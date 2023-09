Betäubt von Zahlen auf dem Weg zum digitalen Palast

Von Edward J. Curtin, Jr.

„Aber dennoch ist mathematische Gewissheit doch etwas Unerträgliches. Zweimal zwei macht vier scheint mir einfach eine Frechheit zu sein. Zweimal zwei macht vier ist ein kecker Kumpel, der mit ausgebreiteten Armen den Weg versperrt und spuckt. Ich gebe zu, dass zwei mal zwei vier eine ausgezeichnete Sache ist, aber wenn wir allem gerecht werden wollen, ist zwei mal zwei fünf manchmal auch eine sehr charmante Sache.

Fjodor Dostojewski, Notizen aus dem Untergrund

Jeder weiß, dass 2 + 2 = 4 ist, denn 4 = 2 + 2. Sie wissen das mit Sicherheit, aber im Allgemeinen wissen sie nicht zu schätzen, wie charmant 2 + 2 = 5 ist. Tautologien werden in der Regel gegenüber Entscheidungen bevorzugt, die den „Naturgesetzen“ zu widersprechen scheinen. Gedankengeschmiedete Fesseln sind beliebt, weil die Freiheit von den Naturgesetzen zwar gewünscht, aber gefürchtet ist. Sie suggeriert, dass Freiheit eine grundlegende existenzielle Wahrheit ist.

Verstehen Sie mich nicht falsch, ich kann zählen. Ich trinke gerade meine zweite Tasse Kaffee. Nummer eins ist in meiner Kehle verschwunden, aber der zweite Kaffee schmeckt gut. Er ist real und existiert noch. Der erste ist nur noch eine Abstraktion – die Nummer 1 – eine einfache vertikale Linie auf dem Blatt.

Wir vergeuden unser Leben mit Abstraktionen und vergessen dabei, dass die Notation ein System von Symbolen ist, die uns zu dem führen, was sie beabsichtigen. Der Schlüssel ist, zu begreifen, was beabsichtigt ist. Die kognitive Konstruktion des Zahlensystems ist ein nützliches Werkzeug, aber wenn es als wesentliches Werkzeug zum Erfassen des Lebenssinns eingesetzt wird, ist es zu einem Kontrollinstrument geworden. Das ist heute der Fall.

Das Internet und die digitalen Medien sind die größten Propagandawerkzeuge, die je erfunden wurden. Sie sind auf den Flügeln der Zahlen zu uns gekommen. Sie sind in höchstem Maße heimtückisch, wie die Etymologie von „heimtückisch“ uns sagt – lateinisch insidere, sich aufsetzen, besetzen -, denn in den vergangenen Jahrzehnten haben sie wie eine Invasionsarmee agiert, die unsere Köpfe mit Zahlen besetzt, in einem listigen Versuch, unser Leben für technowissenschaftliche, finanzialisierte neoliberale kapitalistische Zwecke zu mathematisieren. Um uns auf den Großen Reset vorzubereiten, wenn Menschen und Maschinen nicht mehr zu unterscheiden sein werden, wenn Künstliche Intelligenz (KI), 5-G-Ultra-Mikrowellen und die Agenda 2030 voll etabliert sein werden und wenn das menschliche Leben Teil des Internets der Dinge geworden ist.

Das zumindest ist die Absicht der Erbauer des neuen Kristallpalastes. Im Moment scheint ihr digitaler Palast wie eine Steinmauer zu sein, die bleiben wird, aber wie Fjodor sagte, sind Menschen seltsame Geschöpfe und weigern sich manchmal, sich mit der Unmöglichkeit von „Steinmauern zu versöhnen, wenn es sie anekelt, sich damit zu versöhnen“. Ich bin angewidert.

Der Bau des Digitalen Palastes ist das große Ziel, das seit Jahrzehnten verfolgt wird. Die gelebte Zeit und den gelebten Raum, die Menschen aus Fleisch und Blut auszulöschen und durch die Fixierung der Menschen auf Zahlen eine abstrakte und flüchtige Realität durch ein ständig beschworenes Gefühl der Not zu schaffen. Das Leben als Maschine/Internet wäre niemals akzeptabel, wenn die Menschen nicht einem Ansturm von Zahlen/Statistiken/Daten ausgesetzt worden wären, der sie daran gewöhnt hat, wie Computer zu denken. Der große Jacques Ellul hat in seinem Klassiker „Propaganda“ deutlich gemacht, dass Propaganda viel mehr ist als das Schwenken eines Zauberstabs und Lügen, obwohl sie das auch ist. Es ist ein langer Prozess. Er schreibt:

