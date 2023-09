Sadiq Khans ULEZ-Propaganda

Iain Davis

Sadiq Khan, der Bürgermeister der Labour-Partei in London, hat kürzlich einige lächerliche Behauptungen über die Wirksamkeit des Systems der „Ultra-Low-Emission Zones“ (ULEZ) aufgestellt, das er auf den Großraum London ausdehnt. Londons ULEZ ist nicht seine Idee und wird von ihm nicht im öffentlichen Interesse gefördert.

Die ULEZ, wie sie heute genannt wird, wurde erstmals von Boris Johnson, dem Vorgänger der konservativen Partei als Bürgermeister, in London eingeführt und vom damaligen konservativen Premierminister David Cameron unterstützt. Es handelte sich dabei um eine Erweiterung der 2008 von Johnsons Vorgänger als Bürgermeister, Ken Livingstone von der Labour Party, eingeführten Umweltzone (Low Emission Zone, LEZ).

Trotz zahlreicher Proteste gegen die ULEZ, bei denen sogar die Kameras zur Nummernschilderkennung (NPR) abgeschnitten oder abgedeckt wurden, setzt der gewählte Londoner Bürgermeister die Politik seiner konservativen und Labour-Vorgänger fort. Die stellvertretende Vorsitzende der Labour-Partei, Angela Raynor, erklärte kürzlich:

Sie dürfen nicht vergessen, dass diese [ULEZ] in Städten und Gemeinden im gesamten Vereinigten Königreich eingeführt wird.

Raynor hat bereits zugegeben, dass arbeitende Familien in London nicht in der Lage sein werden, die ULEZ-Gebühren zu bezahlen. Genauso wenig wie die arbeitenden Menschen in den vielen anderen Städten des Vereinigten Königreichs, die das Gleiche umsetzen.

Rayner meinte auch, dass der Konservative Steve Tuckwell die Nachwahlen in Uxbridge und South Ruislip gewonnen habe, weil er sich gegen die Ausweitung der ULEZ auf den Stadtbezirk eingesetzt habe. Tuckwell sagte, es sei de facto ein „Referendum über die ULEZ“.

Nachdem er den Parlamentssitz gewonnen hatte, distanzierte sich Tuckwell sofort von seiner eigenen angeblichen Anti-ULEZ-Haltung und sagte, dass die ULEZ-Opposition „nicht von mir, nicht von meiner Kampagne, sondern von den Botschaften, die von den Haustüren kamen“, geleitet wurde. Tuckwell versprach, eine „Stimme für das Volk“ zu sein, das ULEZ mit überwältigender Mehrheit ablehnt, wie „PoliticsHome“ berichtet, und ist jetzt nur noch „ein Hinterbänkler“, der „nicht die Macht hat, die Politik zu ändern“.

In der Tat scheint es so, dass kein gewählter Politiker oder die Regierung die Macht hat, die Politik zu ändern. Die „Politik“ ist einheitlich, egal wen man wählt und egal wo man hinschaut.

Die Wähler in Uxbridge und South Ruislip, die Tuckwell in der Hoffnung gewählt haben, er würde ULEZ stoppen, wurden getäuscht und haben ihre Zeit verschwendet. Hätten sie den Labour-Kandidaten gewählt, wäre das ebenso nutzlos gewesen. Wenn man gegen ULEZ ist, ist die Stimmabgabe nichts weiter als eine sinnlose und demoralisierende Geste. Die Stimmabgabe ist nur dann von Bedeutung, wenn man ULEZ unterstützt. Es gibt keine Wahl.

Der Grund dafür ist, dass die Politik von den Vereinten Nationen (UN) ausgeht und nicht von nationalen Regierungen oder gewählten Bürgermeistern. Nach dem Erdgipfel von Rio 1992 veröffentlichte die UNO die Agenda 21.

