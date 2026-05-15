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100-Millionen-Betreibung erschüttert Schweizer Medienlandschaft

Der Krypto-Unternehmer Dadvan Yousuf greift zum schwersten Geschütz, das das Schweizer Zivilrecht hergibt: Er hat eine Betreibung über 100 Millionen Franken gegen den Ringier-Verlag eingereicht – am Hauptsitz des Medienkonzerns in Zofingen. Gleichzeitig geht er strafrechtlich gegen den Autor der beanstandeten Geschichte vor. Die Schweizer Medienbranche hat einen neuen Konflikt, der es in sich hat.

Auslöser: ein einziges Wort im SonntagsBlick-Titel

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