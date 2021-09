Kurkumin COVID-19 Studien

mercola.com

Curcumin, die wichtigste biologisch aktive phenolische Verbindung in Kurkuma, rangiert unter den fünf besten von 25 Wirkstoffen, wenn es darum geht, den Schweregrad von COVID-19 und die Sterblichkeitsrate bei COVID zu senken.

Das Spitzenmedikament, Proxalutamid, ist ein Androgenantagonist, der die Expression des Transmembranproteins Serin 2 (TMPRSS2), eines Rezeptors, den das Virus zur Infektion von Zellen nutzt, einschränkt. Eine Studie ergab, dass auch Curcumin die Expression um bis zu 50 % verringern kann.

Curcumin wird schlecht resorbiert und schnell metabolisiert und ausgeschieden. Es muss mit einer anderen Verbindung kombiniert werden, um die Bioverfügbarkeit zu verbessern, z. B. mit Piperin, das in schwarzem Pfeffer enthalten ist. Ein kürzlich getestetes Ergänzungsmittel, CURCUGEN, hat eine bessere Bioverfügbarkeit als das Standardreferenzprodukt.

Es ist erwiesen, dass Curcumin auch Schmerzen und Entzündungen bei Arthritis lindert, die kognitiven Funktionen verbessern kann und dazu beitragen könnte, chronische Entzündungen im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Fettleibigkeit und Insulinresistenz zu verringern.

Curcumin ist die wichtigste biologisch aktive polyphenolische Verbindung in Kurkuma und verleiht dem Gewürz seine gelbe Farbe. Jüngste Forschungsergebnisse zeigen, dass die biologische Aktivität von Curcumin den Schweregrad von COVID-19 verringert. Den Ergebnissen zufolge gehört Curcumin zu den fünf besten von 25 getesteten Substanzen, wenn es frühzeitig eingesetzt wird, um Krankheit und Tod durch COVID zu verringern.

Kurkuma ist eine mehrjährige Pflanze aus der Familie der Ingwergewächse, die in Südindien und Indonesien beheimatet ist. Wie Ingwer wird auch das unterirdische Rhizom in der Küche und zu medizinischen Zwecken verwendet. Traditionell wurde er in der ayurvedischen Medizin und der traditionellen chinesischen Medizin verwendet.

Die Kosmetik- und Textilindustrie hat ebenfalls Verwendungsmöglichkeiten für Kurkuma gefunden, da es seit mehr als 2.000 Jahren zum Färben von Stoffen verwendet wird. Nach Angaben des Linus Pauling Instituts häufen sich die Beweise dafür, dass Curcumin antioxidative, krebshemmende, entzündungshemmende und neuroprotektive Wirkungen entfalten kann.

Derzeit werden klinische Studien durchgeführt, um die Sicherheit und Wirksamkeit des Wirkstoffs als Hilfsmittel oder zur Behandlung von Patienten mit verschiedenen Krebsarten wie Bauchspeicheldrüsen-, Lungen-, Prostata- und Dickdarmkrebs zu untersuchen. Die vielfältigen positiven gesundheitlichen Wirkungen von Curcumin sind möglicherweise auf seine hochgradig pleiotrope Fähigkeit zurückzuführen, d. h. auf seine Fähigkeit, mit einer Vielzahl von molekularen Zielen zu interagieren.

Gegenwärtig untersuchen Forscher entzündungshemmende Wirkstoffe, um den Schweregrad von COVID-19 zu verringern. Nach mehreren Studien liegt Curcumin vor Zink, Quercetin, Melatonin und Remdesivir, das 24 der 25 Substanzen abdeckt.

Curcumin unter den fünf besten Substanzen zur Verbesserung der COVID-Ergebnisse

Die Rangliste basiert auf mehreren Studien, die 2020 und 2021 durchgeführt wurden. In einer Studie untersuchten Forscher 41 Patienten, die die Einschlusskriterien einer leichten bis mittelschweren COVID-19 erfüllten. In der Gruppe, die Nanocurcumin erhielt, waren, in der Gruppe, die ein Placebo erhielt.