Sie beruht auf einer langsamen, ständigen Beeinflussung. Sie schafft Überzeugungen und Befolgung durch unmerkliche Einflüsse, die nur durch ständige Wiederholung wirksam sind. Sie muss für das Individuum ein komplettes Umfeld schaffen, aus dem es nie wieder herauskommt. Und um zu verhindern, dass er äußere Bezugspunkte findet, schützt er ihn, indem er alles zensiert, was von außen eindringen könnte. Der langsame Aufbau von Reflexen und Mythen, von psychologischem Umfeld und Vorurteilen ist kein Anreiz, der schnell wieder verschwindet. . . [meine Hervorhebung]

Die Mathematisierung unseres Denkens war der erste wichtige Schritt, um die Menschen in den Internetkomplex zu locken, in dem die Gedankenkontrolle so effektiv ist. Ich sage „erster Schritt“, doch er wird begleitet von täglichen Lügengeschichten über das Weltgeschehen durch das, was Ray McGovern treffend als den Militär-Industrie-Kongress-Medien-Akademie-Denkfabrik-Komplex (MICIMATT) bezeichnet. In seiner gewohnt meisterhaften Art hat der große Journalist John Pilger kürzlich viele dieser grotesken Lügen über die US-Angriffskriege in aller Welt aufgezeigt. Ihre Zahlen sind Legion, aber nicht die Art von Zahlen, die man in den Mainstream-Medien findet. Wir ertrinken in Lügen und Zahlen, die von einer nihilistischen Elite produziert werden, die in Macht, Geld, Chaos und Mord verliebt ist.

Vor etwa zwanzig Jahren wurde ein massiver Vorstoß unternommen, um im gesamten Bildungssystem den sogenannten MINT-Fächern – Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik – den Vorrang zu geben. Dies geschah auf Kosten von Fächern, die traditionell mit den freien Künsten in Verbindung gebracht werden – Philosophie, Geschichte, Literatur, Kunst, Musik usw., Fächer, die den Schülern das Denken in seiner ganzen Breite und Tiefe nahebringen. Es ist kein Zufall, dass die instrumentelle Logik für so viele Menschen das tiefe Denken ersetzt hat und die Dichter durch intellektuelle Zuhälter ersetzt wurden. Die Betonung der MINT-Fächer ist parallel zum Aufstieg des Internets mit seinem Trommelfeuer aus Zahlen, Statistiken und Daten verlaufen. Lassen Sie mich nur einige Beispiele anführen, die harmlos erscheinen mögen, wenn man sie nicht in ihrem größeren Zusammenhang betrachtet.

Die Umstellung von analogen auf digitale Uhren und ihre Allgegenwärtigkeit.

Die Bezeichnung der Woche als 24/7 und die Schreibweise von Daten als Zahlen wie z. B. 30.08.2023.

Die Angabe des Haltbarkeitsdatums auf allen Produkten, die bald auch auf die Menschen angewandt wird, die zur Ware werden.

Die Verwendung des Begriffs 9/11, um auf die Ereignisse des 11. September 2001 hinzuweisen.

Die Auflistung der besten Colleges, Wimperntusche, Unterwäsche, Korkenzieher usw. nach Nummern.

Die urkomische Datierung des Erdalters auf derzeit 4,4 Milliarden Jahre, als ob das irgendjemandem etwas sagen würde.

Die computergenerierten Wettervorhersagen mit ihren 10- und 30-Tage-Vorhersagen mit präzisen Prozentzahlen für Regen, Schnee usw.

Die Analysen, die die Welt des Sports beherrschen, die Angabe von Zahlen für alles, von der Geschwindigkeit, mit der ein Ball einen Baseballschläger oder einen Tennisball einen Schläger verlässt, bis hin zu Geschwindigkeit, Höhe, Kurve, Scheitelpunkt, Carry und Abwurfwinkel beim Abschlag eines Balls – all diese Zahlen ändern sich, wenn ein Computer den Ball im Flug misst.

Die „hilfreichen“ Hinweise auf Restaurantquittungen, in denen das Trinkgeld in absteigender Reihenfolge und Genauigkeit von 18 % über 20 % bis 25 % angegeben wird.

Manipulierte Statistiken für alles Mögliche, wie Covid-Fälle und Todesfälle, ukrainische Militärangehörige, Arbeitslosenzahlen usw.

