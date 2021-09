Das Warten auf das Anti-Covid-Protease-Hemmer-Medikament von Big Pharma ist nicht nötig

Um Online-Zensoren und Trolling-Bots, die „Fehlinformationen“ aufspüren, aus dem Weg zu gehen und um mögliche Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, wollen wir nur berichten, dass ein großer Hersteller von Impfstoffen und Medikamenten jetzt ankündigt, dass er ein orales Medikament auf den Markt bringen wird, das die Vermehrung des Coronavirus COVID-19 durch Enzymhemmung hemmt. Das neue Medikament wird die Impfstoffe ergänzen, aber nicht ersetzen. Online-Links zu dem neuen Medikament werden hier nicht angegeben, weil das Pharmaunternehmen keine kostenlose Werbung braucht. Wenn Sie den Rest dieses Berichts lesen, werden Sie verstehen, warum.

Bei dem Enzym handelt es sich um eine Protease. Proteasen sind Enzyme, die zur Synthese von Proteinen im Körper beitragen. In Bezug auf COVID-19 erleichtert die Protease die Replikation von Viren. Durch die Hemmung der Protease wird die Gefahr einer schweren Infektion mit dem COVID-Coronavirus vermindert.

Das Medikament ist speziell für nicht hospitalisierte, symptomatische Erwachsene bestimmt, die eine bestätigte COVID-19-Infektion haben und bei denen kein erhöhtes Risiko für das Fortschreiten einer schweren Erkrankung besteht. Eine kontrollierte Studie ist im Gange.

Sollte die Öffentlichkeit den Atem für dieses Medikament anhalten? Kann dieses Medikament die Impfung ersetzen?

Wie Proteaseinhibitoren wirken

Proteaseinhibitoren werden seit langem eingesetzt und weisen ein gutes Sicherheitsprofil auf. Protease zerschneidet Proteinketten, um Untereinheiten zu produzieren, die es dem Virus ermöglichen, sich zu vermehren. Proteaseinhibitoren greifen in diesen Proteinschneideprozess ein. Proteaseinhibitoren haben im Kampf gegen HIV Geschichte geschrieben. Außerdem wirken Proteaseinhibitoren bei allen Varianten eines Virus.

Ziele des Medikaments: Verschleierung

Das Medikament zielt angeblich auf das wichtigste Protease-Enzym – Mpro – von COVID-19 ab. Mpro ist absichtlich vage und steht für „Hauptprotease“.

Mpro ist nur eine Möglichkeit, das eigentliche Protease-Enzym (3C-ähnliche Protease, früher C30-Endopeptidase) zu verbergen, das die Replikation von Viren in lebenden Zellen ermöglicht. Erinnern Sie sich aus dem Grundkurs Virologie, dass Viren sich erst dann vermehren können, wenn sie in die genetische Maschinerie einer lebenden Zelle eindringen.

Um alle zu verwirren, damit sie nicht zwei und zwei zusammenzählen und herausfinden, dass dieser Wirkstoff mit Vitaminen und pflanzlichen Mitteln dupliziert werden kann, werden alternative Namen für Mpro verwendet, wie 3CLpro, 3C-ähnliche Protease, Coronavirus 3C-ähnliche Protease, Mpro, SARS 3C-ähnliche Protease, SARS-Coronavirus-3CL-Protease, SARS-Coronavirus-Hauptpeptidase, SARS-Coronavirus-Hauptprotease, (dies ist das Spiel „Errate den Namen des Enzyms“), SARS-CoV-3CLpro-Enzym, SARS-CoV-Hauptprotease, SARS-CoV-Mpro und Coronavirus-Hauptprotease des schweren akuten Respirationssyndroms.

Das Papain-ähnliche Enzym (PLpro) ist ein weiteres Protein, das für den viralen Replikationsprozess entscheidend ist. PLpro gilt als die Achillesferse von COVID-19.

Ein alternativer Weg für das Eindringen des Virus in die Zellen ist TMPRSS2 (Transmembranprotease Serin 2), die das Spike-Protein auf der Oberfläche von Coronaviren präpariert und damit das Eindringen des Virus in die Zellen erleichtert. In einem Medikamentenversuch konnte keine Hemmung dieses TMPRSS2-Wegs nachgewiesen werden. Es wurde jedoch festgestellt, dass Fisetin, ein Erdbeermolekül, TMPRSS2 hemmt.

Natürliche Moleküle im Überfluss

Einem Bericht in der Zeitschrift Nature zufolge untersuchten Pharmakologen über 10 000 Verbindungen, darunter natürliche und synthetische Arzneimittelmoleküle, und fanden sechs, die die Replikation von COVID-19 deutlich hemmen.

Ebselen, ein Medikament auf Schwefelbasis, das ein natürliches Antioxidans (Glutathionperoxidase) nachahmt, setzte sich bei der Suche nach Molekülen zur Bekämpfung von Mpro durch.

