzai – jetzt einer der wichtigsten Unterhändler bei der Bildung der nächsten Taliban-geführten Regierung in Kabul – hat ISIS-K als „Werkzeug“ der Vereinigten Staaten bezeichnet.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ISIS-K seit 2020 in Afghanistan viel mächtiger geworden ist, und zwar aufgrund dessen, was ich als eine schattenhafte Transportkette von Idlib in Syrien nach Kunar und Nangarhar im Osten Afghanistans beschreibe.

Natürlich gibt es keinen eindeutigen Beweis – noch nicht: Aber was wir haben, ist eine ernsthafte Arbeitshypothese, dass ISIS-K nur eine weitere CIA-Schattenarmee in Zusammenarbeit mit den NDS sein könnte.

All dies würde, wenn es sich bestätigt, auf eine düstere Zukunft hindeuten: die Fortsetzung der Forever Wars mit anderen Mitteln – und Taktiken. Unterschätzen Sie jedoch niemals die Gegenmacht dieser nüchternen Nachfahren der Weißen Hunnen und Sakas.