Beweise für einen von den USA unterstützten Staatsstreich in Kiew

Die Medienbewertungsagentur NewsGuard, behauptet, Consortium News habe „falsche Inhalte“ veröffentlicht, indem sie berichtet hätten, dass es 2014 einen von den USA unterstützten Staatsstreich in der Ukraine gegeben habe und dass Neo-Nazis erheblichen Einfluss im Land hätten .

NewsGuard hat ein Problem mit einem Artikel „Ukraine: Guides to Reflection “ vom Februar 2022 , [der] behauptete: „Daher die Inflation des russischen Verhaltens in der Ukraine (wo Washington einen Staatsstreich gegen eine demokratisch gewählte Regierung organisierte, weil uns ihr politischer Teint nicht gefiel) ….“

Es schrieb dann:

„Die USA unterstützten die Maidan-Revolution, die 2014 den damaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janikowytsch (sic) verdrängte – einschließlich eines Besuchs von John McCain im Dezember 2013 in Kiew zur Unterstützung von Demonstranten –, aber es gibt keine Beweise dafür, dass die USA einen „Putsch“ „organisiert“ haben .‘ Stattdessen trägt sie die Spuren eines Volksaufstands, ausgelöst durch weithin verdeckte Proteste gegen Janukowitschs Entscheidung, die Vorbereitungen für die Unterzeichnung eines Assoziierungs- und Freihandelsabkommens mit der Europäischen Union auszusetzen.“

Viktor Janukowitsch wurde 2010 in einer von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zertifizierten Wahl demokratisch zum Präsidenten der Ukraine gewählt , eine Tatsache, die in den Schriften von NewsGuard zum Regierungswechsel in der Ukraine nicht erwähnt wird. Obwohl Janukowitsch einer politischen Einigung in der EU und vorgezogenen Wahlen zustimmte, zwang ihn die Gewalt am 21. Februar 2014 zur Flucht aus der Hauptstadt. Die New York Times ( NewsGuard Green Check) schrieb früher an diesem Tag:

„Dmytro Yarosh, der Anführer des Rechten Sektors, einer Koalition hartnäckiger nationalistischer Gruppen, reagierte trotzig auf die Nachricht von der Einigung und zog noch mehr Jubel aus der Menge. „Die getroffenen Vereinbarungen entsprechen nicht unseren Bestrebungen“, sagte er. „Der Rechte Sektor wird die Waffen nicht niederlegen. Der Rechte Sektor wird die Blockade eines einzigen Verwaltungsgebäudes nicht aufheben, bis unsere Hauptforderung erfüllt ist – der Rücktritt von Janukowitsch.“ Er und seine Unterstützer seien „bereit, die Verantwortung für die weitere Entwicklung der Revolution zu übernehmen“, fügte er hinzu. Die Menge rief: „Gut! Gut!‘

Eine Studie über die zum Sturz der Regierung eingesetzte Gewalt von Prof. Serhiy Kudelia, Politikwissenschaftler an der Baylor University, besagt, dass der Sturz aufgrund der „Einbettung gewalttätiger Gruppen“ in einen gewaltfreien Protest erfolgreich war. Die Gewalt begann am 1. Dezember 2013, als diese gewalttätigen Gruppen die Polizei mit „Eisenketten, Fackeln, Steinen und Benzinbomben“ angriffen und versuchten, einen Bulldozer durch die Polizeilinien zu rammen. Die Polizei wehrte sich an diesem Tag brutal.

Wie die International Business Times (IBT) damals über diese Gruppen schrieb:

„Laut einem Mitglied der antifaschistischen Union Ukraine , einer Gruppe, die den Faschismus in der Ukraine überwacht und bekämpft, ‚gibt es hier [auf dem EuroMaidan] viele Nationalisten, einschließlich Nazis. Sie kamen aus der ganzen Ukraine und machen etwa 30 % der Demonstranten aus. Verschiedene Gruppen [von Anarchisten] kamen zu einem Treffen auf dem Maidan zusammen. Während sie sich trafen, kam eine Gruppe von Nazis in einer größeren Gruppe, sie hatten Äxte und Baseballschläger und Stöcke, Helme, sie sagten, es sei ihr Territorium. Sie bezeichneten die Anarchisten als Juden, Schwarze, Kommunisten. Es waren nicht einmal Kommunisten, das war nur eine Beleidigung. Damit hatten die Anarchisten nicht gerechnet und sie gingen. Menschen mit anderen politischen Ansichten können an bestimmten Orten nicht bleiben, sie werden nicht toleriert“, so ein Mitglied der Gruppe weiter.“ Die Gewalt durch rechtsextreme Gruppen wurde offensichtlich von Senator John McCain geduldet, der seine Unterstützung für den Aufstand zum Ausdruck brachte, indem er später in diesem Monat vor der Maidan-Menge sprach. Die stellvertretende Außenministerin Victoria Nuland und der damalige US-Botschafter Geoffrey Pyatt besuchten den Platz, nachdem die Gewalt ausgebrochen war. Der Bericht von NewsGuard über die Ereignisse vom 21. Februar 2014 besagt, dass, obwohl Janukowitsch den vorgezogenen Wahlen zustimmte, „wütende Demonstranten Janukowitschs sofortigen Rücktritt forderten“, und er an diesem Tag floh, nachdem „Hunderte von Polizisten, die Regierungsgebäude bewachten, ihre Posten aufgegeben hatten“. NewsGuard sagt dann: „Demonstranten haben am nächsten Tag die Kontrolle über mehrere Regierungsgebäude übernommen.“

