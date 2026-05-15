Bewaffneter Raubüberfall auf die weltweite Energieversorgung

Von Richard Medhurst

Eine forensische Untersuchung darüber, wie Washington den Krieg im Iran nutzte, um Nord Stream zu ersetzen, den Dollar zu retten und die vollständige Kontrolle über die weltweiten Energievorräte von der Arktis bis zum Indischen Ozean zu erlangen. Richard Medhurst berichtet:

Es ist verlockend zu glauben, dass die US-Kriegsmaschinerie am Ende ist. Militärisch gesehen hat der Iran den USA tatsächlich die schlimmste Demütigung der modernen Geschichte zugefügt – eine, über die ich ausführlich berichtet habe.

Doch im Hintergrund hat Washington still und leise einen bewaffneten Raubzug auf die weltweiten Öl- und Gasvorräte unternommen. Auf alle.

Diese Untersuchung ist in meinem Dokumentarfilm „Die Geburt des Petrogas-Dollars und der Piratenstaat“ zu sehen.

In nur 90 Tagen haben die USA einen Energie-Blitzkrieg durchgeführt, der seit Jahrzehnten vorbereitet wurde:

Hunderte von Angriffen auf russische Tanker und Raffinerien

Unterbrechung eines Drittels der chinesischen Öl- und LNG-Versorgung

Eroberung der größten Ölreserven der Welt

Errichtung einer globalen Seeblockade von der Arktis bis zum Indischen Ozean

Und dabei wurden zwei Staatsoberhäupter entführt und ermordet. Wir erleben den Übergang der Vereinigten Staaten von einem Imperium zu einem gesetzlosen Piratenstaat und die Geburt dessen, was ich den Petrogas-Dollar oder LNG-Dollar nenne.

Der Zeitplan dieser Kampagne spricht für sich:

Chaos ist das Ziel

In der Vergangenheit reagierten die Vereinigten Staaten sehr empfindlich auf Ölkrisen. Eine Sperrung der Straße von Hormus wäre eine Katastrophe gewesen, da die USA nicht genug Öl produzieren konnten, um die Nachfrage zu decken.

Heute jedoch sind sie der weltweit größte Produzent von Öl, Gas und Raffinerieprodukten sowie der weltweit führende Exporteur von Flüssigerdgas (LNG).

Viele glauben immer noch an das alte Mantra, dass hohe Ölpreise schlecht für die USA sind, doch das Gegenteil ist der Fall. Zum ersten Mal während einer globalen Verknappung stürzt der Dollar nicht ab, während Gold in die Höhe schießt – es ist genau umgekehrt. Hohe Energiepreise sind keine Bedrohung mehr für die Wall Street – sie sind vielmehr das Ziel.

Es ist kein Zufall, dass die USA nach dem Ukraine-Krieg zum weltweit führenden Exporteur von LNG wurden. Die Vorteile waren vielfältig: Die USA entwickelten sich von einem Lieferanten, der nur 9 Prozent der europäischen Energie deckte, zur führenden Quelle für Kohle, Öl und LNG in Europa.

EU-Importe von Erdöl, Kohle und Flüssigerdgas aus den USA (2021–2025) Quelle: EU/Eurostat

Als Condoleezza Rice oder Joe Biden sagten, Europa solle sich in Sachen Energie auf die USA „verlassen“ wollen, und versprachen, der Nord Stream „ein Ende zu setzen“ – meinten sie das wörtlich. Durch Sanktionen gegen Moskau und die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines haben die USA nicht nur Russland geschadet – sie haben Europa zu einem dauerhaften Kunden der USA gemacht, sich langfristige Gewinne gesichert und den Petrogas-Dollar gefestigt.

Die USA sind durch zwei Ozeane getrennt, was die Lieferung von Gas verteuert. Niemand hätte jemals amerikanisches LNG gekauft, wenn billiges russisches Gas direkt nebenan verfügbar war. Also haben die USA die Konkurrenz ausgeschaltet.

Nicht nur auf Kosten Russlands, sondern indem sie dabei auch die Hälfte von Katars LNG-Anteil aufgeschnappt haben:

Das Werk in Europa vollenden

Die USA haben jedoch mittlerweile ihre volle Exportkapazität erreicht. Sie verfügen zwar über das Gas, können es aber nicht schnell genug ausliefern, um den Markt zu bedienen, den sie sich erschlossen haben. Washington erkannte, dass es keine weitere Infrastruktur bauen musste, um zu gewinnen. Es musste lediglich die Konkurrenz ausschalten – schon wieder.

Nach den USA sind Katar und Australien die weltweit größten Lieferanten von Flüssigerdgas (LNG) und Amerikas größte Konkurrenten.

So wie Washington den Ukraine-Krieg, Sanktionen und die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipeline als Vorwand nutzte, um Russland aus Europa zu verdrängen, so nutzte es auch den Iran-Krieg als Vorwand, um Katars Stellung als globaler LNG-Akteur zu zerstören.

Indem Washington Doha zwang, am 4. März, in der ersten Kriegswoche, höhere Gewalt zu erklären, und dann am 18. März die Vergeltungsschläge auf Ras Laffan auslöste, schaltete es das weltweit größte Gasfeld aus – und lähmte damit den Iran und schob Katar mit einem Schlag ins Abseits.

Die Behauptung, Israel habe diesen konkreten Angriff durchgeführt, ohne Washington zu informieren, ist sowohl politisch als auch logistisch unmöglich – was durch die Versuche von Benjamin Netanjahu und Donald Trump, das Weiße Haus davon nach Kräften zu distanzieren, nur noch verdächtiger wird.

Unabhängig davon kann kaum ein Zweifel daran bestehen, dass die USA und Israel dies provoziert haben. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie drei Wochen damit verbracht, die Eskalationsleiter hinaufzusteigen; sie bombardierten den Iran rund um die Uhr und loteten dessen Reaktionen aus.

Zudem hatte Teheran (bereits am 12. März) unmissverständlich klargestellt, dass jegliche Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur mit „Auge um Auge“ beantwortet würden.

Durch die Lähmung der LNG-Kapazitäten Katars – und sei es nur teilweise – schlug Washington drei Fliegen mit einer Klappe:

Katar war gezwungen, seine günstigen Langzeitverträge mit China und Europa zu kündigen, was das Land zum Kauf von US-Gas trieb

Die LNG-Preise schossen in die Höhe, allerdings nur in Europa und Asien (in Amerika steigen sie nicht, wie später in der Untersuchung gezeigt wird)

Die USA positionierten sich als zuverlässiger Energielieferant in einer instabilen Welt

Dann, eine Woche später, durch einen astronomischen Glücksfall – Australien, der zweitgrößte LNG-Lieferant der Welt, wurde von einem Zyklon heimgesucht. Dies legte die Hälfte seiner LNG-Hubs lahm. Nichts so Katastrophales wie in Katar, aber ein schreckliches Timing – oder ein großartiges Timing, wenn man US-LNG verkauft.

Innerhalb von nur neun Tagen waren die beiden größten Konkurrenten der Vereinigten Staaten aus dem Rennen, was die LNG-Preise in die Höhe schnellen ließ und den LNG-Dollar stärkte.

Und in einem weiteren Schachzug mit unglaublichem Timing war der Tag, an dem Katars LNG ausfiel (18. März), derselbe Tag, an dem die Europäische Union russisches Spotgas verbot.

Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um Gas, das man auf dem Spotmarkt kauft, d. h. in kleinen Mengen oder ohne Vertrag – was in Momenten wie diesen nützlich sein kann, wenn die Lieferanten aus Katar und Australien ausfallen. Dies würde die Käufer erneut in die Arme der USA treiben.

Das Datum dieses Verbots war bereits Monate im Voraus öffentlich bekannt.