Die Forscher überwachten die Symptome und Labordaten und stellten fest, dass die Symptome in der Interventionsgruppe deutlich schneller abklangen und die Sauerstoffsättigung der Patienten bereits nach zwei Tagen der Behandlung höher war. Sie blieb auch nach 14 Tagen höher als in der Kontrollgruppe. Die Forscher fanden es auch bemerkenswert, dass sich bei keinem der Patienten, die Nanocurcumin erhielten, während der 14-tägigen Nachbeobachtungszeit eine Verschlechterung einstellte, wohl aber bei 40 % der Kontrollgruppe.

In einer zweiten Studie mit Nanocurcumin wurden 40 Patienten mit COVID-19 rekrutiert, um die Expression entzündlicher Zytokine zu untersuchen. Sie wurden in 20 Patienten, die Nanocurcumin erhielten, und 20, die ein Placebo bekamen, aufgeteilt. Die Forscher maßen die Zytokinausschüttung von Interleukin-1 beta (IL-1B), IL-6, Tumor-Nekrose-Faktor-alpha und IL-18. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Daten zeigen, dass Nanocurcumin moduliert:

… die erhöhte Rate an entzündlichen Zytokinen, insbesondere IL-1β und IL-6 mRNA-Expression und Zytokin-Sekretion bei COVID-19-Patienten, was zu einer Verbesserung der klinischen Manifestation und der allgemeinen Genesung führen kann.“

In einer weiteren Studie, die Anfang 2021 in Frontiers in Pharmacology veröffentlicht wurde, wurden die Unterschiede in der Sterblichkeit zwischen einer Kontrollgruppe und einer Interventionsgruppe mit jeweils 70 Patienten gemessen. Die Kontroll- und die Interventionsgruppe erhielten eine herkömmliche COVID-19-Behandlung.

Zusätzlich erhielten die Patienten in der Interventionsgruppe zweimal täglich Curcumin mit Piperin und die Patienten in der Kontrollgruppe zweimal täglich Probiotika. Die Forscher stellten fest, dass Patienten mit leichten, mittelschweren und schweren Symptomen in der Interventionsgruppe eine frühe symptomatische Erholung und eine geringere Verschlechterung zeigten.

Insgesamt hatten sie bessere klinische Ergebnisse und eine geringere Sterberate als die Kontrollgruppe. Auf der Grundlage ihrer Ergebnisse kamen die Forscher auch zu dem Schluss, dass Curcumin eine therapeutische Option zur Vorbeugung thromboembolischer Ereignisse nach COVID sein könnte.

Die Wirkung von Curcumin ist ähnlich wie die von Proxalutamid

Das Medikament, das bei der frühen Behandlung von COVID-19 an erster Stelle steht, ist Proxalutamid. Es ist ein Androgenrezeptor-Antagonist, der sich in klinischen Studien zur Behandlung von Prostata- und Brustkrebs befand. Zu Beginn des COVID-19-Ausbruchs stellte das Unternehmen fest, dass das Medikament die Expression von Transmembranprotein Serin 2 (TMPRSS2) und ACE-2-Rezeptoren einschränken kann, die beide eine entscheidende Rolle bei der Ausprägung von COVID-19 spielen.

Die Fähigkeit des Virus, in Pneumozyten einzudringen, hängt von TMPRSS2 ab, das auf der Oberfläche menschlicher Zellen in ähnlicher Weise wie ACE-2 exprimiert wird. Interessanterweise wird TMPRSS2 durch einen Androgenrezeptor reguliert, was bedeutet, dass die Fähigkeit des Virus, die Zellen zu infizieren, direkt vom androgenen Status abhängt.

Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass Männer mit androgenetischem Haarausfall ein höheres Risiko für eine schwere Erkrankung haben, während Männer, die antiandrogene Medikamente einnehmen, ein geringeres Risiko für eine schwere Erkrankung haben. Dies führte zu der Hypothese, dass Proxalutamid, ein Androgenrezeptor-Antagonist, von Vorteil sein könnte.