Regierungsgebäude beschlagnahmt

Aber bereits im Dezember 2013 hatten Demonstranten mehrere Regierungsgebäude besetzt. Am 24. Januar brachen Demonstranten in das Gebäude des Landwirtschaftsministeriums in Kiew ein und besetzten es. Am selben Tag wurden in der Nähe des Präsidialhauptquartiers Barrikaden errichtet. Auch Regierungsgebäude im Westen des Landes waren besetzt worden. The Guardian berichtete am 24. Januar:

„Im Westen des Landes gab es am Donnerstag dramatische Entwicklungen, als Hunderte von Menschen in das Büro des Regionalgouverneurs in der Stadt Lemberg eindrangen und ihn zwangen, ein Rücktrittsschreiben zu unterschreiben. Oleh Salo, ein von Janukowitsch ernannter Vertreter in einer Stadt, in der die Unterstützung für den Präsidenten im niedrigen einstelligen Bereich liegt, sagte später, er habe den Brief unter Zwang unterschrieben und seinen Rücktritt widerrufen. Tausende stürmten am Donnerstag auch das Hauptquartier der Regionalverwaltung in Rivne, brachen Türen auf und forderten die Freilassung von Menschen, die bei den dortigen Unruhen festgenommen wurden, berichtete die Nachrichtenagentur Unian. In der Stadt Tscherkassy, ​​200 Kilometer südlich von Kiew, besetzten etwa 1.000 Demonstranten die ersten beiden Stockwerke des Hauptverwaltungsgebäudes und entzündeten Feuer vor dem Gebäude. Ähnliche Aktionen fanden in Ternopil, Iwano-Frankiwsk und Khmelnytsky in der West- und Zentralukraine sowie in Teilen des Nordostens statt, sagte die Partei der Regionen.“

Demonstranten hatten im Dezember damit begonnen , das Kiewer Rathaus zu besetzen , wobei ein Porträt des faschistischen Führers der Ukraine aus dem Zweiten Weltkrieg, Stepan Bandera, an den Dachbalken hing. In der Nacht des 21. Februar gab der Führer des neofaschistischen Rechten Sektors, Andriy Parubiy, bekannt , dass die Werchowna Rada (Parlament), die Präsidialverwaltung, das Ministerkabinett und das Innenministerium unter ihre Kontrolle gekommen seien die Demonstranten.

Daher hat NewsGuard „falsche Inhalte“ veröffentlicht, indem es berichtete, dass am Tag nach Janukowitschs Flucht aus der Hauptstadt Regierungsgebäude besetzt wurden. Es sollte eine Korrektur drucken.

Am Tag nach Janukowitschs Flucht stimmte die Rada ohne Anwesenheit von Janukowitschs Partei – der größten des Landes – dafür, ihn nach seinem gewaltsamen Sturz anzuklagen. NewsGuard ließ die entscheidende Tatsache aus, dass die Abstimmung über das Amtsenthebungsverfahren durch die Abwesenheit von Janukowitschs Partei beeinträchtigt wurde und dass die Amtsenthebung weitgehend irrelevant wurde, nachdem ihn die Gewalt gezwungen hatte, aus der Hauptstadt zu fliehen.

Demokratisch gewählte Führer werden durch Wahlniederlage, Amtsenthebung oder Misstrauensvotum abgesetzt, nicht durch Gewalt. NewsGuard schreibt, dass „Hunderte von Polizisten, die Regierungsgebäude bewachten, ihre Posten verließen“ an dem Tag, an dem Janukowitsch vertrieben wurde, sagt aber nicht, warum. Wie das Magazin Jacobin (NewsGuard Green Check) berichtet :

„Was man auch von den Maidan-Protesten halten mag, die zunehmende Gewalt der Beteiligten war der Schlüssel zu ihrem endgültigen Sieg. Als Reaktion auf ein brutales Vorgehen der Polizei begannen die Demonstranten mit Ketten, Stöcken, Steinen, Benzinbomben und sogar einem Bulldozer zu kämpfen – und schließlich mit Schusswaffen, was alles im Februar in einer praktisch bewaffneten Schlacht gipfelte, bei der fast dreizehn Polizisten zurückblieben fünfzig Demonstranten tot. Die Polizei „konnte sich nicht mehr gegen die Angriffe der Demonstranten wehren“, schreibt der Politologe Sergij Kudelia, was sie zum Rückzug veranlasste und Janukowitschs Abgang beschleunigte.“

NewsGuard nennt die Ereignisse eine „Revolution“, doch Revolutionen in der Geschichte waren typischerweise gegen Monarchen oder Diktatoren, nicht gegen demokratisch gewählte Führer. Zum Beispiel waren die Amerikanische Revolution von 1776, die Französische Revolution von 1789, die Russische Revolution von 1917, die Ägyptische Revolution von 1952, die Iranische Revolution von 1979 und unzählige andere gegen Monarchen. Staatsstreiche wurden sowohl gegen gewählte als auch gegen nicht gewählte Führer durchgeführt. Revolutionen verändern politische Systeme, normalerweise von Monarchien zu Republiken. Das politische System der Ukraine wurde nicht geändert, nur ihr Führer.

Als Leser kommentierte Adrian E. diesen Artikel im Folgenden:

„Wenn eine Bewegung, die von etwa der Hälfte der Bevölkerung unterstützt und von etwa der Hälfte der Bevölkerung bekämpft wird, eine demokratisch gewählte Regierung gewaltsam stürzt, mag dies andere Namen bekommen (z. B. Putsch), aber es ist sicherlich keine „Volksrevolution“. Die Maydan-Bewegung wurde nie von mehr als etwa der Hälfte der ukrainischen Bevölkerung unterstützt. Sie wurde von einer großen Mehrheit in der Westukraine unterstützt, von sehr wenigen Menschen im Osten und Süden des Landes, wobei die Menschen im Zentrum/Norden gleichmäßiger gespalten waren. Dies war eindeutig kein Fall einer Regierung, die die öffentliche Unterstützung in einem solchen Ausmaß verloren hatte, dass allgemeiner Konsens darüber bestand, dass sie zurücktreten sollte. Es war der Fall eines politischen Lagers, das etwa die Hälfte des Landes repräsentierte, das die letzten Wahlen verloren hatte und seinen Willen mit brutaler, tödlicher Gewalt durchsetzte.“

Janukowitschs Sturz war in jeder Hinsicht ein verfassungswidriger Regierungswechsel. Seine „Amtsenthebung“ ohne Anwesenheit seiner Partei bei der Abstimmung erfolgte, nachdem Regierungsgebäude beschlagnahmt und er gewaltsam aus der Hauptstadt vertrieben worden war.