Unter Programmbereiche – Aktionsgrundlage heißt es in Artikel 4.5:

Besonderes Augenmerk sollte auf die Nachfrage nach natürlichen Ressourcen gelegt werden, die durch nicht nachhaltigen Konsum entsteht, sowie auf die effiziente Nutzung dieser Ressourcen im Einklang mit dem Ziel, die Erschöpfung zu minimieren und die Verschmutzung zu verringern. [. . .] Die Änderung der Verbrauchsmuster erfordert eine mehrgleisige Strategie, die sich auf die Nachfrage konzentriert und die Grundbedürfnisse der Armen erfüllt [. . .].

Die ULEZ wird sicherlich die Nachfrage und die Verbrauchsmuster verändern, da die Londoner, die sich kein konformes Fahrzeug leisten können, gezwungen sein werden, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen oder in ihrer unmittelbaren Umgebung zu bleiben. Dies entspricht natürlich nicht den Bedürfnissen der Armen, aber das Konzept wird in der Agenda 21 nur mit einem Augenzwinkern in Anlehnung an den Bericht der Brundtland-Kommission von 1987 erwähnt, in dem „nachhaltige Entwicklung“ definiert wird als:

[. . .] eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen [. . .], insbesondere die grundlegenden Bedürfnisse der Armen in der Welt, denen oberste Priorität eingeräumt werden sollte.

Der Brundtland-Bericht fügte hinzu:

Daher müssen die Ziele der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in allen Ländern unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit definiert werden.

Aufbauend auf dieser Idee, dass alle Länder eine „nachhaltige Entwicklung“ anstreben müssen, bestimmt Artikel 6.41 (ii) der Agenda 21, dass die Regierungen dazu verpflichtet sind

Kapazitäten zur Bekämpfung der Luftverschmutzung in Großstädten [auszubauen], wobei der Schwerpunkt auf Programmen zur Durchsetzung der Vorschriften und gegebenenfalls auf Überwachungsnetzen liegen sollte.

In Artikel 7.52 (b) heißt es, dass alle Länder „städtische Verkehrsprogramme verabschieden sollen, die den öffentlichen Verkehr mit hoher Auslastung fördern“. Zu diesem Zweck sollten die Behörden „einem wirksamen Verkehrsmanagement besondere Aufmerksamkeit widmen“. Artikel 9.14 umreißt das Ziel, „schädliche Emissionen in die Atmosphäre und andere nachteilige Umweltauswirkungen des Verkehrssektors zu begrenzen, zu verringern oder zu kontrollieren, soweit dies angemessen ist“.

ULEZ ist ein Durchsetzungsprogramm, das angeblich die Luftverschmutzung kontrolliert. Es sieht ein Überwachungsnetz mit NPR-Kameras vor, das „Verbrauchsmuster“ ändern soll. Es wird angeblich „schädliche Emissionen“ begrenzen, reduzieren und kontrollieren.

Viele behaupten, die Agenda 21 sei nicht mehr als eine Idee, nur ein „unverbindlicher“ Aktionsplan. Vielleicht ist das so, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie seit mehr als drei Jahrzehnten die Politik weltweit bestimmt. Alle Regierungen sind den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung verpflichtet.

Khans ULEZ-Politik steht voll und ganz im Einklang mit dem Plan, der 1992 von der UNO und ihren Partnern beschlossen wurde. ULEZ entspricht voll und ganz dem Ziel der Agenda 21, nachhaltige „Verkehrssysteme in menschlichen Siedlungen“ zu entwickeln.

Sadiq Khan ist nicht nur Bürgermeister von London, ein Amt, in das er „gewählt“ wurde, sondern auch der derzeitige Vorsitzende des „globalen Netzwerks“ namens „C40 Cities“. Keiner der Londoner hat ihm irgendein Mandat für diese Führungsrolle erteilt.

Als C40-Vorsitzender hat sich Sadiq Khan verpflichtet, „die Messlatte für den Klimaschutz höher zu legen“ und sich für „die Rolle der Städte bei der Bewältigung der Klimakrise“ einzusetzen. Ob die Londoner an das Klima-Alarmgeschwafel glauben oder nicht, ist irrelevant. Sadiq hat einen Auftrag für seine immens reichen Geldgeber zu erfüllen, und er ist entschlossen, ihn zu erfüllen.

