Biden nähert sich dem Dritten Weltkrieg: US-Truppen an der ukrainisch-rumänischen Grenze in „Kampfeinsatz“ bereiten sich auf Einmarsch und Kampf gegen russische Truppen vor

Einem Bericht von CBS News aus der vergangenen Woche zufolge hat die Regierung Biden rund 4.700 US-Soldaten der 101. Luftlandedivision in der Nähe der ukrainischen Grenze in Rumänien stationiert, die mit dem NATO-Verbündeten Live-Feuerübungen durchführen und Boden- und Luftangriffe üben, um sich auf einen Einmarsch in die Ukraine und den Kampf gegen die russischen Streitkräfte vorzubereiten.

Das Kriegsspiel findet zur gleichen Zeit statt, in der die NATO eine seit Langem geplante Atomkriegsübung in Europa abhält, da die Besorgnis über einen größeren Krieg zunimmt.

Anfang der Woche flog der britische Verteidigungsminister Ben Wallace nach Washington, wo er mit Biden über den Krieg in der Ukraine sprach.

Nach diesem Besuch kam es in dieser Woche zu einem plötzlichen Anstieg der Kontakte zwischen Russland und der NATO, mit zwei Telefonaten (Freitag und Sonntag) zwischen dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu und dem amerikanischen Verteidigungsminister Lloyd Austin. Schoigu sprach am Sonntag auch mit den NATO-Verteidigungsministern des Vereinigten Königreichs, Frankreichs und der Türkei (Auszug über Reuters):

Moskau machte keine näheren Angaben zu dem Gespräch mit Austin, das stattfand, nachdem die beiden Männer am Freitag zum ersten Mal seit Mai miteinander gesprochen hatten. Aus den anderen Gesprächen ging hervor, dass Schoigu gesagt hatte, die Lage in der Ukraine verschlechtere sich. Sie sprachen über die Lage in der Ukraine, die sich rapide verschlechtert“, so das russische Verteidigungsministerium über das Telefonat Schoigus mit dem französischen Verteidigungsminister Sebastien Lecornu. „Sie tendiert zu einer weiteren unkontrollierten Eskalation.

In anderen Berichten über die Anrufe heißt es, dass Schoigu vor einem Angriff mit schmutzigen Bomben durch die Ukraine gewarnt habe. Diese Warnung wird als russische Propaganda aufgefasst, die den Boden für einen russischen Angriff unter falscher Flagge bereitet.

„Das liest sich wie russische Vorarbeit unter falscher Flagge. Beunruhigend, dass dies auf der Ebene des Verteidigungsministers geschieht“, sagte ein Militärexperte, nachdem Sergej Schoigu „Bedenken über mögliche Provokationen der Ukraine durch den Einsatz einer „schmutzigen Bombe“ geäußert hatte.

CBS-Reporter Charlie D’Agata war bei den Übungen der 101. Luftlandedivision in Rumänien dabei und begleitete die Offiziere auch bei einem Hubschrauberflug über die Schwarzmeerküste.

Brigadegeneral John Lubas, der stellvertretende Kommandeur der Division, sagte D’Agata vor der Kamera, dass dies ein „Kampfeinsatz“ sei.

Auszug:

Mihail Kogălniceanu, Rumänien – Die 101. Luftlandedivision der US-Armee wurde inmitten der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und dem von den USA geführten NATO-Militärbündnis zum ersten Mal seit fast 80 Jahren nach Europa entsandt. Die leichte Infanterieeinheit, die den Spitznamen „Screaming Eagles“ trägt, ist darauf trainiert, innerhalb von Stunden auf jedem Schlachtfeld der Welt kampfbereit zu sein. CBS News begleitete den stellvertretenden Kommandeur der Division, Brigadegeneral John Lubas, und Oberst Edwin Matthaidess, Kommandeur der 2. Brigade Combat Team, in einem Black-Hawk-Hubschrauber auf dem einstündigen Flug an den Rand des NATO-Gebiets – nur etwa drei Meilen von der Grenze Rumäniens zur Ukraine entfernt.

Wir sind bereit, jeden Zentimeter des NATO-Territoriums zu verteidigen“, sagte Lubas gegenüber CBS News. „Wir bringen eine einzigartige Fähigkeit mit, nämlich unsere Luftangriffsfähigkeit… Wir sind eine leichte Infanterietruppe, aber auch hier bringen wir diese Mobilität mit, für unsere Flugzeuge und Luftangriffe. Auf dem Weg nach Norden entlang der rumänischen Schwarzmeerküste landete der Black Hawk schließlich auf einem vorgeschobenen Operationsgebiet, wo US-amerikanische und rumänische Truppen im Rahmen einer gemeinsamen Boden- und Luftangriffsübung Ziele unter Beschuss nahmen.

Die Panzergeschosse und der Artilleriebeschuss waren echt. Mit der Übung sollten die Kämpfe nachgestellt werden, die die ukrainischen Streitkräfte jeden Tag gegen die russischen Truppen jenseits der Grenze austragen. Die Kriegsspiele so nahe an der Grenze sind eine klare Botschaft an Russland und an Amerikas NATO-Verbündete, dass die US-Armee hier ist. Die Kommandeure der „Screaming Eagles“ erklärten gegenüber CBS News wiederholt, dass sie immer „bereit sind, heute Nacht zu kämpfen“, und dass sie zwar dort sind, um NATO-Gebiet zu verteidigen, aber wenn die Kämpfe eskalieren oder es einen Angriff auf die NATO gibt, sind sie rundum darauf vorbereitet, die Grenze zur Ukraine zu überschreiten.

Diese Version enthält eine andere Formulierung und den Kommentar von General Lubas zum „Kampfeinsatz“:

D’Agata beschrieb die Kriegsspiele als „eine Übung, die die genauen Kampfbedingungen in der Ukraine nachbilden soll“.

General Lubas: „Ja, das ist kein Trainingseinsatz, das ist ein Kampfeinsatz für uns. Wir wissen, dass wir bereit sein müssen, heute Abend zu kämpfen, je nachdem, wie die Situation jenseits der Grenze eskaliert.“

HISTORISCHER EINSATZ: CBS News hat exklusiven Zugang zur 101. Luftlandedivision der Armee erhalten, die zum ersten Mal seit dem letzten Weltkrieg wieder nach Europa verlegt wird. Die 101. Airborne Division ist nun die nächste US-Truppe im Kampf in der Ukraine.

In diesem Update vom Sonntag fügte D’Agata einen Ausschnitt von Lubas ein, in dem er sagte, er sei bereit, an die 250 Meilen (ca. 402 km) entfernte Front in der Ukraine zu gehen: „Wir sind etwa zweihundertfünfzig Meilen von der Frontlinie der russischen Truppen entfernt. Und so wie wir im Moment verteilt sind, sind wir bereit, von unseren derzeitigen Standorten auf Befehl in Kampfhandlungen überzugehen.“

Derzeit unterstützen 100.000 US-Soldaten die NATO-Verbündeten in den Nachbarländern der Ukraine. CBS News‘ @charliecbs berichtet aus Rumänien, wo die 101. Luftlandedivision der Armee einen historischen Einsatz durchführt – das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass sie in Europa stationiert ist.

D’Agata wies darauf hin, dass die 101. ihr Hauptquartier nach Rumänien verlegt hat und damit zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wieder in Europa stationiert ist.