Indizien

In seiner Version dieser Ereignisse bezieht sich NewsGuard nur auf Indizienbeweise für den Putsch und interpretiert ihn als „Unterstützung“ der USA für eine „Revolution“ gegen einen demokratisch gewählten Präsidenten.

NewsGuard weist nicht darauf hin, dass McCain, Senator Christopher Murphy (D-CT) sowie Nuland mit Oleh Tyahnybok, dem Vorsitzenden der neofaschistischen Svoboda-Partei, früher bekannt als Social National Party, auf der Bühne des Maidan aufgetreten sind.

NewsGuard denkt nicht darüber nach, wie solche Ereignisse in den Vereinigten Staaten gesehen würden, wenn ein hochrangiger Beamter des russischen Außenministeriums, zwei führende russische Gesetzgeber und der russische Botschafter in den USA mit einem rechtsextremen amerikanischen Führer auf der Bühne erscheinen würden, um vor einer Menschenmenge in der Washington Mall zu sprechen versucht, einen gewählten US-Präsidenten zu stürzen. Wenn dieser Präsident gewaltsam gestürzt würde, würden die Amerikaner dann denken, dass es ein von Russland unterstützter Putsch war?

NewsGuard diskutiert Nulands Rede von 2013 , in der sie enthüllte, dass die USA seit 1991 5 Milliarden Dollar ausgegeben hätten, um die „Bestrebungen“ der Ukraine zu verwirklichen. Was es nicht betont, ist, dass die USA bestrebt waren, die Ukraine in Richtung Westen und weg von Russland zu drehen. Und die USA hatten zu tun.

In einer Umfrage von 2008, 17 Jahre nach Beginn dieser US-Bemühungen und dem Jahr, in dem die USA sagten, dass die Ukraine eines Tages der NATO beitreten würde, lehnten 50 Prozent der Ukrainer tatsächlich eine NATO-Mitgliedschaft ab , während nur 24,3 Prozent sie befürworteten. Eine Gallup-Umfrage aus dem Jahr 2010 zeigte, dass 40 Prozent der Ukrainer die NATO eher als Bedrohung denn als Beschützer betrachteten. Nur 17 Prozent waren gegenteiliger Meinung. Die US-Herausforderung war also der Aufbau einer Zivilgesellschaft durch von den USA finanzierte NGOs zugunsten des Westens.

NewsGuard erwähnt nicht, dass ein Teil der 5 Milliarden Dollar, die die USA ausgegeben haben, dazu diente, bei der Organisation von Protesten zu helfen. Es gab eine echte Unzufriedenheit der Bevölkerung mit Janukowitsch, die die NED förderte und trainierte. Jacobin berichtete über die Ereignisse von 2014:

„US-Beamte, unzufrieden mit dem gescheiterten EU-Deal, sahen in den Maidan-Protesten eine ähnliche Chance. Nur zwei Monate vor ihrem Ausbruch schrieb der damalige Präsident der NED unter Verweis auf Janukowitschs europäischen Einsatz, dass „die Möglichkeiten beträchtlich sind und es wichtige Wege gibt, wie Washington helfen könnte“. In der Praxis bedeutete dies die Finanzierung von Gruppen wie New Citizen, von denen die Financial Times berichtete , dass sie „eine große Rolle dabei spielten, den Protest in Gang zu bringen“, angeführt von einer pro-EU- Oppositionsfigur . Der Journalist Mark Ames entdeckte, dass die Organisation Hunderttausende von Dollar von US-amerikanischen Initiativen zur Förderung der Demokratie erhalten hatte.“

Sechs Tage nach Janukowitschs Sturz berichtete Parry in Consortium News , dass die National Endowment for Democracy (NED), die NGOs in Ländern finanziert, die US-Ziele für einen Regimewechsel sind, im vergangenen Jahr 65 Projekte in der Ukraine mit insgesamt mehr als 20 Millionen Dollar finanziert habe . Parry nannte es „eine politische Schattenstruktur von Medien und Aktivistengruppen, die eingesetzt werden könnten, um Unruhen zu schüren, wenn die ukrainische Regierung nicht wie gewünscht handelte“.

Die NED löschte am 25. Februar, dem Tag nach der russischen Invasion, alle von ihr finanzierten Projekte in der Ukraine, die hier archiviert sind . Die NED mischte sich 2004 während der sogenannten Orangenen Revolution in die ukrainische Politik ein. Die Washington Post (grüner Haken) schrieb 1991, dass das, was die CIA einst im Geheimen tat – Regime zu destabilisieren und zu stürzen – die NED nun offen tue.

CIA- oder NED-geführte Staatsstreiche bestehen nie aus ganzem Stoff. Die USA arbeiten mit echten Oppositionsbewegungen innerhalb eines Landes, manchmal Volksaufständen, zusammen, um sie zu finanzieren, auszubilden und zu leiten. Die USA haben eine lange Geschichte des Sturzes ausländischer Regierungen, die berüchtigtsten Beispiele sind der Iran im Jahr 1953, Guatemala im Jahr 1954 und Chile im Jahr 1973.