Das Levantische Becken

Das Levantische Becken ist eines der größten Gasfelder der Welt und liegt vor der Küste Syriens, Palästinas und des Libanons. Die Übernahme dieses Gebiets durch die USA und Israel fiel zeitlich perfekt mit dem Krieg gegen den Iran und Washingtons umfassenderer Aneignung der weltweiten Energieressourcen zusammen. Damit planen die USA und Israel, Europa an eine mediterrane Versorgungsader anzuschließen – einen symmetrischen Ersatz für die Nord-Stream-Pipeline, die die USA zu Fall gebracht haben.

Das Levantische Becken, das direkt vor Europas Haustür liegt, könnte das russische Pipelinegas vollständig ersetzen – ein Ziel, das Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, ausdrücklich genannt hat. Dies ermöglicht es Washington, weiterhin überteuertes LNG auf dem Seeweg zu verkaufen und sich gleichzeitig eine massive zweite Einnahmequelle zu sichern.

In diesem Sinne unterzeichnete das US-Unternehmen Chevron im Dezember einen 35-Milliarden-Dollar-Gasvertrag mit Israel – für den es bereits fast zwei Jahre vor dem Völkermord in Gaza die Weichen gestellt hatte.

Alles verlief wie am Schnürchen: zuerst der Waffenstillstand in Gaza im Oktober, dann der Friedensrat und schließlich der Chevron-Gasvertrag.

Chevron sollte die Verträge formalisieren und die Förderung übernehmen, während der „Friedensrat“ als humanitäre Fassade dienen sollte.

Dieses Gremium wurde durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gepeitscht, um Washingtons Kolonialplan rechtlich abzusichern – ein Plan, dessen Verabschiedung China und Russland aus unerklärlichen Gründen zuließen.

Eine genauere Betrachtung der Resolution 2803 zeigt, dass „Wasser, Strom und Abwasser“ nur kurz erwähnt werden. Die Wörter „Energie“ oder „Gas“ kommen kein einziges Mal vor.

Auf dem ersten Gipfel des Board of Peace tauchten jedoch plötzlich Öl- und Gasbohrinseln in den Unternehmenswerbungen für „New Gaza“ auf.

Lockvogelangebot: Der Wiederaufbau Gazas gemäß UN-Resolution 2803 (links) entpuppt sich als Raubzug von Gas und Öl durch den „Friedensrat“ (rechts)

Diese unverhohlene Botschaft, gepaart mit dem Zeitpunkt des israelischen Gasabkommens – und der Tatsache, dass nur Chevron in diesem Gebiet tätig ist –, führt uns zu der einzig logischen Schlussfolgerung: dass Israel und Chevron vorhaben, die Gasfelder der Gaza Marine zu plündern.

Im Oktober 2023 warnte ich, dass es bei diesem Krieg nie um Geiseln oder die Hamas ging – es ging um die Plünderung der Ressourcen Gazas.

Keine Sekunde wurde verschwendet. In dem Moment, als Washington und Chevron bereit waren zu handeln, wurde der Krieg beiseitegeschoben und plötzlich stand ein „Waffenstillstand“ zur Debatte.

Syrien war der nächste Dominostein, der fiel. Kaum hatte Chevron im Dezember den Vertrag mit Israel unterzeichnet, machte das Unternehmen sich bereits an Syriens Öl- und Gasvorkommen – wobei der US-Sonderbeauftragte Tom Barrack die neuen, mit Al-Qaida verbundenen Machthaber traf, die Washington in Damaskus an die Macht verholfen hatte.

Im Februar 2026 war die Sache unter Dach und Fach, und die USA konnten endlich damit beginnen, die Offshore-Reichtümer des Landes auszubeuten.

Der US-Gesandte Tom Barrack bei seiner Rede anlässlich der Unterzeichnungszeremonie zwischen Chevron und der Regierung von Jolani.

Vor dem Krieg war Syrien in Bezug auf Öl und Gas völlig autark. Heute ist diese Souveränität verloren gegangen.

Den Syrern werden nur noch wenige Stunden Strom pro Tag zugeteilt, und sie sind gezwungen, ihren gesamten Bedarf aus der Türkei zu beziehen – genau jenem Staat, der zur Zerschlagung ihres eigenen Staates beigetragen hat –, während Chevron Syriens Offshore-Reichtümer direkt nach Europa pumpt.

Doch der Blitzkrieg des Unternehmens Chevron hörte damit nicht auf.

Während der Abschluss des Syrien-Deals noch im Gange war, sicherte sich Chevron noch im selben Monat einen weiteren Gasvertrag mit Griechenland und im April einen weiteren mit Zypern. Alles hing zusammen.

Washington hatte nun eine amerikanische Lebensader geschaffen, die von der Levante über Zypern bis nach Griechenland verlief. Das Gas, die Leitungen und die Pachtverträge waren alle geregelt – ganz zu schweigen von einem zusätzlichen LNG-Ausgang über Ägypten.

Der nördliche Gaskorridor aus Russland war nun tot, und an seiner Stelle wurde von einem US-Unternehmen ein neuer – fast perfekt symmetrischer – Korridor errichtet. Der letzte Nagel im Sarg von Nord Stream.

Die Mittelmeer-Arterie: Wie die EastMed-Poseidon-Pipeline und die Erschließung des Levantischen Beckens Nord Stream als Europas wichtigsten Energiekorridor ablösten.

Insgesamt hat das gesamte Becken einen Wert von über einer halben Billion Dollar – und übertrifft damit die Gesamtgewinne von BP, Shell, Chevron, ExxonMobil und TotalEnergies aus dem gesamten Ukraine-Krieg. Diese unerschlossenen Reserven wurden vom israelischen Militär auf Eis gelegt, das faktisch als private Söldner für die amerikanische Wirtschaft agiert.

Es ist kein Zufall, dass alle Häfen entlang dieser Küste zerstört wurden, mit Ausnahme der israelischen. Durch die Blockade des Gazastreifens und die Lähmung der Häfen in Beirut und Syrien haben sie sichergestellt, dass die Bewohner der Levante nicht an ihr eigenes Erbe herankommen – während sie Chevron die Tür offenhalten, damit das Unternehmen die Gewinne einfahren kann.

Nachdem Katar und der Iran ausgeschaltet und das Mittelmeer gesichert waren, machte die US-Marine auf der anderen Seite des Planeten bereits den Weg frei für Chevron, um die größten Ölfelder der Welt in Besitz zu nehmen

Chinas Öl- und Gasvorkommen im Visier

Die Kontrolle über Europa und die Schwächung Russlands waren jedoch nur der Anfang. Das eigentliche Ziel ist China.

China ist zu groß und zu wettbewerbsfähig, als dass die USA es zerstören könnten. Washingtons Ziel ist es stattdessen, das Land zu kontrollieren.

Indem sie Peking die wichtigsten Energiequellen abschneiden, wollen die USA eine vollständige Abhängigkeit von amerikanischer Energie erzwingen. Dies schafft den nötigen Einfluss, um das Überleben des Dollars zu sichern und gleichzeitig die BRICS-Staaten, die „Belt and Road Initiative“ (BRI) und die Multipolarität zu untergraben.

China bezieht rund ein Drittel seines Öls aus Venezuela, Russland und dem Iran zusammen – Partnerschaften, die es als strategisch wichtig erachtet. Die Vereinigten Staaten haben in den letzten 90 Tagen alle drei Länder zunehmend ins Visier genommen.

Chinas strategische Ölvorräte: Gesamtmenge (2025) (Quelle: GAC China / Kpler & Vortexa)

Venezuela (Operation „Southern Spear“)

Die Blockade begann im September 2025, als eine US-Flotte unter dem Vorwand der „Drogenbekämpfung“ in die Karibik entsandt wurde. Unter dem Kommando des Southern Command (USSOUTHCOM) stationierte Washington diese Schiffe direkt an den Grenzen Venezuelas und umzingelte das Land damit praktisch.

