Luongo: Die russische Regime-Änderungsfalle

Der Regimewechsel in Russland ist derzeit in aller Munde. Es ist eine weitere Folge der am längsten laufenden MI-6-Show „Russia – Putin’s Fragile Playground“, die täglich in unseren von Geheimdiensten kooptierten Medien läuft.

Und, hey, dank Elon Musk ist das keine Verschwörungstheorie mehr, trotz der Beteuerungen der Bösewichte.

Das aktuelle Bild wird durch regelmäßige Berichte über ukrainische Drohnenangriffe auf einen russischen Luftwaffenstützpunkt oder ein Kraftwerk unterstrichen. Jetzt macht sogar ein großer Artikel die Runde, in dem es darum geht, dass Russland mit organisierten Schläferzellen von Saboteuren konfrontiert ist, die hemmungslos operieren, um kritische Infrastrukturen auszuschalten.

Ich bezweifle nicht, dass das stimmt, denn natürlich sind die USA und ihr „wichtigster NATO-Verbündeter“ (hust Großbritannien, hust) fest entschlossen, Russland zu Fall zu bringen, aber interessant ist die Tatsache, dass dies jetzt geschieht, wo Russland große Schritte unternimmt, um sein Militär zu reorganisieren, damit es diesen Krieg auf lange Sicht führen kann.

Das impliziert, dass es innerhalb der EU plötzlich erheblichen Widerstand gegen das Ausmaß dieses Engagements gibt. Daran habe ich ernsthafte Zweifel.

Das jüngste Eingeständnis der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass die Minsker Vereinbarungen nur dazu dienten, Zeit zu kaufen, um die Ukraine für den Krieg zu rüsten, kann auf verschiedene Weise interpretiert werden.

Aber für mich, der ich weiß, dass die vorherrschende Darstellung darin besteht, den Krieg als Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland darzustellen, passt Merkels Eingeständnis perfekt in dieses Bild. Erinnern Sie sich daran, dass ich immer zwischen der Davos Crowd und den Neokonservativen unterschieden habe.

Ich habe die Neokonservativen immer als die nützlichen Idioten der eher leninistischen Davosianer betrachtet. Merkel ist ein überzeugter Leutnant der Davosianer, wenn es je einen gab.

Merkel trägt zu diesem hyper-aggressiven US-Narrativ bei, indem sie versucht, ihre Rolle in Minsk als etwas darzustellen, das von den USA gefordert wurde und dem sie zugestimmt hat.

Dies ist ein von den USA geführter Zug, auf dem die EU als Geisel gehalten wird, als wäre es der verdammte Snowpiercer.

Ja, okay.

Es ergibt viel mehr Sinn, wenn wir die Dinge revidieren und argumentieren, dass Merkel ihre guten Beziehungen zu Putin und seinen blinden Fleck für Deutschland nutzte, um über Nordstream 2 zu verhandeln, wohl wissend, dass dies ein geopolitisches Minenfeld sein würde.

Ernsthaft, wenn man die ganze NS2-Saga durchdenkt: Wenn es Merkel ernsthaft darum ging, Zeit für einen Krieg mit der Ukraine zu gewinnen, dann war die Pipeline nur ein weiteres strategisches Minsk-Projekt, bei dem nicht nur Russlands Zeit, sondern auch Milliarden von Dollar für ein Projekt verschwendet wurden, das sich nie auszahlen würde.

So gesehen war das für NS2 ausgegebene Geld eines der ersten Opfer dieses Krieges, der seit dem Sturz des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch im Jahr 2014 andauert.

So gesehen ist die aktuelle Situation sogar noch gefährlicher und unsicherer als je zuvor. Denn dann wird einem erst richtig bewusst, wie wütend die Russen sind und wie sehr sie sich dem Krieg verschrieben haben.

Das bedeutet, dass ihr bester strategischer Schachzug darin besteht, den Westen wirtschaftlich, politisch und militärisch in einen ukrainischen Fleischwolf zu treiben, den er sich selbst ausgedacht hat.

Und das bringt mich zu einem aktuellen Beitrag von Martin Armstrong. Martin sieht sich die Zyklen an und prognostiziert eine Häufung von Zyklen, die in Bezug auf Krieg und Putin um den Zeitraum März/April 2023 zusammenfallen.

Wie immer muss man Martins Computermodellierung der Zukunft mit Vorsicht genießen, aber ich bin gerne bereit, mich darauf einzulassen, wenn sie zu Erkenntnissen führt.

