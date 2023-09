Die Silicon-Valley-Elite, die eine Stadt von Grund auf neu aufbauen will

Im Jahr 2017 schickte der milliardenschwere Risikokapitalgeber Michael Moritz einem potenziellen Investor eine Nachricht über eine, wie er es nannte, ungewöhnliche Gelegenheit: die Chance, in die Gründung einer neuen kalifornischen Stadt zu investieren.

Der Standort befand sich in einer Ecke der San Francisco Bay Area, wo Grundstücke günstig waren. Moritz und andere träumten davon, Zehntausende von Hektar in eine pulsierende Metropole zu verwandeln, die Tausende Arbeitsplätzen schaffen und so begehbar sein könnte wie Paris oder das West Village in New York.

Er malte eine Art städtisches unbeschriebenes Blatt, auf dem alles von der Planung bis zu den Bauverfahren und neuen Formen der Verwaltung neu überdacht werden könnte. Und das alles wäre nur eine kurze Strecke von San Francisco und dem Silicon Valley entfernt. „Lassen Sie mich wissen, ob Ihnen das gefällt“, schrieb er in der Notiz, die von der New York Times eingesehen wurde.

Seitdem hat ein Unternehmen namens Flannery Associates begonnen, große Grundstücke in einer überwiegend landwirtschaftlich genutzten Region 60 Meilen (ca. 97 km) nordöstlich von San Francisco zu kaufen. Das Unternehmen, das nur wenige Informationen über seine Aktivitäten veröffentlicht, hat mehr als 800 Millionen Dollar investiert, um sich Tausende Hektar Ackerland zu sichern, wie Gerichtsdokumente zeigen. Eine Parzelle nach der anderen bot Flannery jedem Landbesitzer im Umkreis von mehreren Kilometern an und zahlte ein Vielfaches des Marktpreises, unabhängig davon, ob das Land zum Verkauf ausgeschrieben war oder nicht.

Die Käufe durch ein Unternehmen, von dem niemand in der Gegend etwas gehört hatte und dessen Geschäft ein Rätsel war, wurden zum Gegenstand heftiger Spekulationen und sich entwickelnder Nachrichtengeschichten, die Grundbesitzer, örtliche Aufsichtsbehörden, den nahe gelegenen Luftwaffenstützpunkt und Mitglieder des Kongresses in Aufruhr versetzten. Hat Disney es für einen neuen Themenpark gekauft? Könnten die Käufe mit China in Verbindung stehen? Ein Tiefseehafen?

Flannery ist die Idee von Jan Sramek, 36, einem ehemaligen Goldman-Sachs-Händler, der im Stillen einige der größten Namen der Technologiebranche als Investoren umworben hat, wie aus der E-Mail und von mit der Angelegenheit vertrauten Personen hervorgeht. Die Ambitionen des Unternehmens gehen über das Angebot von 2017 hinaus: Man nehme einen trockenen Fleck brauner Hügel, der von einer zweispurigen Autobahn zwischen Vorstädten und ländlichem Gebiet durchschnitten wird, und verwandle ihn in eine Gemeinde mit Zehntausenden von Einwohnern, sauberer Energie, öffentlichen Verkehrsmitteln und dichtem Stadtleben.

Die Investoren des Unternehmens, deren Identität bisher nicht bekannt gegeben wurde, sind ein „Who is Who“ des Silicon Valley, wie drei Personen berichten, die nicht befugt waren, öffentlich über die Pläne zu sprechen. Dazu gehören Moritz, Reid Hoffman, Mitbegründer von LinkedIn, Risikokapitalgeber und Spender der Demokraten, Marc Andreessen und Chris Dixon, Investoren der Risikokapitalfirma Andreessen Horowitz, Patrick und John Collison, die Geschwister und Mitbegründer des Zahlungsdienstleisters Stripe, Laurene Powell Jobs sowie Nat Friedman und Daniel Gross, Unternehmer, die zu Investoren wurden. Andreessen Horowitz ist ebenfalls ein Geldgeber. Es war nicht klar, wie viel jeder von ihnen investiert hatte.

Brian Brokaw, ein Vertreter der Investorengruppe, sagte in einer Erklärung, die Gruppe bestehe aus „Kaliforniern, die glauben, dass Solano County und Kalifornien die besten Tage noch bevorstehen“. Er sagte, die Gruppe wolle nächste Woche mit den Einwohnern von Solano County und den gewählten Vertretern sowie mit der Travis Air Force Base zusammenarbeiten.