Im Dezember hatte die Flotte ihr wahres Ziel offenbart, indem sie venezolanisches Öl offen raubte. Diese Kampagne gipfelte im Januar in der Entführung von Präsident Nicolás Maduro und der Eroberung der weltweit größten Ölreserven.

Die US-Marine stationierte ihre Schiffe vor der Haustür Venezuelas, wo sie bis heute verbleiben. Sie entscheidet, welche Öltanker ein- und auslaufen dürfen, und natürlich sind das hauptsächlich die von Chevron.

Unterdessen machte die US-Regierung – nachdem sie die lokale Verwaltung mit harter Hand zur Unterwerfung gezwungen hatte – diesen Diebstahl offiziell, indem sie ihren eigenen Unternehmen Ausnahmegenehmigungen des Finanzministeriums und allgemeine Lizenzen erteilte, als ob sie die Rechte an dem Öl besäße.

Trump prahlte wenige Tage später (ausgerechnet auf dem „Board of Peace“-Gipfel), dass die USA nun 62 Prozent des weltweiten Öls kontrollieren. Diese Übernahme erreichte zwei entscheidende Ziele für den Piratenstaat: Erstens schnitt sie China sofort von einem wichtigen Energiepartner ab, und zweitens sicherte sie eine zweite strategische Ölreserve, um das Chaos auszugleichen, das Washington im Begriff war, über Russland und den Iran zu bringen.

Russland (Operation Arctic Sentry)

In den letzten Monaten haben US- und NATO-Streitkräfte buchstäblich russische Öl- und Gasschiffe auf dem gesamten Planeten gejagt, vom Mittelmeer über das Schwarze Meer, die Ostsee, die Karibik, die Arktis bis hin zum Nordatlantik und dem Indischen Ozean.

Russland deckt 17 Prozent der gesamten Ölimporte Chinas. Ein Teil davon wird über Pipelines transportiert, der Großteil jedoch auf dem Seeweg. Dazu gehört auch die wichtige „Urals“-Mischung, auf die Chinas unabhängige „Teekannen“-Raffinerien angewiesen sind.

Da diese Exporte von den westlichen russischen Häfen an der Ostsee aus erfolgen, sind sie aufgrund ihrer Nähe zur NATO besonders anfällig.

Die USA wussten, dass China sich sofort an Russland wenden würde, um das in Venezuela verlorene Öl zu ersetzen – um dies zu unterbinden, verlegte Washington wichtige Kampfgruppen aus der Karibik in die Arktis und den Atlantik. Genau aus diesem Grund hat die NATO im Februar stillschweigend die „Operation Arctic Sentry“ ins Leben gerufen, ohne auch nur den Versuch zu unternehmen, ihren wahren Zweck zu verbergen:

„Auch Chinas Interesse an der Arktis nimmt zu, da Peking sich Zugang zu Energie, kritischen Mineralien und Seeverbindungswegen verschaffen will. Darüber hinaus hat die verstärkte Zusammenarbeit zwischen Russland und China strategische und operative Auswirkungen auf die Abschreckungs- und Verteidigungsposition der NATO in der Region.“ – NATO Arctic Security Brief

Einfach ausgedrückt: Es handelt sich um ein Öl- und Gasembargo. Die NATO gibt offen zu, dass ihr Ziel darin besteht, Pekings „Zugang zu Energie und kritischen Mineralien“ zu unterbinden und dessen wachsenden Handel mit Russland zu stören. Keines dieser Themen ist eine Sicherheitsfrage. Es handelt sich um geostrategische und wirtschaftliche Belange.

Das erklärt, warum Trump so großes Interesse an Grönland und Kanada hat und warum die Royal Navy letzten Monat eine Flugzeugträgerkampfgruppe in den Korridor Grönland-Island-Großbritannien (GIUK) entsandt hat – und diese Woche erneut. Das Ziel ist es, russische Tanker in der Ostsee und der Arktis in die Enge zu treiben, noch bevor sie überhaupt auslaufen können.

Der Korridor Grönland–Island–Vereinigtes Königreich (GIUK): Tor zum Polarkreis.

Diese Meerenge ist seit dem Kalten Krieg ein entscheidender Engpass; einst war sie der einzige Weg, auf dem russische U-Boote den Atlantik erreichen konnten. Die NATO kehrt nun mit einem anderen Ziel dorthin zurück: die Behinderung des Handels entlang der Nordostpassage (NSR), Russlands wichtigster Abkürzung nach Asien – und im Vorgriff auf die künftige transpolare Seeroute (TSR).

Die Medien beschrieben den Start von „Arctic Sentry“ als diplomatischen „Ausweg“, um „Spannungen“ zwischen den USA und Grönland „abzubauen“. Offensichtlich war diese Mission nicht darauf ausgelegt, irgendetwas zu „entschärfen“, sondern war vielmehr ein Trojanisches Pferd, um NATO-Truppen in Position zu bringen, um eine Blockade durchzusetzen – unter Beteiligung vieler westlicher Marinen, darunter Frankreich, Schweden, Spanien und Großbritannien, die alle Washington aktiv dabei helfen, russisches Öl zu plündern.

Als ich im März erstmals meine „Piratenstaat“-These vorstellte, waren zu diesem Zeitpunkt nur russische Tanker betroffen. Im Laufe dieser Untersuchung eskalierten diese Angriffe jedoch von Schiffen hin zu Raffinerien und Exportknotenpunkten.

Dies untermauert das Kernargument, dass wir Zeugen eines physischen Energiekrieges sind.

Allein im März wurden rund 40 Prozent der russischen Ölexportkapazitäten auf dem Seeweg lahmgelegt – die schwerste logistische Störung in der modernen russischen Geschichte.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels sind die Ergebnisse für April unbestreitbar: Dies war der bisher heftigste Monat, der Russland dazu zwang, die Ölproduktion um 300.000 bis 400.000 Barrel pro Tag zu drosseln – die stärkste Produktionskürzung seit 6 Jahren.

Der jüngste OPEC-Bericht bestätigt, dass Russland 400.000 BPD unter seiner offiziellen Quote liegt, was zeigt, dass diese Angriffe vor Ort eine deutliche Wirkung zeigen.

Und dabei sind die Verluste und Entführungen auf See noch nicht einmal mitgerechnet.

Der März-Blitz: Koordinierte Angriffe auf Russlands drei wichtigste Exportknotenpunkte und fünf strategische Raffinerien.

In den vier Jahren des Ukraine-Kriegs wurde Russlands Energieinfrastruktur noch nie so tiefgreifend und in diesem Ausmaß getroffen. Die Kampagne begann zwar bereits im Herbst 2025, doch der Blitzkrieg gegen die russische Energieversorgung gewann erst dann wirklich an Fahrt, als Washington sich Venezuela gesichert und den Krieg gegen den Iran begonnen hatte.

Der kalkulierte Zeitpunkt und das globale Ausmaß dieses Zangenmanövers zeigen, dass der Piratenstaat abwartete, bis er sich seine eigene strategische Reserve gesichert hatte, bevor er zum entscheidenden Schlag ansetzte – und damit zwei Ziele auf einmal erreichte: die Unterbrechung der chinesischen Versorgung und die Konsolidierung des globalen Marktes.

Interaktiv: Bewegen Sie den Mauszeiger über die Spitzenwerte, um die Aufschlüsselung der Sanktionen gegen den russischen Energiesektor anzuzeigen

Iran (Operation Epic Fury)

Der Iran exportiert rund 60 Prozent seines geförderten Öls und liefert, ähnlich wie Russland und Venezuela, den Großteil davon zu einem reduzierten Preis nach China. Der Iran deckt 11 Prozent der chinesischen Rohölimporte auf dem Seeweg. Da Lieferungen aus Venezuela und Russland von den USA sabotiert wurden, wurde eine stabile Versorgung aus dem Iran noch wichtiger – und Peking stockte seine Importe entsprechend auf.

