Trumps Söhne stehen hinter einem 1-Milliarden-Dollar-Investitionsnetzwerk, das auf vom Weißen Haus bevorzugte Branchen abzielt: Bericht

Von News Desk

Die Familie Trump hat ihre Investitionen in Branchen, die vom Weißen Haus gefördert werden, deutlich erhöht, darunter Drohnenbau, Kryptowährungen, künstliche Intelligenz, Kernenergie und das Baugewerbe

Eric Trump und Donald Trump Jr. haben kürzlich in American Ventures investiert, eine Tochtergesellschaft von Dominari Holdings, die ein 1,04 Milliarden Dollar schweres Netzwerk aufgebaut hat, das auf US-Unternehmen in von dem Weißen Haus geförderten Branchen wie Kryptowährungen, KI und Drohnen abzielt, wie die Financial Times am 8. Mai berichtete.

Laut behördlichen Unterlagen halten die Trump-Brüder zusammen etwa 12 Prozent an Dominari, wobei Dominari wiederum 90 Prozent an American Ventures hält.

US drone company backed by Trump sons seeks to profit off US-Israeli war on Iran

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A US drone company backed by Eric Trump and Donald Trump Jr is marketing equipment to Gulf countries reliant on US military support amid the US-Israeli war on Iran. Co-founder Brett Velicovich… pic.twitter.com/HX1prC4c1f — The Cradle (@TheCradleMedia) April 3, 2026

Übersetzung von „X“: Von Trumps Söhnen unterstütztes US-Drohnenunternehmen will vom Krieg der USA und Israels gegen den Iran profitieren —— Ein von Eric Trump und Donald Trump Jr. unterstütztes US-Drohnenunternehmen vermarktet inmitten des Krieges der USA und Israels gegen den Iran Ausrüstung an Golfstaaten, die auf militärische Unterstützung der USA angewiesen sind. Mitbegründer Brett Velicovich erklärte gegenüber der Associated Press, das Unternehmen führe in der gesamten Region Vorführungen durch, um Drohnenabwehrsysteme zu präsentieren, die zur Abwehr iranischer Angriffe entwickelt wurden. „Unser Team führt derzeit zahlreiche Vorführungen unserer Abfangdrohnen im gesamten Nahen Osten durch“, sagte Velicovich in einem SMS-Austausch. „Wir verfügen über eine unglaubliche Technologie, die Leben retten kann.“ Laut der Associated Press lehnte er es ab, die Länder zu nennen oder weitere Details zu nennen. Der ehemalige Ethik-Anwalt des Weißen Hauses, Richard Painter, sagte, die Länder fühlten sich unter Druck gesetzt, bei den Söhnen des Präsidenten einzukaufen, um sich die Unterstützung der USA zu sichern, und bezeichnete dies als das erste Mal, dass eine First Family eines Präsidenten direkt von einem Krieg profitieren könnte, der ohne Zustimmung des Kongresses begonnen wurde.

Den Berichten zufolge haben die Finanz- und Investitionsvehikel Gelder von ultrareichen Familien und vermögenden Privatpersonen angezogen und diese anschließend in kleine börsennotierte Unternehmen und Privatfirmen geleitet, die in Branchen tätig sind, die vom Weißen Haus unter Trump gefördert werden.

Trump sons take stake in Kazakh miner that won $1.6bn US contract https://t.co/1LLCKPfgYw — Financial Times (@FT) April 30, 2026

Übersetzung von „X“: Söhne von Trump erwerben Beteiligung an kasachischem Bergbauunternehmen, das US-Vertrag über 1,6 Milliarden Dollar gewann

Sprecher beider Trump-Söhne erklärten, sie seien „passive Investoren ohne operative Rolle bei American Ventures“, während der Sprecher von Donald Trump Jr. jeglichen Zusammenhang zwischen dessen Investitionen und Geschäften mit der Politikgestaltung der US-Regierung dementierte.

