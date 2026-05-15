CIA-Whistleblower befürchtet Vergeltungsmaßnahmen, während Rand Paul für nächste Woche weitere Enthüllungen zur COVID-Vertuschung verspricht

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Der CIA-Whistleblower James E. Erdman III, der am Mittwoch aussagte, dass Dr. Anthony Fauci eine behördenübergreifende Vertuschung von Beweisen dafür geleitet habe, dass COVID-19 aus einem Labor entwichen sei, befürchtet Vergeltungsmaßnahmen seitens der Behörde, wie sein Anwalt heute gegenüber The Defender erklärte. Unterdessen erklärte Senator Rand Paul, der Erdman vorgeladen hatte, gegenüber Reportern, man könne nächste Woche mit weiteren Neuigkeiten zu dieser Vertuschungsaktion rechnen.

Ein CIA-Whistleblower, der auf Vorladung aussagte, dass Dr. Anthony Fauci eine behördenübergreifende Vertuschung von Beweisen dafür geleitet habe, dass COVID-19 aus einem Labor entwichen sei, befürchtet Vergeltungsmaßnahmen seitens der Behörde, wie sein Anwalt heute gegenüber The Defender erklärte.

James E. Erdman III, ein leitender Einsatzbeamter der CIA, sagte am Mittwoch aus, dass „Dr. Faucis Rolle bei der Vertuschung absichtlich war“ und dazu führte, dass die Biden-Regierung im August 2021 einen Bericht veröffentlichte, der hinsichtlich der Ursprünge des Virus keine eindeutigen Schlussfolgerungen zuließ – obwohl die Geheimdienste zu diesem Zeitpunkt bereits über Beweise für einen Laborunfall verfügten.

Erdmans Anwältin, Carol Thompson, erklärte gegenüber The Defender, dass Erdman „besorgt ist, dass die CIA bürokratische Verfahren und angebliche Geheimhaltungsvorschriften nutzen wird, um seine Aussage zu untergraben und die Wahrheit zu verschleiern“.

Thompsons Äußerungen spiegeln jene wider, die sie nach der Anhörung am Mittwoch gegenüber Reportern gemacht hatte, in Anwesenheit von Senator Rand Paul (R-Ky.), der die Anhörung im Rahmen seiner laufenden Untersuchung zu den Ursprüngen von COVID-19 einberufen hatte.

Paul erklärte Reportern, sein Team setze die Prüfung der Beweise fort – und dass „nächste Woche“ weitere Enthüllungen zu Interessenkonflikten folgen würden.

Er ging auch auf die Frist vom 11. Mai ein, Fauci wegen Meineids anzuklagen, da er den Kongress angeblich belogen habe, und sagte, dass Fauci möglicherweise noch mit einer Anklage rechnen müsse.

Im Mai 2021 erklärte Fauci vor dem Kongress, die National Institutes of Health und die von ihm geleitete Behörde, das National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID), hätten niemals Forschung zur Funktionsverstärkung finanziert. Die fünfjährige Verjährungsfrist für eine Anklage gegen Fauci wegen seiner Aussage vom Mai 2021 lief am Montag ab.

Allerdings gab Fauci im Juli 2021 eine ähnliche Aussage ab – die Frist für eine Anklage wegen Lügen, die er während dieser Aussage gemacht hat, läuft im Juli 2026 ab.

„Es gibt viele Fragen, und ich habe mehrere Strafanzeigen … gegen Anthony Fauci eingereicht, und ich hoffe, dass diese weiterverfolgt werden“, sagte Paul.

„Akteure des Deep State“ vertuschen weiterhin die COVID-19-Ursprünge

Thompson, Paul und andere erklärten nach der Anhörung am Mittwoch, Erdmans Aussage zeige nicht nur, dass Regierungs- und Geheimdienste an einer Vertuschung beteiligt waren, sondern auch, dass sie bis heute Beweismaterial zurückhalten.

Senator Josh Hawley (R-Mo.), der einen vom Kongress einstimmig verabschiedeten Gesetzentwurf aus dem Jahr 2023 eingebracht hatte, der die US-Regierung zur Veröffentlichung von Beweisen über die Ursprünge von COVID-19 verpflichtet, erklärte Reportern nach der Anhörung, dass „Akteure des Deep State“ die Vertuschung fortsetzen.