Da die Straße von Hormus unter iranischer Kontrolle steht, sollten diese Lieferungen Priorität haben, da China ein strategischer Partner ist. Doch die Natur eines Krieges sorgt zwangsläufig für Chaos, und Teherans experimentelles Mautsystem – wie die gesamte Infrastruktur – wird systematisch von der US-israelischen Aggression ins Visier genommen, was zu einem Rückstau führt.

Durch das Versenken der IRIS Dena mehr als 3.200 km vom Persischen Golf entfernt hat der Piratenstaat allen Schiffen im Globalen Süden – ob bewaffnet oder unbewaffnet, innerhalb oder außerhalb des Kriegsschauplatzes – seine Absicht signalisiert. Leider wird es nicht ausreichen, Fracht in Yuan zu berechnen, wenn ein Piratenstaat vor den Toren steht und wahllos Schiffe ausraubt und versenkt.

Die USA haben nicht die Absicht, die Lage zu deeskalieren. Selbst während des „Waffenstillstands“ erklärte Kriegsminister Pete Hegseth ausdrücklich, dass Washington diese Gewässer nicht verlassen werde – Waffenstillstand hin oder her –, und bestätigte damit, wovor ich gewarnt hatte: dass die USA ihr Arktis- und Venezuela-Modell auf den Iran anwenden werden.

Der Angriff der USA und Israels, gepaart mit der Unterbrechung der LNG-Lieferungen aus Katar, hat dazu geführt, dass Chinas LNG-Importe auf ein 8-Jahres-Tief gesunken sind.

Zahlen der chinesischen Regierung (GACC) zeigen, dass die gesamten Erdgasimporte von Februar bis März um 16,3 Prozent eingebrochen sind – oder im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Da die Pipelines zu 100 Prozent ausgelastet sind, ist dieser Rückgang aufgrund der globalen Blockade der USA so gut wie sicher und der bislang deutlichste Indikator dafür, dass Washingtons Kriege und Blockaden Chinas Versorgung einschränken.

Quelle: Chinesische Regierung (GACC) Erstellt mit Datawrapper

Russland und der Iran verfügen über die weltweit größten nachgewiesenen Erdgasreserven, doch ihre Möglichkeiten, Chinas Defizit auszugleichen, sind physisch begrenzt.

Der Iran verbraucht 94 Prozent des von ihm produzierten Gases, und sein verbleibendes Exportpotenzial wurde durch die jüngsten Angriffe bereits beeinträchtigt.

Zudem betreibt Russland seine wichtigsten Gas- und Ölpipelines nach China (Power of Siberia bzw. ESPO) bereits mit voller Kapazität. Die Fertigstellung von Power of Siberia 2 ist noch Jahre entfernt, und Russland fehlt die Tankerflotte – ob arktisgeeignet oder nicht –, um China dabei zu helfen, diese Verluste auf dem Seeweg auszugleichen.

Selbst wenn diese Schiffe verfügbar wären, hat die Intensität der von den USA unterstützten Angriffe die Versicherungsprämien für russische Tanker in die Höhe schnellen lassen, was den gesamten Zweck des Kaufs von Öl zu einem Preisnachlass fast zunichte macht.

Vielschichtige Sabotage, vielschichtige Gewinne

Vorerst bedeutet dies, dass alle drei strategischen Lieferanten von chinesischem Öl aktiv von den Vereinigten Staaten gestört oder angegriffen werden.

Diese Angriffe sind noch kostspieliger, wenn man Folgendes berücksichtigt:

Für Schweröl konzipierte „Teekannen“

Chinas „Teekannen“-Raffinerien sind speziell darauf ausgelegt, das aus Venezuela gelieferte saure Rohöl zu verarbeiten, den schweren, zähflüssigen Schlamm aufzubrechen und ihn in Diesel umzuwandeln, der Chinas Hightech-Industrien antreibt.

Zwar unterscheiden sich russisches und iranisches Öl chemisch – und sind leichter zu raffinieren –, doch erhielt China sie zu einem derart günstigen Preis, dass es sich lohnte, sie in den Teekannen zu verarbeiten.

Günstiges Öl

Es sind nicht nur die physikalischen und technischen Fähigkeiten der Teekannen, die sie zur perfekten Wahl für diese Ölsorten machten: Es ist der Preis. Diese Sorten wurden China zu einem Preisnachlass geliefert oder, im Falle Venezuelas, als eine Form der Schuldenrückzahlung. Es ist praktisch unmöglich, identische Mischungen zu demselben wettbewerbsfähigen Preis zu erhalten.

Erstens entzieht Washington den Teekannen-Raffinerien den schweren „Schlamm“, für dessen Verarbeitung sie speziell ausgelegt wurden.

Zweitens machen sie es durch den Wegfall der billigen russischen und iranischen Alternativen finanziell unmöglich, die Raffinerien überhaupt in Betrieb zu nehmen. Dies löst einen Kaskadeneffekt der Sabotage an Chinas Wirtschaft aus, dessen sich die Vereinigten Staaten zweifellos sehr wohl bewusst sind.

Zwar kann sich China langfristig erholen und sein Energieverbrauch ist diversifiziert, doch Solarenergie und Kohle allein können die industrielle Basis des Landes nicht bis zu ihrem absoluten Potenzial versorgen. Selbst mit massiven Reserven sind diese auf lange Sicht nicht mit den Auswirkungen zu vergleichen, die ein Piratenstaat verursacht, der innerhalb von 90 Tagen die drei wichtigsten Energiepartner Chinas angreift.

Die meisten Regierungen würden Washingtons Verhalten als Kriegshandlung betrachten oder das Problem bestenfalls als Bedrohung der nationalen Sicherheit behandeln – und sie hätten Recht.

Umgeleitet in den Golf von Mexiko

Um das Ganze noch schlimmer zu machen, haben die USA das beschlagnahmte venezolanische Rohöl in ihre eigenen Raffinerien am Golf von Mexiko umgeleitet. Dies sichert Washington eine ganze Reihe von Vorteilen:

Diese Raffinerien sind für die Verarbeitung von Schweröl ausgelegt – genau wie Chinas Teekannen. Durch die Zufuhr von venezolanischem Öl arbeiten sie mit maximaler Effizienz, was Washingtons Anteil am globalen Dieselmarkt sowie seine Gewinnmargen erhöht.

Durch die Verwendung des gestohlenen Schweröls im Inland können die USA ihr eigenes leichtes Schieferöl – zu Rekordpreisen wie in Kriegszeiten – nach Europa und Asien exportieren.

Kuba

Neben der Abschottung Chinas von Venezuela nutzen die USA ihre Kontrolle über die größten Ölfelder der Welt, um Kuba einzukreisen und dem Land einen Regimewechsel anzudrohen.

Die Hälfte des kubanischen Stromnetzes war von diesem Öl abhängig. Unmittelbar nach der Entführung Maduros schnitt Washington Havanna ab, stürzte das Land in Dunkelheit und verschärfte die seit 60 Jahren andauernde Blockade gegen die Karibiknation. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass es bei der Eroberung des venezolanischen Öls nicht nur um Unternehmensgier ging, sondern um strategische, geopolitische Ziele.

Zwar „erlaubten“ die USA einem einzigen russischen Tanker, Havanna zu erreichen, und gewährten zudem eine 30-tägige Gnadenfrist für iranisches und russisches Öl, doch sollten diese Maßnahmen nicht als Zeichen einer Deeskalation missverstanden werden. Es handelt sich lediglich um Druckventile, die die globalen Märkte stabilisieren sollen, während Washington die feindliche Übernahme vollendet.