In Kalifornien ist der Wohnungsbau seit langem ein hartnäckiges Problem, und die Mogule des Silicon Valley sind seit langem frustriert über die Immobilienknappheit in der Bay Area und die Schwierigkeit, in Kalifornien zu bauen, da ihre Belegschaft explodiert ist. Unternehmen wie Google sind mit Städten wie Palo Alto und Mountain View wegen der Erweiterung ihrer Hauptsitze aneinandergeraten, während ihre Führungskräfte entwicklungsfreundliche Politiker und die „Yes in my backyard“-Aktivisten finanziert haben, die auf eine Lockerung der Erschließungs- und Bebauungsgesetze gedrängt haben, in der Hoffnung, dass es dadurch einfacher wird, schneller und höher zu bauen.

Der praktische Bedarf an mehr Platz hat sich zuweilen in hochfliegende Visionen verwandelt, ganze Städte von Grund auf neu zu bauen. Vor einigen Jahren kündigte der Start-up-Inkubator Y Combinator eine Initiative an, die davon träumt, leeres Land in eine neue Wirtschaft und Gesellschaft zu verwandeln. Jahre zuvor investierte Peter Thiel, der Mitbegründer von PayPal und milliardenschwerer Facebook-Investor, in das Seasteading Institute, einen Versuch, eine neue Gesellschaft auf seerosenblattartigen Strukturen im gesetzes- und steuerfreien offenen Ozean aufzubauen.

Doch obwohl diese Ideen viel Aufmerksamkeit und Neugier erregt haben – in manchen Kreisen werden sie für ihre Visionen gelobt, in anderen für ihre Hybris verspottet -, waren sie bisher kaum mehr als Gerede.

Als Flannery mit der Suche nach Grundstücken begann, kaufte er so schnell so viel Land auf, dass die Einheimischen erschraken, die keine Ahnung hatten, wer der Käufer war oder welche Pläne er verfolgte. Catherine Moy, die Bürgermeisterin von Fairfield, Kalifornien, begann vor einigen Jahren, auf Facebook über das Projekt zu berichten, nachdem sie einen Anruf von einem Landwirt erhalten hatte, der ihr von einem geheimnisvollen Käufer erzählte, der in der ganzen Region Angebote machte. In einem Interview sagte Frau Moy, dass sie sich an das Büro des Bezirksgutachters wandte und herausfand, dass Flannery Zehntausende von Hektar gekauft hatte.

John Garamendi, Demokrat aus Kalifornien, der zusammen mit Mike Thompson, einem Demokraten, die umliegende Region im Kongress vertritt, sagte, dass er seit vier Jahren versuche, die Identität des Unternehmens herauszufinden.

„Ich konnte nichts herausfinden“, sagte er.

Am Freitag sagte er, das habe sich plötzlich geändert. Diese Woche haben sich Vertreter von Flannery an ihn und andere gewählte Vertreter gewandt und um ein Treffen zu ihren Plänen gebeten. Dieses Treffen sei nun anberaumt, sagte er.

„Dies ist das erste Mal, dass sie sich bemühen, mit den örtlichen Vertretern, mich eingeschlossen, zu sprechen“, sagte er.

Das Land, das Flannery erworben hat, ist nicht für Wohnzwecke ausgewiesen, und selbst in seinem Angebot von 2017 räumte Moritz ein, dass eine Umwidmung „eindeutig eine Herausforderung sein könnte“ – eine Anspielung auf den notorisch schwierigen und streitbaren Entwicklungsprozess in Kalifornien.

Um das Projekt zu verwirklichen, wird das Unternehmen mit ziemlicher Sicherheit das staatliche Initiativsystem nutzen müssen, um die Einwohner von Solano County dazu zu bringen, darüber abzustimmen. Man hofft, dass die Wähler durch das Versprechen tausender lokaler Arbeitsplätze, höherer Steuereinnahmen und Investitionen in die Infrastruktur wie Parks, ein Zentrum für darstellende Künste, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und eine Berufsschule angelockt werden.

Die finanziellen Gewinne könnten enorm sein, sagte Moritz in der Präsentation 2017. Er schätzte, dass die Rendite ein Vielfaches der anfänglichen Investition allein durch die Umzonung betragen könnte, und noch viel mehr, wenn mit dem Bau begonnen würde.

„Wenn die Pläne auch nur annähernd so umgesetzt werden, wie sie angedacht sind, dürfte dies eine spektakuläre Investition sein“, schrieb Herr Moritz.