„Wir haben es im Grunde mit einem systematischen Versuch zu tun, gegen die Gesetze des Kongresses zu verstoßen, das amerikanische Volk zu belügen, das amerikanische Volk in die Irre zu führen, und das geht immer noch weiter“, sagte Hawley.

Feds for Freedom, eine von Erdman mitbegründete Gruppe von Bundesbeamten, die sich für Transparenz und informierte Zustimmung einsetzt, begrüßte Erdmans Aussage.

Der Vorsitzende der Gruppe, Kevin McAfee, erklärte in einer Stellungnahme gegenüber The Defender, dass Erdman „seine Karriere aufs Spiel gesetzt hat, um Wahrheit und Transparenz einzufordern. Unsere Regierung braucht dringend mehr Beamte mit seinem Mut und seiner Integrität.“

Der investigative Journalist Paul D. Thacker sagte, die Anhörung habe der amerikanischen Öffentlichkeit Informationen geliefert, zu denen sie zuvor keinen vollständigen Zugang hatte.

„Paul hat gestern eine hervorragende Anhörung abgehalten. Für einige Insider in Washington gab es wahrscheinlich nicht viel Neues, aber für die Öffentlichkeit waren es wichtige Informationen“, sagte Thacker. Er sagte, es würden wahrscheinlich noch weitere Informationen folgen.

„Ich habe mit mehreren Personen mit Sicherheitsfreigabe gesprochen und über sie berichtet, die erklärt haben, dass nicht das gesamte geheime Material, das auf einen Laborunfall in Wuhan hindeutet, veröffentlicht wurde. Der CIA-Direktor versprach in seiner Anhörung zur Bestätigung, diese Informationen freizugeben, aber das ist immer noch nicht geschehen“, sagte Thacker.

Eine „öffentliche Autopsie der institutionellen Vereinnahmung“

Der Bericht der Biden-Regierung aus dem Jahr 2021 kam zu dem Schluss, dass die Geheimdienste „hinsichtlich des wahrscheinlichsten Ursprungs von COVID-19 gespalten“ blieben.

Der Bericht schloss die Möglichkeit eines Lecks aus dem chinesischen Institut für Virologie in Wuhan nicht aus, kam jedoch zu dem Schluss, dass ein zoonotischer – oder natürlicher – Ursprung des Virus „plausibel“ sei.

Der Bericht schloss jedoch die Möglichkeit aus, dass SARS-CoV-2, das für COVID-19 verantwortliche Virus, das Ergebnis von Gain-of-Function-Forschung war – einer Methode, die die Virulenz oder Übertragbarkeit von Viren erhöht und häufig bei der Impfstoffentwicklung eingesetzt wird.

„Wir gehen davon aus, dass das Virus nicht als biologische Waffe entwickelt wurde. Die meisten Behörden schätzen zudem mit geringer Sicherheit ein, dass SARS-CoV-2 wahrscheinlich nicht gentechnisch verändert wurde“, hieß es in dem Bericht.

Die Washington Post berichtete damals, dass die damalige Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, Avril Haines, sagte, es sei möglicherweise nicht möglich, einen „rauchenden Colt“ zu identifizieren, der eindeutig beweisen würde, ob COVID-19 aus einem Labor entwichen sei.

Im vergangenen Jahr teilte jedoch ein FBI-Insider dem Wall Street Journal mit, dass Haines im August 2021 Biden und seine Spitzenberater ausschließlich über Beweise informiert habe, die die Zoonose-Theorie stützen. Das FBI, das Beweise gesammelt hatte, die die Labor-Leck-Theorie stützten, wurde von dieser Unterrichtung ausgeschlossen.

In seiner Aussage am Mittwoch sagte Erdman, die CIA habe noch am 12. August 2021 erwogen, die Labor-Leck-Hypothese offiziell zu übernehmen – doch bis zum 17. August 2021 habe sie ihre Position zu den Ursprüngen des Virus auf eine unentschiedene Haltung geändert, wahrscheinlich aufgrund des Einflusses von Fauci.

Weniger als eine Woche später erteilte die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) die vollständige Zulassung für Pfizers mRNA-Impfstoff Comirnaty gegen COVID-19. Einen Tag nach der Zulassung durch die FDA schrieb das US-Militär den Impfstoff für seine Angehörigen vor.