Der Wandel zur Seemacht

Die Vereinigten Staaten durchlaufen derzeit einen radikalen Wandel hin zu einer Seemacht, was sich nicht nur in ihrer Militärstrategie, sondern auch in einer vollständigen Umstrukturierung des globalen Energiemarktes zeigt.

Dies als globale Blockade zu bezeichnen, ist keine Redewendung. Geografisch umfasst sie die Hälfte des Planeten – von Grönland über Venezuela bis zum Iran – und verfolgt dabei ein einziges Ziel: die Unterbindung des Treibstofftransports.

Diese Blockade ist so homogen, dass es sich oft buchstäblich um dieselben Schiffe und dieselbe Besatzung handelt, die von einem Einsatzgebiet zum nächsten springen. Diese Armada wird von der USS Gerald R. Ford angeführt, umfasst aber auch die USS Iwo Jima sowie die Zerstörer Churchill und Spruance. Sie agiert als eine einzige, mobile Streitmacht.

Wann immer nötig, wird ihr Kommando einfach abgenickt und zwischen USSOUTHCOM, USEUCOM und USCENTCOM hin- und hergeschoben. Die Ford beispielsweise war an der Eroberung Venezuelas sowie am Angriff auf den Iran beteiligt, unmittelbar nachdem sie einen Einsatz in der Arktis beendet hatte.

Netzwerk der Erpressung auf See

Nicht nur das US-Militär verfügt über eine weltweite Flotte. Während der Großteil des russischen oder norwegischen Gases über Pipelines transportiert wird, wird US-Flüssigerdgas per Schiff verschifft. Das macht es mobil – und teuer, weshalb Europa und Asien es nicht kaufen würden, wären sie nicht dazu gezwungen.

Da die Konkurrenz nun physisch ausgeschaltet ist, sind Europa und Asien gezwungen, auf dem Spotmarkt um überteuertes amerikanisches LNG zu bieten. Um zu veranschaulichen, wie hart umkämpft dieses Geschäft ist: Man kann beobachten, wie LNG-Tanker mitten auf der Reise anhalten und in Echtzeit ihren Kurs zum Höchstbietenden ändern. Wer bereit ist, am meisten zu zahlen, gewinnt.

Maritimer Aktionsplan (MAP)

Dieses Dokument wurde im Februar 2026 vom Weißen Haus veröffentlicht – zeitgleich mit allen anderen wichtigen Ereignissen dieses Blitzkriegs. Es handelt sich um einen strategischen Politikentwurf, der Amerikas Wandel zu einer Seemacht skizziert.

Er trägt den Titel „Maritime Action Plan“ (MAP) und ist faktisch die Fortsetzung eines Dokuments aus dem Jahr 2025 mit dem Titel „RESTORING AMERICA’S MARITIME DOMINANCE“ – für den Fall, dass es noch jemandem nicht klar geworden sein sollte.

Das MAP zwingt im Wesentlichen alle, die mit den Vereinigten Staaten Geschäfte tätigen, dazu, auf in den USA gebaute Schiffe umzusteigen. Dieses Ziel hat seinen Ursprung im „SHIPS for America Act von 2025 (S. 1541)“, der einen klaren rechtlichen Rahmen für die Wiederbelebung der US-Flotte schafft. („Die Flotte“ umfasst nicht nur Militärschiffe, sondern auch LNG- und Öltanker – was die strategische Bedeutung verdeutlicht, die die USA diesen Vermögenswerten beimessen).

Es schreibt vor, dass ein wachsender Anteil strategischer Fracht letztendlich auf in den USA gebauten Schiffen transportiert werden muss. Dies umfasst die gesamte Flotte der LNG-Handelsschiffe – eine absurde Anzahl von Schiffen, wenn man bedenkt, dass die USA bereits der weltweit größte Exporteur sind und damit ihre Kontrolle über den Markt weiter festigen.

Dies gilt auch für jegliche Fracht, die ins Land gelangt, einschließlich Öl. Rund 40 Prozent des in den USA raffinierten Öls stammen aus dem Ausland – also nutzt die USA einmal mehr ihre Position als weltweit führender Raffineriebetreiber, um den Planeten auszupressen und einen zusätzlichen Geldsegen zu generieren.

Wer nicht in eine US-Marinewerft investiert, wird zur Zahlung einer Steuer gezwungen. So oder so müssen sie etwas an Uncle Sam abführen.

Dieser Wandel zur Seemacht ist so intensiv, dass Trump erst diese Woche seinen Marineminister John Phelan kurzerhand entlassen hat. Sein Vergehen? Er baute die Flotte nicht schnell genug auf.

Die Vereinigten Staaten sind offensichtlich von ihrer geostrategischen Position überzeugt und setzen auf die totale globale Energiedominanz – und nutzen dies, um ihre Einnahmequellen in den kommenden Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, zu verdoppeln und zu verdreifachen (denken Sie wieder an „vielschichtige Gewinne“).

Die Transformation ist ebenso wirtschaftlicher wie militärischer Natur. Und in typischer Wall-Street-Manier werden die USA diesen Übergang zur Seemacht vollziehen, indem sie jemand anderen die Rechnung bezahlen lassen.

Schutzgelderpressung

Schließlich kündigte Trump etwas an, das im Wesentlichen einem Bodyguard-Service gleichkommt: Er bot an, Schiffe zu einem „sehr vernünftigen Preis“ durch die US-Marine zu schützen. Dies fügt dem Monopol die letzte Ebene in Form von Schutzgelderpressung hinzu.

Es ist nicht nötig, wirklich auf die Ironie darin hinzuweisen: Denn die einzige tatsächliche Bedrohung für die Freiheit der Schifffahrt auf hoher See ist genau die Macht, die anbietet, sie zu „schützen“.

Sehr oft beschlagnahmen die USA nicht einmal die Ladung dieser Schiffe, sondern versenken sie einfach. Wenn sie sie jedoch entern, nutzen oder verkaufen sie die Ladung buchstäblich als Beute – wie Piraten – und rechtfertigen den Verkauf innerhalb des US-Rechtssystems unter Berufung auf die Sanktionen ihres eigenen Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Doch keines dieser Schiffe hat jemals die USA oder deren Gewässer befahren. Darüber hinaus sind US-Sanktionen außerhalb der USA wertlos und nach internationalem Recht sogar illegal, wie mir Alena Douhan, die UN-Sonderberichterstatterin für die negativen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen, bereits 2021 erklärte.

Zusammengenommen sichern all diese Dinge Washington vielfältige Einnahmequellen und die vollständige Kontrolle über die Energieversorgung und die Produktionskette an jedem Punkt. Durch den Einsatz von Piraterie, erfundenen Sanktionen und ihrer marktbeherrschenden Stellung erpresst die USA den Planeten, damit er für genau jene Flotte bezahlt, die ihn angreift – ein Übergang von der „regelbasierten internationalen Ordnung“ des Imperiums hin zu einem gesetzlosen Piratenstaat.

[Trump sagte am 2. Mai bei einer Kundgebung in Florida: „Wir haben das Schiff übernommen, wir haben die Ladung übernommen, wir haben das Öl übernommen. Es ist ein sehr profitables Geschäft. Wer hätte gedacht, dass wir so etwas tun würden? Wir sind wie Piraten. Wir sind so etwas wie Piraten. Aber wir spielen keine Spielchen.“

Ein strategischer Wandel

Der Petrodollar ist Geschichte. Er wurde still und leise durch einen weitaus gefährlicheren Nachfolger ersetzt: den Petrogas-Dollar – genau in dem Moment, als alle dachten, die USA befänden sich im Niedergang.

Alles, was wir heute erleben, ist das Ergebnis jahrzehntelanger Planung zwischen Washington und der Wall Street.

Trump hat die einzelnen Teile auf den Tisch gelegt, aber bisher war niemand in der Lage, das Puzzle zusammenzusetzen.