Die Bay Area gehört zu den teuersten Regionen des Landes, auch wenn die Preise in der Pandemie gesunken sind. Wirtschaftswissenschaftler und Wohnungsbauexperten machen dafür seit Jahrzehnten den seit langem bestehenden Wohnungsmangel und die Unfähigkeit Kaliforniens verantwortlich, genug zu bauen, um die Nachfrage zu decken.

Herr Moritz nickte in seiner E-Mail an den Investor und argumentierte, dass „diese Bemühungen einige der Belastungen, die wir alle im Silicon Valley spüren – steigende Wohnungspreise, Obdachlosigkeit, Verkehrsstaus usw. – lindern sollten“. Er fügte hinzu, dass sich seine Gruppe etwa 1.400 Acres für weniger als 5.000 Dollar pro Acre gesichert habe. Der Preis pro Acre ist seitdem eskaliert, und die jüngsten Käufe des Unternehmens haben sich laut Gerichtsdokumenten und Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, 20.000 $ pro Acre angenähert.

Die Käufe traten in diesem Frühjahr an die Öffentlichkeit, als die Anwälte von Flannery vor dem US-Bezirksgericht eine Klage einreichten, in der sie die Landbesitzer beschuldigten, sich abgesprochen zu haben, um die Preise in die Höhe zu treiben.

Die Gruppe konzentrierte sich auf Jepson Prairie und Montezuma Hills, ein landwirtschaftliches Gebiet im östlichen Solano County zwischen den Städten Fairfield und Rio Vista, wie es in der Klage heißt. Dieses Gebiet ist größtenteils unbesiedelt und mit Ranches, Windrädern und Stromleitungen bedeckt.

Im November 2018 schickte das Unternehmen Angebote an „die meisten Landbesitzer in diesem Gebiet“, heißt es in der Klage, und enthielt Anreize wie die Möglichkeit für die Verkäufer, die Einnahmen aus den Windturbinen zu behalten und im Rahmen langfristiger Rückmietverträge mietfrei auf den Grundstücken zu bleiben. In den fünf Jahren kaufte das Unternehmen etwa 140 Grundstücke von 400 Eigentümern, heißt es in der Klageschrift.

In diesem Monat beantragte ein Anwalt, der die Grundstückseigentümer vertritt, gemeinsam die Abweisung der Klage. Im Juli erklärten drei Grundstückseigentümer, sie hätten sich mit Flannery auf einen möglichen Vergleich geeinigt. Andere Eigentümer waren diese Woche für eine Stellungnahme nicht zu erreichen oder hatten eine solche abgelehnt.

Als die Angebote weitergingen und die Preise eskalierten, begannen die Landbesitzer in Solano County zu rätseln, wer so viel Land für so viel Geld kaufte.

„Sie kamen mit einem Angebot, das vier- oder fünfmal so hoch war wie der damalige Marktpreis“, sagte Frau Moy. „Das waren Angebote, die sie sich nicht entgehen lassen konnten.

Flannerys Angebote machten die ganze Grafschaft zu Multimillionären, aber niemand schien zu wissen, was das mysteriöse Unternehmen mit dem Land vorhatte, das nun einen großen Teil der gesamten Grafschaft ausmachte.

Das änderte sich in der vergangenen Woche, als die Anwohner SMS und E-Mails mit einer Umfrage erhielten, in der sie ihre Meinung zu einer Reihe von Fragen kundtaten. In einer Frage wurden sie gebeten, verschiedene Namen wie „Joe Biden“, „Donald Trump“ und „Flannery Associates“ zu bewerten. Eine andere Frage begann mit einer Beschreibung einer möglichen Wahlinitiative für ein Projekt, das „eine neue Stadt mit Zehntausenden von neuen Häusern, eine große Solarenergiefarm, Obstgärten mit über einer Million neuer Bäume und über 10.000 Hektar neuer Parks und Freiflächen“ umfassen würde.

Frau Moy verwies auf die schlechte Infrastruktur, einschließlich der zweispurigen Autobahn, die die Region in zwei Hälften teilt und die ihrer Meinung nach bereits durch Super-Pendler verstopft ist, die an die Ränder der Bay Area und darüber hinaus fahren. Das Gebiet ist außerdem regelmäßig von Dürren betroffen und weist ein hohes Risiko für Waldbrände auf.

„Das scheint mir sehr weit hergeholt zu sein“, sagte sie.