Diese Hypothese wurde in einer Studie bestätigt, an der 236 Männer und Frauen mit COVID-19 teilnahmen. Am siebten Tag wurde das Virus bei 82 % der Proxalutamid-Patienten mit einem PCR-Test mit einer Zyklusschwelle von mehr als 40 nicht mehr nachgewiesen. Die durchschnittliche Zeit, die die Patienten benötigten, um eine klinische Remission in der Behandlungsgruppe zu zeigen, betrug 4,2 Tage gegenüber 21,8 Tagen in der Placebogruppe.

In einer Studie, in der die Fähigkeit von drei Polyphenolen zur Unterdrückung des Eindringens des SARS-CoV-2-Virus in menschliche Zellen untersucht wurde, stellten die Forscher fest, dass die Behandlung mit Curcumin die TMPRSS2-Aktivität um bis zu 50 % verringerte. Dies ähnelt dem Mechanismus, der in den jüngsten Studien für Proxalutamid nachgewiesen wurde.

Curcumin allein hat eine schlechte Bioverfügbarkeit

Die Untersuchung von Kurkuma und Curcumin war schwierig, da Curcumin bei oraler Einnahme eine geringe Bioverfügbarkeit aufweist, was Forscher auf die begrenzte Fähigkeit des Körpers, die Verbindung zu absorbieren, sowie auf den schnellen Stoffwechsel und die schnelle Ausscheidung zurückführen. Forscher haben jedoch herausgefunden, dass es verschiedene Verbindungen gibt, die, wenn sie zusammen mit Curcumin eingenommen werden, die Bioverfügbarkeit erhöhen und somit die vielfältigen gesundheitlichen Vorteile, die Curcumin zugeschrieben werden, verstärken können.

Piperin zum Beispiel ist ein Alkaloid, das in schwarzem Pfeffer vorkommt und für den besonderen Geschmack verantwortlich ist. Allein hat es mehrere gesundheitliche Vorteile, darunter entzündungshemmende Wirkungen und Eigenschaften gegen Insulinresistenz. Wenn Wissenschaftler es mit Curcumin kombinieren, kann es die Bioverfügbarkeit von Curcumin um bis zu 2.000 % erhöhen, indem es den Stoffwechselweg blockiert und so die im Körper verfügbare Menge erhöht.

Eine Studie, die 2021 in der Zeitschrift Medicine veröffentlicht wurde, befasste sich mit der Frage der Bioverfügbarkeit von Curcumin im Zusammenhang mit widersprüchlichen Dosierungsstrategien und der Möglichkeit, Forschungsdaten zu vergleichen. Die Autoren beschrieben klinische Studien, in denen gereinigtes Curcumin in relativ hohen Dosen, bis zu 12 Gramm pro Tag, verabreicht wurde, ohne messbare Plasmaspiegel zu erreichen.

Neben der Kombination von Curcumin mit Piperin zur Erhöhung der Bioverfügbarkeit können auch andere Manipulationen an Curcumin die Bioverfügbarkeit verbessern, wie z. B. eine verringerte Partikelgröße, Emulsionen, Komplexe aus ätherischen Ölen oder der Zusatz von Molkeprotein oder Tensiden, so die Autoren.

In der Studie wurde versucht, die Bioverfügbarkeit von CURCUGEN, einer Curcuminoid-Formulierung aus Kurkuma und Curcuminoiden, zu ermitteln. Das zum Patent angemeldete Nahrungsergänzungsmittel weist eine erhöhte Dispersion in Wasser auf, was nach Aussage der Forscher ein bekannter Mechanismus zur Verbesserung der Bioverfügbarkeit ist.