Ich verstehe, dass Martin Armstrong sehr besorgt darüber ist, wie sich diese nächsten Jahre entwickeln werden, und das zu Recht. Die Psychopathen, die im Westen das Sagen haben, verfügen nicht über einen Rückwärtsgang. Sie greifen nur an.

Wenn Sie verwirrt sind, was diese Leute wirklich über die Zukunft Russlands glauben, dann sollte dieser kürzlich erschienene Artikel des Hudson-Instituts – einer so normalen Neocon-Institution, wie man sie nur bekommen kann – die Dinge klären.

Dieser Artikel ist kein Meinungsartikel über mögliche Ziele oder als Wunschliste von Verrückten zu lesen. Es handelt sich um eine Reihe von Überzeugungen, die sich aus ihrer Sicht der demografischen Analyse Russlands und ihrer Mission, die Überreste der Sowjetunion zu beseitigen, ergeben.

Dies ist ein ideologischer Kampf für die Neocons. Russland zu vernichten ist ihre Religion.

Deshalb sind sie auch so leicht zu manipulieren. Das macht sie zu den perfekten nützlichen Idioten in Davos‘ größerem Spiel.

Für die Neokonservativen ist es eine ausgemachte Sache, dass Russland zusammenbrechen wird. Ich verweise Sie auf meinen Artikel von neulich über Modelle, „Faulheit“ und die Kluft zwischen Wissen und dessen Vortäuschung.

Es ist diese Aufmerksamkeit für die Reihenfolge der Operationen, die wichtig ist, um zu verstehen, was heute in der Welt vor sich geht. Eine meiner häufigsten Beschwerden gegenüber meinen „libertären Brüdern“ ist, dass sie sich immer auf das „Endspiel“ stürzen, ohne die Schritte zu durchdenken, die uns dorthin führen.

In der Geldtheorie können wir nachrechnen und erkennen, dass das System dem Untergang geweiht ist. Indem wir diese Variable in den politischen Mix einbeziehen, können wir die geopolitische Gleichung lösen und dann große Erklärungen darüber abgeben, wo alles enden wird.

Und wenn das passiert, ziehen die Menschen arrogant ihre Schlüsse, und dann übernimmt ihr Bestätigungsfimmel die Oberhand. Jeder Datenpunkt bestätigt dann, was sie sehen wollen, und sie ignorieren die schwarzen Schwäne am Horizont.

Die Neocons und Davos haben bereits das künftige Endspiel geplant und sich, offen gesagt, aus dem Tagesgeschehen zurückgezogen. Sie sind wie die Libertären, die ich oben beschrieben habe, und warten nur auf den Zusammenbruch, der vielleicht nie kommt.

Und ich muss Martin Armstrong dafür danken, dass er mir geholfen hat, diese Arroganz zu überwinden. Sein unermüdliches Augenmerk auf den „Arbeitsablauf“ ist sein größter Beitrag zum Kommentarwesen.

Daher rührt meiner Meinung nach Martins Besorgnis über Putin und Russland, und das ist auch gut so. Personal ist nun einmal Politik. Aber das gilt für beide Seiten der politischen Kluft.

Ich glaube, dass er die Situation in Russland falsch einschätzt, wenn es um Putin geht.

Obwohl er über „tiefe Quellen“ in Russland verfügt, ist Martins Analyse von Putin in der Tat ziemlich schwach. Nur weil die Neokonservativen glauben, dass sie intern genug Chaos schüren können, um Putin zu stürzen, heißt das noch lange nicht, dass dies auch geschieht.

Hat das 2015 funktioniert, als Putin im Februar zwei Wochen lang aus der Öffentlichkeit verschwand und Armstrong selbst erklärte, er habe es mit einem internen Putschversuch im Kreml zu tun, den Putin mit seinem typischen Understatement niederschlug?

Damals gab es weniger Sanktionen, aber ein größeres finanzielles Problem als 2022, denn 2014 war Russland nicht auf einen totalen Wirtschaftskrieg vorbereitet. Putin ermahnte seine SEO-Giganten wie Gazprom und Rosneft, ihre auf Dollar lautenden Schulden abzubauen und ihre Zahlungsstruktur zu diversifizieren.

Sie taten es nicht, und das kostete Russland fast alles.

Putin hat ihnen mit Xis Hilfe aus der Patsche geholfen. Aber wie immer ist es ziemlich offensichtlich, dass er dafür eine Gegenleistung erhielt, nämlich mehr Loyalität von ihnen.