Im September 2013, bevor der Aufstand auf dem Maidan begann, nannte der langjährige NED-Chef Carl Gerhsman in einem Kommentar der Washington Post die Ukraine „den größten Preis“ und warnte , dass „auch die Russen vor einer Wahl stehen und Putin sich selbst finden könnte nicht nur im nahen Ausland, sondern auch innerhalb Russlands auf der Verliererseite.“

2016 sagte er, die NED sei seit den 1980er Jahren in der Ukraine engagiert und lobte den „Sturz von Janukowitsch“.

Nuland-Pyatt-Videoaufnahme wird ausgeblendet.

//

du liest…

Ausland, Europa

Beweise für einen von den USA unterstützten Staatsstreich in Kiew

Veröffentlicht von LZ⋅ 1. Januar 2023⋅ Hinterlasse einen Kommentar

von https://consortiumnews.com – https://cooptv.wordpress.com

Bild: Gewalttaten während des Maidan-Putsches in der Ukraine, 2014. (Wikipedia)

Die Medienbewertungsagentur NewsGuard, behauptet, Consortium News habe „falsche Inhalte“ veröffentlicht, indem sie berichtet hätten, dass es 2014 einen von den USA unterstützten Staatsstreich in der Ukraine gegeben habe und dass Neo-Nazis erheblichen Einfluss im Land hätten .

NewsGuard hat ein Problem mit einem Artikel „Ukraine: Guides to Reflection “ vom Februar 2022 , [der] behauptete: „Daher die Inflation des russischen Verhaltens in der Ukraine (wo Washington einen Staatsstreich gegen eine demokratisch gewählte Regierung organisierte, weil uns ihr politischer Teint nicht gefiel) ….“

Es schrieb dann:

„Die USA unterstützten die Maidan-Revolution, die 2014 den damaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janikowytsch (sic) verdrängte – einschließlich eines Besuchs von John McCain im Dezember 2013 in Kiew zur Unterstützung von Demonstranten –, aber es gibt keine Beweise dafür, dass die USA einen „Putsch“ „organisiert“ haben .‘ Stattdessen trägt sie die Spuren eines Volksaufstands, ausgelöst durch weithin verdeckte Proteste gegen Janukowitschs Entscheidung, die Vorbereitungen für die Unterzeichnung eines Assoziierungs- und Freihandelsabkommens mit der Europäischen Union auszusetzen.“

Viktor Janukowitsch wurde 2010 in einer von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zertifizierten Wahl demokratisch zum Präsidenten der Ukraine gewählt , eine Tatsache, die in den Schriften von NewsGuard zum Regierungswechsel in der Ukraine nicht erwähnt wird. Obwohl Janukowitsch einer politischen Einigung in der EU und vorgezogenen Wahlen zustimmte, zwang ihn die Gewalt am 21. Februar 2014 zur Flucht aus der Hauptstadt. Die New York Times ( NewsGuard Green Check) schrieb früher an diesem Tag:

„Dmytro Yarosh, der Anführer des Rechten Sektors, einer Koalition hartnäckiger nationalistischer Gruppen, reagierte trotzig auf die Nachricht von der Einigung und zog noch mehr Jubel aus der Menge. „Die getroffenen Vereinbarungen entsprechen nicht unseren Bestrebungen“, sagte er. „Der Rechte Sektor wird die Waffen nicht niederlegen. Der Rechte Sektor wird die Blockade eines einzigen Verwaltungsgebäudes nicht aufheben, bis unsere Hauptforderung erfüllt ist – der Rücktritt von Janukowitsch.“ Er und seine Unterstützer seien „bereit, die Verantwortung für die weitere Entwicklung der Revolution zu übernehmen“, fügte er hinzu. Die Menge rief: „Gut! Gut!‘

Eine Studie über die zum Sturz der Regierung eingesetzte Gewalt von Prof. Serhiy Kudelia, Politikwissenschaftler an der Baylor University, besagt, dass der Sturz aufgrund der „Einbettung gewalttätiger Gruppen“ in einen gewaltfreien Protest erfolgreich war. Die Gewalt begann am 1. Dezember 2013, als diese gewalttätigen Gruppen die Polizei mit „Eisenketten, Fackeln, Steinen und Benzinbomben“ angriffen und versuchten, einen Bulldozer durch die Polizeilinien zu rammen. Die Polizei wehrte sich an diesem Tag brutal.

Wie die International Business Times (IBT) damals über diese Gruppen schrieb:

„Laut einem Mitglied der antifaschistischen Union Ukraine , einer Gruppe, die den Faschismus in der Ukraine überwacht und bekämpft, ‚gibt es hier [auf dem EuroMaidan] viele Nationalisten, einschließlich Nazis. Sie kamen aus der ganzen Ukraine und machen etwa 30 % der Demonstranten aus. Verschiedene Gruppen [von Anarchisten] kamen zu einem Treffen auf dem Maidan zusammen. Während sie sich trafen, kam eine Gruppe von Nazis in einer größeren Gruppe, sie hatten Äxte und Baseballschläger und Stöcke, Helme, sie sagten, es sei ihr Territorium. Sie bezeichneten die Anarchisten als Juden, Schwarze, Kommunisten. Es waren nicht einmal Kommunisten, das war nur eine Beleidigung. Damit hatten die Anarchisten nicht gerechnet und sie gingen. Menschen mit anderen politischen Ansichten können an bestimmten Orten nicht bleiben, sie werden nicht toleriert“, so ein Mitglied der Gruppe weiter.“ Die Gewalt durch rechtsextreme Gruppen wurde offensichtlich von Senator John McCain geduldet, der seine Unterstützung für den Aufstand zum Ausdruck brachte, indem er später in diesem Monat vor der Maidan-Menge sprach. Die stellvertretende Außenministerin Victoria Nuland und der damalige US-Botschafter Geoffrey Pyatt besuchten den Platz, nachdem die Gewalt ausgebrochen war. Der Bericht von NewsGuard über die Ereignisse vom 21. Februar 2014 besagt, dass, obwohl Janukowitsch den vorgezogenen Wahlen zustimmte, „wütende Demonstranten Janukowitschs sofortigen Rücktritt forderten“, und er an diesem Tag floh, nachdem „Hunderte von Polizisten, die Regierungsgebäude bewachten, ihre Posten aufgegeben hatten“. NewsGuard sagt dann: „Demonstranten haben am nächsten Tag die Kontrolle über mehrere Regierungsgebäude übernommen.“

