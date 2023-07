Bewaffnung Taiwans ist eine wahnsinnige Provokation

John V. Walsh

Die Insel Taiwan ist durch den Zustrom von US-Waffen in ein „Pulverfass“ verwandelt worden, das das taiwanesische Volk in den „Abgrund der Katastrophe“ stürzt. Mit diesen Worten reagierte das chinesische Verteidigungsministerium auf den jüngsten Verkauf von US-Waffen im Wert von 440 Millionen Dollar an die Insel. Und jetzt geben die USA Taiwan auch noch Waffen, anstatt sie zu verkaufen – mit freundlicher Widmung des amerikanischen Steuerzahlers.

Die Strategie der „Ersten Inselkette“ der USA

Taiwan ist nur eine von mehreren Inseln entlang der chinesischen Küste, die oft als „Erste Inselkette“ bezeichnet wird und die jetzt mit hochmodernen US-Waffen bestückt ist. Diese werden von Zehntausenden von US-Militärpersonal und Kampftruppen begleitet. Die „Erste Inselkette“ erstreckt sich von Japan im Norden nach Süden über die japanischen Ryukyu-Inseln, zu denen auch Okinawa gehört, nach Taiwan und weiter bis zu den nördlichen Philippinen. (Der US-Verbündete Südkorea ist mit einem Militär von 500.000 aktiven Soldaten und 3 Millionen Reservisten ein starker Partner in dieser Kette). In der US-Militärdoktrin ist die Erste Inselkette ein Stützpunkt zur „Machtprojektion“ und zur Beschränkung des Seezugangs zu China.

Taiwan befindet sich im Zentrum dieser Inselkette und gilt als Brennpunkt der Strategie der Ersten Inselkette. Als der kalte Krieger und Außenminister John Foster Dulles 1951 diese Strategie entwarf, nannte er Taiwan Amerikas „unsinkbaren Flugzeugträger“.

Taiwan ist heute eine Quelle des Streits zwischen den USA und China. Wie oft gesagt, aber selten getan wird, erfordert das Streben nach Frieden, dass wir die Sichtweise derer verstehen, die als unsere Gegner bezeichnet werden. Und in den Augen Chinas sind Taiwan und der Rest dieser bewaffneten Inseln sowohl eine Kette als auch eine Schlinge.

Wie würden die Vereinigten Staaten in einer ähnlichen Situation reagieren? Kuba ist etwa so weit von den USA entfernt wie die Taiwanstraße, die Taiwan vom Festland trennt. Denken Sie an die jüngste Reaktion der USA auf die Gerüchte, dass China einen Abhörposten in Kuba einrichten würde. Der Kongress reagierte beunruhigt und erklärte übereinstimmend, dass eine solche Anlage „inakzeptabel“ sei. Wie wäre die Reaktion, wenn China Kuba bis an die Zähne bewaffnen oder Hunderte von Soldaten dorthin schicken würde, wie es die USA mit Taiwan getan haben? Es ist nicht schwer, sich das vorzustellen. Man denkt sofort an die von den USA unterstützte Invasion Kubas in der Schweinebucht und später an die Kuba-Raketenkrise.

Die Bewaffnung Taiwans ist eindeutig eine Provokation, die die USA näher an einen Krieg mit der Atommacht China heranführt.

Die sezessionistische Bewegung in Taiwan

Gemäß der Ein-China-Politik, der offiziellen Politik der USA, ist Taiwan ein Teil Chinas. Die UNO vertrat 1971 mit der Verabschiedung der Resolution 2758 (auch bekannt als Resolution über die Anerkennung Pekings), die die Volksrepublik China (VRC) als rechtmäßige Regierung ganz Chinas und als deren alleinige Vertreterin in der UNO anerkannte, dieselbe Position.

In den letzten Jahrzehnten hat sich auf der Insel Taiwan eine Abspaltungsbewegung entwickelt, die von der DPP (Demokratische Fortschrittspartei) vertreten wird. Derzeit ist Tsai Ing-wen von der DPP Präsidentin. Bei den Kommunalwahlen 2022 verlor die DPP jedoch deutlich gegen die KMT (Kuomintang), die mit dem Festland befreundet ist und den Status quo oder die so genannte „strategische Zweideutigkeit“ erhalten möchte. Tsai baute die DPP-Kampagne für 2022 auf die Feindseligkeit gegenüber Peking auf, nicht auf lokale Themen. Gleichzeitig hat ihre Regierung ein Gesetz verabschiedet, das die Wehrpflicht für junge taiwanesische Männer von sechs Monaten auf ein Jahr erhöht. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass dieser harte Schritt bei den unter 30-Jährigen nicht sehr beliebt war.