„C40 Cities“ ist eine von zahlreichen Mitgliedsorganisationen der globalen öffentlich-privaten Partnerschaft (G3P) gekaufte und bezahlte Organisation. Als globales G3P-Netzwerk erklärt „C40 Cities“ seine Mission:

Die C40-Städte haben sich verpflichtet, einen integrativen, wissenschaftlich fundierten und kooperativen Ansatz zu verfolgen, um ihren Anteil an den Emissionen bis 2030 zu halbieren.

C40 ist ein G3P-Netzwerk, das sich für die Agenda 21 und die damit verbundene Agenda 2030 für nachhaltige Schuldsklaverei einsetzt. Deshalb betont es, dass die Erfüllung seiner „Mission“ nur möglich sein wird, wenn Städte wie London „externe Finanzmittel“ anziehen und sich aktiv um den „Aufbau stärkerer Beziehungen zu wichtigen Finanzinstitutionen“ bemühen.

Sadiq Khan behauptet, dass es bei seinem ULEZ-Programm um die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit durch die Reinigung der Luft in London geht. Er hat immer wieder behauptet, dass in London jedes Jahr etwa 4000 Menschen vorzeitig sterben, „weil sie langfristig der Luftverschmutzung ausgesetzt sind.“ Dies ist eine völlige Fälschung.

Khans Behauptung stützt sich auf ein Computer-„Modell“, das vom Imperial College London (ICL) erstellt wurde, nachdem es von Khans Büro finanzielle Mittel für die Erstellung des Modells erhalten hatte. Wie die meisten Computermodelle, insbesondere das des ICL, ist es nahezu bedeutungslos.

Als eine FOI-Anfrage an das „Office of National Statistics“ (ONS) gestellt wurde, um Daten über tatsächliche Todesfälle durch „schlechte Luftqualität“ anzufordern, antwortete das ONS:

Bei einem Todesfall in England und Wales im Zeitraum 2001 bis 2021 wurde die Exposition gegenüber Luftverschmutzung [. . .] auf dem Totenschein vermerkt.

Das Modell und Khans Behauptungen sind, gelinde gesagt, ungenau. ICL wandte den statistischen Trick an, geschätzte „61.800 bis 70.200 verlorene Lebensjahre“ mit „zwischen 3.600 und 4.100 Todesfällen“ jährlich gleichzusetzen. Daher die absurde Behauptung von Khan.

Die Äquivalenzberechnung von ICL basierte auf den mathematischen Umrechnungstabellen des „Committee on the Medical Effects of Air Pollutants“ (COMEAP) der britischen Regierung. COMEAP „monetarisiert“ Leben, um zu versuchen, einen „Preis“ für vorzeitige Sterblichkeit festzulegen.

Dies ist eine notorisch ungeschickte Methode, um das Sterberisiko der Bevölkerung auszudrücken. Wie die „Society of Risk Analysis“ in der 2020 erschienenen Ausgabe von „Risk Analysis“, Band 4, hervorhebt:

Die Auswirkungen der Exposition gegenüber Luftverschmutzung und anderen Umweltgefahren auf die Sterblichkeit werden häufig durch die geschätzte Zahl der „vorzeitigen“ oder „zurechenbaren“ Todesfälle beschrieben [. . .]. Diese Begriffe können irreführend sein, da die Zahl der durch die Exposition verursachten Todesfälle nicht allein aus Mortalitätsdaten ermittelt werden kann, weder aus epidemiologischen noch aus randomisierten Studien (sie wird nicht statistisch erfasst). [. . .] Die Gesamtzahl der in einer Bevölkerung aufgrund der Exposition verlorenen Lebensjahre kann zwar geschätzt, aber nicht nach Alter oder Todesursache aufgeschlüsselt werden.

Das heißt, es gibt keinen nachweisbaren Kausalzusammenhang zwischen den Schätzungen des ICL – und des COMEAP – zu den „verlorenen Lebensjahren“ und den tatsächlichen Todesursachen. Während ICL diese Berechnung als jährliche Zahl der Todesfälle ausdrückt, könnte sie auch so ausgedrückt werden, dass die Londoner „durchschnittlich 2,5 bis 2,8 Tage Lebenserwartung pro Jahr verlieren“.