Am Ende der Studie nahmen 17 gesunde Männer zwischen 18 und 45 Jahren an der doppelblinden, randomisierten Crossover-Studie teil. Personen, die in den 14 Tagen vor Beginn der Studie irgendwelche Produkte oder Lebensmittel mit Kurkuma eingenommen hatten, wurden ausgeschlossen. Die Forscher verwendeten mehrere Serummessungen, um die Bioverfügbarkeit zu bestimmen, einschließlich des bioaktiven Metaboliten, Tetrahydrocurcumin.

Sie fanden heraus, dass Personen, die CURCUGEN einnahmen, eine 39-mal höhere Menge an freiem Curcumin, eine 31-mal höhere Menge an Tetrahydrocurcumin, eine 49,5-mal höhere Menge an Gesamtcurcumin und eine 52,5-mal höhere Menge an Gesamtcurcuminoiden aufwiesen als die Vergleichspersonen mit einem Standard-Curcumin-Referenzprodukt.

Curcumin kann Schmerzen bei Arthritis lindern

In einem Bericht der Arthritis Foundation aus dem Jahr 2019 wurde festgestellt, dass zwischen 2013 und 2015 mehr als 54,4 Millionen Menschen in den USA von ihrem Arzt mit Arthritis diagnostiziert wurden. Nach vorsichtigen Schätzungen wird diese Zahl bis 2040 um 49 % auf 78,4 Millionen Menschen ansteigen.

Das entspricht 25,9 % aller Erwachsenen. Außerdem wird die Zahl der Menschen, die aufgrund ihrer Arthritis in ihren Aktivitäten eingeschränkt sind, von 43,5 % aller Betroffenen im Jahr 2015 auf 52 % im Jahr 2040 ansteigen. Die Erkrankung ist schmerzhaft, und die Betroffenen greifen häufig zu entzündungshemmenden und schmerzstillenden Medikamenten, um ihre Beschwerden zu lindern.

Die Arthritis Foundation listet topische und orale nichtsteroidale Antirheumatika, Steroide, Hyaluronsäure, plättchenreiches Plasma und Stammzellinjektionen als Mittel zur Schmerzlinderung und damit zur potenziellen Verbesserung des Aktivitätsniveaus auf.

Viele dieser Behandlungen sind jedoch mit einer Reihe von Nebenwirkungen verbunden und werden nicht immer gut vertragen. Da die Sicherheit und Ungiftigkeit von Curcumin selbst bei hohen Dosen in Humanstudien dokumentiert wurde, haben Studien untersucht, ob die entzündungshemmende Wirkung von Curcumin Menschen mit Osteoarthritis, der häufigsten Form von Arthritis, helfen könnte.

In einer Studie wurden 139 Personen mit Kniearthrose für eine randomisierte, offene, aktiv kontrollierte klinische Studie ausgewählt, die 28 Tage lang zweimal täglich entweder Curcumin oder Diclofenac erhielten. Die Ausgangsdaten wurden vor Beginn der Interventionen und dann erneut an den Tagen 7, 14 und 28 gemessen.

Der Haupterfolgsmaßstab war der Schmerz. Die Forscher untersuchten auch sekundäre Ergebnisse wie die Wirkung gegen Geschwüre, die Wirkung gegen Blähungen, die Gewichtsveränderung und eine Gesamtbewertung der Therapie. Am 14. und 28. Tag gab es bei den Schmerzmessungen keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den Curcumin- und den Diclofenac-Teilnehmern.

Bei den Curcumin-Patienten traten weniger Blähungen auf, und am 28. Tag war ein statistisch signifikanter Gewichtsverlust und eine Anti-Geschwüre-Wirkung zu verzeichnen. Kein Patient, der Curcumin einnahm, benötigte einen H2-Blocker, während 28 % der Patienten, die Diclofenac einnahmen, einen H2-Blocker benötigten, um überschüssige Magensäure zu reduzieren. Die Forscher stellten fest, dass Curcumin eine ähnliche schmerzlindernde Wirkung hat wie Diclofenac, aber besser verträglich ist und weniger Nebenwirkungen hat.