Regierungsgebäude beschlagnahmt

Aber bereits im Dezember 2013 hatten Demonstranten mehrere Regierungsgebäude besetzt. Am 24. Januar brachen Demonstranten in das Gebäude des Landwirtschaftsministeriums in Kiew ein und besetzten es. Am selben Tag wurden in der Nähe des Präsidialhauptquartiers Barrikaden errichtet. Auch Regierungsgebäude im Westen des Landes waren besetzt worden. The Guardian berichtete am 24. Januar:

„Im Westen des Landes gab es am Donnerstag dramatische Entwicklungen, als Hunderte von Menschen in das Büro des Regionalgouverneurs in der Stadt Lemberg eindrangen und ihn zwangen, ein Rücktrittsschreiben zu unterschreiben. Oleh Salo, ein von Janukowitsch ernannter Vertreter in einer Stadt, in der die Unterstützung für den Präsidenten im niedrigen einstelligen Bereich liegt, sagte später, er habe den Brief unter Zwang unterschrieben und seinen Rücktritt widerrufen. Tausende stürmten am Donnerstag auch das Hauptquartier der Regionalverwaltung in Rivne, brachen Türen auf und forderten die Freilassung von Menschen, die bei den dortigen Unruhen festgenommen wurden, berichtete die Nachrichtenagentur Unian. In der Stadt Tscherkassy, ​​200 Kilometer südlich von Kiew, besetzten etwa 1.000 Demonstranten die ersten beiden Stockwerke des Hauptverwaltungsgebäudes und entzündeten Feuer vor dem Gebäude. Ähnliche Aktionen fanden in Ternopil, Iwano-Frankiwsk und Khmelnytsky in der West- und Zentralukraine sowie in Teilen des Nordostens statt, sagte die Partei der Regionen.“

Demonstranten hatten im Dezember damit begonnen , das Kiewer Rathaus zu besetzen , wobei ein Porträt des faschistischen Führers der Ukraine aus dem Zweiten Weltkrieg, Stepan Bandera, an den Dachbalken hing. In der Nacht des 21. Februar gab der Führer des neofaschistischen Rechten Sektors, Andriy Parubiy, bekannt , dass die Werchowna Rada (Parlament), die Präsidialverwaltung, das Ministerkabinett und das Innenministerium unter ihre Kontrolle gekommen seien die Demonstranten.

Daher hat NewsGuard „falsche Inhalte“ veröffentlicht, indem es berichtete, dass am Tag nach Janukowitschs Flucht aus der Hauptstadt Regierungsgebäude besetzt wurden. Es sollte eine Korrektur drucken.

Am Tag nach Janukowitschs Flucht stimmte die Rada ohne Anwesenheit von Janukowitschs Partei – der größten des Landes – dafür, ihn nach seinem gewaltsamen Sturz anzuklagen. NewsGuard ließ die entscheidende Tatsache aus, dass die Abstimmung über das Amtsenthebungsverfahren durch die Abwesenheit von Janukowitschs Partei beeinträchtigt wurde und dass die Amtsenthebung weitgehend irrelevant wurde, nachdem ihn die Gewalt gezwungen hatte, aus der Hauptstadt zu fliehen.

Demokratisch gewählte Führer werden durch Wahlniederlage, Amtsenthebung oder Misstrauensvotum abgesetzt, nicht durch Gewalt. NewsGuard schreibt, dass „Hunderte von Polizisten, die Regierungsgebäude bewachten, ihre Posten verließen“ an dem Tag, an dem Janukowitsch vertrieben wurde, sagt aber nicht, warum. Wie das Magazin Jacobin (NewsGuard Green Check) berichtet :

„Was man auch von den Maidan-Protesten halten mag, die zunehmende Gewalt der Beteiligten war der Schlüssel zu ihrem endgültigen Sieg. Als Reaktion auf ein brutales Vorgehen der Polizei begannen die Demonstranten mit Ketten, Stöcken, Steinen, Benzinbomben und sogar einem Bulldozer zu kämpfen – und schließlich mit Schusswaffen, was alles im Februar in einer praktisch bewaffneten Schlacht gipfelte, bei der fast dreizehn Polizisten zurückblieben fünfzig Demonstranten tot. Die Polizei „konnte sich nicht mehr gegen die Angriffe der Demonstranten wehren“, schreibt der Politologe Sergij Kudelia, was sie zum Rückzug veranlasste und Janukowitschs Abgang beschleunigte.“

NewsGuard nennt die Ereignisse eine „Revolution“, doch Revolutionen in der Geschichte waren typischerweise gegen Monarchen oder Diktatoren, nicht gegen demokratisch gewählte Führer. Zum Beispiel waren die Amerikanische Revolution von 1776, die Französische Revolution von 1789, die Russische Revolution von 1917, die Ägyptische Revolution von 1952, die Iranische Revolution von 1979 und unzählige andere gegen Monarchen. Staatsstreiche wurden sowohl gegen gewählte als auch gegen nicht gewählte Führer durchgeführt. Revolutionen verändern politische Systeme, normalerweise von Monarchien zu Republiken. Das politische System der Ukraine wurde nicht geändert, nur ihr Führer.