Auch dies ist höchst spekulativ und lässt sich kaum belegen. Es ist auch nicht besonders beängstigend, also haben Khan und sein Team stattdessen den Unsinn mit den 4000 Todesfällen gebracht.

Unabhängig von Sadiq Khans wilden Behauptungen gibt es noch andere Probleme mit dem Modell von ICL. Es geht davon aus, dass die Luftqualität in London ein kausaler Faktor für die Sterblichkeit ist und dass die ULEZ die Situation irgendwie verbessern kann. Auch das scheint nicht zu stimmen.

Während das Büro von Sadiq Khan gerne die 4.000 Todesfälle in seine öffentlichen Erklärungen einbezieht, war es weniger begeistert, die empirischen Messungen des „ICL Centre for Transport Studies“ zur Luftqualität und das anschließende Papier zur Wirksamkeit der ULEZ zu fördern:

Wir stellen fest, dass die ULEZ im Zusammenhang mit einem längerfristigen Abwärtstrend der Luftverschmutzung in London nur geringe Verbesserungen der Luftqualität bewirkt hat. […] Diese Studie deutet darauf hin, dass die ULEZ für sich genommen keine wirksame Strategie ist, da die marginalen kausalen Auswirkungen gering waren.

Besorgte Bürger nahmen es auf sich, die Messungen des ICL zu überprüfen und stellten fest, dass die Straßen in den Londoner Stadtbezirken keine schlechte Luftqualität aufweisen. Das Gleiche gilt für den öffentlichen Nahverkehr in London, insbesondere für die U-Bahn, wo die Luftqualität ein potenzielles Gesundheitsrisiko darstellt.

Khans aktuelle Verkehrsstrategie konzentriert sich im Sinne einer „nachhaltigen Entwicklung“ unter anderem auf eine „Verlagerung vom privaten Auto auf öffentliche Verkehrsmittel“. Seine Behauptungen über die Sorge um die öffentliche Gesundheit sind ekelerregend.

Er zieht höchst fragwürdige, beängstigende Computermodelle der empirischen Wissenschaft vor und behauptet fälschlicherweise, seine Politik, die in Wirklichkeit die Fortsetzung einer globalen Agenda ist, sei legitim und seine Reaktion auf die echte Wissenschaft fiel schmallippig aus. Er schickte offenbar Shirley Rodrigues, die Stellvertreterin des Londoner Bürgermeisters für Umwelt und Energie, los, um Druck auf den Direktor der Umweltforschungsgruppe des ICL, Prof. Mark Kelly, auszuüben.

Rodrigues soll Kelly gesagt haben, Khans Büro bestehe darauf, dass die ULEZ die Luftverschmutzung „dramatisch reduzieren“ würde, ungeachtet der empirischen Messungen, die das Gegenteil bewiesen. Da ICL seit 2021 mehr als 800.000 Pfund erhalten hat, war die Finanzierungsdrohung von Khans Büro „gut platziert“.

Dem „Telegraph“ zufolge antwortete Prof. Kelly Rodrigues, dass er „intern Optionen verfolge, um die unbequeme Wissenschaft zu kompensieren“. Dies ist vermutlich der „wissenschaftsbasierte und kooperative Ansatz“, den Khan als Vorsitzender von C40 hochhält.

Neben seiner Führungsrolle bei C40 ist Sadiq Khan auch Agenda-Beiträger für das Weltwirtschaftsforum (WEF). In seinem Artikel vom Juli 2023 für das WEF schrieb Khan:

Wir wissen, dass wir noch viel mehr tun müssen, um unsere Städte widerstandsfähiger gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu machen. Wir haben uns verpflichtet, [. . .] die in London benötigten widerstandsfähigen Schutzmaßnahmen zu errichten [. . .]. Wir haben uns auch verpflichtet, die Kohlenstoffemissionen in unseren Städten zu reduzieren, um zu verhindern, dass unser Klima instabiler und gefährlicher wird. [. . .] Wir müssen 50% aller Klimafinanzierungen für Anpassungsprojekte bereitstellen und einen erheblichen Teil der Mittel über die Städte abwickeln; derzeit liegt dieser Anteil bei nur 9%.