Thompson erklärte gegenüber The Defender, dass sich um die Zeit der Veröffentlichung des Berichts eine Reihe von Ereignissen ereignet habe, die auf einen möglichen Interessenkonflikt zwischen der CIA und anderen Beamten der Bundesbehörden und des Militärs hindeuten. Sie sagte:

„Terry Adirim, der damalige amtierende Staatssekretär für Gesundheitsangelegenheiten im Verteidigungsministerium, unterzeichnete am 14. September 2021 ein Memo, in dem er die Gesundheitsdienstleister des Verteidigungsministeriums (DOD) anwies, den COVID-19-Impfstoff von Pfizer-BioNTech (der sich noch in der Notfallzulassung (EUA) befand) als austauschbar mit dem neu von der FDA zugelassenen Comirnaty-Impfstoff zu behandeln und den EUA-Impfstoff zu verwenden, um die militärische Impfpflicht des damaligen Verteidigungsministers Lloyd Austin aus dem Jahr 2021 zu erfüllen. „Comirnaty wurde während der Pandemie in den Vereinigten Staaten nie zur Verwendung freigegeben. … Nachdem sie die Karrieren Tausender Soldaten zerstört hatte, die den nicht zugelassenen Impfstoff abgelehnt hatten, wurde Frau Adirim von der CIA als Direktorin des Center for Global Health Services eingestellt.“

Im November 2021 wies ein Bundesrichter die Behauptung des Verteidigungsministeriums zurück, dass Comirnaty und die unter der Notfallzulassung (EUA) stehenden COVID-19-Impfstoffe von Pfizer-BioNTech „austauschbar“ seien. Der Beschluss erfolgte als Reaktion auf eine Klage, die in jenem Jahr von Angehörigen der Streitkräfte eingereicht worden war, um die Impfpflicht des Militärs anzufechten.

Sayer Ji, Vorsitzender des Global Wellness Forum und Gründer von GreenMedInfo, sagte, Erdmans Aussage sei „das, was einer öffentlichen Autopsie der institutionellen Vereinnahmung in Bezug auf die Ursprünge von COVID am nächsten kommt“.

Ji sagte, Erdmans Aussage, die Informationen enthielt, wonach Wissenschaftler, die an Gain-of-Function-Forschung beteiligt waren und Fördermittel erhielten, Verbindungen zu Fauci hatten, untergrabe zudem die Glaubwürdigkeit des Berichts der Biden-Regierung aus dem Jahr 2021 erheblich.

„Abgesehen von der Tendenz zur Zoonose ist es der strukturelle Mangel, den Erdman aufgedeckt hat: Der Bericht wurde unter Bedingungen verfasst, unter denen die Analysten, die am besten qualifiziert waren, die biologischen Beweise zu bewerten, von Managern überstimmt wurden, die auf Input von externen Virologen zurückgriffen, die direkte Förderbeziehungen zu den Behörden hatten, deren Verhalten gerade überprüft wurde“, sagte Ji.

Fauci: „Ich habe den Kongress nie belogen.“ „Der Fall ist abgeschlossen.“

Im Juli 2021, nur einen Monat vor der Veröffentlichung des Berichts der Biden-Regierung, erklärte Fauci dem Senat – zum zweiten Mal in diesem Jahr –, dass das NIAID keine Funktionsgewinnforschung finanziert habe, dass Forschungen an Fledermaus-Coronaviren nicht unter die Definition solcher Forschung fielen und dass er den Kongress zuvor nicht belogen habe.

„Das ist ein Muster, das Senator Paul nun bei mehreren Anhörungen an den Tag legt, das aber keinerlei realen Grundlage hat“, sagte Fauci in seiner Aussage. „Er redet ständig von Funktionsgewinn. Dies wurde mehrfach von qualifizierten Fachleuten geprüft und fällt nicht unter die Definition von Funktionsgewinn. Ich habe vor dem Kongress nicht gelogen. Ich habe nie gelogen, schon gar nicht vor dem Kongress. Fall abgeschlossen.“

Paul erklärte gegenüber Reportern, dass das US-Justizministerium bis Juli Zeit habe, Anklage gegen Fauci zu erheben, basierend auf dessen Aussage vor dem Kongress im Juli 2021.