Als Leser kommentierte Adrian E. diesen Artikel im Folgenden:

„Wenn eine Bewegung, die von etwa der Hälfte der Bevölkerung unterstützt und von etwa der Hälfte der Bevölkerung bekämpft wird, eine demokratisch gewählte Regierung gewaltsam stürzt, mag dies andere Namen bekommen (z. B. Putsch), aber es ist sicherlich keine „Volksrevolution“. Die Maydan-Bewegung wurde nie von mehr als etwa der Hälfte der ukrainischen Bevölkerung unterstützt. Sie wurde von einer großen Mehrheit in der Westukraine unterstützt, von sehr wenigen Menschen im Osten und Süden des Landes, wobei die Menschen im Zentrum/Norden gleichmäßiger gespalten waren. Dies war eindeutig kein Fall einer Regierung, die die öffentliche Unterstützung in einem solchen Ausmaß verloren hatte, dass allgemeiner Konsens darüber bestand, dass sie zurücktreten sollte. Es war der Fall eines politischen Lagers, das etwa die Hälfte des Landes repräsentierte, das die letzten Wahlen verloren hatte und seinen Willen mit brutaler, tödlicher Gewalt durchsetzte.“

Janukowitschs Sturz war in jeder Hinsicht ein verfassungswidriger Regierungswechsel. Seine „Amtsenthebung“ ohne Anwesenheit seiner Partei bei der Abstimmung erfolgte, nachdem Regierungsgebäude beschlagnahmt und er gewaltsam aus der Hauptstadt vertrieben worden war.

Indizien

In seiner Version dieser Ereignisse bezieht sich NewsGuard nur auf Indizienbeweise für den Putsch und interpretiert ihn als „Unterstützung“ der USA für eine „Revolution“ gegen einen demokratisch gewählten Präsidenten.

NewsGuard weist nicht darauf hin, dass McCain, Senator Christopher Murphy (D-CT) sowie Nuland mit Oleh Tyahnybok, dem Vorsitzenden der neofaschistischen Svoboda-Partei, früher bekannt als Social National Party, auf der Bühne des Maidan aufgetreten sind.

NewsGuard denkt nicht darüber nach, wie solche Ereignisse in den Vereinigten Staaten gesehen würden, wenn ein hochrangiger Beamter des russischen Außenministeriums, zwei führende russische Gesetzgeber und der russische Botschafter in den USA mit einem rechtsextremen amerikanischen Führer auf der Bühne erscheinen würden, um vor einer Menschenmenge in der Washington Mall zu sprechen versucht, einen gewählten US-Präsidenten zu stürzen. Wenn dieser Präsident gewaltsam gestürzt würde, würden die Amerikaner dann denken, dass es ein von Russland unterstützter Putsch war?

NewsGuard diskutiert Nulands Rede von 2013 , in der sie enthüllte, dass die USA seit 1991 5 Milliarden Dollar ausgegeben hätten, um die „Bestrebungen“ der Ukraine zu verwirklichen. Was es nicht betont, ist, dass die USA bestrebt waren, die Ukraine in Richtung Westen und weg von Russland zu drehen. Und die USA hatten zu tun.

In einer Umfrage von 2008, 17 Jahre nach Beginn dieser US-Bemühungen und dem Jahr, in dem die USA sagten, dass die Ukraine eines Tages der NATO beitreten würde, lehnten 50 Prozent der Ukrainer tatsächlich eine NATO-Mitgliedschaft ab , während nur 24,3 Prozent sie befürworteten. Eine Gallup-Umfrage aus dem Jahr 2010 zeigte, dass 40 Prozent der Ukrainer die NATO eher als Bedrohung denn als Beschützer betrachteten. Nur 17 Prozent waren gegenteiliger Meinung. Die US-Herausforderung war also der Aufbau einer Zivilgesellschaft durch von den USA finanzierte NGOs zugunsten des Westens.

NewsGuard erwähnt nicht, dass ein Teil der 5 Milliarden Dollar, die die USA ausgegeben haben, dazu diente, bei der Organisation von Protesten zu helfen. Es gab eine echte Unzufriedenheit der Bevölkerung mit Janukowitsch, die die NED förderte und trainierte. Jacobin berichtete über die Ereignisse von 2014:

„US-Beamte, unzufrieden mit dem gescheiterten EU-Deal, sahen in den Maidan-Protesten eine ähnliche Chance. Nur zwei Monate vor ihrem Ausbruch schrieb der damalige Präsident der NED unter Verweis auf Janukowitschs europäischen Einsatz, dass „die Möglichkeiten beträchtlich sind und es wichtige Wege gibt, wie Washington helfen könnte“. In der Praxis bedeutete dies die Finanzierung von Gruppen wie New Citizen, von denen die Financial Times berichtete , dass sie „eine große Rolle dabei spielten, den Protest in Gang zu bringen“, angeführt von einer pro-EU- Oppositionsfigur . Der Journalist Mark Ames entdeckte, dass die Organisation Hunderttausende von Dollar von US-amerikanischen Initiativen zur Förderung der Demokratie erhalten hatte.“

Sechs Tage nach Janukowitschs Sturz berichtete Parry in Consortium News , dass die National Endowment for Democracy (NED), die NGOs in Ländern finanziert, die US-Ziele für einen Regimewechsel sind, im vergangenen Jahr 65 Projekte in der Ukraine mit insgesamt mehr als 20 Millionen Dollar finanziert habe . Parry nannte es „eine politische Schattenstruktur von Medien und Aktivistengruppen, die eingesetzt werden könnten, um Unruhen zu schüren, wenn die ukrainische Regierung nicht wie gewünscht handelte“.

