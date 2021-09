Biden-Doktrin zum Abbau der US-Spannungen mit China

asiatimes.com: Die Politik beendet die übermäßige Durchsetzungsfähigkeit der USA und verfolgt greifbare US-Interessen und erwartet, dass andere Staaten dasselbe tun.

Ein 90-minütiges Telefongespräch zwischen den Präsidenten der Vereinigten Staaten und Chinas macht sicherlich weltweit Schlagzeilen, aber Joe Bidens Telefonat mit Xi Jinping am Freitag zieht aufgrund des Zeitpunkts, des Hintergrunds und des Inhalts besondere Aufmerksamkeit auf sich.

Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 und inmitten der hohen Erwartungen an eine „Biden-Doktrin“, die in der US-Außenpolitik gerade erst geboren wird. Alle drei sind entscheidende Momente vor dem Hintergrund sicherer Anzeichen für einen langsamen, stetigen Niedergang der Vereinigten Staaten, der sich in letzter Zeit beschleunigt hat.

Ein ausgezeichneter Aufsatz in der Zeitschrift Foreign Affairs definiert die Biden-Doktrin wie folgt: Eine „kohärente Version des pragmatischen Realismus – eine Denkweise, die die Förderung konkreter US-Interessen schätzt, von anderen Staaten erwartet, dass sie ihre eigenen Interessen verfolgen, und den Kurs ändert, um das zu bekommen, was die Vereinigten Staaten in einer wettbewerbsorientierten Welt brauchen … [markiert] eine willkommene Abkehr von der jahrzehntelangen, übermäßig durchsetzungsfähigen US-Außenpolitik, die Leben und Ressourcen bei der Verfolgung unerreichbarer Ziele verschwendet hat.“

Natürlich ist die obige Definition nur teilweise richtig. War Biden nicht ein glühender Befürworter der NATO-Erweiterung, dem Wendepunkt in der Großmachtpolitik der Nachkriegszeit? George Kennan hat damals mit großer Weitsicht gewarnt:

„Warum sollten sich die Ost-West-Beziehungen bei all den hoffnungsvollen Möglichkeiten, die das Ende des Kalten Krieges mit sich brachte, auf die Frage konzentrieren, wer mit wem verbündet sein würde und folglich gegen wen in irgendeinem phantastischen, völlig unvorhersehbaren und höchst unwahrscheinlichen künftigen militärischen Konflikt?

„Unverblümt gesagt … wäre die Erweiterung der NATO der verhängnisvollste Fehler der amerikanischen Politik in der gesamten Zeit nach dem Kalten Krieg. Es ist zu erwarten, dass eine solche Entscheidung die nationalistischen, antiwestlichen und militaristischen Tendenzen in der russischen Öffentlichkeit anheizen, sich negativ auf die Entwicklung der russischen Demokratie auswirken, die Atmosphäre des Kalten Krieges in den Ost-West-Beziehungen wiederherstellen und die russische Außenpolitik in eine Richtung lenken würde, die uns entschieden nicht gefällt…. „

Biden vertrat zweifellos das amerikanische Establishment und war vom „unipolaren Moment“ ebenso begeistert wie die strategische Gemeinschaft und die politische Elite der USA. Er unterstützte die von den USA angeführte Militärintervention in Jugoslawien und stimmte für die Kriege in Afghanistan und im Irak. In der berauschenden Anfangsphase der Invasion des Irak sah er sogar, dass die USA dieses Land „auf den Weg zu einer pluralistischen und demokratischen Gesellschaft“ bringen würden.

Doch man muss fairerweise sagen, dass Biden, als klar wurde, dass die Kriege in Afghanistan und im Irak furchtbar schief liefen, jede „Surge“-Strategie ablehnte und auf einen schnellen Ausstieg drängte. Nennen Sie es eine pragmatische realistische Ader oder die Vorahnung eines vollendeten Politikers, hier liegt die beste Hoffnung für die Biden-Doktrin, die er am 31. August in einer bahnbrechenden Rede zum Ende des Krieges in Afghanistan verkündete.

Es ist noch etwas zu früh, um daraus den Schluss zu ziehen, dass der Abzug aus Afghanistan eine Neuformulierung der militärischen Präsenz der USA auf der ganzen Welt einläuten wird – auch wenn die innenpolitische Reform für Biden heute die zwingende Realität ist, die eine Rücknahme der imperialen Überdehnung fordert.

Der Prüfstein wird sicherlich die übermäßige Militarisierung und das Nullsummenspiel der Vereinigten Staaten in Asien sein. Bidens Aufruf zu einem extremen Wettbewerb mit China verschärft die Spannungen. Sollte dies zu einer ausdrücklichen Garantie für die Verteidigung Taiwans führen, würden Washingtons bereits umfangreiche regionale Verpflichtungen die rote Linie überschreiten.

Bidens Ansatz bestand darin, die geopolitische Rivalität mit China zu verschärfen, gleichzeitig aber auch die Zusammenarbeit bei gemeinsamen Herausforderungen zu begrüßen und so Raum für Diplomatie zu bewahren. Allerdings hat Peking in letzter Zeit eine harte Linie eingeschlagen, die ein selektives Engagement ausschließt – das heißt, solange die USA ihre feindselige Haltung gegenüber China nicht aufgeben, um es absichtlich zu unterdrücken, ist eine Zusammenarbeit nicht möglich.

Unter diesem Blickwinkel ist Bidens Anruf bei Xi am Freitag zu verstehen. In der Mitteilung des Weißen Hauses heißt es erstens, dass eine „breit angelegte strategische Diskussion“ stattgefunden habe, die zu einer gegenseitigen Vereinbarung geführt habe, sich „offen und direkt“ in Bereichen zu engagieren, in denen ihre Interessen übereinstimmen, aber auch in Bereichen, in denen „unsere Interessen, Werte und Perspektiven auseinandergehen“.