Weitere gesundheitliche Vorteile von Curcumin

Natürliche Pflanzen wurden im Laufe der Geschichte zu medizinischen Zwecken verwendet, und Kurkuma bildet hier keine Ausnahme. Es gibt Belege dafür, dass es bereits vor 4.000 Jahren für die menschliche Gesundheit verwendet wurde, und in der modernen Medizin wurden in den letzten 25 Jahren über 3.000 Arbeiten darüber veröffentlicht.

Neben der Schmerzlinderung hat Curcumin auch die Fähigkeit bewiesen, die kognitiven Funktionen und die Stimmung älterer Erwachsener, die das Präparat mindestens vier Wochen lang eingenommen haben, signifikant zu verändern. Die Forscher stellten eine signifikante Verbesserung des Arbeitsgedächtnisses, der allgemeinen Müdigkeit und des Zustands der Gelassenheit fest. Außerdem wurden der Gesamt- und der LDL-Cholesterinspiegel deutlich gesenkt.

Eine zweite Studie, die an der University of California Los Angeles durchgeführt und im American Journal of Geriatric Psychiatry veröffentlicht wurde, untersuchte die Auswirkungen von Curcumin auf Personen, die nicht an Demenz litten. Der Erstautor der Studie, Dr. Gary Small, sagte in einer Presseerklärung:

Wie genau Curcumin seine Wirkung entfaltet, ist nicht sicher, aber es könnte auf seine Fähigkeit zurückzuführen sein, die Entzündung im Gehirn zu reduzieren, die sowohl mit der Alzheimer-Krankheit als auch mit schweren Depressionen in Verbindung gebracht wird.

An der Studie nahmen 40 Personen im Alter zwischen 50 und 90 Jahren teil, die unter leichten Gedächtnisproblemen litten. Die Forscher fanden heraus, dass sich bei denjenigen, die Curcumin einnahmen, die Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsfähigkeiten signifikant verbesserten, die Stimmung sich leicht verbesserte und deutlich weniger Amyloid- und Tau-Signale in der Amygdala und im Hypothalamus auftraten, also in Bereichen des Gehirns, die einige Gedächtnis- und Gefühlsfunktionen steuern.

In einer 2019 veröffentlichten Arbeit wird postuliert, dass eine Erhöhung der Bioverfügbarkeit von Curcumin zur Beeinflussung vieler dieser lebensstilbedingten Krankheiten beitragen könnte, da chronische Entzündungen eine so wichtige Rolle bei Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und gestörter Glukosetoleranz spielen.

Eine Meta-Analyse von drei Studien, an denen 326 Patienten teilnahmen, ergab ebenfalls, dass Curcumin eine positive Wirkung auf die Symptome des Reizdarmsyndroms hat, und eine andere Analyse zeigte, dass Curcumin ein wirksames und gut verträgliches Mittel zur Behandlung einiger Hautkrankheiten ist.

Forscher untersuchen weiterhin die Auswirkungen von Curcumin auf viele Erkrankungen, die durch chronische Entzündungen ausgelöst werden, darunter rheumatoide Arthritis, Colitis ulcerosa, kognitiver Verfall, schwere depressive Störungen und das prämenstruelle Syndrom.

Obwohl Curcumin allgemein als unbedenklich anerkannt ist, wurde festgestellt, dass es das Risiko von Blutungen bei Menschen erhöht, die Medikamente einnehmen, die die Thrombozytenaggregation beeinflussen, wie Lovenox, Heparin oder Warfarin. Menschen, die eine Chemotherapie erhalten, sollten ihren Arzt konsultieren, bevor sie Curcumin einnehmen, da es im Labor die durch die Chemotherapie ausgelöste Apoptose gehemmt hat.

Außerdem kann Curcumin den Stoffwechsel einiger in den USA verwendeter Medikamente beeinträchtigen, und Piperin, das manchmal mit Curcumin kombiniert wird, um die Bioverfügbarkeit zu erhöhen, kann ebenfalls die Ausscheidung und Bioverfügbarkeit bestimmter Medikamente beeinträchtigen.