American Ventures hat Unternehmen in verschiedenen Branchen finanziert, die vom Weißen Haus unter Trump gefördert werden, darunter Drohnenherstellung, Kryptowährungen, KI, Kernenergie und Bauwesen.

🚨 TRUMP SONS BACK $1B INVESTMENT PUSH



Eric Trump and Donald Trump Jr. have invested in vehicles tied to a $1B war chest assembled by Dominari Holdings, per FT.



The capital is targeting AI, drone, and other U.S. industries backed by the White House.



“American Ventures pivots… pic.twitter.com/VeSUClmWsH — Coin Bureau (@coinbureau) May 8, 2026

Übersetzung von „X“: TRUMP-SÖHNE UNTERSTÜTZEN 1-MILLIARDEN-INVESTITIONSOFFENSIVE Eric Trump und Donald Trump Jr. haben in Fahrzeuge investiert, die mit einem 1-Milliarden-Kriegsschatz verbunden sind, der von Dominari Holdings zusammengestellt wurde, gemäß FT. Das Kapital zielt auf KI, Drohnen und andere US-Industrien ab, die vom Weißen Haus unterstützt werden. „American Ventures lenkt um auf die Richtung, in die der Puck unterwegs ist.“

Das Unternehmen investierte zudem in ein 1,5-Milliarden-Dollar-Geschäft, an dem JFB Construction und XTend, ein Konzern für „KI-gesteuerte autonome Verteidigungsrobotik“, beteiligt waren. XTend gab später bekannt, einen Auftrag im Wert von 1,7 Millionen Dollar vom israelischen Verteidigungsministerium erhalten zu haben.

Mehrere mit Dominari verbundene Geschäfte haben zudem eine stärkere Verankerung im Militär- und Drohnensektor gefunden, darunter Unternehmen, die an Verträge mit dem Pentagon und der US-Luftwaffe gebunden sind.

Im März berichtete Bloomberg, dass American Ventures Anteile an Drohnenunternehmen im Gesamtwert von fast 750 Millionen Dollar besitze, was mit der Ankündigung des Pentagons zusammenfiel, in den folgenden zwei Jahren rund 1 Milliarde Dollar in Drohnentechnologie zu investieren.

Der Bericht enthüllte, dass alle drei mit Trump verbundenen Drohnenfirmen um Regierungsaufträge werben.

Im vergangenen Jahr gab XTend bekannt, einen „mehreren Millionen Dollar schweren“ Pentagon-Auftrag für Angriffsdrohnen erhalten zu haben. Tochtergesellschaften von Powerus verkaufen Produkte an die US-Regierung, und Unusual Machines erhielt einen Auftrag für Motoren von der 101. Luftlandedivision der US-Armee.

Ein Bericht von Responsible Statecraft hob die Drohneninvestitionen der Trump-Brüder als Teil eines umfassenderen Musters der Kriegsgewinnlertum hervor, bei dem Rüstungsunternehmen nach größerem politischen Einfluss und höheren Pentagon-Budgets streben.

Ben Freeman vom Quincy Institute sagte: „Jedes Jahr erhalten Pentagon-Auftragnehmer immer mehr Steuergelder und nutzen dann einen Teil dieses Geldes, um den Kongress davon zu überzeugen, ihnen im nächsten Jahr noch mehr Geld zu geben.“

Die Pipeline der Kriegsgewinnlertätigkeit reicht über Verteidigungsaufträge hinaus. Ein aktueller Bericht des Anti-Corruption Data Collective ergab, dass mehr als die Hälfte der „Long-Shot“-Wetten von Polymarket auf militärische Aktionen erfolgreich waren, was auf die Verbreitung von Insiderhandel in den USA und Israel hindeutet.

Donald Trump Jr. ist als leitender Berater für Polymarket tätig, und seine Firma hat Millionen in die Plattform investiert.