Die „Donroe-Doktrin“ wird weitgehend missverstanden. Viele glauben, es handele sich lediglich um eine Neuauflage der Monroe-Doktrin oder einfach um die Kontrolle der westlichen Hemisphäre. Doch das ist nicht der Fall. Es geht darum, die westliche Hemisphäre in etwas anderes zu verwandeln. Das Ziel ist es, den Markt nach Amerika zu holen und den weltweiten Energiekorridor in die westliche Hemisphäre zu verlagern.

Diese Pläne stammen nicht ausschließlich von Trump, noch wurden sie über Nacht zusammengeschustert. Sie sind das Ergebnis der Bush-Regierung und von Neokonservativen wie Dick Cheney.

Im Jahr 2001 hielt Cheney, während er als Vizepräsident amtierte, 40 geheime Treffen mit Energiegiganten ab, um Amerikas Strategie für das 21. Jahrhundert zu entwerfen. Das Weiße Haus kämpfte bis zum Obersten Gerichtshof, um zu versuchen, diese Treffen geheim zu halten.

Wenn Sie sich so etwas wie ein zwielichtiges Treffen von Führungskräften vorstellen, liegen Sie gar nicht so falsch: Die Chefs buchstäblich aller großen Ölkonzerne saßen mit Cheney und seinen Beratern in einem Raum.

Der aus diesen geheimen Treffen hervorgegangene Entwurf war ein strategisches Dokument namens „National Energy Policy“ (NEP). Schon vor 25 Jahren wusste das Weiße Haus, dass die Sicherung der venezolanischen Ölreserven der Schlüssel zur „Diversifizierung“ der US-Ölversorgung war:

„Die fortschreitende Erschließung sogenannter ‚Schweröl‘-Vorkommen in der westlichen Hemisphäre ist ein wichtiger Faktor, der eine erhebliche Verbesserung der weltweiten Ölreserven und der Diversifizierung der Ölförderung verspricht.“ — Nationale Energiepolitik, 2001

Der Ausbau der Produktion in der westlichen Hemisphäre und in den USA selbst ist ein zentraler Pfeiler der NEP. In dem Dokument werden Ölimporte aus Ländern, die den USA missfallen, praktisch fast als Bedrohung der nationalen Sicherheit behandelt:

„… immer stärker von ausländischen Lieferanten abhängig. Wenn wir unseren derzeitigen Kurs beibehalten, wird Amerika in 20 Jahren fast zwei von drei Barrel Öl importieren – eine Situation, die eine zunehmende Abhängigkeit von ausländischen Mächten mit sich bringt, denen Amerikas Interessen nicht immer am Herzen liegen.“ – Nationale Energiepolitik, 2001

Eine „Bedrohung“, die die USA entweder dadurch beseitigen, dass sie das Öl stehlen oder es in die Luft jagen, damit andere es nicht nutzen können.

Dieser Plan war nicht das Werk zufälliger Politiker. Dies war durch und durch eine Regierung der großen Ölkonzerne: Cheney kam gerade von Halliburton; das Vermögen der Familie Bush wurde in der texanischen Ölindustrie aufgebaut, und Condoleezza Rice hatte ein Jahrzehnt lang im Vorstand von Chevron gesessen – ja, genau jenem Chevron, der gerade in 90 Tagen den Reichtum Venezuelas, Syriens und Palästinas verschlungen hat. (Chevron benannte sogar einen Öltanker nach ihr, die SS Condoleezza Rice).

Im Jahr 2003 marschierten Cheney und Bush wegen des Öls in den Irak ein. Die USA versuchten, diesen Diebstahl hinter der Maske der „Demokratie“ zu verbergen. Damals brauchte Washington das Öl buchstäblich – doch heute sind die USA ein dominierender Produzent, und Trump bemächtigt sich nicht der Ressourcen Venezuelas, um eine Verknappung zu überstehen.

Dennoch ist das übergeordnete Ziel dasselbe: die Konsolidierung einer strategischen zweiten Reserve. Durch die Abkehr vom Theater des „Nation-Building“ hat sich das US-Militär zu einer reinen Piratenstreitmacht gewandelt, um sicherzustellen, dass die westliche Hemisphäre zum einzigen Energiekorridor der Welt wird.

Die westliche Hemisphäre: Der neue Nahe Osten

Indem die westliche Hemisphäre zur Hauptstadt von Öl und Gas gemacht wird, werden viele der Probleme gelöst, die der Petrodollar hatte.

In der Vergangenheit war der Petrodollar zu sehr von politischen Ereignissen im Nahen Osten abhängig. Doch mit dieser Strategie kontrollieren die USA den gesamten Prozess, ohne sich auf Stellvertreter im Nahen Osten verlassen zu müssen, seien es Israel, die Golfstaaten oder tatsächliche US-Militärstützpunkte.

Ob Ölkrisen, die Sperrung der Straße von Hormus oder der Konflikt in Palästina – all dies kann die Stabilität des Dollars nicht mehr erschüttern, da der gesamte Prozess – von der Förderung bis zur Raffination – nun vor Ort in der westlichen Hemisphäre von US-Firmen durchgeführt wird.

1944 wurde in Bretton Woods die heutige globale kapitalistische Finanzordnung etabliert. Der Dollar war bis in die 1970er Jahre an Gold gebunden, wurde dann davon abgekoppelt und inoffiziell an das Öl aus dem Golf gebunden.

Heute erleben wir eine weitere Revolution des Dollars in gleichem Ausmaß, jedoch an etwas weitaus Stärkeres gebunden: die US-amerikanische Gas- und Ölproduktion – sowie die Reserven, die die USA durch Krieg und Piraterie an sich reißen, wodurch der Petrogas-Dollar entsteht.

LNG-Dollar

Der LNG-Dollar oder Petrogas-Dollar ist nicht nur stärker, weil er sicher im Golf von Mexiko versteckt ist. Wie der Name schon sagt, ist es die Hinzufügung von LNG/Erdgas, die ihn vielfältiger und stabiler macht.

Durch LNG haben die USA das Überleben Europas vom Dollar abhängig gemacht, und der nach 2022 geschaffene geschlossene Markt ist genau das, was Washington zum weltweit führenden Exporteur gemacht hat.

Und nun, nach ihrem Krieg gegen den Iran – ob man dies nun als beabsichtigt oder nur als praktischen Nebeneffekt betrachtet – ist es eine Tatsache, dass die USA einen noch größeren Anteil am globalen LNG-Markt einnehmen werden.

Die USA haben bereits eine derart dominante Position im Erdgasmarkt inne, dass die Verbraucherpreise in Amerika kaum schwanken, wenn sie Kriege beginnen – doch dasselbe Gas in Europa und Asien schießt in die Höhe und kostet die Verbraucher ein Vermögen.

Wie die Grafik zeigt, gibt es keine „globale“ Energiekrise. Die Krise beschränkt sich auf Amerikas Konkurrenten.

Selbst wenn die Ölpreise steigen, bleiben die USA von den schlimmsten Auswirkungen verschont. Als führende Produzenten und Raffineriebetreiber können die US-Energieriesen eigentlich nicht verlieren. Sie erhöhen einfach die Ölpreise und stecken die höheren Gewinne ein. Entscheidend ist, dass diese Gewinne in US-Dollar erzielt werden und im US-Wirtschaftskreislauf verbleiben.

Derzeit erzielen diese Giganten die höchsten Gewinne aller Zeiten – und ihre Aktienbewertungen befinden sich auf Rekordhöhen. Der aktuelle Krieg im Iran ist faktisch ihre bisher profitabelste Phase.

Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg verkaufen die Vereinigten Staaten fast mehr Rohöl, als sie importieren. Und wie zu erwarten, sind ihre Hauptabnehmer (sprich: Opfer) Europa und Asien.

