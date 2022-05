Meine Güte, was für eine Überraschung.

Anthony Faucis National Institutes of Health finanzierte Forschungsarbeiten zur Entwicklung von Behandlungsmethoden für Affenpocken, kurz bevor sich das Virus in einem weltweiten Ausbruch ausbreitete.

Faucis Behörde, das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), ist bereits früher in die Kritik geraten, weil es die Erforschung des Fledermaus-Coronavirus am Wuhan Institute of Virology finanziert hat, von dem viele Gesundheitsexperten und Geheimdienstmitarbeiter glauben, dass es die Quelle von COVID-19 ist.

Das NIAID hat auch die Erforschung potenzieller Heilmittel für Affenpocken finanziert, kurz bevor sich die Viruserkrankung in einem weltweiten Ausbruch zu verbreiten begann. Der merkwürdige Zeitpunkt der NIAID-Förderung fällt in eine Zeit, in der Pharmariesen wie Pfizer und Johson & Johnson aufgrund der COVID-19-Pandemie Rekordgewinne erzielen.

Der Zuschuss unterstützt eine „randomisierte, placebokontrollierte Studie zur Sicherheit und Wirksamkeit von Tecovirimat für die Behandlung von Patienten mit Affenpocken-Viruserkrankung“.

„Die Förderung unterstützt eine klinische Studie zur Identifizierung wirksamer Behandlungen für die Affenpocken-Viruserkrankung“, heißt es in einer Zusammenfassung der Forschung, die trotz ihres Beginns im September 2020 noch keine öffentlich zugänglichen Studien, Veröffentlichungen oder Patente hervorgebracht hat.

„Die Ähnlichkeit zwischen Affenpocken und dem Variola-Virus sowie die Besorgnis über das Potenzial des Variola-Virus als potenzieller Bioterrorismus-Erreger haben dazu geführt, dass die Behandlung von Affenpocken in vielen Ländern ganz oben auf der Agenda der öffentlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung steht“, heißt es in der Zusammenfassung der Förderung.

Aus der Förderdatenbank der National Institutes of Health (NIH) geht hervor, dass Leidos Biomedical Research, das gemeinsam mit dem National Cancer Institute (NCI) des NIH das Frederick National Laboratory for Cancer Research betreibt, im Jahr 2021 einen Zuschuss in Höhe von 9.824.009 US-Dollar erhalten hat.

Der Zuschuss, der am 27. September 2025 ausläuft, wurde an Lori Dodd vergeben, die als Mathematische Statistikerin in der Biostatistik-Forschungsabteilung des NIAID arbeitet.

Dodd wurde zuvor wegen ihrer Beteiligung an den Bemühungen des NIAID entlarvt, zu vertuschen, dass die Behörde Berichten zufolge den Endpunkt einer Studie, in der die Wirkung von Remdesivir gegen COVID-19 getestet wurde, verändert hatte, um es wirksamer erscheinen zu lassen.

Der Zuschuss folgt auf die Aufdeckung der jüngsten Forschungsarbeiten des Wuhan Institute of Virology, das Stämme des Affenpockenvirus zusammenstellt, um PCR-Tests durchführen zu können (The National Pulse).