Vitamin E + das Spurenelement Selen bilden Glutathionperoxidase, ein internes antioxidatives Enzym.

Ebselen (Vitamin E + Selen) hemmt PLpro wie Mpro. Ebselen ist ein äußerst sicheres Medikament. Die meisten Menschen, die Multivitamine einnehmen, erhalten genug Vitamin E und Selen, um Glutathionperoxidase zu bilden.

Fisetin: das Molekül aus der Erdbeere, das COVID besiegt

Eine bemerkenswerte Studie von Forschern der University of Minnesota hat gezeigt, dass das Erdbeermolekül Fisetin als Proteasehemmer nicht nur gegen die durch Coronaviren verursachte Sterblichkeit bei Labortieren wirksam ist, sondern auch dazu beiträgt, alte, alternde Zellen zu beseitigen, die ältere Erwachsene anfällig für Viren machen.

In einer ihrer Studien starben 100 % der alten Mäuse innerhalb von zwei Wochen, während es bei den mit Fisetin behandelten männlichen Mäusen nur 36 % waren. Die gezielte Bekämpfung von Alterungsfaktoren führte zu einer längeren Überlebensdauer der Labortiere.

Selbst wenn sich die 95 %-ige Wirksamkeit des Impfstoffs in der Bevölkerung bei älteren Patienten in Pflegeheimen bestätigen sollte, so die Universitätsforscher in der Zeitschrift Science, muss immer noch damit gerechnet werden, dass mindestens einer von 20 geimpften älteren Menschen aufgrund von COVID-19 erkrankt und ein Medikament gegen Alterserscheinungen/COVID benötigt. Fisetin kann für ältere Menschen sehr nützlich sein. Fisetin wird als Nahrungsergänzungsmittel in Reformhäusern und online verkauft.

Es gibt jedoch einige Dinge, die die Öffentlichkeit über Proteaseinhibitoren wissen sollte, über die nicht gesprochen wird.

Nicht verschreibungspflichtige Proteaseinhibitoren

Erstens gibt es viele natürliche, nicht verschreibungspflichtige Proteaseinhibitoren, die als Nahrungsergänzungsmittel erhältlich sind, ohne dass die Kosten oder die Hürden eines ärztlichen Rezepts anfallen.

Eine Klasse natürlicher Moleküle, die so genannten Polyphenole, die in Weintrauben, Beeren, Teeblättern und Zimt vorkommen, sind Enzymhemmer, die gegen Coronaviren wirken.

Eine Reihe von Polyphenolen wird in Reformhäusern verkauft, z. B. Quercetin (Apfelschalen), Resveratrol (Trauben und Wein), Catechin EGCG (aus grünem Tee), Fisetin (aus Erdbeeren). Man müsste 37 Erdbeeren essen, um 50 Milligramm Fisetin zu erhalten, daher ist es praktischer, einen konzentrierten Extrakt einzunehmen.

Quercetin wurde als ein Kandidatenmolekül für die Hemmung des Coronavirus COVID-19 identifiziert. In einer Studie, in der grippeinfizierten Mäusen Quercetin verabreicht wurde, sank die Sterblichkeit der Tiere von 74 % auf 52 % bei den mit Placebo behandelten Tieren im Vergleich zu den mit Quercetin supplementierten Tieren. Tierstudien werden kritisiert, weil sie keine Studien am Menschen sind, aber es wäre unethisch, eine Studie durchzuführen, bei der infizierte Menschen ein inaktives Placebo erhalten würden.

Forschungsstudien zeigen, dass Polyphenole Metallchelatoren (Eisen, Kupfer usw.) sind, die das Wachstum von Viren hemmen. Zu den natürlichen Eisenchelatoren gehört auch IP6 (Inositolhexa-Phosphat) aus Reiskleie, das ein hervorragender Eisen-/Kupferchelator ist.

Eine Gruppe von Forschern sagt: „Es ist überraschend, dass Polyphenole angesichts ihrer antiinfektiösen Eigenschaften nicht zur Bekämpfung viraler Aktivitäten getestet wurden“.

Mögliche Nebenwirkungen bei hohen Dosen

Der zweite Punkt, den Verbraucher wissen sollten, ist, dass Proteaseinhibitoren Nebenwirkungen haben können. Protease-Enzyme werden für die Wundheilung benötigt. Protease-Inhibitoren verzögern die Wundheilung, was zu einer Schädigung der Nieren führen kann.

Natürliche, nicht-medikamentöse Protease-Hemmer wirken milder, haben keine Nebenwirkungen und sind den synthetischen Molekülen unter Sicherheitsaspekten möglicherweise überlegen. Bei polyphenolischen Proteaseinhibitoren erzielen bescheidene Dosen (100-350 Milligramm) eine optimale Wirkung. Mehr ist nicht besser.