Martins Ängste rühren daher, dass er nicht glaubt, dass Putin seine Position gegenüber dem Westen immer verstanden hat. Es ist naiv von ihm zu glauben, dass Putin, der den Westen 2015 als „nicht abkommensfähig“ bezeichnete, glaubte, dass Minsk jemals umgesetzt werden oder dass das Vereinigte Königreich nicht jede rote Linie überschreiten würde.

Während Minsk der Ukraine Zeit verschaffte, sich zu bewaffnen, verschaffte es Putin Zeit, die Waffen und Systeme zu bauen, die er brauchte, um das Land zu stoppen, während er der Welt bewies, dass der Westen sich auf einen Krieg gegen ihn und Russland vorbereitete.

Die Strategie, die er 2015 im Umgang mit Gazprom und Rosneft anwandte, um sich innenpolitisch die Verbündeten zu sichern, die er heute braucht, diente auch dazu, die Freunde zu gewinnen, die er international braucht.

Siehe z.B. 2022 als Beweis dafür.

Putins Strategie bestand immer darin, die Strategie der aggressiven militärischen und wirtschaftlichen Strangulierung zuzulassen und die Diplomatie und ehrliche Vermittlungsarbeit zu nutzen, um Verbündete in der ganzen Welt für den Moment zu gewinnen, in dem der Westen beschloss, in der Ukraine zuzuschlagen.

Dann hat er zugeschlagen, bevor sie bereit waren.

Mit dieser Analyse projiziert Martin meiner Meinung nach seine Ängste auf Putin.

Und ich glaube nicht, dass er sich mit der Veröffentlichung seines „Putin-Zyklus“-Diagramms einen Gefallen tut, denn es stimmt mit keinem von Putins großen Schritten überein.

Dieser Zyklus verpasste die Aufnahme der Krim in Russland (März 2014), seine UN-Rede 2015 und den Einmarsch in Syrien, den sein großes wirtschaftliches Vertrauensmodell aufgriff (28. bis 30. September 2015). Es fehlte seine Rede, in der er auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 seine Strategie zum Sieg über den Westen darlegte. Es fehlte seine Rede zur Lage der Nation im März 2018, in der er die Waffen vorstellte, die uns auf diesen Weg brachten, bei dem die Neocons erkannten, dass sich ihr Zeitfenster für den Sturz Russlands endgültig schließen würde, wenn diese Waffen jemals in die Massenproduktion gingen.

Ich möchte hier nicht zu hart sein, denn es ist offensichtlich, dass Martin gleichzeitig aufrichtig, gut informiert und zu Recht besorgt über Putins Zwangslage ist. Es ist offensichtlich, dass Putin zum Abschuss freigegeben ist. Er ist der Kapitän, der das russische Schiff steuert, und den Verrückten in Moskau wird jeder Vorwand geliefert, um ihn loszuwerden.

Aber ich erinnere Sie daran, dass Russland, wie der Iran und mehr noch als China, in erster Linie eine Zivilisation und erst in zweiter Linie ein System ist. Deswegen werden Druck von außen und interne Unterwanderung nicht die gleiche Wirkung haben wie hier im Westen.

Ja, sowohl der Iran als auch Russland sind korrupt, aber sie sind auf andere Weise korrupt als der Westen. Iraner und Russen verstehen diese Korruption viel besser als die eierköpfigen Analysten in Langley, die Think Tanks auf der K-Street füttern.

Und das ist, glaube ich, der Unterschied in diesem Fall. Putin wird sich vielleicht 2023 einer weiteren Runde verräterischer Aktivitäten im Kreml erwehren müssen, aber ich glaube nicht einen Moment lang, dass er sich dessen nicht bewusst ist. Ich würde sogar sagen, dass sich seine Strategie gegenüber inländischen Verrätern nicht von der unterscheidet, wie er mit seinen westlichen Gegnern umgeht: Er lässt sie glauben, dass sie ihn in der Hand haben, und vernichtet sie dann, nachdem sie sich selbst entlarvt haben.

Das ist Colonel Doug MacGregors Einschätzung von Putins Strategie vor Ort in der Ukraine. Wenn MacGregor recht hat, ist es schwer zu behaupten, dass er innerhalb Russlands nicht dieselbe Strategie verfolgen würde.

Personal ist wiederum Politik.

Damit soll nicht gesagt werden, dass der Weg für Putin im Jahr 2023 nicht tückisch sein wird. Er wird es sein.

Der Westen glaubt, dass die Demütigungen, die er Putin zugefügt hat, ihn aus dem Amt drängen werden.