Zweitens unterstrich Biden das Engagement der USA für „Frieden, Stabilität und Wohlstand“ in der indo-pazifischen Region und dafür, dass „der Wettbewerb nicht in Konflikte ausartet“.

Drittens war dies eine höflich formulierte Erklärung des Weißen Hauses, in der es keine Angeberei oder aggressives Einschüchtern gab. Der Kontrast zum knappen Bericht des Weißen Hauses über das erste Gespräch zwischen Biden und Xi am 20. Februar könnte nicht schärfer sein.

Im Februar sprach Biden von der „Bewahrung eines freien und offenen Indopazifiks“ und betonte seine „grundlegenden Bedenken über Pekings zwanghafte und unfaire Wirtschaftspraktiken, das harte Durchgreifen in Hongkong, die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und das zunehmend selbstbewusste Vorgehen in der Region, auch gegenüber Taiwan“.

Biden blieb hart, und sein Interesse an bilateralen Beziehungen beschränkte sich darauf, „praktische, ergebnisorientierte Beziehungen [mit China] zu verfolgen, wenn dies den Interessen des amerikanischen Volkes und unserer Verbündeten dient.“ Punkt. Am Freitag hat Biden im Gegenteil Pekings Beharren auf einem ganzheitlichen Ansatz für die Beziehungen praktisch eingeräumt. Das deutet auf ein grundlegendes Umdenken hin.

Allerdings fällt in der ausführlichen chinesischen Verlautbarung die Genugtuung über die „offene, eingehende und umfassende strategische Kommunikation und den Austausch“ auf. Obwohl die Beziehungen nur aufgrund der US-Politik „in ernste Schwierigkeiten geraten sind“, hat Xi einen großen Schritt gemacht: „Die Beziehungen in Ordnung zu bringen, ist keine Option, sondern etwas, das wir tun müssen und das wir gut machen müssen…

„Die beiden Länder sollten nach vorne schauen und vorwärts drängen, strategischen Mut und politische Entschlossenheit zeigen und die Beziehungen zwischen China und den USA so schnell wie möglich wieder auf den richtigen Weg einer stabilen Entwicklung bringen.“

Xi wies aber auch vorsichtig darauf hin, dass „Engagement und Dialog zur Förderung von Koordination und Kooperation“ auf der Grundlage der gegenseitigen Achtung der Kernanliegen und des richtigen Umgangs mit Unterschieden erfolgen müssen. Insgesamt milderten Xis Äußerungen die harte „Alles-oder-nichts“-Optik hochrangiger chinesischer Beamter, die eine Zusammenarbeit ausschlossen, wenn die US-Politiker sich nicht änderten.

Laut dem chinesischen Bericht bekräftigte Biden das Festhalten der USA an der „Ein-China-Politik“ und strebte „einen offeneren Austausch und konstruktive Diskussionen mit China an, um Schlüssel- und Prioritätsbereiche zu identifizieren, in denen eine Zusammenarbeit möglich ist, um Missverständnisse, Fehlkalkulationen und unbeabsichtigte Konflikte zu vermeiden und die Beziehungen zwischen den USA und China wieder auf den richtigen Weg zu bringen“.

Biden sagte auch, dass die USA „sich auf mehr Diskussionen und Zusammenarbeit mit China freuen, um mehr gemeinsame Positionen zu erreichen“ in wichtigen Fragen und betonte, dass „die Zukunft des größten Teils der Welt davon abhängt, wie die Vereinigten Staaten und China miteinander auskommen“.

Und die beiden Staatsoberhäupter vereinbarten, „häufige Kontakte auf vielfältige Weise zu pflegen und Beamte auf der Arbeitsebene anzuweisen, die Arbeit zu intensivieren, einen umfassenden Dialog zu führen und Bedingungen für die weitere Entwicklung der Beziehungen zwischen China und den USA zu schaffen.“

Haben sie Notizen für ein baldiges persönliches Treffen ausgetauscht? Das ist jetzt durchaus denkbar. Biden scheint die Illusionen, China unterdrücken zu können, abzulegen. Man ist sich darüber im Klaren, dass Chinas Hilfe und Zusammenarbeit für die Bewältigung wichtiger globaler Probleme – vom Klimawandel über Afghanistan bis hin zu Nordkorea und dem Iran – unerlässlich sind.

Interessanterweise wurde der gesamte jüngste Austausch auf hoher Ebene zwischen den beiden Ländern von der US-Seite initiiert. Allein in den letzten drei Wochen nach Afghanistan hat Außenminister Antony Blinken zweimal mit dem chinesischen Staatsrat und Außenminister Wang Yi telefoniert, und Bidens Klimabeauftragter John Kerry hat während seines Besuchs in China mit Wang und dem Politbüromitglied Yang Jiechi gesprochen.

All dies unterstreicht das Gefühl der Dringlichkeit in Washington, einen Weg nach Peking zu öffnen. Die US-Regierung muss sich mit komplexen außenpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen und steht innenpolitisch unter enormem Druck, da es an vielen Fronten Krisen gibt.

Allerdings besteht hier ein Widerspruch: die brodelnde Rivalität mit dem aufstrebenden China und die Besessenheit, den „strategischen Rivalen“ zu schwächen, auf der einen Seite und der akute Bedarf an Chinas Hilfe und Zusammenarbeit auf der anderen Seite. Diesen Widerspruch aufzulösen, ist zum Lackmustest für die Biden-Doktrin geworden.