Ein weiterer beispielloser Rekord wurde im März aufgestellt, als die SWIFT-Transaktionen in US-Dollar einen Rekordwert von 51,1 Prozent erreichten, gegenüber 49,25 Prozent im Februar. Dies bestätigt, dass die Welt physisch dazu gezwungen wird, wieder auf den Dollar zurückzugreifen, um für die einzige Energie zu bezahlen, die noch auf dem Markt verfügbar ist.

Traditionelle Öl- und Marktanalysten begreifen den strategischen Wert dessen, was gerade geschieht, nicht. Sie glauben, die Welt beginne und ende mit den Zwischenwahlen und verärgerten Amerikanern, die an den Tankstellen das Doppelte bezahlen.

So denken die Führungskräfte der Wall Street nicht. Die einzige „Lektion“, die sie nach dem Irakkrieg und 2008 gelernt haben, war, dass sie so ziemlich mit allem davonkommen können, was ihnen gefällt, und dass niemand sie aufhalten wird. Sie sind übermütige Raubtiere.

Alles in allem sorgt die US-Strategie dafür, dass jeder

gezwungen ist, amerikanische Produkte zu kaufen, weil Uncle Sam die anderen Anbieter lahmgelegt hat

ist, amerikanische Produkte zu kaufen, weil Uncle Sam die anderen Anbieter lahmgelegt hat gezwungen ist, in US-Dollar zu zahlen, was die eigenen Währungen schwächt

ist, in US-Dollar zu zahlen, was die eigenen Währungen schwächt gezwungen ist, Kriegspreise zu zahlen, was das Ganze noch schlimmer macht

Was zum tödlichsten Punkt führt:

Deindustrialisierung

Indem die USA Öl und Gas in Europa und Asien verteuern, zwingen sie Unternehmen dazu, sich zwischen der Schließung ihres Betriebs oder einem Umzug nach Amerika zu entscheiden.

Dieser Prozess wurde mit der Ukraine in Gang gesetzt, wodurch viele europäische Industrien – vom deutschen Stahl bis zum französischen Glas – lahmgelegt wurden, und er wird sich nur noch verstärken, wenn die USA die feindliche Übernahme vollenden. Tatsächlich verschlingt diese Strategie Freund und Feind gleichermaßen, und Wall Street hat damit kein Problem.

Dieser industrielle Exodus führt zudem zu einer massiven Kapitalflucht. Während Fabriken und Vermögenswerte physisch von Europa und Asien in die USA verlagert werden, zieht jedes Unternehmen sein Kapital – Bargeld, Aktien, Kredite – aus seinem Heimatland ab und pumpt es in die amerikanische Wirtschaft.

Dadurch verlagert sich der Schwerpunkt der Weltwirtschaft in Richtung Amerika, was den Petrogas-Dollar weiter stärkt.

Laut Daten des US-Finanzministeriums (TIC) wuchs das physische Volumen der in das Land fließenden Dollar nicht nur – es stieg parallel zur Ausweitung der Energiekämpfe sprunghaft an.

Zwischen Januar und Februar 2026 kehrte sich der Nettokapitalfluss in die USA vollständig um. Im Januar verließ Kapital die USA mit einem Defizit von 25 Milliarden Dollar.

Doch einen Monat später, im Februar, begann Geld in die USA zu fließen – nicht aus ihnen heraus – mit einem Überschuss von 184,5 Milliarden Dollar – und das auf dem Höhepunkt des Chaos, das die USA in Russland und im Nahen Osten verursacht haben.

Das ist eine Schwankung von 209,5 Milliarden Dollar in einem einzigen Monat – einfach beispiellos.

Noch aufschlussreicher ist die Tatsache, dass der Großteil dieses Kapitals von privaten ausländischen Investoren stammt, nicht von ausländischen Regierungen oder Zentralbanken.

Allein im Februar erreichten die privaten Nettozuflüsse 166,5 Milliarden Dollar. Das bedeutet, dass die Menschen sich proaktiv dafür entscheiden, ihr Geld in den USA zu parken, weil der Piratenstaat überall so viel Chaos verursacht, dass er de facto als die einzige sichere Anlage erscheint.

Dieses Rekordvolumen an privatem Kapital teilt sich in zwei Ströme auf:

Die Hälfte wird verwendet, um amerikanisches Öl und Gas zu Kriegspreisen zu kaufen. Laut dem US-amerikanischen Bureau of Economic Analysis (BEA) stiegen die gesamten US-Exporte im Februar 2026 um 4,2 Prozent auf ein Rekordhoch von 314,8 Milliarden Dollar. Dieser Anstieg wurde fast ausschließlich durch Industriegüter und -materialien getrieben, wobei allein die Erdgasexporte in einem einzigen Monat um 1,3 Milliarden US-Dollar zunahmen, da die Partner sich bemühten, die ausgefallenen Lieferungen aus dem Nahen Osten und Russland zu ersetzen.

Die andere Hälfte fließt in Staatsanleihen, was zeigt, wie viel Vertrauen die Menschen offenbar in den Dollar haben – selbst wenn die USA die weltweite Energieversorgung einschränken. Dies zeigt erneut, wie abgeschottet Washington von dem Chaos ist, das es über alle anderen hereinbricht.

Unternehmen packen nicht jeden Tag ihre Koffer und ziehen weiter – sobald sie also in den USA sind, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie für lange Zeit wieder umziehen. Dieses Kapital verbleibt dann im US-Wirtschaftskreislauf, und diese Unternehmen werden ihre Geschäfte ausschließlich in Dollar abwickeln – was den Greenback erneut stärkt.

Tatsächlich verlagern die USA nicht nur den Energiekorridor des Planeten in die westliche Hemisphäre, sondern auch ihre industrielle Basis. Das eine führt natürlich zum anderen; es wirkt wie ein Dominoeffekt, der den Petrogas-Dollar stärkt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Strategie ziemlich machiavellistisch ist und in einer Kaskade abläuft.

Zunächst beseitigen die Vereinigten Staaten ihre Abhängigkeit von anderen, indem sie so viel Öl und Gas produzieren, dass sie den Sturm überstehen können. Mit anderen Worten: Sie können Kriege auf der anderen Seite des Planeten anzetteln, ohne die Auswirkungen zu spüren. Als Nächstes zerstören sie direkt oder indirekt die Infrastruktur aller anderen (z. B. Nord Stream, Ras Laffan), sodass diese gezwungen sind, US-Energie zu kaufen. Wenn jemand versucht, sein eigenes Öl und Gas zu verkaufen, um Washingtons Sanktionen zu umgehen, wird die Ladung während des Transports gestohlen. Dies treibt die weltweiten Preise in die Höhe und verschafft den USA ein totales Monopol auf dem Markt. Indem Energie überall sonst unerschwinglich gemacht wird, wird die industrielle Basis der USA automatisch zur wettbewerbsfähigsten, was die stärksten ausländischen Unternehmen dazu zwingt, nach Amerika abzuwandern, während der Rest ausstirbt. All diese Mechanismen stärken die US-Währung und zwingen den Planeten, Geschäfte nach Washingtons Art zu machen und dafür tief in die Tasche zu greifen.

Früher stürzten die USA Regierungen, um an deren Öl zu kommen; heute nutzen sie ihr eigenes Öl, um Regierungen zu stürzen.

Im Ukraine-Krieg mussten die USA die Kontrolle über Russlands Öl und Gas nicht an der Quelle übernehmen. Durch Sanktionen, Sabotage und Piraterie gelang es ihnen, Russland vom [westlichen] Markt auszuschließen und Industriegiganten zu zwingen, nach Amerika zu ziehen. Wenn das der Probelauf war, hat der Plan funktioniert, und die USA bauen nun darauf auf und skalieren das Modell weltweit.

