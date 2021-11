Beunruhigend: Der Begriff „plötzlicher Tod“ taucht nach der Einführung des Impfstoffs jetzt überall auf

Internetspürnasen haben einen beunruhigenden Trend festgestellt: Seit der Einführung des Corona-Impfstoffs taucht überall der Begriff „plötzlich gestorben“ auf.

Die Popularität des Suchbegriffs hat laut Google Trends stark zugenommen. Das bedeutet, dass die Menschen häufiger danach suchen oder dass der Begriff häufiger auf Webseiten verwendet wird.

Wenn man in Google News nach diesem Begriff sucht, erhält man eine scheinbar endlose Liste von Berichten über Menschen, die in letzter Zeit plötzlich oder unerwartet gestorben sind.

Viele Menschen bringen die plötzlichen Todesfälle mit der Einführung des Corona-Impfstoffs und der Einführung von Pflichtimpfungen in Verbindung, schreibt Infowars. Ein britischer Datenanalyst hat vor kurzem ein Video gedreht, in dem er zeigt, dass in Dutzenden von Ländern nach Beginn der Impfkampagne ein Höchststand an Todesfällen zu verzeichnen war.