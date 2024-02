Bevölkerung im Westen fühlt sich von China und Russland nicht mehr bedroht

China und Russland werden im Westen weniger als Bedrohung wahrgenommen als noch vor einem Jahr, während sich die öffentliche Besorgnis auf andere Risiken verlagert: Massenmigration und radikaler Islam.

Die Wahrnehmung traditioneller Sicherheitsrisiken ist seit 2022, dem Jahr des russischen Einmarsches in die Ukraine, zurückgegangen, so die Ergebnisse des Münchner Sicherheitsindex 2024.

Die Ergebnisse deuten auf eine Diskrepanz zwischen der öffentlichen Meinung und der Politik hin, während die Staats- und Regierungschefs der Welt Ende dieser Woche auf der Münchner Sicherheitskonferenz zusammenkommen, um über das zu diskutieren, was die Organisatoren als „geopolitischen Abwärtstrend, der durch zunehmende Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheit gekennzeichnet ist“, bezeichnen.

Ganz oben auf der Tagesordnung stehen die anhaltenden Kriege zwischen Russland und der Ukraine sowie zwischen Israel und der Hamas, die NATO-Erweiterung und die mögliche Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus.

In Bezug auf die mittelfristigen wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken ist sich die öffentliche Meinung jedoch weitgehend einig: Die Mehrheit der Befragten in den westlichen Ländern glaubt, dass China und andere Mächte des Globalen Südens in den nächsten zehn Jahren stärker werden, während die westlichen Mächte stagnieren oder zurückgehen werden.

In der Umfrage, an der 12.000 Menschen aus den G7-Ländern, Brasilien, Indien, China und Südafrika teilnahmen, glaubten nur wenige westliche Befragte, dass ihr Land in zehn Jahren sicherer und wohlhabender sein wird. Im Gegensatz dazu glauben die meisten Menschen in den Schwellenländern, dass es ihnen finanziell und politisch besser gehen wird.

Während Russland im vergangenen Jahr noch an der Spitze der G7-Bedrohungsliste stand, sind die meisten dieser wahrgenommenen Risiken inzwischen verschwunden.

Nur in Großbritannien und Japan wird Moskau in diesem Jahr noch als Top-Risiko wahrgenommen, während die Besorgnis in Deutschland und Italien deutlich zurückgegangen ist. Dazu gehört auch ein Rückgang der Besorgnis über die Risiken eines Atomkonflikts und einer Unterbrechung der Energieversorgung.

China wurde in diesem Jahr von fünf der G7-Länder mit Ausnahme Kanadas und Japans positiver beurteilt als 2023. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Befragten alle Länder mit Ausnahme Russlands und Weißrusslands als bedrohlicher einschätzen als zuvor. China ist auch das einzige Land, das die USA als Bedrohung wahrnimmt.

Die Wahrnehmung nicht-traditioneller Risiken hat in allen Ländern zugenommen, wobei die Menschen ihre Besorgnis über die Risiken von Massenmigration als Folge von Kriegen und organisierter Kriminalität zum Ausdruck brachten.

Die Bedrohung durch den radikalen Islam hat erheblich zugenommen, insbesondere in Europa und Nordamerika, was wahrscheinlich auf den Krieg zwischen Israel und der Hamas zurückzuführen ist.

Inzwischen stehen Fragen der Cybersicherheit in China und den USA ganz oben auf der Risikotabelle, da beide Länder im Wettlauf um die technologische Vorherrschaft ihre gegenseitigen Restriktionen verschärfen.