Die NED löschte am 25. Februar, dem Tag nach der russischen Invasion, alle von ihr finanzierten Projekte in der Ukraine, die hier archiviert sind . Die NED mischte sich 2004 während der sogenannten Orangenen Revolution in die ukrainische Politik ein. Die Washington Post (grüner Haken) schrieb 1991, dass das, was die CIA einst im Geheimen tat – Regime zu destabilisieren und zu stürzen – die NED nun offen tue.

CIA- oder NED-geführte Staatsstreiche bestehen nie aus ganzem Stoff. Die USA arbeiten mit echten Oppositionsbewegungen innerhalb eines Landes, manchmal Volksaufständen, zusammen, um sie zu finanzieren, auszubilden und zu leiten. Die USA haben eine lange Geschichte des Sturzes ausländischer Regierungen, die berüchtigtsten Beispiele sind der Iran im Jahr 1953, Guatemala im Jahr 1954 und Chile im Jahr 1973.

Im September 2013, bevor der Aufstand auf dem Maidan begann, nannte der langjährige NED-Chef Carl Gerhsman in einem Kommentar der Washington Post die Ukraine „den größten Preis“ und warnte , dass „auch die Russen vor einer Wahl stehen und Putin sich selbst finden könnte nicht nur im nahen Ausland, sondern auch innerhalb Russlands auf der Verliererseite.“

2016 sagte er, die NED sei seit den 1980er Jahren in der Ukraine engagiert und lobte den „Sturz von Janukowitsch“.

Nuland-Pyatt-Videoaufnahme wird ausgeblendet.

https://youtube.com/watch?v=FWJCNs6txL4%3Fversion%3D3%26rel%3D1%26showsearch%3D0%26showinfo%3D1%26iv_load_policy%3D1%26fs%3D1%26hl%3Dde%26autohide%3D2%26start%3D245%26wmode%3Dtransparent

Am wichtigsten ist, dass der Versuch von NewsGuard , die US-Beteiligung an dem Putsch zu widerlegen, das 2014 abgefangene und durchgesickerte Telefongespräch zwischen Nuland und Pyatt, dem damaligen US-Botschafter in der Ukraine, auslässt, in dem die beiden Wochen vor dem Sturz von Janukowitsch darüber diskutieren, wer die neue Regierung bilden wird.

Auf dem durchgesickerten Band sprechen Nuland und Pyatt über die „Hebamme“ einer neuen Regierung; die Rolle von Vizepräsident Joe Biden und die Einrichtung von Treffen mit ukrainischen Politikern, um dies zu erreichen. Nuland sagt, der Ministerpräsident sollte Arsenij Jazenjuk sein, und tatsächlich wurde er nach dem Putsch Ministerpräsident.

Damals schrieb die BBC (Green Check) über das Leck: „Die USA sagen, dass sie mit allen Seiten in der Krise zusammenarbeiten, um eine friedliche Lösung zu erreichen, und stellen fest, dass es „letztendlich Sache des ukrainischen Volkes ist, über seine Zukunft zu entscheiden ‚. Dieses Transkript legt jedoch nahe, dass die USA sehr klare Vorstellungen davon haben, wie das Ergebnis aussehen sollte, und sich bemühen, diese Ziele zu erreichen.“

Das US-Außenministerium hat nie die Echtheit des Videos bestritten und sich sogar bei der Europäischen Union entschuldigt, nachdem Nuland auf dem Band zu hören war: „Fuck the EU“. Die Mainstream-Medien konzentrierten sich damals fast ausschließlich auf diese anzügliche Bemerkung als Ablenkung von der größeren Bedeutung der US-Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Ukraine.

Warum hat Nuland „Fuck the EU“ gesagt? Zu der Zeit, als sie das sagte, arbeiteten Frankreich, Deutschland und Polen für die EU an einer politischen Lösung mit Russland in der Maidan-Krise, die Janukowitsch an der Macht lassen würde.

Tatsächlich vermittelte die EU einen Deal mit Janukowitsch, der vorgezogenen Neuwahlen bis Dezember 2014, einer Wiederherstellung der Verfassung von 2004 und einer Amnestie für alle Demonstranten zustimmte und damit den Weg frei machte, dass niemand für den gewaltsamen Sturz verantwortlich gemacht werden kann. Janukowitsch verkündete das Abkommen am 21. Februar 2014 mit EU-Beamten an seiner Seite in Kiew. Später an diesem Tag wurde er gewaltsam von der Macht vertrieben.

Dass die historische Rolle der NED und das wesentliche Nuland-Pyatt-Gespräch aus ihrer Berichterstattung herausgelassen werden, ist ein für Unternehmensmedien typisches Auslassen von Beweisen durch NewsGuard. Das Weglassen entscheidender Elemente einer Geschichte ändert ihre Bedeutung und untergräbt in diesem Fall die Darstellung von NewsGuard über die Ereignisse von 2014.

Dies ist ein hervorragendes Beispiel dafür, warum Parry Consortium News ins Leben gerufen hat: um über wichtige Informationen zu berichten, die Unternehmensmedien manchmal absichtlich und in irreführender Weise auslassen, um die Bedeutung einer Geschichte zu ändern. NewsGuard sollte seine Geschichte über den Putsch korrigieren, nicht Consortium News. NewsGuard lädt Leser ein, Korrekturen anzufordern, indem sie eine E-Mail an corrects@newsguardtech.com senden .

Wahrscheinliche Gründe für den Putsch

Die Wall Street und Washington kamen nach dem Fall der Sowjetunion im Jahr 1991 unter einem biegsamen Boris Jelzin (der 1996 direkte US-Hilfe erhielt, um die Wiederwahl zu gewinnen) herein, um die ehemals staatseigenen Industrien zu enteignen, sich selbst zu bereichern und eine neue zu errichten Klasse der Oligarchen und verarmen das ehemalige Sowjetvolk.