„Es stellt sich auch die Frage der Vernichtung von Unterlagen, der Löschung von E-Mails und der Aufforderung an andere, E-Mails zu löschen, was gegen das Gesetz verstößt“, sagte Paul. „Gegen David Morens, einen langjährigen Vertrauten von Anthony Fauci, wurde Anklage wegen Verschwörung erhoben.“

Im vergangenen Monat klagte ein Großes Geschworenengericht Morens, ehemals ein enger Vertrauter von Biden beim NIAID, an, weil er versucht hatte, Informationen über die Ursprünge von COVID-19 vor einer möglichen Überprüfung im Rahmen des Freedom of Information Act (FOIA) zu schützen, indem er illegal sein persönliches E-Mail-Konto nutzte.

Paul stellte auch Bidens präventive Begnadigung von Fauci in Frage, die in den letzten Minuten der Amtszeit des ehemaligen Präsidenten erteilt wurde. Er wies darauf hin, dass der rückwirkende Charakter der Begnadigung und die Möglichkeit, dass sie mit einem „Autopen“ statt von Biden selbst unterzeichnet wurde, Zweifel daran aufkommen lassen.

„Meines Wissens wurde noch nie eine Begnadigung erfolgreich angefochten, aber wir hatten auch noch nie eine Begnadigung, die für 10 Jahre für nicht näher bezeichnete Verbrechen erteilt wurde“, sagte Paul. „Das ist also wirklich etwas, das meiner Meinung nach hinterfragt werden sollte. Die andere Frage ist, ob man jemanden begnadigen kann, wenn der Präsident sich der begnadigten Person gar nicht bewusst war und die Begnadigung per Autopen erfolgte.“

Werden neue Beweise zu einer Anklage gegen Fauci führen?

Anfang dieses Monats deutete Justin Goodman, Senior Vice President für Advocacy & Public Policy bei der Überwachungsgruppe White Coat Waste, an, dass Fauci möglicherweise erst 2029 wegen Meineids angeklagt werden könnte, da er den Kongress 2024 angeblich belogen habe, indem er behauptete, er habe NIH-Angelegenheiten nie über sein privates E-Mail-Konto abgewickelt.

Thacker bezweifelte jedoch, dass Fauci jemals angeklagt werden wird, und bezog sich dabei auf Äußerungen, die er Anfang dieser Woche in einem Interview für den Substack von The Defender gemacht hatte.

„An Faucis Begnadigung wird sich nichts ändern, und ich weiß nicht, warum wir dieses sinnlose Thema immer wieder diskutieren“, sagte Thacker.

Doch laut Ji „sehen die Aussichten auf eine Anklage nach der Anhörung besser aus“. „Ob das US-Justizministerium tätig wird, hängt von der Frage der Begnadigung ab, vom Willen der Staatsanwaltschaft und davon, ob die von Erdman vorgelegten neuen Beweise die rechtliche Lage so stark verändern, dass der offensichtliche institutionelle Widerstand überwunden werden kann“, sagte Ji.

Rechtsexperten hatten The Defender zuvor mitgeteilt, dass Fauci weiterhin mit Anklagen auf Landesebene rechnen müsse, die nicht durch die Begnadigung auf Bundesebene abgedeckt seien. The Gateway Pundit berichtete heute, dass der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, die Major Crimes Division des Bundesstaates angewiesen habe, gegen Fauci zu ermitteln, da dieser angeblich „den Tod von Zehntausenden Texanern“ verursacht habe.

Für Thacker ist jedoch die CIA die Hauptquelle der Behinderung auf Bundesebene. Obwohl die Behörde im vergangenen Jahr zu dem Schluss kam, dass COVID-19 höchstwahrscheinlich aus einem Labor entwichen sei, sind CIA-Beamte Berichten zufolge „nicht glücklich“ über Erdmans Aussage.

Erdman behauptete, die CIA habe Vergeltungsmaßnahmen gegen interne Whistleblower ergriffen, die die Ursprünge von COVID-19 untersuchten.

„Einige der größten Probleme mit der Bundesregierung haben nichts mit den politischen Parteien zu tun und ziehen sich über mehrere Regierungen hinweg. Eines dieser großen Probleme ist die CIA“, sagte Thacker. „Alle Behörden hassen die Aufsicht durch den Kongress.“