6 Fuß Sozialdistanz und 15 Tage zum Abflachen der Kurve – echte Wissenschaft

Es ist leicht, diese kleine Liste der Verwendung von Zahlen zu ergänzen. Sie sind überall und sollen es auch sein – in den Köpfen der Menschen, wie man sagt. Sie sollen eine Massenproduktion von gefühllosem Denken und Verhalten hervorrufen, die wirkliches Denken und oppositionelles Handeln betäubt. Je mehr dies der Fall ist, desto mehr werden die Bildungseinrichtungen lautstark verkünden, wie gut sie die Fähigkeiten zum „kritischen Denken“ vermitteln. Alle unsere Institutionen haben sich zum Komplizen des 24/7-Kapitalismus und der Bewusstseinskontrolle durch die Mächte des tiefen Staates gemacht.

In seinem brillanten neuen Buch, Scorched Earth: Beyond the Digital Age to a Post-Capitalist World fasst Jonathan Crary dies treffend zusammen: „Eine der wichtigsten Errungenschaften der so genannten Wissensökonomie ist die Massenproduktion von Unwissenheit, Dummheit und Hassgefühlen. Programmierte Unverständlichkeit und Doppelzüngigkeit.“

Die Realität des täglichen Lebens drehte sich früher an Ort und Stelle und in der Zeit um unseren Körper. Jetzt, da Zeit und Ort durcheinander geraten sind, dreht sie sich für viele um die Handys, in denen die Menschen eine seltsame körperlose Existenz führen. Das sensorische Leben wird ausgelöscht. Dies ist das Zeitalter der virtuellen Menschen, Schatten von Schatten, Abstraktionen auf Bildschirmen. Unsere Verbindungen zur Natur, zu den Jahreszeiten, zu den heiligen Wegen unserer Vorfahren werden zugunsten des Maschinenlebens im digitalen Palast aufgegeben.

Dostojewskis Mann aus dem Untergrund hat kein dummes Spiel gespielt, als er vorschlug, dass 2 + 2 = 5 ist. Er wollte damit sagen, dass der freie Wille wichtiger ist als die Vernunft, die lediglich die rationale Seite unserer Natur befriedigt. Ohne ihn sind wir Untermenschen, Maschinen in einem riesigen, von uns selbst geschaffenen Gefängnis. Seine Worte sind heute wichtiger als zu der Zeit, als er sie 1864 schrieb, als der Kristallpalast die technischen Wunderwerke der industriellen Revolution anpries. Der digitale Palast von heute stellt eine weitaus größere Bedrohung für unsere Menschlichkeit dar, und deshalb lohnt es sich, seinen Worten Beachtung zu schenken:

… Der Mensch hat überall und zu allen Zeiten, wer auch immer er sein mag, es vorgezogen, so zu handeln, wie er wollte, und nicht im Geringsten so, wie es ihm seine Vernunft und sein Vorteil diktierten. Und man kann sich für etwas entscheiden, was den eigenen Interessen zuwiderläuft, und manchmal muss man es sogar tun (das ist meine Meinung). Die eigene freie, ungehinderte Wahl, die eigene Willkür, wie wild sie auch sein mag, die eigene, zuweilen zur Raserei gesteigerte Phantasie – das ist der „vorteilhafteste Vorteil“, den wir übersehen haben, der sich nicht einordnen lässt und gegen den alle Systeme und Theorien immer wieder in Atome zerschmettert werden. Und woher wissen diese Klugscheißer, dass der Mensch eine normale, tugendhafte Wahl treffen will? Was der Mensch will, ist einfach eine unabhängige Wahl, was immer diese Unabhängigkeit auch kosten mag und wohin sie auch führen mag. Und Wahl, natürlich, weiß nur der Teufel, welche Wahl.

Und wenn Sie bei solch wilden Ratschlägen zur existenziellen Freiheit warnend den Finger heben wollen, dann stellen Sie Dostojewski die rhetorische Frage nach den vernünftigen und logischen: „Haben Sie bemerkt, dass es die zivilisiertesten Herren sind, die die raffiniertesten Schlächter waren, denen die Attilas und Stenka Razins nicht das Wasser reichen konnten, und wenn sie nicht so auffällig sind wie die Attilas und Stenka Razins, so liegt das daran, dass sie uns so oft begegnen, so gewöhnlich sind und uns so vertraut geworden sind.“

So vertraut wie Zahlen.