Bezos fliegt mit dem Privatjet für eine „Tasse Tee“ zu einem Klimagespräch mit Prinz Charles (der ebenfalls mit dem Privatjet einflog)

Werfen Sie einen Blick auf diese Milliardäre, die in Privatjets fliegen und in einer Villa sitzen und sich darüber beschweren, dass wir zu viel Kohlenstoff ausstoßen

Während sie die nächsten zwei Wochen damit verbringen, alle anderen darüber zu belehren, dass sie mehr gegen den Klimawandel tun müssen, wurden Eliten wie Jeff Bezos, Prinz Charles und Bill Gates dafür kritisiert, dass sie jeden Tag mit kohlenstofffressenden Privatjets herumfliegen.

Bezos traf sich am Sonntag mit Prinz Charles in einem riesigen Herrenhaus in der Nähe von Glasgow zu einer „Tasse Tee“ und einem Gespräch über den Klimawandel, nachdem beide in Privatjets angereist waren.

Bezos landete am Sonntag auf dem schottischen Flughafen Prestwick in einem 65 Millionen Dollar teuren Gulfstream-Flugzeug, nur eines von VIER HUNDERT Privatjets, die vor dem COP 26-Gipfel auf dem Flughafen landeten.

Bezos‘ Social-Media-Seiten füllten sich schnell mit Bildern von ihm und seiner Frau, die in der luxuriösen Villa mit dem britischen Thronfolger faulenzen und darüber schwadronieren, wie sie den Klimawandel bekämpfen:

The Prince of Wales has been involved in fighting climate change and protecting our beautiful world far longer than most. We had a chance to discuss these important issues on the eve of #COP26 — looking for solutions to heal our world, and how the @BezosEarthFund can help. pic.twitter.com/7zBNnfCav7 — Jeff Bezos (@JeffBezos) October 31, 2021

In under two weeks Prince Charles @ClarenceHouse has managed on private jets & helicopters to clock up:



Over 16,000 miles

Cost taxpayers £280,000

Emitted 162 tons of CO2



That’s 18x more than the average Brit.



Don’t worried mate I’ve put on my coat & turned down the heating. pic.twitter.com/mXdHRngCz2 — David Atherton (@DaveAtherton20) October 31, 2021

Wie umweltfreundlich ist Ihre Jacht?

How ECO friendly is yout yacht? 🤔 pic.twitter.com/ygeI62bgfR — Čeněk Stýblo (@CenekStyblo) October 31, 2021

Apropos Luxus-Superyachten: Bezos und 50 weitere Gäste wurden am Wochenende mit Hubschraubern von Bill Gates‘ Superyacht, die er für 2 Millionen Dollar pro Woche gemietet hatte, zum Sea Me Beach Club in Fethiye vor der türkischen Küste geflogen, wo Gates seinen 66. Geburtstag feierte.

Die Daily Mail berichtete darüber und wies darauf hin, dass der für den Antrieb der Hubschrauber verwendete Düsentreibstoff 21,095 Pfund Kohlendioxid pro verbrannter Gallone ausstößt.

Gates, ein weiterer Öko-Krieger, verbrachte das Wochenende auch mit Hubschraubern, die zwischen dem Resort und der 60 Meilen entfernten Superyacht hin- und herflogen, was 7.020 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr oder 19 Tonnen pro Tag ausstößt.

Das sind Klima-Helden.

More from people who will be bashing the rest of us again next week about – climate change…https://t.co/7trSgCCfbq — RD Carrington (@rdcarrington) October 31, 2021

The sick and twisted for a „66th“ birthday party 🤮☠️ not to mention their carbon footprint 🤦🏻‍♂️ do as I say not as I dohttps://t.co/c8SZf5VlHF@familyman20181

☕✝️ — linz (@supergranlinz) October 31, 2021

Konservative Schätzungen gehen davon aus, dass die Privatjets, die zur COP26 in Glasgow landen, 13.000 Tonnen Kohlendioxid ausstoßen werden. Allein die Jets, die am Sonntag in Schottland ankamen, verursachten einen Stau im Luftverkehr, der dazu führte, dass einige Jets landen mussten, um die Klimakrieger abzusetzen, dann leer wieder abheben und bis zu 30 Meilen weiterfliegen mussten, um wieder einen Platz zum Landen und Parken zu finden.

Sie wollen den Planeten retten, aber es scheint mehr das sie in zerstören.

„Wichtige Leute“ sind ziemlich dumm! Heuchlerische Fluglinien? Jeff Bezos‘ 48 Millionen Pfund teure Gulf Stream führt eine Parade von 400 Privatjets zur COP26 an, darunter Fürst Albert von Monaco, zahlreiche Royals und Dutzende „grüner“ CEOs – während…