Beweise, dass die Ukraine seit Februar 2014 von Nazis regiert wird

Die Gefahren einer militärischen Eskalation sind heute unbeschreiblich.

Was jetzt in der Ukraine geschieht, hat ernste geopolitische Auswirkungen. Es könnte uns in ein Szenario des Dritten Weltkriegs führen.

Es ist wichtig, dass ein Friedensprozess eingeleitet wird, um eine Eskalation zu verhindern.

Global Research verurteilt den Einmarsch Russlands in die Ukraine.

Ein bilaterales Friedensabkommen ist notwendig.

**

Am 12. März 2014 wurde ein historisches 10-minütiges Video auf YouTube hochgeladen, das seither mehr als eine Million Mal angeklickt wurde und eine Reihe von Videoclips, die während des Sturzes und der Absetzung des demokratisch gewählten ukrainischen Präsidenten im Jahr 2014 ins Netz gestellt wurden, präsentiert und wahrheitsgemäß erklärt,

Viktor Janukowitsch, der gleich nach seinem Wahlsieg 2010 ins Weiße Haus gerufen und von Obama gebeten wurde, sein Land in Richtung NATO-Beitritt zu drängen (obwohl alle Meinungsumfragen in der ukrainischen Öffentlichkeit zeigten, dass die große Mehrheit der Ukrainer die NATO als Feind und nicht als Freund der Ukraine ansah).

Janukowitsch lehnte ab, und die Obama-Regierung begann spätestens 2011 damit, einen Staatsstreich zu organisieren, um Janukowitsch zu stürzen und zu ersetzen, damit die Ukraine in die NATO aufgenommen werden kann, damit Amerika seine Raketen nur fünf Minuten von Moskau entfernt platzieren kann, um einen nuklearen Erstschlag zu führen, der einen Vergeltungsschlag verhindert.

Zwischen 2003 und 2009 sprachen sich nur etwa 20 % der Ukrainer für eine NATO-Mitgliedschaft aus, während rund 55 % dagegen waren.

Im Jahr 2010 stellte Gallup fest, dass 17 % der Ukrainer die NATO als „Schutz für ihr Land“ betrachteten, während 40 % sie als „Bedrohung für ihr Land“ bezeichneten.

Die Ukrainer sahen die NATO überwiegend als Feind, nicht als Freund. Aber nach Obamas Putsch in der Ukraine im Februar 2014 „würde die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine 53,4 % der Stimmen erhalten, ein Drittel der Ukrainer (33,6 %) würde sie ablehnen.“

Beim Putsch in der Ukraine 2014 ging es um zwei Dinge: die Aufnahme der Ukraine in die NATO und die Beschlagnahmung des größten russischen Marinestützpunktes, der sich seit 1783 auf der Krim befindet, die der sowjetische Diktator 1954 an die Ukraine abgetreten hatte, während die Krim weiterhin der größte Marinestützpunkt der Sowjetunion war. Spätestens im Juni 2013 plante Obama, sich diesen Marinestützpunkt anzueignen und ihn in einen weiteren US-Marinestützpunkt zu verwandeln.

Damit das durch einen Staatsstreich installierte neue Regime jedoch als „Demokratie“ Bestand haben konnte, musste Obama sicherstellen, dass die Krim, die zu 75 % für Janukowitsch gestimmt hatte, und der Donbass, der zu mehr als 90 % für Janukowitsch gestimmt hatte, von den besonders russlandfreundlichen Wählern ethnisch gesäubert wurden.

Sobald die von Obama eingesetzte Regierung die Macht in der Ukraine übernahm, wurden die ukrainischen Top-Generäle durch radikal antirussische Generäle ersetzt, die diese ethnische Säuberung der „Terroristen“ in ihrer „Anti-Terror-Operation“ oder „ATO“, insbesondere im Donbass, planten. (Der Donbass ist der östlichste Teil des ukrainischen „Ostens“, wie hier auf Folie 26 gezeigt wird, und Sie können dort sehen, dass NUR die Krim noch US-amerikafreundlicher war als der „Osten“ der Ukraine.

Der Donbass war der pro-russischste Teil dieses „Ostens“. Das waren also die beiden Regionen, in denen Obama die ethnische Säuberung, die „ATO“, besonders nötig hatte). Aber es wurde auch in Odessa und in anderen ukrainischen Städten, die stark für Janukowitsch gestimmt hatten, getan. Dies wäre der „demokratische“ Weg, um eine dauerhaft von Nazis kontrollierte Ukraine zu schaffen.

Die Obama-Regierung verlangte von der Ukraine die rasche Eroberung des Donbass; und da die einzige Luftmacht über dieser Region die ukrainische Luftwaffe war, bombardierte die Ukraine den Donbass unerbittlich. Einer ihrer Bomber wurde abgeschossen, aber das war nur ein kleiner Verlust für das von den USA eingesetzte Regime. Insgesamt verursachten die Bombardierungen massive Verwüstungen im Donbass.

Dennoch haben sich die Hoffnungen der US-Regierung auf eine militärische Eroberung des Donbass nicht erfüllt, was uns zur aktuellen Situation geführt hat.

Als die US-Regierung am 15. Februar 2022 ihre Botschaft in Kiew schloss und nach Lemberg verlegte (die ukrainische Stadt, die während des Zweiten Weltkriegs am eifrigsten für Hitler war), löschte sie die Korrespondenz über die geheimen gemeinsamen Biowaffenlabors der USA und der Ukraine, die seit dem Putsch Obamas in der Ukraine errichtet wurden, von ihren Computern und aus dem Internet. (Glücklicherweise kann man unter diesem Link archivierte Versionen dieser vernichteten Dokumente finden). Die US-Regierung hatte ebenfalls geheime Biowaffenlabore des Pentagons in Georgien eingerichtet.

Die US-Regierung lässt nicht nur zu, dass die Ukraine den Donbass mit Brandbomben beschießt, sondern Amerikas Denkfabriken, die diese Brandbomben erörtert haben, sagen, die ukrainische Regierung müsse mehr davon tun.

Die ukrainischen Nazis nehmen auch Schulbusse ins Visier, um Kinder zu töten, und zwar in Teilen der Ukraine, die mit großer Mehrheit für Janukowitsch gestimmt hatten.

Außerdem werden in den eher rechtsgerichteten Teilen der Ukraine Nazis in die Klassenzimmer eingeladen, um antirussischen Hass zu verbreiten und die Schüler mit Literatur zu ermutigen, sich ihrer Bewegung anzuschließen.

Dies war die Situation vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022.