Als er zum Vorsitzenden von C40 ernannt wurde, berichtete die Organisation stolz, dass Sadiq Khan „einer der ersten führenden Politiker der Welt ist, der den Klimanotstand ausruft“. Khan ist von Beruf Anwalt – wie er also in der Lage sein soll, die Welt bei der Ausrufung einer Klimakatastrophe anzuführen, ist ein Rätsel.

Unter Khans Führung hat die C40 ihr Pilotprojekt des 15-Minuten-Stadt-Konzepts fortgesetzt. Als Folge der Pseudopandemie hat das C40-Netzwerk seine Pläne für einen „grünen und gerechten Aufschwung“ in Angriff genommen. Die C40-Bürgermeistergruppe, zu der auch Sadiq Khan gehört, versprach, mutige Schritte zu unternehmen, um „eine gerechte und nachhaltige Erholung von der COVID-19-Pandemie“ zu erreichen:

15-Minuten-Städte, in denen alle Bewohner der Stadt die meisten ihrer Bedürfnisse innerhalb eines kurzen Spaziergangs oder einer kurzen Fahrt mit dem Fahrrad von ihrer Wohnung aus erledigen können.

Das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klima-Änderungen (UNFCCC) hebt die möglichen Vorteile von 15-Minuten-Städten hervor, in denen alles, was man vermeintlich braucht, innerhalb von 15 Minuten zu Fuß zu erreichen ist. Wir sollten jedoch einige Zweifel hegen.

Das „Royal Town Planning Institute“ erklärt, dass die „Agglomeration“ in der Stadtplanung weltweit seit Jahrzehnten vorherrschend ist:

Agglomeration bedeutet, dass sich wirtschaftliche Aktivitäten (sprich: Arbeitsplätze) in Städten konzentrieren, die mit ihrem Wachstum immer größer und produktiver werden. Während dies in den letzten Jahren zu einem wesentlich größeren städtischen Lebensraum geführt hat, sind die durchschnittlichen Pendelwege in den letzten zehn Jahren weiter angestiegen. [. . .] Inwieweit werden Covid-19 und die Arbeit der Planer, die unter dem Banner der 15-Minuten-Stadt agieren, diese wirtschaftliche Realität wirklich ändern [. . .]?

Das Wohlstandsgefälle zwischen den Londoner Stadtbezirken ist enorm. Sollen wir wirklich glauben, dass die 15-Minuten-Stadt in Dagenham mit der 15-Minuten-Stadt in Kensington vergleichbar ist?

Ungleicher Wohlstand bringt gesundheitliche und soziale Ungleichheit mit sich. Welche Beweise gibt es dafür, dass 15-Minuten-Städte in einem großen Ballungsraum wie dem Großraum London etwas anderes sind als Ghettos, die die Benachteiligten vom Stadtleben trennen und ausschließen die Privilegiertesten in geschützten Gebieten zurücklassen?

Die Lebenserwartung im Vereinigten Königreich wurde kürzlich landesweit nach unten korrigiert. Eine Situation, die sich sicherlich nicht verbessern wird, wenn wir gezwungen sind, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen und Luft mit gefährlichen Schadstoffwerten einzuatmen.

Die Behauptung des Bürgermeisteramtes, London habe „giftige Luft“, ist irreführende Propaganda. Sadiq Khan verbreitet Desinformationen, die letztlich der Gesundheit der Londoner schaden werden. Sein einziges Ziel scheint es zu sein, die Agenda der C40 und der G3P voranzutreiben.

