Corona-Staat Schweiz: Amnestie oder Amnesie?

Warum die Corona-Zeit in der Schweiz noch nicht aufgearbeitet wurde.

Im Unterschied zu einigen anderen Ländern fand in der Schweiz bisher keine nennenswerte Aufarbeitung der Corona-Zeit statt. Dies zeigte sich zuletzt in der Debatte um den – nun ehemaligen – Trainer der Schweizer Eishockey-National­mannschaft, der sich 2021 ein gefälschtes Covid-Impf­zertifikat besorgte, um ohne Covid-Impfung an die Olympiade 2022 in China reisen zu können.

Aufgrund der fehlenden Aufarbeitung hat denn auch kaum ein Schweizer Medium den zentralen Punkt in dieser Debatte erkannt und benannt: Die damaligen Corona-Vorschriften im Allgemeinen und die Impfpass-Vorschriften im Besonderen waren ein klassisches Beispiel einer lex iniusta bzw. eines unjust law, d.h. eines ungerechten und ungerechtfertigten Gesetzes.