Der Aufstieg von Wladimir Putin an die Macht am Silvesterabend 1999 begann allmählich, den US-Einfluss im postsowjetischen Russland einzudämmen, insbesondere nach Putins Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, in der er die einseitige US-Aggression, insbesondere im Irak, anprangerte.

Schließlich stellte Putin die Souveränität über einen Großteil der russischen Wirtschaft wieder her und wandte Washington und die Wall Street gegen ihn auf. (Wie Präsident Joe Biden inzwischen mehr als einmal deutlich gemacht hat , besteht das Ziel der USA darin, ihn zu stürzen.)

In seinem Buch „ The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives“ von 1997 schrieb der ehemalige nationale Sicherheitsberater der USA, Zbigniew Brzezinski:

„Die Ukraine, ein neuer und wichtiger Raum auf dem eurasischen Schachbrett, ist ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt, weil ihre bloße Existenz als unabhängiges Land dazu beiträgt, Russland zu verändern. Ohne die Ukraine hört Russland auf, ein eurasisches Imperium zu sein. Russland ohne die Ukraine kann immer noch einen imperialen Status anstreben, aber es würde dann ein überwiegend asiatischer imperialer Staat werden.“

Daher ist der „Vorrang“ der USA oder die Weltherrschaft, die Washington immer noch antreibt, nicht möglich ohne die Kontrolle über Eurasien, wie Brzezinski argumentierte, und das ist nicht möglich ohne die Kontrolle über die Ukraine, indem Russland verdrängt wird (US-Übernahme der Ukraine beim Putsch von 2014). Moskau dominierte, wie damals, als dies in den 1990er Jahren geschrieben wurde.

Die tiefe Beteiligung des Westens an der ukrainischen Politik und Wirtschaft endete nie seit jenen frühen postsowjetischen Tagen. Als Janukowitsch legal handelte (die Rada autorisierte es), das Assoziierungsabkommen der Europäischen Union zugunsten eines russischen Wirtschaftspakets zu besseren Bedingungen abzulehnen, drohte er, die wirtschaftliche Beteiligung des Westens einzuschränken. Janukowitsch wurde ein gezeichneter Mann.

Janukowitsch hatte Russisch bereits zu einer Amtssprache gemacht, er hatte eine NATO-Mitgliedschaft abgelehnt und den Versuch seines prowestlichen Vorgängers rückgängig gemacht, Nazi-Kollaborateure zu verherrlichen. Janukowitschs Vorgänger, Präsident Viktor Juschenko, hatte den faschistischen Führer der Ukraine aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, Stepan Bandera, zu einem „Helden der Ukraine“ gemacht.

Unter den meisten Westukrainern gab es eine echte Unzufriedenheit der Bevölkerung mit Janukowitsch, die sich verschärfte und gewalttätig wurde, nachdem er das EU-Abkommen abgelehnt hatte. Innerhalb weniger Monate wurde er gestürzt.

Nach dem Putsch

Die von den USA eingesetzte Regierung in Kiew verbot politische Parteien, einschließlich der Kommunistischen Partei, und entzog Russisch als Amtssprache. Janukowitschs Partei der Regionen wurde in mehreren Oblasten verboten und brach schließlich zusammen. Ein amerikanischer Staatsbürger wurde Finanzminister und Vizepräsident Joe Biden wurde Barack Obamas virtueller Vizekönig in der Ukraine.

Es sind Videos aufgetaucht, in denen Biden dem damaligen nominellen Präsidenten Petro Poroschenko Anweisungen gibt. Nach eigenen Angaben erzwang Biden den Rücktritt des ukrainischen Generalstaatsanwalts Viktor Schokin.

Shokin sagte unter Eid aus, dass er im Begriff sei, gegen Burisma Holdings zu ermitteln, das Unternehmen, in dem der Sohn des Vizepräsidenten nur wenige Monate nach dem von den USA unterstützten Putsch eine lukrative Vorstandsmitgliedschaft erhielt.

Biden, andere US-Beamte und die damaligen Medien logen, dass Shokin entfernt wurde, weil er korrupt war. Memos des Außenministeriums , die in diesem Jahr veröffentlicht und von Just the News (grüner Haken) veröffentlicht wurden, loben Shokin tatsächlich für seine Antikorruptionsarbeit. Die Frage, ob der Führer einer fremden Nation das Recht hat, den Staatsanwalt eines anderen Landes abzusetzen, wurde begraben.

Acht Tage, nachdem am 2. Mai 2014 fast 50 Anti-Putsch-Demonstranten in Odessa von rechtsextremen Gegendemonstranten, die vom Rechten Sektor dominiert wurden, verbrannt wurden, erklärten die putschresistenten Provinzen Luhansk und Donezk in der Donbass-Region ihre Unabhängigkeit von der Ukraine. Russland begann, ihnen zu helfen, und nach einem Besuch des damaligen CIA-Direktors John Brennan in Kiew begann Poroschenko einen Krieg gegen die Separatisten, der acht Jahre dauerte und Tausende von Zivilisten tötete, bis Russland im Februar in den Bürgerkrieg eingriff.

Nach dem Putsch begann die NATO mit der Bewaffnung, Ausbildung und Durchführung von Übungen mit dem ukrainischen Militär und machte es de facto zu einem NATO-Mitglied. Dabei handelte es sich nicht nur um die Interessen eines Teils der Ukraine, die bedient wurden, sondern um die mächtiger ausländischer Akteure. Es war vergleichbar mit einer kolonialen Übernahme eines Landes im Stil des 19. Jahrhunderts.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für The Wall Street Journal, Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette und The Star of Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Sunday Times of London, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Journalist für die New York Times.