Ein typisches Beispiel ist das merkwürdige Schicksal Katars. ExxonMobil und QatarEnergy – die Partner in der Ras-Laffan-Raffinerie sind, die im März lahmgelegt wurde – wussten ganz genau, wann sie ihre Chips aus dem Nahen Osten abziehen und in die USA verlagern mussten.

Am 22. April feierten sie ihre erste LNG-Lieferung aus Golden Pass, Texas, wo Katar einen Mehrheitsanteil von 70 Prozent hält. Man kann mit Sicherheit sagen, dass das Unternehmen bei diesen Kriegspreisen alles, was es am Golf verloren hat, um ein Vielfaches zurückgewinnen wird – und das alles, während es sicher innerhalb des US-Wirtschaftskreislaufs operiert.

BRICS & Entdollarisierung

Was bedeutet der „Petrogas-Dollar“ für den Globalen Süden?

Nach den Anschlägen auf die Nord Stream-Pipeline im Jahr 2022 und den Sanktionen gegen Russland begann sich die Multipolarität aus der Not heraus zu entwickeln. Russland wandte sich nach Osten und verkaufte sein Öl und Gas in Rubel; und wir sahen, wie Volkswirtschaften, Zahlungssysteme (Mir, Shitab) und Bankensysteme (CIPS, SPFS, SEPAM) zwischen Moskau, Teheran, Caracas und Peking miteinander vernetzt wurden.

In diesem Sinne erhebt der Iran nun eine Gebühr für die sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus, deren Preis in Dollar-Alternativen wie dem Yuan festgelegt ist.

Geopolitisch gesehen sind das alles die richtigen Schritte. Doch damit die Entdollarisierung funktioniert, muss Handel physisch möglich sein. Man kann nicht zulassen, dass ein Piratenstaat Fracht auf dem Transportweg angreift oder die eigenen natürlichen Ressourcen in die Luft sprengt.

Die Strategie der USA hat sich von einseitigen Sanktionen hin zu physischer Belagerungskriegsführung verschoben. Washington schließt Länder nicht mehr nur von westlichen Märkten aus; es hindert sie physisch daran, miteinander Handel zu treiben.

Diese Belagerung beschränkt sich nicht auf Piraterie auf See; sie ist auch eine Blockade rivalisierender Handelskorridore. Durch den Sturz der Regierung in Damaskus und die Zerstörung der syrischen Häfen in Latakia und Tartus schlugen die USA mehrere Fliegen mit einer Klappe:

Sie sicherten das levantinische Gasbecken für Chevron.

Sie schalteten den einzigen pro-palästinensischen arabischen Staat aus und

schotteten die Neue Seidenstraße physisch vom Mittelmeer ab – was sowohl China als auch den Globalen Süden schadet.

In den letzten Wochen gelang es dem irakischen Widerstand, die NATO-Besatzung nach mehr als zwei Jahrzehnten zu vertreiben. Dies ist für die Neue Seidenstraße von entscheidender Bedeutung, da die irakische Eisenbahn Asien direkt mit dem Mittelmeer verbinden sollte. Doch obwohl der Irak Fortschritte gemacht hat, ist die Herausforderung noch lange nicht vorbei.

Die Ausschaltung von Luftwaffenstützpunkten ist entscheidend, wird aber nicht ausreichen. Der Widerstand muss erkennen, dass Washington sich von seinem Modell der landgestützten Besatzung wegbewegt und hin zu einem Modell der globalen Piraterie und maritimen Blockade.

Da sich die USA zunehmend auf Überfälle, Blockaden und ferngesteuertes Chaos verlassen, verlieren die Luftwaffenstützpunkte an Bedeutung. Wenn sich der Kampf auf das Wasser verlagert, muss sich auch die Strategie des Widerstands entsprechend ändern.

Was der Iran tun muss, um zu gewinnen

Rein aus spieltheoretischer Sicht haben der Iran, Russland und China noch eine Handvoll strategischer Züge auf dem Brett:

Entwicklung alternativer Kraftstoffquellen, die physisch nicht gekapert oder sabotiert werden können.

Versuch, die US-Marine in ihren jeweiligen Einsatzgebieten zu neutralisieren (obwohl, wie wir gesehen haben, die Blockade mittlerweile global ist).

Dem Piratenstaat mit seinen eigenen Waffen schlagen – nämlich seinen Raffinerien und Tankern.

Nach der nüchternen Mathematik der Spieltheorie ist die letzte Option der effektivste Zug – aber auch derjenige, der am ehesten den Dritten Weltkrieg auslösen würde.

Wir halten es für selbstverständlich, dass feindliche Aktionen gegen das US-Festland automatisch eine rote Linie darstellen. Dies trifft den Kern einer tiefgreifenden strategischen Asymmetrie: Wie kommt es, dass Washington Raffinerien in Brand stecken und Staatsoberhäupter ins Visier nehmen kann, ohne die gleiche Angst vor Vergeltung zu haben?

Aus welchem Grund auch immer haben es Russland, China und der Iran versäumt, eine glaubwürdige Abschreckung gegen westliche Aggression zu etablieren – und aufrechtzuerhalten.

Es geht an dieser Stelle nicht um Öl oder Währung, sondern um Souveränität. Die Atomwaffenarsenale Chinas und Russlands werden durch Untätigkeit fast unbrauchbar gemacht, was an sich schon ein außergewöhnliches Paradoxon ist.

Seit Beginn dieses Krieges hat die Achse des Widerstands weit über ihre Verhältnisse gekämpft. Doch während sie Vermögenswerte im Wert von Milliarden zerstört hat, bewegt sich die US-Marine bereits auf ein Modell der absoluten Seeblockade zu.

Eine Radarstation oder eine Landebahn zu zerstören ist ein taktischer Sieg, aber es trägt nichts dazu bei, eine Seeblockade vor der Straße von Hormus zu stoppen.

Washington will nicht einmal mehr, dass die aktuellen Handelsrouten existieren, geschweige denn funktionieren. Es untergräbt sie, um den Energiekorridor des Planeten in die westliche Hemisphäre zu verlagern – und damit die Seehandelsrouten und die Energiepolitik des kommenden Jahrhunderts festzulegen.

Das Eis ist noch nicht einmal geschmolzen, und die USA blockieren bereits die transpolare Arktisroute.

Für den Piratenstaat, der versprochen hat, „den ganzen Tag lang Tod und Zerstörung vom Himmel regnen zu lassen“, sind keine Kosten zu hoch, um diese Ziele zu verfolgen – und genau deshalb sollte der Iran Amerikas Gewaltpotenzial nicht unterschätzen.

Deshalb sind militärische Niederlage und wirtschaftliche Niederlage nicht dasselbe. Solange der Iran und der Globale Süden den Kampf gegen die USA auf ihrem eigenen Boden fortsetzen, werden sie den Piratenstaat niemals besiegen.

Die gesamte Militärdoktrin der USA basiert auf dem Grundsatz, niemals Kriege im eigenen Land zu führen, um die amerikanische Bevölkerung und die industrielle Basis zu schützen. Es ist dieselbe Logik, die hinter der Verlagerung des Energiekorridors steht.

Die USA verlagern die Öl- und Gas-Hauptstadt des Planeten in die westliche Hemisphäre aus genau demselben Grund, aus dem sie Kriege im Nahen Osten führen: um den Motor des Imperiums zwischen zwei Ozeanen geschützt zu halten.

Die Demütigung der USA Tausende von Kilometern entfernt von ihrer industriellen Basis hat es schon einmal gegeben – in Vietnam, Afghanistan und jetzt im Iran –, doch das Imperium lebt weiter, um an einem anderen Tag erneut zu plündern. Solange sich die Wall Street unantastbar fühlt, wird der US-Imperialismus fortbestehen.

Zu sehen in dem Dokumentarfilm

„Die Entstehung des Petrogas-Dollars und der Piratenstaat“ des Journalisten Richard Medhurst.

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