Umfragen im Jahr 2022 ergaben, dass eine überwältigende Mehrheit der Taiwaner den Status quo erhalten will. Nur 1,3 % wollen eine sofortige Wiedervereinigung und nur 5,3 % wollen die sofortige Unabhängigkeit. Im Vergleich zu den Vorjahren gaben 28,6 Prozent der Befragten an, dass sie es vorziehen, den Status quo auf unbestimmte Zeit beizubehalten“, während 28,3 Prozent sich für den Status quo entschieden, um zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden“, und 25,2 Prozent sich für den Status quo mit Blick auf die Unabhängigkeit“ entschieden. Insgesamt sprechen sich also 82,1 % für den Status quo aus! Es überrascht nicht, dass sich alle prominenten Präsidentschaftskandidaten für den Status quo aussprechen. Die DPP-Kandidaten behaupten jedoch auch, es bestehe keine Notwendigkeit, die Unabhängigkeit zu erklären, da Taiwan in ihren Augen bereits unabhängig ist.

Die erklärte Politik der Volksrepublik China ist es, eine friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan anzustreben. Nur wenn die Abspaltungsbewegung formell die Unabhängigkeit erklärt, droht Peking mit Gewaltanwendung. Natürlich wollen die Taiwaner nicht in die Lage der Ukrainer geraten, Kanonenfutter in einem Stellvertreterkrieg der USA zu sein.

An dieser Stelle sollten wir noch einmal darüber nachdenken, wie der angebliche Feind der USA, China, die Dinge sieht und auf einen formellen Akt der Abspaltung und Unabhängigkeitserklärung Taiwans reagieren könnte. Und wieder könnten wir uns von unserer eigenen Geschichte leiten lassen. Als sich die Konföderierten Staaten von der Union abspalteten, gerieten die USA in den blutigsten Krieg ihrer Geschichte mit 620.000 toten Soldaten. Außerdem bedeutet ein abtrünniges Taiwan als bewaffneter Verbündeter der USA für China eine Rückkehr zum „Jahrhundert der Demütigung“ durch den kolonialen Westen. Angesichts dieser Umstände stellt die Bewaffnung Taiwans eindeutig ein „Pulverfass“ dar. Ein einziger Funke könnte es entzünden.

Es ist schwer, die Schlussfolgerung zu vermeiden, dass die USA versuchen, einen Stellvertreterkrieg anzuzetteln, der Ostasien verschlingen und nicht nur China, sondern auch andere wirtschaftliche Konkurrenten der USA wie Japan und Südkorea schädigen würde. Die USA würden dabei als Sieger hervorgehen. Das ist die neokonservative Wolfowitz-Doktrin in der Praxis. Aber im Atomzeitalter sind solche Strategien totaler Irrsinn.

Wenn einige Taiwaner hoffen, dass die USA ihnen zu Hilfe kommen, sollten sie sich die Tragödie in der Ukraine vor Augen führen. Zwischen 150.000 und 200.000 ukrainische Soldaten haben bisher ihr Leben verloren, und Millionen weitere sind zu Flüchtlingen geworden. Ein ähnlicher Stellvertreterkrieg der USA in Taiwan könnte sich leicht zu einem ausgewachsenen Konflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt ausweiten und mit Sicherheit eine globale Depression und vielleicht einen nuklearen Schlagabtausch auslösen. Und US-Präsident Joe Biden hat zugesagt, Truppen zu entsenden, um die Volksbefreiungsarmee zu bekämpfen, sollten Feindseligkeiten ausbrechen. Die Lage ist also noch gefährlicher als in der Ukraine!

Keine Waffen für Taiwan!

Wenn man all dies bedenkt, ist die Bewaffnung Taiwans ein Vorbote für Probleme auf globaler Ebene. Taipeh und Peking können ihre Meinungsverschiedenheiten selbst beilegen. Ehrlich gesagt, gehen die Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Ländern Amerika nichts an.

Wir Amerikaner müssen also unsere Regierung davon abhalten, Taiwan aufzurüsten. Und wir müssen unser Militär aus Ostasien abziehen. Wir haben weder chinesische Kriegsschiffe vor unserer Pazifikküste, noch haben wir chinesische Truppen oder chinesische Militärstützpunkte in unserer gesamten Hemisphäre.

China fordert eine friedliche Koexistenz und Beziehungen, von denen alle Seiten profitieren. Nehmen wir sie beim Wort.

Und lassen Sie uns all diese Truppen, U-Boote, Bomber, Raketen und Kriegsschiffe aus Ostasien abziehen, bevor sie in einen Konflikt stolpern oder zum Instrument einer Operation unter falscher Flagge werden. Wir sollten uns an den Zwischenfall im Golf von Tonkin erinnern, einen gefälschten Bericht über einen vietnamesischen Angriff auf ein amerikanisches Schiff, der zur Golf von Tonkin-Resolution führte, einer faktischen Kriegserklärung an Vietnam. Am Ende verloren Millionen von Menschen in Südostasien ihr Leben in diesem brutalen, grausamen Krieg. Selbst das wird wie ein Schulhofgeplänkel aussehen, verglichen mit dem Flächenbrand, den ein Krieg zwischen den USA und China auslöst.