Der nicht gewählte konservative britische Premierminister Rishi Sunak hat Khans ULEZ-Programm als Teil von etwas bezeichnet, das er und seine Parteistrategen als „Labours Krieg gegen die Autofahrer“ bezeichnen – ein Beispiel für Heuchelei und Wahlkampf. Es war die konservative Regierung, die im Jahr 2020 ihre frühere Ankündigung einer „Netto-Null“-Politik ergänzte, indem sie sich verpflichtete, „Benzin- und Dieselfahrzeuge schrittweise aus dem Verkehr zu ziehen“ und „den Verkauf neuer Benzin- und Dieselfahrzeuge im Vereinigten Königreich bis 2030 zu beenden.“

Die von der derzeitigen konservativen Regierung verbreitete Vorstellung, sie sei irgendwie gegen die globale Agenda der „nachhaltigen Entwicklung“, ist eine weitere Täuschung. Der derzeitige Durchschnittspreis eines Elektrofahrzeugs (EV) im Vereinigten Königreich liegt bei 50.000£. Ob durch ULEZ-Gebühren oder einfach durch den Preis für den Besitz eines Fahrzeugs ausgeschlossen, der Effekt ist der gleiche. Die Ärmsten werden im Namen der „nachhaltigen Entwicklung“ von allen politischen Parteien von den Straßen verdrängt.

Khans Panikmache ist zwar völlig ungerechtfertigt, aber das bedeutet nicht, dass die Umweltverschmutzung kein Problem sei. Es ist nur nicht das Problem, das er definiert hat.

Wir müssen die Verschmutzung reduzieren, sowohl um unserer eigenen Gesundheit willen als auch zum Schutz der Umwelt. Die Verschmutzung der Ozeane durch Plastik ist beispielsweise ein offensichtlicher Grund zur Sorge.

Aber Politiker und das so genannte repräsentative demokratische System nützen uns nichts, wenn wir diese wichtigen Themen ernsthaft angehen wollen. Wie Sadiq Khan eindrucksvoll bewiesen hat, vertreten die amtierenden Politiker nicht unsere Interessen.

Wir brauchen zweifellos einen politischen Wandel, aber dieser Wandel ist an der Wahlurne fast unmöglich zu erreichen. Das liegt vor allem daran, dass die Politiker, die wir wählen, nicht „die großen Entscheidungen“ treffen.

Wie in dem ausgezeichneten Artikel von Deborra Anne Low dargelegt, ist ein echter politischer Wandel eher zu erreichen, wenn wir der Wahlurne den Rücken kehren:

Südafrika erlebte viele Jahre der Gewalt unter dem Apartheidregime. Viele Menschen und Länder auf der ganzen Welt boykottierten die Apartheid, aber die US-Regierung bestand darauf, [. . .] die rechtmäßige Regierung Südafrikas zu unterstützen. Dann hielt das Apartheidregime erneut Wahlen ab. Nicht mehr als 7% der Südafrikaner wählten. Plötzlich änderte sich alles. Weder die USA noch irgendjemand sonst konnte mehr behaupten, das Apartheid-Regime habe die Zustimmung der Regierten. […] In Kuba, als Fidel Castros kleine, zerlumpte, müde Truppe in den Bergen war, hielt der Diktator Batista eine Wahl ab (übrigens auf Anregung der USA). Nur 10% der Bevölkerung nahmen daran teil. Als Batista merkte, dass er die Unterstützung von 90% des Landes verloren hatte, floh er. Castro, der wusste, dass er die Unterstützung von 90% des Landes hatte, führte eine echte Revolution durch. [. . .] In Haiti, als die USA und die von ihnen unterstützten Regime die populärste Partei von den Wahlen ausschlossen, wählten vielerorts nur 3% [. . .] Niemand, der mit der Situation vertraut war, glaubte, dass die von den USA unterstützte haitianische Regierung die Zustimmung der Regierten hatte oder legitim war. Ein Wahlboykott allein wird die Oligarchie nicht stürzen, aber er ist der einzige bewährte gewaltfreie Weg, eine Regierung zu delegitimieren.

Die Wahl scheint ziemlich eindeutig zu sein. Wir können weiterhin pflichtbewusst zu den Wahlkabinen latschen und unser Zeichen geben, um autokratische Macht zu legitimieren. Damit akzeptieren wir alles, was unsere gewählten Führer uns vorsetzen, und räumen ein, dass wir absolut nichts dagegen tun können.

Oder wir können uns weigern, das käufliche System zu unterstützen, das uns wie Vieh behandelt, das gezüchtet werden soll. Wir können die behauptete politische Legitimität korrupter Machthaber ablehnen. Wir können lautstark verkünden, dass wir uns nicht länger fügen werden.