Aber das heutige Russland scheint, wie Alex Mercouris es in einem kürzlich erschienenen Video ausdrückte, „peinlichkeitssicher“ zu sein.

Das ist es, was Martin befürchtet, nämlich dass die Peinlichkeiten der Drohnenangriffe und der mangelnde militärische Erfolg Putin zu Hause in Unruhe versetzen werden.

Ich würde mir mehr Sorgen machen, dass Putin in den kommenden Wochen einen großen Schritt in der Ukraine macht. Dass er wieder „den ersten Schritt macht“ und mit einem Angriff dem zuvorkommt, was der Westen geplant hat.

Die Drohnenangriffe innerhalb Russlands sind Teil dieser Demütigungen. Aber ich denke, dass Armstrong, wie die Neocons, den politischen Schaden für Putin so einschätzt, als wäre er ein amerikanischer Politiker.

Wir sind diejenigen, die sich für unbesiegbar halten. Die Russen machen sich dank Putins erfolgreichem Framing des Konflikts, der Propaganda, wenn Sie so wollen, keine Illusionen über die Situation.

Sie wissen, dass ihre Regierung nicht richtig funktioniert. Sie wissen, dass der Westen untröstlich über ihre Weigerung ist, kolonisiert oder von der Erde getilgt zu werden. Und schließlich wissen sie, dass Putin nicht perfekt ist, aber er ist kein globalistischer Verräter.

Ein Luftangriff hier oder eine gescheiterte Offensive dort ist kein Beweis für etwas anderes als das, was sie schon immer wussten. Sie gehen nicht von der Position imperialer Arroganz aus.

Wir sind diejenigen, deren Psyche zerbrechlich ist. Sie sind diejenigen, die durch das Feuer (die 1990er Jahre) gegangen sind und überlebt haben.

Deshalb ist es wahrscheinlicher, dass wir zusammenbrechen, wenn unsere gepriesene militärische Macht schwankt oder, schlimmer noch, besiegt wird. Gehen Sie nun zurück zu meinen Argumenten über Merkel, Minsk und NS2 und sagen Sie mir, dass Sie die Falle nicht sehen können, die Davos den Neocons und dem politischen Establishment der USA gestellt hat, die in der Blase ihrer vorhersehbaren Schlussfolgerungen leben.

Das Ziel dieser Provokationen ist es, Russland dazu zu bringen, halbherzig loszulegen und dem Westen die moralische Grundlage für die Mobilisierung zum totalen Krieg zu geben.

Russland ist ein Land, das versucht, aufzusteigen oder zumindest nicht von der Zermürbung geschluckt zu werden. Es ist keine Kolonialmacht, die versucht, die unvermeidliche Auflösung abzuwenden. Die Zeit ist hier sein Verbündeter.

Putin wird auf diese Angriffe reagieren müssen. Er wird in den nächsten Monaten einen großen politischen Sieg erringen müssen. Wenn man seine derzeitige politische Situation bewertet, ist ein großer Nachteil, dass er seinen jährlichen Marathon für Fragen und Antworten abgesagt hat, aber das kann man auf zwei Arten interpretieren.

Es ist eine Menge Arbeit, diese Veranstaltung zu organisieren. Wenn er sich wochenlang auf eine Show vorbereitet, die er nicht vergeuden sollte, während er einen Krieg führt, ist das die richtige Botschaft an sein Volk, und nicht die Zusage staatlicher Mittel zur Reparatur einer kaputten Toilette in Irkutsk.

Der Westen will Ihnen weismachen, er wolle sich wegen seines unpopulären Krieges nicht dem Zorn der Bevölkerung aussetzen.

Ganz ehrlich? Meine Antwort darauf ist: „Ok, Boomer.“

Jetzt fragen Sie sich, wer 4 Millionen Dollar pro Kongressmitglied für „persönliche Sicherheit“ in einem Gesetzentwurf bereitstellt, den sie nach der Wahl durchgeboxt haben?

Was Sie an dieser ganzen Situation beunruhigen sollte, ist, dass derjenige, der angeblich Monate davon entfernt ist, zerstört zu werden, derjenige ist, der ruhig ist und sein Schicksal versteht.

Wissen Sie, was man im russischen Volk sagt? Wer zum Hängen bestimmt ist, ertrinkt nicht. WLADIMIR PUTIN

Wissen Sie, wenn ich jetzt über dieses Zitat nachdenke, bin ich mir nicht so sicher, ob Putin nur sich selbst beschrieben hat.