Eine zu hohe Dosierung kann nicht nur die Wundheilung beeinträchtigen, sondern auch die Flamme des Tumor-Nekrose-Faktors (TNF) ersticken, der ein notwendiger Bestandteil des Immunsystems ist. Eine Überhemmung von TNF kann zu Hautausschlag, Angstreaktionen und grippeähnlichen Symptomen führen, wobei letztere möglicherweise den Anschein erwecken, der Patient habe COVID-19!

Aufnahme von Polyphenolen über die Nahrung

Interessant ist, dass in den USA die durchschnittliche Aufnahme von Polyphenolen über die Nahrung zwischen 250 und 400 Milligramm pro Tag liegt. Im Vergleich dazu nehmen die Europäer 167 bis 564 Milligramm pro Tag und die Japaner 1492 Milligramm pro Tag auf (Spanne 183-4854 Milligramm pro Tag).

Kaffee, Tee und Wein enthalten den größten Teil der weltweit konsumierten Polyphenole, die im Tee in Form von Heißwasserextrakten und im Wein als alkoholextrahierte Polyphenole konzentriert sind. Aus diesem Grund ist der Verzehr von Teeblättern oder Traubensaft nicht so wirksam wie eine Extraktion durch Hitze oder Alkohol zur Herstellung von Tee und Wein. Traubensaft ist ein Getränk, Wein, in Maßen genossen, ist Medizin.

Polyphenol-Tabletten (Wein ohne Alkohol) mögen medizinisch gesehen sogar besser sein, aber eine kleine Menge Alkohol bewirkt eine Entspannung und Geselligkeit, die von keinem Antidepressivum erreicht werden kann.

Die Zufuhr von Polyphenolen über die Nahrung oder die Einnahme von Multivitaminen (Vitamin E + Selen) könnte erklären, warum manche Bevölkerungsgruppen weniger anfällig für Virusinfektionen sind oder nur mäßige Symptome haben.

Die große Neuigkeit ist, dass die Öffentlichkeit nicht auf einen verschreibungspflichtigen Proteasehemmer warten muss.

Die moderne Medizin treibt den Preis in die Höhe

Es scheint, dass ein Medikament eines großen Pharmakonzerns von den Krankenkassen erstattet wird, obwohl es mit Vitamin E + Selen (zur Bildung des antioxidativen Enzyms Glutathionperoxidase) oder einigen Polyphenolen dupliziert werden könnte. Absurd.

Man kann sich vorstellen, dass Ärzte dieses proteaseinhibierende Medikament „off-label“, also außerhalb seiner Zulassung, als Präventivmaßnahme statt als Behandlung verschreiben, wenn das örtliche Sanitätshaus etwas weniger Problematisches und Preiswerteres hat.

Natürlich werden Ärzte und Pharmafirmen behaupten, Moleküle wie Fisetin, Quercetin und Resveratrol seien unbewiesen, während ihr patentiertes verschreibungspflichtiges Medikament von der FDA zugelassen ist. Wenn Ärzte Fisetin verschreiben, können sie die Kosten für eine Arzneimittelberatung nicht der Versicherung in Rechnung stellen.

Wenn ein Molekül wie Fisetin eine klinische Studie am Menschen durchläuft und erfolgreich Coronavirus-Infektionen unterdrückt, wird es kategorisch als Medikament deklariert und zu einem viel höheren Preis verkauft. Und so läuft das Geschäft, das wir moderne Medizin nennen.

FDA will Nutraceuticals als Arzneimittel einstufen

Die FDA drängt die Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln wieder einmal dazu, unnötige Toxizitätsstudien an ihren Molekülen durchzuführen. Das würde ihren Preis in die Höhe treiben, obwohl Nahrungsergänzungsmittel sicherer sind als Leitungswasser, Kochsalz, Aspirin, Statin-Medikamente und Penicillin.

Die National Health Federation (www.thenhf.com) fordert in einer Petition, dass die FDA ihre Finger von Nahrungsergänzungsmitteln lässt. Die FDA ist eine Fassade für die Pharmaunternehmen und will keine Konkurrenz durch Nahrungsergänzungsmittel.

Ironischerweise sind ordnungsgemäß verwendete, von der FDA zugelassene Arzneimittel eine führende Todesursache (2,74 Millionen Krankenhausaufenthalte; 4. führende Todesursache; 128.000 unnötige Todesfälle), während die Poison Control Centers of America 48.630 Meldungen über Probleme mit Nahrungsergänzungsmitteln an ihre Zentren weiterleiten (die meisten davon sind Kleinkinder, die sich an Mamas Vitaminpillen vergreifen, oder absichtlicher oder falscher Missbrauch wie z. B. Eisenpillen, wobei es 2018 keine Todesfälle gab! Das Rätsel: FDA-zugelassen = unsicher; nicht FDA-zugelassen = sicher.